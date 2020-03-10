История вопроса

Депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») 10 марта 2020 года предложил провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями в Конституцию, поправка будет рассмотрена. Ранее в Госдуме не рассматривали вариант досрочных выборов.



