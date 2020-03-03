Минск, 3 марта, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Власти Белоруссии не желают помочь согражданам улучшить условия отдыха в Крыму. Об этом говорится в ответах на обращение, которое в начале года направил Александру Лукашенко председатель ОО «Региональная национально-культурная автономия белорусов Республики Крым «Белорусы Крыма», член Общественной палаты Республики Крым и Общественной Палаты Союзного государства России и Белоруссии Роман Чегринец.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В своём обращении «Белорусы Крыма» просили белорусского лидера"помочь с запуском авиа‑ и железнодорожного сообщения между Республикой Беларусь и Республикой Крым». Официальный Минск не признаёт территориальную целостность Российской Федерации, поэтому обращение соотечественников вызвало широкий резонанс и создало интригу: как Лукашенко ответит «Белорусам Крыма»?

Подробности обращения здесь: Крымские белорусы просят Лукашенко открыть консульство в Крыму

За время, пока в президентской администрации готовили ответ, Чегринец побывал в Белоруссии. Вернувшись в Крым, он получил ответ не от Лукашенко, а от белорусских предприятий-госмонополистов, осуществляющих международные пассажирские перевозки.

«В рамках компетенции сообщаем, что в связи с наличием альтернативных вариантов проезда, железнодорожные перевозки из Республики Беларусь в данном направлении не осуществляются», — сказано в ответе госмонополиста «Белорусская железная дорога».

Ответ Роману Чегринцу от Белорусской железной дороги

Чегринец опубликовал также ответ от авиакомпании «Белавиа», в котором сказано, что «желающие попасть из Белоруссии или обратно воздушным транспортом, могут ежедневно пользоваться транзитным перелетом через Москву, Санкт-Петербург и другие российские города».

«Проведенный авиакомпанией «Белавиа» анализ рынка показывает, что существующий на сегодняшний день спрос на авиаперевозки между Минском и Симферополем является недостаточным для обеспечения рентабельности выполнения рейсов по данному направлению. в связи с этим в настоящее время авиакомпания «Белавиа» не планирует осуществление полетов в Симферополь», — сообщил гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Ответ Роману Чегринцу от авиакомпании «Белавиа»

Чегринец не согласился с такой аргументацией: «Ну простите, тут тоже с экономической составляющей, скажем так, слабенько, т. е. из, допустим, Екатеринбурга или Казани, или Ижевска летать выгодно, а из Минска не выгодно? Может белорусским гос. компаниям просто не нужны деньги? Или братская Белоруссия не хочет облегчить путь в Крым, в первую очередь для своих граждан, ибо именно граждане Белоруссии будут основными пассажирами данных маршрутов?»

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Председатель российской национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» уже констатировал, что по итогам 2019 года в Крыму «каждый пятый турист — белорусский (около 150 тысяч человек)». Поэтому, считает он, «свято место пусто не бывает — если белорусские компании не хотят работать на этом выгоднейшем направлении, то давайте — без проблем эту нишу займут наши компании или китайские, молдавские или любые другие».

Читайте интервью с Романом Чегринцом: Белорусы Крыма: Мы — триединый народ, как нас можно разделить?

«Друзья, ведь если вопрос только в экономике, то никто же в Республике Беларусь не откажет небелорусской компании выполнять эти рейсы, ведь так?» — поставил вопрос председатель ОО «Региональная национально-культурная автономия белорусов Республики Крым «Белорусы Крыма».

Также читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность