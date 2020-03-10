Москва, , 11:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Мы поддержим (поправки в Конституцию) и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал Жириновский.

По его мнению, досрочные выборы можно провести 20 сентября.

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