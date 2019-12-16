Село Оймякон, Якутия, , 05:51 — REGNUM В ходе прокурорской проверки в посёлке Усть-Нера Оймяконского района Якутии выявлено завышение цен на социально значимые продукты питания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, два предпринимателя в своих торговых точках допустили к реализации по завышенным ценам рис, гречку, молоко, куры, овощи и так далее. На них заведены административные дела.

К примеру, подсолнечное масло вместо 92 рублей покупателям предлагали по 150 рублей за бутылку, килограмм гречки за 98 рублей при установленной стоимости 37 рублей, лук при цене 40 рублей продавали за 96 рублей и так далее. Практически на все товары цена была завышена в разы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии продавали социально значимые продовольственные товары по завышенным ценам. При проверке выяснилось, что торговая надбавка на макаронные изделия составляла 136%, крупы — 169% при установленном предельном размере надбавки в 40 и 45% на каждый вид.