Москва, , 18:55 — REGNUM Доля расходов жителей Москвы на еду, не смотря на то, что является одной из лучших в стране, предметом для гордости быть не может. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Москва заняла третье место среди регионов РФ по доле расходов населения на продукты питания из общего объёма доходов. Так, в столице жители в среднем на еду тратят 24,5% своих доходов, в то время как в некоторых регионах этот показатель превышает 50%.

«Я вполне допускаю, что у нас есть регионы, где на еду идёт более 50%. Само соотношение 30% в среднем по стране и 25% по Москве тоже вполне укладывается в нормальную логику, потому что доходы в Москве выше, чем средние доходы по России», — сказал депутат Мосгордумы.

Однако это обстоятельство нельзя считать предметом гордости, отметил Тимонов. Депутат напомнил, что в Евросоюзе есть целый ряд стран, где доля расходов на еду составляют 10−15% от объёма доходов.

«Нужно констатировать, что даже и Москва сильно уступает по уровню доходов своих жителей доходам граждан развитых европейских государств. Я не вижу причин, по которым граждане РФ должны жить хуже, чем, например, немцы. Если мы гордимся победой в 1945 году, то эту гордость надо подтверждать более высоким уровнем жизни, чем у побеждённых, тем более что мы имеем природные ресурсы, которых не хватает им», — сказал Тимонов.

По его мнению, причины более низкого уровня жизни в РФ, чем в развитых странах Евросоюза, связаны с неэффективным управлением в сфере экономики страны, высоким уровнем коррупции и отсутствием реальной конкуренции во власти.

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