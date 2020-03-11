Решена судьба досрочных выборов в Госдуму России — все новости
Депутат Госдумы Александр Карелин(«Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями Конституцию, поправка будет рассмотрена. «Было бы честно провести новые выборы под такие новые возможности», — заявил Карелин.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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Поправки о досрочных выборах Госдумы будут розданы в зале, это право депутата. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов против досрочных выборов в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает провести досрочные выборы президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Жириновский предложил досрочные выборы президента
Досрочные выборы в Госдуму омолодят и освежат нижнюю палату парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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«Единая Россия» ясно осознаёт, что конституционные изменения меняют правовое и политическое пространство в России, и берёт на себя ответственность за то, чтобы в новом политическом пространстве была новая Государственная дума. Об этом 10 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя новость о том, что депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями Конституцию.
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Юридические основания для проведения досрочных выборов в Госдуму РФ есть, но необходимость в спешке отсутствует. Такое мнение выразила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
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Спешность с принятием поправок в Конституцию, с постоянными изменениями уже согласованных формулировок, а теперь и с выборами в парламент не кажется необходимой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников, комментируя инициативу депутатов Госдумы.
Подробности в материале: Спешка необъяснима: политолог о вероятности досрочных выборов в Госдуму
Конституционная реформа в России происходит слишком быстро, и это не тот способ, с помощью которого ответственные люди меняют государственное устройство, считает генеральный директор Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова. Об этом она заявил 10 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о поддержке досрочных выборов в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: «Справедливая Россия» поддерживает досрочные выборы в Госдуму
Досрочные парламентские выборы не смогут дать какой-то принципиально новый результат для отечественной политики, поскольку вся политика в России делается президентом и его администрацией, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя инициативу депутатов Госдумы.
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Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») назвал мощной поправку о досрочных выборах в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение о проведении досрочных выборов в Государственную думу.
Подробности в материале: В Кремле отреагировали на предложение о досрочных выборах в Думу
О том, что досрочные выборы в Государственную думу России будут в 2020 году, сомнений уже практически нет, считает оренбургский политтехнолог Кирилл Шкилёв.
«Есть несколько юридических вопросов — как это будет оформлено, и на какой день назначат день голосования — сентябрь или декабрь. При этом сейчас уже сложно прогнозировать ход кампании. Проблемы, которые в первый день этой недели образовались в экономике, могут внести свои коррективы. Понятно одно — спешка, с которой принимают поправки в Конституцию, пытаются провести досрочные выборы в Госдуму, она влечет за собой множество организационных и идеологических ошибок», — сказал он.
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Государственная дума примет поправку о досрочных выборах в 2020 году, но вопрос собственно роспуска будет находиться в «подвешенном состоянии», возможно, до конца апреля. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дал политтехнолог Валентин Бианки.
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По всей видимости, вопрос с досрочными выборами в Госдуму можно считать решенным, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).
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Подготовка к выборам нового состава депутатов Госдумы РФ не должна быть поспешной. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.
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В Конституции РФ уже есть нормы, касающиеся досрочных выборов, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 10 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробности в материале: Конституции РФ не нужны поправки о досрочных выборах — профессор МГИМО
Возможность досрочных выборов в Госдуму РФ корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:
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Судя по тому, что о досрочных парламентских выборах заговорили знаковые представители парламента, решение об этом уже принято, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:
«Роспуск Госдумы укладывается в логику перезагрузки основных государственных институтов, которая началась с января текущего года. И явно будет активизирована после принятия масштабных поправок в Конституцию».
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Поправка о досрочных выборах Госдумы в 2020 году внесена в Госдуму.
«Полагаю, что вопрос с досрочными выборами в Государственную думу перестал быть вопросом», — пишет на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров (фракция «Единая Россия»). И задаётся вопросом: «Интересно, сколько региональных парламентов пойдёт по примеру федеральных коллег в этом году?»
Поправка о досрочных выборах Госдумы в 2020 году поступила в нижнюю палату парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
Подробности в материале: Поправка о досрочных выборах Госдумы — текст
Предложение о досрочных выборах в Думу выглядит вполне логичным. Всем нам важно вновь заручиться поддержкой граждан для реализации новых задач, стоящих перед парламентом. Об этом ER.RU заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя поправку, которую предложил обсудить член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в рамках второго чтения поправок в Конституцию.
«Единая Россия» готова к выборам нового созыва. Новый мандат доверия — важное условие для нашего общего успеха. Считаю, что данную поправку надо поддержать», — подчеркнул Евгений Ревенко.
Подробности в материале: Евгений Ревенко: «Единая Россия» готова к выборам нового созыва
Поправка депутата Госдумы Александра Карелина («Единая Россия») о досрочным выборах предусматривает выплату компенсаций тем, кто не изберется в нижнюю палату парламента нового созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, это следует из текста поправки.
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Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок прокомментировала предложение депутата Госдумы Александра Карелина о переносе сроков выборов Государственной думы VIII созыва.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива прозвучала в ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию.
