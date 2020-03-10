Москва, 10 марта 2020, 16:13 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил снять с рассмотрения поправку о досрочных выборах нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
С ним не согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он призвал провести выборы 20 сентября.
«Это называется шараханье», — осудил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Он призвал обсудить поправку Карелина и принять решение голосованием.
«Карелин прислушался к позиции, которую. Высказал президент РФ. Поправка снята, процедуру тему закрыли», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.