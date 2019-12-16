Москва, , 06:08 — REGNUM Инфографику о том, сколько тратят на еду и культурный досуг жители европейских стран, публикует 16 декабря РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Согласно опубликованным данным, граждане РФ тратят 30,2% заработка на питание, еще 3% приходится на покупку спиртного и табачных изделий. На мероприятия, связанные с культурным досугом, среднестатистический житель России тратит 7,7%, и 3,5% бюджета уходит на рестораны и кафе.

Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга (8,4%), в десятку стран-лидеров вошли также Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия, Швейцария, Дания и Германия, доля расходов на продукты в которых колеблется от 10,6 до 12,2% бюджета.

Аутсайдерами в этом списке стали Молдавия (43,8%), Казахстан (47,3%) и Украина, где жители тратят на еду ровно половину заработка. Россия в списке из 40 стран находится на 31 месте.

Больше всего на досуг и культуру тратят в Швеции. Жители этой страны выделяют на эту часть бюджета почти пятую часть средств (18,7%). Больше 10% выделяют граждане Норвегии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Исландии, Австрии и Великобритании. Менее 2% готовы выделить на досуг в Казахстане, Северной Македонии и Молдавии.

Больше всего тратят деньги в ресторанах и кафе испанцы, греки и швейцарцы (9,9%, 10,8% и 11,0% соответственно), а покушать дома предпочитают украинцы, хорваты, белорусы, молдаване и румыны, соответствующие траты колеблются от 2,9 до 1,9%.