Москва, , 14:32 — REGNUM Предложение о досрочных выборах в Думу выглядит вполне логичным. Всем нам важно вновь заручиться поддержкой граждан для реализации новых задач, стоящих перед парламентом. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя поправку, которую предложил обсудить член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в рамках второго чтения поправок в Конституцию.

«Единая Россия» готова к выборам нового созыва. Новый мандат доверия — важное условие для нашего общего успеха. Считаю, что данную поправку надо поддержать», — подчеркнул Евгений Ревенко.

Он отметил, что парламенту важно вновь заручиться поддержкой граждан для реализации новых задач.

«После вступления в силу данных поправок (где есть также и делегирование части президентских полномочий парламенту страны — прим. авт.) возникнет ситуация, когда у Госдумы появятся новые полномочия и новые обязательства перед избирателями. В связи с этим предложение о досрочных выборах в Думу выглядит вполне логичным. Это честно и справедливо», — заключил Евгений Ревенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату. Парламентарий пообещал подготовить поправку о досрочных выборах, она будет роздана в зале пленарных заседаний Госдумы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, после подготовки поправки инициатива будет рассмотрена.