«Я поддерживаю это предложение. Конечно, путь еще долгий, оно должно быть одобрено в Госдуме, и поддержано президентом. Но мое мнение таково: с одной стороны, прежняя Дума могла бы еще год проработать и при новых, существенно увеличенных полномочиях, — рассказала Наталья Починок в беседе корреспондентом ИА REGNUM, — Но представители нашей самой крупной партии все-таки взяли на себя ответственность, поскольку нехорошо все-таки делать все «под себя». Поэтому предложение очень ответственное и смелое, потому что часть тех депутатов, которые сейчас представляют в Госдуме партию власти, просто не войдут в следующий состав, не станут предлагать свои кандидатуры, или их не выберут. Но появятся другие лица, другие депутаты, которые представят мнение граждан».
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«Единая Россия» обновляется, «мы работаем над новой народной программой, у нас есть новые идеи и решения, которые мы можем предложить избирателям». Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Подробности в материале: Турчак: Досрочные парламентские выборы — шаг логичный и правильный
Предложение провести досрочные выборы в Государственную думу, которые объясняют внесением поправок в Конституцию, лишено смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог и публицист Юрий Светов. Эта идея кажется эксперту опрометчивой.
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Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму — Путин.
Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
«Возникает вопрос: сумеет ли действующий состав Госдумы принять новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да… В конечном итоге, это ваше решение, но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я и не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», — заявил Путин в ходе заседания Госдумы.
Подробности в материале: Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму
Проведение досрочных выборов в Госдуму РФ не является обязательным шагом и оснований для такого решения нет, считает председатель Профсоюза адвокатов России Григорий Абуков.
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Внесение поправки депутата Государственной думы РФ Александра Карелина о возможности роспуска Госудумы РФ в связи с изменением Конституции и объявлении досрочных выборов «демонстрирует приверженность партии «Единая Россия» ценностям открытости». Такое мнение сегодня, 10 марта, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Новгородской области, политтехнолог Алексей Громский.
«Возможность такого сценария развития событий не первую неделю обсуждаются «под ковром», теперь же тема быстро стала предметом открытой публичной политической дискуссии. Этот шаг делает честь и правящей партии и Карелину, как одному из её основателей», — подчеркнул Громский.
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Когда депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил снять с рассмотрения поправку о досрочных выборах нижней палаты парламента, с ним не согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он призвал провести выборы 20 сентября.
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«Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать [поправку]», — заявил депутат Александр Карелин на пленарном заседании Госдумы 10 марта. Поправку сняли с рассмотрения.
Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин полагает, что единственным препятствием для принятия решения о досрочных выборах в Госдуму стали «подводные камни». Так в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он обозначил то обстоятельство, что в случае досрочного самороспуска депутаты теряют «социальные льготы».
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«Инициатива о досрочных выборах депутатов Госдумы возникла правильно и логично. Вроде бы придать Госдуме новые полномочия. Но оказались «подводные камни». А именно — в случае досрочного самороспуска депутаты теряют «социальные льготы», — отметил основатель Школы реальной политики Константин Емешин.
Председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM поправки, вносимые в Конситуцию РФ и рассказала, что лично она считает самым важным в грядущих изменениях:
«Сегодня, конечно, главная тема — это получившая название поправка «обнуления» президентского срока. Здесь я как раз хочу высказать своё мнение, потому, что мы не обсуждали это палатой. Конечно, власть должна быть сильной, способной защищать государство. И конечно, выбор должен быть и его должны делать мы с вами — жители большой, великой страны. У нас есть ожидания, что действующая власть будет бороться с бедностью».
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Поиск оптимальной, соответствующей современности, модели политического устройства России продолжается, считает доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. Комментируя вносимые поправки в Конституцию РФ на своей странице в Facebook, он, в частности, отметил:
«Абсолютное большинство политологов так и не разгадали ребусы, которые выдвинул президент во время краткого выступления в Госдуме. На самом деле, не углубляясь в детали, выступление было частью процесса формирования новых институциональных ограничений, что заработают в полную силу, когда Путин покинет пост президента. А то, что он уйдет, очевидно: во-первых, он и сам об этом говорил не раз, а во-вторых, зачем менять институциональную конфигурацию, если не собираешься уходить?».
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на обвинения главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
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«Общественная палата Забайкальского края несколько лет назад применила такую форму общественного диалога, как гражданское послание. И наше первое гражданское послание, обращённое к высшему должностному лицу, было посвящено 20-летию Конституции. И с той поры на протяжении достаточно длительного периода времени обращение к Конституции, которая является основой всего, в Общественной палате региона было детальным и глубоким. И нам особенно приятно, что некоторые позиции, озвученные нами в гражданском послании 2013 года (мы их осторожно сформулировали в расчёте на то, чтобы хотя бы на уровне региона они должны быть реализованы), сегодня стали даже не федеральными законами, а как раз теми поправками в Конституцию, предложенными на общероссийское голосование. Это, в частности, очень важный сюжет, связанный с МРОТ», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко.
Напомним, провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента предложил 10 марта в ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат ГосдумыАлександр Карелин («Единая Россия»). Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит необходимости досрочных выборов в Госдуму. Поправку сняли с рассмотрения.