Дорогая еда или низкие доходы: кто в России работает «за еду» — трансляция
Читайте также: Граждане России проедают треть заработка
Согласно опубликованной 16 декабря инфографике о том, сколько тратят на еду и культурный досуг жители Европейских стран (источник — РИА Новости со ссылкой на статистические данные), граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание.
3% граждане РФ тратят на покупку спиртного и табачных изделий.
В Якутии бизнесмены завышали цены на социально значимые продукты питания. Подсолнечное масло вместо 92 рублей покупателям предлагали по 150 рублей за бутылку, килограмм гречки — за 98 рублей при установленной стоимости 37 рублей, лук при цене 40 рублей продавали за 96 рублей и так далее.
Читайте также: Шок-цена: в Якутии кг лука продают за 96 рублей
На соотношение трат граждан России, в том числе на продукты питания, влияет уровень их зарплат. Об этом сообщил политолог Дмитрий Буреев (Хакасия), комментируя информацию о том, что граждане РФ тратят на питание 30,2% заработка.
«Первое, что можно отметить — уровень зарплат. Власти оперируют статистикой по среднему значению заработка в регионах. Но они очень разнятся с реальностью. Сегодня в большинстве регионов зарплата в 30 тысяч рублей — большая редкость. Соответственно, покупательская способность граждан останется низкой. И людям приходится отказываться от всего, лишь бы приобрести продукты. И хотя многие вернулись на свои дачные участки, сады-огороды, всё равно большинство продуктов приобретается в магазинах. Соответственно, ценовая политика ретейла это учитывает. Появляются либо дискаунтеры с продуктами низкого качества, но по доступным ценам, либо власти возрождают сельхозрынки и ярмарки выходного дня», — подчеркнул Дмитрий Буреев.
Однако, по его словам, следует учитывать, что крупнейшие торговые сети «принадлежат к классу монополий, и это сказывается на ценах».
«Выход только в одном — государство должно помогать производителям заходить на рынок так, чтобы торговая наценка была разумной», — подытожил собеседник ИА REGNUM.
Об этом: Хорошая зарплата — редкость: почему жители России проедают треть заработка
За январь-октябрь 2019 года оборот розничной торговли по Республике Алтай увеличился на 10,0% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Оборот общественного питания вырос на 9,6%.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,3%, непродовольственных товаров — 51,7%
В Татарии расходы на питание в третьем квартале 2019 года составили 32,88% от стоимости минимального потребительского бюджета. При общем бюджете, который определён как стоимость минимальных потребностей жителей, 15 663 рубля на питание они тратили 5150 рублей.
Об этом: В Татарии посчитали, какую часть своего бюджета жители проедают
Величина прожиточного минимума в Республике Алтай в расчете на душу населения в 3 квартале 2019 года, составила 10 190 рублей. Прожиточный минимум трудоспособного населения — 10 507 рублей, пенсионеров и детей — 8543 и 10 269 рублей соответственно.
По сравнению со 2 кварталом 2019 года величина прожиточного минимума увеличилась в среднем на 0,3%, для трудоспособного населения — на 0,4%, для пенсионеров — на 0,2% и детей — на 0,1%. В потребительской корзине увеличилась стоимость услуг (на 3,6%), непродовольственных товаров (на 2,7%); стоимость продуктов питания снизилась на 2,5%. На 0,5% увеличились расходы по обязательным платежам и сборам.
В Алтайском крае среднемесячная заработная плата одного работника за январь-сентябрь 2019 составила 27 708 рублей, что составляет 108,6% к соответствующему периоду прошлого года.
С закрытием речной навигации цены на продукты на севере Хабаровского края взлетели до небес. В таёжном селе Нелькан Аяно-Майского района килограмм яблок стоит 380 рублей, килограмм творога — 540, буханка хлеба — 75 рублей. Никаких скидок производителям хлеба энергетики не делают — для юрлица она обходится в 55 рублей за киловатт.
Читайте также: Шок-цены в Хабаровском крае: яблоки по 380 рублей за кг, сметана — 420
За январь-октябрь 2019 года оборот розничной торговли и общественного питания по Алтайскому краю составил 286 793,3 миллиона рублей, что составляет 100,2% к соответствующему периоду прошлого года. Причём, пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) В сопоставимых ценных жителей региона стали употреблять меньше (99,8%).
Оборот общественного питания сопоставимых ценных загад увеличился всего на 0,1%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 49,3%, непродовольственных товаров — 50,7%.
Для сравнения, меньше всего на еду тратят жители Люксембурга (8,4%), в десятку стран-лидеров также вошли Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия, Швейцария, Дания и Германия, доля расходов на продукты в которых колеблется от 10,6 до 12,2% бюджета.
Аутсайдерами в списке стали Молдавия (43,8%), Казахстан (47,3%) и Украина, где жители тратят на еду ровно половину заработка. Россия в списке из 40 стран оказалась на 31-м месте.
Статистики рассказали о ценах новогоднего стола в Красноярском крае.
Как сообщили 16 декабря в Красноярскстате, средняя стоимость условного набора продуктов питания для новогоднего стола для семьи из трёх человек в крае в ноябре 2019 года составила 5362,44 рубля. Рост цен за год — 2,5%. В ноябре 2018 года такой набор продуктов питания можно было приобрести за 5229,59 рубля.
Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых отметила, что тратит на еду минимум 12−15% от доходов. Но иногда гораздо больше.
Читайте также: Алтайский депутат может потратить на еду 70% бюджета
Жители Ингушетии тратят на питание больше, чем в остальных регионах России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого РИА Новости, в котором анализировались расходы на питание среднестатистической семьи по данным статистики за 2018 год.
Так, в Ингушетии на продукты питания уходит 57,9% доходов семьи, в Дагестане — 53,8%. При этом в целом по стране доля затрат на еду в структуре общих потребительских расходов составляет 30,2%.
Подробности в материале: Названы регионы России с самыми большими тратами на еду
В Магадане в торговых точках отмечается повышение цен на: кур (тушка) в среднем — 0,2%, рыбу мороженную — 9,4%, масло сливочное (весовое) — 3,1%, молоко питьевое в среднем — 0,7%, картофель в среднем — 1%. Больше всего удивила стоимость гречневой крупы — она подорожала на 50,8%.
На севере Хабаровского края, в селе Нелькан Аяно-Майского района, очень ждут открытия зимника на Якутию, чтобы поесть колбасы. В Тугуро-Чумиканском районе края килограмм лука стоит 150 рублей, а вкус свежих помидоров и огурцов люди давно забыли.
Подробности в материале: Хабаровские севера ждут открытия зимника в Якутию, чтобы поесть колбасы
Согласно появившейся в прессе инфографике, больше всего на досуг и культуру тратят в Швеции. Жители этой страны выделяют на эту часть бюджета почти пятую часть средств (18,7%). Больше 10% выделяют граждане Норвегии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Исландии, Австрии и Великобритании. Менее 2% готовы выделить на досуг в Казахстане, Северной Македонии и Молдавии.
Комментируя ИА REGNUM информацию о том, что граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание, хакасский журналист Андрей Березин подчеркнул, что причиной такой ситуации являются очень низкие доходы.
«Цены на продукты также высоки. Фактически после обязательных трат на еду и коммунальные услуги денег от зарплаты не остаётся», — отметил Андрей Березин.
Подробности в материале: Мнение: после трат на еду и «коммуналку» денег у жителей России не остаётся
То, что граждане России тратят на питание почти треть своего бюджета, говорит о еде, как о значимом источнике удовольствий, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.
Читайте также: Почему жители России тратят на еду треть своего бюджета
В северном и отдалённом Охотске Хабаровского края после закрытия навигации доставка еды возможна только самолётом. Цены на продукты питания взлетают в 3−4 раза. За килограмм масла из заменителя молочного жира, например, просят не меньше 700 рублей.
Читайте подробнее: Золотые продукты питания: на Севере Хабаровского края цены бьют рекорды
Информация о том, что жители РФ тратят на еду чуть больше 30% своего бюджета, выглядит как приукрашивающая действительность, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Читайте также: На пороге бедности? Делягин не поверил данным о тратах жителей РФ на еду
Результаты исследования, которое показало, что жители РФ тратят на еду только 30,2% своего бюджета, не «бьется» с данными официальной статистики и повседневного наблюдения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Об этом: Экономист Делягин заявил, что в будущем жители РФ вряд ли будут жить лучше
В России цены на продукты питания высокие по отношению к заработку граждан. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.
«В России довольно значительная часть граждан, у которых заработная плата немного больше МРОТ. Цены на продукты питания, коммунальные и прочие услуги стабильно растут, а заработная плата «топчется на месте». Соответственно, разрыв увеличивается», — подчеркнул Сергей Кондаков.
По его словам, пока страна не избавится «от коррупции, взяток, кумовства, безграмотной экономической политики, ситуация будет медленно усугубляться».
Об этом: Цены растут, зарплата «топчется на месте»: об экономической ситуации в РФ
У большинства жителей РФ расходы на еду намного превышают 30% от их доходов, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Читайте также: Экономист объяснил, какую часть заработка жители РФ реально тратят на еду
За год продовольственные товары в Бурятии подорожали примерно на 6%. Стоимость минимального набора продуктов питания в республике в ноябре составила 4363 рубля.
Однако есть среди продуктов настоящие рекордсмены по росту цен. Так, крупы и бобовые в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года подорожали на 24,9%.
Читайте также: Крупы в Бурятии за год подорожали на четверть
Мало того, что доходы у жителей Омской области невысоки (в тройке аутсайдеров по зарплате среди регионов СФО), в регионе по состоянию на 1 декабря 2019 года просроченная задолженность по зарплате перед работниками организаций увеличилась за месяц на 9,9% и составила 14,0 млн рублей. В том числе в организациях города Омска — 9,6 млн (данные Омскстата).
Расходы граждан России на еду растут год от года, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:
«Традиционно веду учет затрат из семейного бюджета И вот еда — данные по годам: 2012 год — расходы составили 21%; 2017 год — 27%; 2018 год — 42%; 2019 год — 40%. Одновременно выросли затраты на лекарства — с 3% до 16%. Выросла квартплата — с 4% до 10%».
Читайте также: Расходы на продовольствие в России растут год от года — мнение
Структура расходов домохозяйства — один из ключевых показателей уровня жизни населения и экономической отсталости от других стран. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политолог Андрей Рудаков, комментируя информацию о том, что граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание.
«Еда — это базовая потребность человека, и в подобных исследованиях всегда является основополагающей статьёй расходов. Чем больше у человека остаётся денег после покупки еды, тем выше его фактический уровень жизни. Уровень жизни россиян скорее приближается к уровню жизни экономически отсталых государств, а население, относительно европейских стран и США, бедное. Если сейчас в ряде европейских стран и в США доля расходов на еду в среднестатистическом домохозяйстве составляет около 10%, то в России это уже треть от доходов семьи», — подчеркнул Андрей Рудаков.
Подробности в материале: «Население бедное»: о тратах граждан России на продукты питания
Расходы петербургских семей на приобретение продуктов питания зависят от благосостояния и доходов. У 20% наиболее бедных домохозяйств существенные траты приходятся на покупку хлеба и хлебобулочных изделий, у 20% наиболее богатых — на покупку мяса.
Читайте подробнее: Богатые петербуржцы «налегают» на мясо, бедные — на хлеб
Рейтинг оперирует усредненными показателями, следовательно, значительная часть граждан России тратит на продукты куда больше, чем треть своих доходов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя итоги исследования РИА Новости.
Об этом: Значительная часть граждан тратит на еду куда больше трети доходов: эксперт
В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в ноябре 2019 года составила 4145,01 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,9%. С начала года — выросла на 0,4%. В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 29,3%, на долю молочных продуктов приходится 22,1%, мяса и мясопродуктов — 18,4%, плодов и овощей — 12%, жиров — 5,2%, рыбы — 5,1%, чая, соли и специй — 3,8%, яиц, сахара и кондитерских изделий — 2,2% и 1,9% соответственно.
За год в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и молочных продуктов. Доля плодов и овощей, рыбы, чая, соли и специй, сахара и кондитерских изделий снизилась, сообщили в Новосибирскстате.
В Новосибирской области в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года цены на потребительском рынке повысились на 0,2%. Цены на услуги и непродовольственные товары выросли на 0,3% и 0,2% соответственно. Цены на продовольственные товары выросли незначительно, сообщили в Новосибирскстате.
Вместе свежие помидоры подорожали на 22,3%, белокочанная капуста — на 15,8%, репчатый лук — на 5,9%, виноград — на 5,8%, чеснок — на 3,3%.
С 2 по 9 декабря 2019 года в Забайкальском крае прирост цен на картофель составил 6,5%, крупу гречневую-ядрицу — 4,0, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 2,3, капусту белокочанную свежую — 2,2, яйца куриные — 1,8, сметану и конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 1,6, яблоки — 1,3, масло подсолнечное — 1,1, рыбу мороженую неразделанную — 0,9, карамель — 0,7, рис шлифованный — 0,4, сыры сычужные твердые и мягкие, печенье, чай черный байховый, лук репчатый — 0,3%.
В Забайкальском крае величина прожиточного минимума в среднем на душу населения установлена в размере 12 473,32 рубля, в том числе трудоспособного населения — 13 002,62, пенсионеров — 9847,22, детей — 13 048,54 рубля.
Субъекты Северного Кавказа, не один год демонстрирующие самый низкий уровень заработных плат в России, ожидаемо оказались в десятке антилидеров по уровню трат на еду. Так, в рейтинге по доле затрат на питание из общей суммы расходов семей на последнем месте Ингушетия, жители которой тратят на еду почти 58% доходов, и Дагестан (около 54%).
Читайте подробнее: Работать за еду приходится жителям Северного Кавказа
В целом по экономике Иркутской области средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета наёмных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) в августе 2019 года составила 43 350 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 1,8%, с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 7,4. В целом по России средняя заработная плата в июле 2019 года составила 46 509 рублей. Оплата труда в Иркутской области была на 2379 рублей ниже российского уровня.
Росстат: 56,7% членов домохозяйств в Алтайском краепо итогам 2018 года заявили о том, что им хватает денег только на одежду и еду. Покупка товаров длительного пользования (бытовой техники, смартфонов и так далее) для них уже представляет значительные трудности.
У самого края бедности (деньги только на еду) — семьи на Алтае, Пензенской области, Кабардино-Балкарии, Рязанской области, Забайкальском и Ставропольском краях, Еврейской АО, Тыве, Томской области и Удмуртии (от четверти до трети всех домохозяйств) — Росстат в 2018 г.
В Омской области по итогам ноября 2019 года средний прирост цен на товары и услуги составил 0,2%, сообщили в Омскстате.
По данным статистиков, в числе лидеров подорожавших в ноябре продуктов были свежие помидоры (на 28,8%). Существенно выросли цены на гречневую крупу (на 15,3%). Подорожали куриные яйца (на 5,9%), картофель (на 5,5%), сухофрукты (на 4,5%), икра лососевых рыб (на 3,7%), сыры (на 2,4%), овощные и фруктово-ягодные консервы (на 2,1−2,8%). В пределах от 1,2% до 1,8% повысились цены на сливочное масло, макаронные изделия, мороженую рыбу, чай, маргарин.
Комментируя данные о том, что граждане России направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») отметил, что в его семье на еду тратится не больше 10%, и на то есть свой «секрет».
Читайте подробнее: Индикатор благосостояния: о тратах на еду
С 1 января 2020 года в Красноярском крае в рамках федерального законодательства минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 7,5%. Об этом сообщили в региональном министерстве финансов.
Уточняется, что минимальный уровень зарплаты в крае с 1 января 2020 года составит от 19 408 рублей по центральным и южным территориям, до 31 538 рублей — в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.
В Красноярском крае в ноябре 2019 года по отношению к предыдущему месяцу индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,3%, с начала года — 103,3%. По данным Красноярскстата, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в регионе на конец ноября текущего года составила 4634,52 рубля в расчете на одного человека. Рост за месяц — 0,4%, с начала года — 3,5%.
По данным Красноярскстата, в январе-сентябре 2019 года среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили 29 261,6 рубля, увеличившись по сравнениюс январем-сентябрем 2018 года на 4,3%. Однако реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 1,1%.
В 2018 году расходы на основные продукты питания в семьях петербуржцев, относящихся к 20% наименее состоятельной части населения, составляли 5124,7 рублей в расчете на 1 человека в месяц. При этом 20% семей с наиболее высокими доходами тратили на покупку продуктов питания на 1 члена семьи в среднем 8589,8 рублей в месяц. Такие данные приводит Петростат.
Напомним, у 20% наиболее бедных домохозяйств Петербурга существенные траты приходятся на покупку хлеба и хлебобулочных изделий, у 20% наиболее богатых — на покупку мяса.
Прожиточный минимум в Республике Карелия в третьем квартале 2019 года для трудоспособного населения составил 15 026 рублей, что на 241 рубль меньше, чем тремя месяцами ранее. Для детей он снизился на 206 рублей и составил 12 961 рубль. Для пенсионеров сократился на 197 рублей до 11 545 рублей. В среднем прожиточный минимум уменьшился на 224 рубля и составил 13 795 рублей.
В Управлении труда и занятости Карелии объясняли, что снижение величины прожиточного минимума в третьем квартале связано с сезонным уменьшением цен на картофель и овощи, которые составляют весомую часть продуктового набора жителей республики, отмечало издание «КарелИнформ».
«Если сегодня люди в процентном соотношении больше тратят на еду, это говорит о том, что покупательская способность падает, то есть население беднеет», — пояснила доцент кафедры экономической социологии СПбГУ Ольга Никифорова.
Читайте подробнее: Если люди больше тратят на еду, значит они беднеют
Чем богаче страна, тем богаче живут её жители и тем меньше в структуре их личных бюджетов доля затрат на еду. Исследование лишь подтверждает эту непреложную истину, заявил руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.
Читайте также: Значительные расходы на еду: помогут продуктовые карточки
Говоря о тратах среднестатистической семьи на продукты питания, стоит обращать внимание на исторически сложившиеся традиции быта, культуры еды и т.д. в той или иной стране, заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова, к.э.н. профессор Руслан Абрамов.
Читайте также: Благосостояние и традиции: от чего зависят траты на еду
Большой разрыв в доле расходов на еду от объёма доходов в зависимости от региона России является упущением федеральной власти страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Московской городской думы Евгений Ступин.
Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла третье место среди регионов РФ по доле расходов населения на продукты питания из общего объема доходов. В частности, в столице жители в среднем на еду тратят 24,5% своих доходов, в то время как в некоторых регионах этот показатель превышает 50%.
«Всё надо оценивать в сравнении. Если в одном регионе жители тратят 24−25% то в другом 40−50% своих доходов на еду, это неправильно. Это свидетельствует о крайне неравномерном развитии регионов. Здесь надо говорить о серьёзнейших упущениях федеральной власти», — заявил депутат.
Читайте также: Депутат Мосгордумы объяснил ненормальность перенаселённой Москвы
В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге, по данным Петростата, плодоовощная продукция в целом подорожала на 2,3%, в том числе помидоры — на 21,3%, огурцы — на 10,9%, виноград — на 4,2%, чеснок — на 2,9%, картофель — на 1,1%, при этом свёкла подешевела на 9,1%, капуста белокочанная — на 6,7%, лимоны — на 5,9%, лук репчатый — на 4,3%, морковь — на 3,7%, груши — на 2,8%. Крупа гречневая стала дороже на 9,0%, яйца куриные — на 3,4%, конфеты глазированные шоколадом — на 1,7%, чай черный байховый, пряники — на 1,6%, сыры твердые и мягкие — на 1,5%. Снижение цен отмечалось на сахарный песок — 9,0%, пшено — 5,3%, рис — 5,0%, консервы мясные — 4,6%, консервы рыбные в масле — 2,3%, шоколад, хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сорта, икру лососевых рыб — 1,9%, свинину бескостную — 1,8%, муку пшеничную — 1,7%, куры охлажденные — 1,5%, масло подсолнечное — 1,3%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в Санкт-Петербурге составила 4820,08 руб. в расчете на месяц.
Относительно низкие по сравнению с другими регионами России траты на еду жителей Москвы не отражают реальности. В столице очень высокая концентрация богатых и сверхбогатых людей, что в итоге и привело к таким низким цифрам.
Читайте также: «Реальность намного хуже»: как сверхбогатые москвичи меняют статистику
Жители России тратят больше денег на продовольствие, но качество самого питания снижается. Это сказывается на состоянии здоровья. По данным Росстата, избыточная масса тела — у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Еще более опасен избыточный вес у детей: избыточная масса тела наблюдается у 31% детей возрастом от 3 до 13 лет. А у 16,4% российских детей диагностировано ожирение.
Доля трат на еду в 30,2% от общего заработка — это очень высокий показатель, который означает низкий уровень жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста», экс-министр труда и соцразвития Оксана Дмитриева.
Подробности в материале: «Ничего не сделать»: высокая доля трат на еду — это низкий уровень жизни
За чертой бедности в России живет гораздо большее число людей, чем говорит об этом официальная статистика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказала депутат петербургского Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова, комментируя данные о том, что граждане РФ более 30% своего заработка вынуждены тратить на еду.
Читайте подробнее: Люди в России живут очень бедно, цифры угрожающие
В Москве жители в среднем на еду тратят 24,5% своих доходов, в то время как в некоторых регионах этот показатель превышает 50%. Однако это обстоятельство нельзя считать предметом гордости, считает депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).
Читайте также: Неэффективное управление — депутат МГД объяснил долю расходов на еду
Низкий уровень доходов и высокий уровень расслоения в обществе продолжают наносить серьезный вред российской экономике, подрывают у людей желание трудиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева.
Читайте также: Пропасть между бедными и богатыми в России мешает людям трудиться
По итогам января — сентября 2019 года средний реальный доход жителей Приволжского федерального округа в расчёте на душу населения в месяц составил 25,241 тыс. рублей при расходах в 20,462 тыс. рублей. Причем по итогам всего прошлого года средний реальный доход жителя ПФО составлял 26,436 тыс. рублей при расходах в размере 21,229 тыс. рублей.
Читайте также: Как жить? Доходы жителей четырёх регионов ПФО ниже 20 тыс. рублей в месяц