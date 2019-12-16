Москва, , 13:02 — REGNUM Расчеты трат среднестатистической семьи в России могут свидетельствовать о той или иной ситуации в стране. При этом стоит обращать внимание на исторически сложившиеся традиции быта, культуры еды и т.д. в той или иной стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова, к.э.н. профессор Руслан Абрамов, комментируя данные о том, что граждане тратят на еду почти треть своего бюджета.

«Нельзя не исключать ценовую политику и экономическую ситуацию в стране, что в общем и дает те или иные цифры. Но безусловно, чем меньше жители тратят на питание и другие расходы, тем больше возможностей у граждан откладывать средства в накопительную часть семейного бюджета.

В последние годы это у граждан РФ получается делать с большим трудом. Безусловно этот фактор не является положительным аспектом в оценке общей ситуации в стране.

В этой связи интересным как выглядит ситуация в региональном аспекте в стране. В разных регионах доля трат на продукты питания в структуре расходов семьи существенно колеблется от 57,9% в республике Ингушетия до 21,8% в Татарии.

Также больше половины бюджета тратят жители Дагестана (53,8%), а более 40% своего бюджета тратят на еду жители 10 российских регионов. А меньше всего кроме Татарии, тратят в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и в Москве (24,5%).

Конечно основным фактором влияющий на структуру трат это благосостояние жителей, от уровней заработных плат, от общего семейного бюджета того или иного региона. В более богатых регионах, доля трат меньше, и наоборот в отсталых регионах жители больше тратят на еду.

Кроме этого стоит учитывать и также уровень цен на продукты питания. В разных регионах они колеблется и иногда значительно.

Нельзя не брать во внимание такие же факторы как в целом по стране — это исторически сложившиеся традиции быта и уклада, культуру питания и общую ментальность.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования «РИА Новости», граждане России тратят на еду почти треть своего бюджета.

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