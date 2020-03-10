Москва, 10 марта 2020, 14:32 — REGNUM Предложение о досрочных выборах в Думу выглядит вполне логичным. Всем нам важно вновь заручиться поддержкой граждан для реализации новых задач, стоящих перед парламентом. Об этом заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя поправку, которую предложил обсудить член комитета Госдумы по энергетике Александр Карелин в рамках второго чтения поправок в Конституцию.
Он отметил, что парламенту важно вновь заручиться поддержкой граждан для реализации новых задач.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 10 марта, депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату. Парламентарий пообещал подготовить поправку о досрочных выборах, она будет роздана в зале пленарных заседаний Госдумы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, после подготовки поправки инициатива будет рассмотрена.