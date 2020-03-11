Барнаул, , 05:43 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин полагает, что единственным препятствием для принятия решения о досрочных выборах в Госдуму стали «подводные камни». Так в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он обозначил то обстоятельство, что в случае досрочного самороспуска депутаты теряют «социальные льготы».

«Инициатива о досрочных выборов депутатов Госдумы возникла правильно и логично. Вроде бы придать Госдуме новые полномочия. Но оказались «подводные камни». А именно в случае досрочного самороспуска депутаты теряют «социальные льготы». Да и «Единая Россия» не переформатировалась и не готова к досрочным выборам. Поэтому нашли компромисс — новые полномочия Дума получает сразу, а у Путина «обнуляются сроки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, после того, как в ходе обсуждения поправок в Конституцию во втором чтении депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила обнулить сроки полномочий президента, а депутат Александр Карелин («Единая Россия») — провести досрочные выборы, нижнюю палату парламента посетил российский президент Владимир Путин.

Первое предложение глава государства поддержал, но при условии, если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного Закона. Также президент заявил, чт о не видит необходимости досрочных выборов в Госдуму.