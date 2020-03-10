Москва, , 15:07 — REGNUM Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок прокомментировала предложение депутата Госдумы Александра Карелина о переносе сроков выборов Государственной думы VIII созыва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива прозвучала в ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию.

«Я поддерживаю это предложение. Конечно, путь еще долгий, оно должно быть одобрено в Госдуме, и поддержано президентом. Но мое мнение таково: с одной стороны, прежняя Дума могла бы еще год проработать и при новых, существенно увеличенных полномочиях, — рассказала Наталья Починок в беседе корреспондентом ИА REGNUM, — Но представители нашей самой крупной партии все-таки взяли на себя ответственность, поскольку нехорошо все-таки делать все «под себя». Поэтому предложение очень ответственное и смелое, потому что часть тех депутатов, которые сейчас представляют в Госдуме партию власти, просто не войдут в следующий состав, не станут предлагать свои кандидатуры, или их не выберут. Но появятся другие лица, другие депутаты, которые представят мнение граждан».

По словам Натальи Починок, «новый политический цикл и новые лица — это всегда новые возможности».

«Кроме того, действующая Госдума уже существенно поработала, предложил все, что она могла предложить интересного, все смогла представить и обсудить, для этого была масса возможностей. Нам нужны новые люди, которые буду выбраны гражданами уже в рамках новой, уточненной Конституции, которая будет существенно ориентирована на укрепление понятия социального государства, и в части гарантий каждому человеку, который нуждается в помощи и адресной поддержке, который работает и хочет получать достойную заработную плату. Мне очень верится в то, что люди, которые говорят «за все хорошее против всего плохого», беспочвенно критикуют власть, уже не будут особо стремиться подать свои кандидатуры, потому что многие обязательства будет очень сложно выполнить в рамках новый, измененной Конституции», — подчеркнула эксперт.

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