14:00 10.03.2020

В Конституции РФ уже есть нормы, касающиеся досрочных выборов, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 10 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

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Подробности в материале: Конституции РФ не нужны поправки о досрочных выборах — профессор МГИМО

14:06 10.03.2020

Возможность досрочных выборов в Госдуму РФ корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:

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Подробности в материале: «Каток спецоперации неумолим»: о досрочных выборах в Госдуму

14:22 10.03.2020 Судя по тому, что о досрочных парламентских выборах заговорили знаковые представители парламента, решение об этом уже принято, считает депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил: «Роспуск Госдумы укладывается в логику перезагрузки основных государственных институтов, которая началась с января текущего года. И явно будет активизирована после принятия масштабных поправок в Конституцию». Читайте подробнее: Зачем России нужны досрочные парламентские выборы?

14:25 10.03.2020 Поправка о досрочных выборах Госдумы в 2020 году внесена в Госдуму.

14:26 10.03.2020 «Полагаю, что вопрос с досрочными выборами в Государственную думу перестал быть вопросом», — пишет на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров (фракция «Единая Россия»). И задаётся вопросом: «Интересно, сколько региональных парламентов пойдёт по примеру федеральных коллег в этом году?»

14:31 10.03.2020 Поправка о досрочных выборах Госдумы в 2020 году поступила в нижнюю палату парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Подробности в материале: Поправка о досрочных выборах Госдумы — текст

14:35 10.03.2020 Предложение о досрочных выборах в Думу выглядит вполне логичным. Всем нам важно вновь заручиться поддержкой граждан для реализации новых задач, стоящих перед парламентом. Об этом ER.RU заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя поправку, которую предложил обсудить член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в рамках второго чтения поправок в Конституцию. «Единая Россия» готова к выборам нового созыва. Новый мандат доверия — важное условие для нашего общего успеха. Считаю, что данную поправку надо поддержать», — подчеркнул Евгений Ревенко. Подробности в материале: Евгений Ревенко: «Единая Россия» готова к выборам нового созыва

14:39 10.03.2020 Государственная дума. Дарья Антонова ИА REGNUM

15:10 10.03.2020 Поправка депутата Госдумы Александра Карелина («Единая Россия») о досрочным выборах предусматривает выплату компенсаций тем, кто не изберется в нижнюю палату парламента нового созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, это следует из текста поправки. Подробности в материале: Неизбранные в новую Госдуму депутаты получат «парашюты»

15:11 10.03.2020 Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок прокомментировала предложение депутата Госдумы Александра Карелина о переносе сроков выборов Государственной думы VIII созыва. Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива прозвучала в ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию. «Я поддерживаю это предложение. Конечно, путь еще долгий, оно должно быть одобрено в Госдуме, и поддержано президентом. Но мое мнение таково: с одной стороны, прежняя Дума могла бы еще год проработать и при новых, существенно увеличенных полномочиях, — рассказала Наталья Починок в беседе корреспондентом ИА REGNUM, — Но представители нашей самой крупной партии все-таки взяли на себя ответственность, поскольку нехорошо все-таки делать все «под себя». Поэтому предложение очень ответственное и смелое, потому что часть тех депутатов, которые сейчас представляют в Госдуме партию власти, просто не войдут в следующий состав, не станут предлагать свои кандидатуры, или их не выберут. Но появятся другие лица, другие депутаты, которые представят мнение граждан». Подробности в материале: Эксперт: Новый политический цикл и новые лица — это новые возможности

15:21 10.03.2020 «Единая Россия» обновляется, «мы работаем над новой народной программой, у нас есть новые идеи и решения, которые мы можем предложить избирателям». Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Подробности в материале: Турчак: Досрочные парламентские выборы — шаг логичный и правильный

15:28 10.03.2020 Предложение провести досрочные выборы в Государственную думу, которые объясняют внесением поправок в Конституцию, лишено смысла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог и публицист Юрий Светов. Эта идея кажется эксперту опрометчивой. Читайте подробнее: «Где логика?»: политолог не видит смысла в досрочных выборах Госдумы

15:29 10.03.2020 Я не вижу необходимости в досрочных выборах в Госдуму — Путин.

15:34 10.03.2020 Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости в досрочных выборах Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. «Возникает вопрос: сумеет ли действующий состав Госдумы принять новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да… В конечном итоге, это ваше решение, но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я и не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу», — заявил Путин в ходе заседания Госдумы. Подробности в материале: Путин не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

15:48 10.03.2020 Владимир Путин в Госдуме 10 марта. Цитата из прямой трансляции. duma.gov.ru

16:39 10.03.2020 Проведение досрочных выборов в Госдуму РФ не является обязательным шагом и оснований для такого решения нет, считает председатель Профсоюза адвокатов России Григорий Абуков. [[[quote-4]]] Об этом: Вместо досрочных выборов в Госдуму РФ предлагают позвать профсоюзы 16:52 10.03.2020 Внесение поправки депутата Государственной думы РФ Александра Карелина о возможности роспуска Госудумы РФ в связи с изменением Конституции и объявлении досрочных выборов «демонстрирует приверженность партии «Единая Россия» ценностям открытости». Такое мнение сегодня, 10 марта, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Новгородской области, политтехнолог Алексей Громский. «Возможность такого сценария развития событий не первую неделю обсуждаются «под ковром», теперь же тема быстро стала предметом открытой публичной политической дискуссии. Этот шаг делает честь и правящей партии и Карелину, как одному из её основателей», — подчеркнул Громский. Подробности в материале: Эксперт: голосование по Конституции станет голосованием о доверии к Госдуме 17:04 10.03.2020 Депутат Госдумы РФ Александр Карелин. duma.gov.ru 17:51 10.03.2020 [[[quote-5]]]

18:26 10.03.2020 Выступление Владимира Путина в Госдуме 10 марта. duma.gov.ru

19:53 10.03.2020 Когда депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил снять с рассмотрения поправку о досрочных выборах нижней палаты парламента, с ним не согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он призвал провести выборы 20 сентября. Об этом: Госдума сняла с рассмотрения поправку о досрочных выборах

20:20 10.03.2020 Владимир Жириновский на пленарном заседании в Госдуме 10.03.2020 . duma.gov.ru

21:31 10.03.2020 «Учитывая сказанное и учитывая позицию президента… давайте тогда не будем рассматривать [поправку]», — заявил депутат Александр Карелин на пленарном заседании Госдумы 10 марта. Поправку сняли с рассмотрения. Член комитета по энергетике Александр Карелин на пленарном заседании в Госдуме 10.03.2020 . duma.gov.ru

05:44 11.03.2020 Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин полагает, что единственным препятствием для принятия решения о досрочных выборах в Госдуму стали «подводные камни». Так в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он обозначил то обстоятельство, что в случае досрочного самороспуска депутаты теряют «социальные льготы». Читайте также: «Подводные камни»: о досрочных выборах в Госдуму

07:48 11.03.2020 «Инициатива о досрочных выборах депутатов Госдумы возникла правильно и логично. Вроде бы придать Госдуме новые полномочия. Но оказались «подводные камни». А именно — в случае досрочного самороспуска депутаты теряют «социальные льготы», — отметил основатель Школы реальной политики Константин Емешин.

08:53 11.03.2020 Председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM поправки, вносимые в Конситуцию РФ и рассказала, что лично она считает самым важным в грядущих изменениях: «Сегодня, конечно, главная тема — это получившая название поправка «обнуления» президентского срока. Здесь я как раз хочу высказать своё мнение, потому, что мы не обсуждали это палатой. Конечно, власть должна быть сильной, способной защищать государство. И конечно, выбор должен быть и его должны делать мы с вами — жители большой, великой страны. У нас есть ожидания, что действующая власть будет бороться с бедностью». Читайте также: «Хочется, чтобы власть была сильной»: о поправках в Конституцию РФ

09:42 11.03.2020 Поиск оптимальной, соответствующей современности, модели политического устройства России продолжается, считает доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. Комментируя вносимые поправки в Конституцию РФ на своей странице в Facebook, он, в частности, отметил: «Абсолютное большинство политологов так и не разгадали ребусы, которые выдвинул президент во время краткого выступления в Госдуме. На самом деле, не углубляясь в детали, выступление было частью процесса формирования новых институциональных ограничений, что заработают в полную силу, когда Путин покинет пост президента. А то, что он уйдет, очевидно: во-первых, он и сам об этом говорил не раз, а во-вторых, зачем менять институциональную конфигурацию, если не собираешься уходить?». Читайте также: Новая модель политического устройства России ещё не сформирована — мнение

10:29 11.03.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на обвинения главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Читайте также: Зюганов ответил на обвинения Хинштейна

11:38 11.03.2020 Константин Емешин. Opaltai.ru

12:39 11.03.2020 «Общественная палата Забайкальского края несколько лет назад применила такую форму общественного диалога, как гражданское послание. И наше первое гражданское послание, обращённое к высшему должностному лицу, было посвящено 20-летию Конституции. И с той поры на протяжении достаточно длительного периода времени обращение к Конституции, которая является основой всего, в Общественной палате региона было детальным и глубоким. И нам особенно приятно, что некоторые позиции, озвученные нами в гражданском послании 2013 года (мы их осторожно сформулировали в расчёте на то, чтобы хотя бы на уровне региона они должны быть реализованы), сегодня стали даже не федеральными законами, а как раз теми поправками в Конституцию, предложенными на общероссийское голосование. Это, в частности, очень важный сюжет, связанный с МРОТ», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко.