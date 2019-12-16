Красноярск, , 14:12 — REGNUM С 1 января 2020 года в Красноярском крае в рамках федерального законодательства минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 7,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве финансов.

Уточняется, что минимальный уровень зарплаты в крае с 1 января 2020 года составит от 19 408 рублей по центральным и южным территориям, до 31 538 рублей — в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.

В минфине добавили, что рост минимального уровня зарплаты в регионе составит от 1360 до 2 210 рублей к действующему уровню. Средства на эти цели предусмотрены в краевом бюджете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда в 2020 году. Так, размер МРОТ в следующем году составит 12 тыс. 130 рублей. По сравнению с текущим уровнем минимальная зарплата увеличится на 850 рублей (7,5%).

Читайте также: Госдума приняла закон о повышении МРОТ