10:14 16.12.2019

Результаты исследования, которое показало, что жители РФ тратят на еду только 30,2% своего бюджета, не «бьется» с данными официальной статистики и повседневного наблюдения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

[[[quote-1]]]

Об этом: Экономист Делягин заявил, что в будущем жители РФ вряд ли будут жить лучше

По его словам, пока страна не избавится «от коррупции, взяток, кумовства, безграмотной экономической политики, ситуация будет медленно усугубляться».

«В России довольно значительная часть граждан, у которых заработная плата немного больше МРОТ. Цены на продукты питания, коммунальные и прочие услуги стабильно растут, а заработная плата «топчется на месте». Соответственно, разрыв увеличивается», — подчеркнул Сергей Кондаков.

В России цены на продукты питания высокие по отношению к заработку граждан. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков .

11:17 16.12.2019

У большинства жителей РФ расходы на еду намного превышают 30% от их доходов, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

[[[quote-2]]]

Читайте также: Экономист объяснил, какую часть заработка жители РФ реально тратят на еду

11:17 16.12.2019 За год продовольственные товары в Бурятии подорожали примерно на 6%. Стоимость минимального набора продуктов питания в республике в ноябре составила 4363 рубля. Однако есть среди продуктов настоящие рекордсмены по росту цен. Так, крупы и бобовые в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года подорожали на 24,9%. Читайте также: Крупы в Бурятии за год подорожали на четверть

11:19 16.12.2019 Мало того, что доходы у жителей Омской области невысоки (в тройке аутсайдеров по зарплате среди регионов СФО), в регионе по состоянию на 1 декабря 2019 года просроченная задолженность по зарплате перед работниками организаций увеличилась за месяц на 9,9% и составила 14,0 млн рублей. В том числе в организациях города Омска — 9,6 млн (данные Омскстата).

11:29 16.12.2019 Расходы граждан России на еду растут год от года, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин: «Традиционно веду учет затрат из семейного бюджета И вот еда — данные по годам: 2012 год — расходы составили 21%; 2017 год — 27%; 2018 год — 42%; 2019 год — 40%. Одновременно выросли затраты на лекарства — с 3% до 16%. Выросла квартплата — с 4% до 10%». Читайте также: Расходы на продовольствие в России растут год от года — мнение

11:55 16.12.2019 Структура расходов домохозяйства — один из ключевых показателей уровня жизни населения и экономической отсталости от других стран. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политолог Андрей Рудаков, комментируя информацию о том, что граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание. «Еда — это базовая потребность человека, и в подобных исследованиях всегда является основополагающей статьёй расходов. Чем больше у человека остаётся денег после покупки еды, тем выше его фактический уровень жизни. Уровень жизни россиян скорее приближается к уровню жизни экономически отсталых государств, а население, относительно европейских стран и США, бедное. Если сейчас в ряде европейских стран и в США доля расходов на еду в среднестатистическом домохозяйстве составляет около 10%, то в России это уже треть от доходов семьи», — подчеркнул Андрей Рудаков. Подробности в материале: «Население бедное»: о тратах граждан России на продукты питания

12:03 16.12.2019 Расходы петербургских семей на приобретение продуктов питания зависят от благосостояния и доходов. У 20% наиболее бедных домохозяйств существенные траты приходятся на покупку хлеба и хлебобулочных изделий, у 20% наиболее богатых — на покупку мяса. Читайте подробнее: Богатые петербуржцы «налегают» на мясо, бедные — на хлеб

12:14 16.12.2019 Доходы. Дарья Антонова © ИА REGNUM

12:45 16.12.2019 Рейтинг оперирует усредненными показателями, следовательно, значительная часть граждан России тратит на продукты куда больше, чем треть своих доходов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя итоги исследования РИА Новости. Об этом: Значительная часть граждан тратит на еду куда больше трети доходов: эксперт

13:07 16.12.2019 В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в ноябре 2019 года составила 4145,01 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,9%. С начала года — выросла на 0,4%. В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 29,3%, на долю молочных продуктов приходится 22,1%, мяса и мясопродуктов — 18,4%, плодов и овощей — 12%, жиров — 5,2%, рыбы — 5,1%, чая, соли и специй — 3,8%, яиц, сахара и кондитерских изделий — 2,2% и 1,9% соответственно. За год в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и молочных продуктов. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась, сообщили в Новосибирскстате.

