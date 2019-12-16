Москва, , 16:49 — REGNUM Относительно низкие по сравнению с другими регионами РФ траты на еду жителей Москвы не отражают реальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

Согласно последним исследованиям, Москва заняла третье место среди регионов РФ по наименьшей доле расходов населения на продукты питания из общего объема доходов. В частности, в столице жители в среднем на еду тратят 24,5% своих доходов, хотя в целом по стране этот показатель составляет 30,2%.

По мнению депутата Мосгордумы, эта статистика не отражает реального положения дел. В столице очень высокая концентрация богатых и сверхбогатых людей, что в итоге и привело к таким низким цифрам. При этом большинство населения тратит на еду намного больше, чем указано в исследовании, предположила Енгалычева.

«Взять, например, пенсионерку. У неё после оплаты коммунальных расходов практически все уходит на еду. Взять медсестру в поликлинике — у нее о 25% расходов на еду и речи не может идти, у нее 80−90% уходит на еду», — отметила Енгалычева.

Именно поэтому депутат считает, что с учётом всех обстоятельств считать усреднённые 24,5% расходов на еду хорошим показателем для Москвы нельзя, причин для гордости от этих цифр нет, полагает депутат МГД.

«Показатель усреднён за счет богатых и сверхбогатых людей, которые покупают очень дорогие автомобили, дорогие вещи, поэтому цифры — условные. Фактически у большинства населения больше половины, наверное, уходит на продукты, потому что продукты в Москве — дорогие», — сказала Енгалычева.

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