13:34 16.12.2019 В Новосибирской области в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года цены на потребительском рынке повысились на 0,2%. Цены на услуги и непродовольственные товары выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. Цены на продовольственные товары выросли незначительно, сообщили в Новосибирскстате. Вместе свежие помидоры подорожали на 22,3%, белокочанная капуста — на 15,8%, репчатый лук — на 5,9%, виноград — на 5,8%, чеснок — на 3,3%.

13:34 16.12.2019 С 2 по 9 декабря 2019 года в Забайкальском крае прирост цен на картофель составил 6,5%, крупу гречневую-ядрицу — 4,0, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 2,3, капусту белокочанную свежую — 2,2, яйца куриные — 1,8, сметану и конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 1,6, яблоки — 1,3, масло подсолнечное — 1,1, рыбу мороженую неразделанную — 0,9, карамель — 0,7, рис шлифованный — 0,4, сыры сычужные твердые и мягкие, печенье, чай черный байховый, лук репчатый — 0,3%.

13:36 16.12.2019 В Забайкальском крае величина прожиточного минимума в среднем на душу населения установлена в размере 12 473,32 рубля, в том числе трудоспособного населения — 13 002,62, пенсионеров — 9847,22, детей — 13 048,54 рубля.

13:39 16.12.2019 Субъекты Северного Кавказа, не один год демонстрирующие самый низкий уровень заработных плат в России, ожидаемо оказались в десятке антилидеров по уровню трат на еду. Так, в рейтинге по доле затрат на питание из общей суммы расходов семей на последнем месте Ингушетия, жители которой тратят на еду почти 58% доходов, и Дагестан (около 54%). Читайте подробнее: Работать за еду приходится жителям Северного Кавказа

13:39 16.12.2019 В целом по экономике Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) в августе 2019 года составила 43 350 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 1,8%, с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 7,4. В целом по России средняя заработная плата в июле 2019 года составила 46 509 рублей. Оплата труда в Иркутской области была на 2379 рублей ниже российского уровня.

13:41 16.12.2019 Росстат: 56,7% членов домохозяйств в Алтайском краепо итогам 2018 года заявили о том, что им хватает денег только на одежду и еду. Покупка товаров длительного пользования (бытовой техники, смартфонов и так далее) для них уже представляет значительные трудности.

13:45 16.12.2019 У самого края бедности (деньги только на еду) — семьи на Алтае, Пензенской области, Кабардино-Балкарии, Рязанской области, Забайкальском и Ставропольском краях, Еврейской АО, Тыве, Томской области и Удмуртии (от четверти до трети всех домохозяйств) — Росстат в 2018 г.

13:53 16.12.2019 Супермаркет в Германии. (сс) Fruitnet.com

13:56 16.12.2019 В Омской области по итогам ноября 2019 года средний прирост цен на товары и услуги составил 0,2%, сообщили в Омскстате. По данным статистиков, в числе лидеров подорожавших в ноябре продуктов были свежие помидоры (на 28,8%). Существенно выросли цены на гречневую крупу (на 15,3%). Подорожали куриные яйца (на 5,9%), картофель (на 5,5%), сухофрукты (на 4,5%), икра лососевых рыб (на 3,7%), сыры (на 2,4%), овощные и фруктово-ягодные консервы (на 2,1−2,8%). В пределах от 1,2% до 1,8% повысились цены на сливочное масло, макаронные изделия, мороженую рыбу, чай, маргарин.

14:14 16.12.2019 Комментируя данные о том, что граждане России направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») отметил, что в его семье на еду тратится не больше 10%, и на то есть свой «секрет». Читайте подробнее: Индикатор благосостояния: о тратах на еду

14:23 16.12.2019 С 1 января 2020 года в Красноярском крае в рамках федерального законодательства минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 7,5%. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов. Уточняется, что минимальный уровень зарплаты в крае с 1 января 2020 года составит от 19 408 рублей по центральным и южным территориям, до 31 538 рублей — в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Об этом: В Красноярском крае вырастет минимальная зарплата

14:32 16.12.2019 В Красноярском крае в ноябре 2019 года по отношению к предыдущему месяцу индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,3%, с начала года — 103,3%. По данным Красноярскстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в регионе на конец ноября текущего года составила 4634,52 рубля в расчете на одного человека. Рост за месяц — 0,4%, с начала года — 3,5%.

14:44 16.12.2019 По данным Красноярскстата, в январе-сентябре 2019 года среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили 29 261,6 рубля, увеличившись по сравнениюс январем-сентябрем 2018 года на 4,3%. Однако реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 1,1%.

14:50 16.12.2019 Супермаркет на Украине. © WFP. EU. Pete Kiehart

15:31 16.12.2019 В 2018 году расходы на основные продукты питания в семьях петербуржцев, относящихся к 20% наименее состоятельной части населения, составляли 5124,7 рублей в расчете на 1 человека в месяц. При этом 20% семей с наиболее высокими доходами тратили на покупку продуктов питания на 1 члена семьи в среднем 8589,8 рублей в месяц. Такие данные приводит Петростат. Напомним, у 20% наиболее бедных домохозяйств Петербурга существенные траты приходятся на покупку хлеба и хлебобулочных изделий, у 20% наиболее богатых — на покупку мяса.

15:47 16.12.2019 На кассе. Наталья Стрельцова ИА REGNUM

16:11 16.12.2019 Прожиточный минимум в Республике Карелия в третьем квартале 2019 года для трудоспособного населения составил 15 026 рублей, что на 241 рубль меньше, чем тремя месяцами ранее. Для детей он снизился на 206 рублей и составил 12 961 рубль. Для пенсионеров сократился на 197 рублей до 11 545 рублей. В среднем прожиточный минимум уменьшился на 224 рубля и составил 13 795 рублей. В Управлении труда и занятости Карелии объясняли, что снижение величины прожиточного минимума в третьем квартале связано с сезонным уменьшением цен на картофель и овощи, которые составляют весомую часть продуктового набора жителей республики, отмечало издание «КарелИнформ».

16:36 16.12.2019 «Если сегодня люди в процентном соотношении больше тратят на еду, это говорит о том, что покупательская способность падает, то есть население беднеет», — пояснила доцент кафедры экономической социологии СПбГУ Ольга Никифорова. Читайте подробнее: Если люди больше тратят на еду, значит они беднеют

16:38 16.12.2019 Жители России стоят в очереди за едой возле мусорных баков. (Цитата из видео Youtube-канала Alex Che)

16:50 16.12.2019 Чем богаче страна, тем богаче живут её жители и тем меньше в структуре их личных бюджетов доля затрат на еду. Исследование лишь подтверждает эту непреложную истину, заявил руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко. Читайте также: Значительные расходы на еду: помогут продуктовые карточки

17:05 16.12.2019 Говоря о тратах среднестатистической семьи на продукты питания, стоит обращать внимание на исторически сложившиеся традиции быта, культуры еды и т.д. в той или иной стране, заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова, к.э.н. профессор Руслан Абрамов. Читайте также: Благосостояние и традиции: от чего зависят траты на еду

17:09 16.12.2019 Потребительская корзина. Наталья Стрельцова ИА REGNUM

17:20 16.12.2019 Большой разрыв в доле расходов на еду от объёма доходов в зависимости от региона России является упущением федеральной власти страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла третье место среди регионов РФ по доле расходов населения на продукты питания из общего объема доходов. В частности, в столице жители в среднем на еду тратят 24,5% своих доходов, в то время как в некоторых регионах этот показатель превышает 50%. «Всё надо оценивать в сравнении. Если в одном регионе жители тратят 24−25% то в другом 40−50% своих доходов на еду, это неправильно. Это свидетельствует о крайне неравномерном развитии регионов. Здесь надо говорить о серьёзнейших упущениях федеральной власти», — заявил депутат. Читайте также: Депутат Мосгордумы объяснил ненормальность перенаселённой Москвы

17:33 16.12.2019 Куриное мясо. Дарья Антонова ИА REGNUM

17:43 16.12.2019 В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге, по данным Петростата, плодоовощная продукция в целом подорожала на 2,3%, в том числе помидоры — на 21,3%, огурцы — на 10,9%, виноград — на 4,2%, чеснок — на 2,9%, картофель — на 1,1%, при этом свёкла подешевела на 9,1%, капуста белокочанная — на 6,7%, лимоны — на 5,9%, лук репчатый — на 4,3%, морковь — на 3,7%, груши — на 2,8%. Крупа гречневая стала дороже на 9,0%, яйца куриные — на 3,4%, конфеты глазированные шоколадом — на 1,7%, чай черный байховый, пряники — на 1,6%, сыры твердые и мягкие — на 1,5%. Снижение цен отмечалось на сахарный песок — 9,0%, пшено — 5,3%, рис — 5,0%, консервы мясные — 4,6%, консервы рыбные в масле — 2,3%, шоколад, хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сорта, икру лососевых рыб — 1,9%, свинину бескостную — 1,8%, муку пшеничную — 1,7%, куры охлажденные — 1,5%, масло подсолнечное — 1,3%. Стоимость минимального набора продуктов питания в Санкт-Петербурге составила 4820,08 руб. в расчете на месяц.

17:56 16.12.2019 Относительно низкие по сравнению с другими регионами России траты на еду жителей Москвы не отражают реальности. В столице очень высокая концентрация богатых и сверхбогатых людей, что в итоге и привело к таким низким цифрам. Читайте также: «Реальность намного хуже»: как сверхбогатые москвичи меняют статистику

18:16 16.12.2019 Торговый центр «Охотный ряд» в Москве. Дарья Антонова] ИА REGNUM

19:07 16.12.2019 Жители России тратят больше денег на продовольствие, но качество самого питания снижается. Это сказывается на состоянии здоровья. По данным Росстата, избыточная масса тела — у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Еще более опасен избыточный вес у детей: избыточная масса тела наблюдается у 31% детей возрастом от 3 до 13 лет. А у 16,4% российских детей диагностировано ожирение.

19:08 16.12.2019 Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

19:34 16.12.2019 Доля трат на еду в 30,2% от общего заработка — это очень высокий показатель, который означает низкий уровень жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста», экс-министр труда и соцразвития Оксана Дмитриева. Подробности в материале: «Ничего не сделать»: высокая доля трат на еду — это низкий уровень жизни

20:06 16.12.2019 Оксана Дмитриева. Фото: assembly.spb.ru

20:26 16.12.2019 За чертой бедности в России живет гораздо большее число людей, чем говорит об этом официальная статистика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказала депутат петербургского Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова, комментируя данные о том, что граждане РФ более 30% своего заработка вынуждены тратить на еду. Читайте подробнее: Люди в России живут очень бедно, цифры угрожающие

20:30 16.12.2019 Надежда Тихонова. assembly.spb.ru

20:46 16.12.2019 В Москве жители в среднем на еду тратят 24,5% своих доходов, в то время как в некоторых регионах этот показатель превышает 50%. Однако это обстоятельство нельзя считать предметом гордости, считает депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»). Читайте также: Неэффективное управление — депутат МГД объяснил долю расходов на еду

20:47 16.12.2019 Михаил Тимонов. duma.mos.ru

20:49 16.12.2019 Супермаркет. Дарья Антонова ИА REGNUM

21:27 16.12.2019 Низкий уровень доходов и высокий уровень расслоения в обществе продолжают наносить серьезный вред российской экономике, подрывают у людей желание трудиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева. Читайте также: Пропасть между бедными и богатыми в России мешает людям трудиться

21:46 16.12.2019 Поль Шарль Шокарн-Моро. Возможность превращает в вора (фрагмент)

21:55 16.12.2019 По итогам января — сентября 2019 года средний реальный доход жителей Приволжского федерального округа в расчёте на душу населения в месяц составил 25,241 тыс. рублей при расходах в 20,462 тыс. рублей. Причем по итогам всего прошлого года средний реальный доход жителя ПФО составлял 26,436 тыс. рублей при расходах в размере 21,229 тыс. рублей. Читайте также: Как жить? Доходы жителей четырёх регионов ПФО ниже 20 тыс. рублей в месяц