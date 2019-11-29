Канун нового года в 2019 году выпал на вторник: 31 декабря — рабочий день. Минтруда России утвердило график, согласно которому и последняя неделя 2019 года, и первая рабочая неделя 2020 года — двухдневные. Но очень многие жители страны работать в последний день уходящего года не готовы: едут к родным, готовятся к празднику. В Госдуму уже внесён законопроект о введении выходного дня в РФ 31 декабря. Так будем ли мы работать в последний день декабря или нет? Плюсы, минусы, все мнения об этом — в трансляции ИА REGNUM. [[[picture1]]]

ИА REGNUM Календарь ИА REGNUM

08:32 28.11.2019 Подавляющее большинство работающих жителей России (84%) одобряют и поддерживают идею перенести рабочий день 31 декабря на выходной день 28 декабря (суббота). Таковы данные опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

08:34 28.11.2019 Больше всего поддерживают перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря женщины (87%), чем мужчины (81%).

08:34 28.11.2019 Представитель Казанского кремля Лилия Галимова в общении с журналистами ранее отметила, что 31 декабря может стать в республике выходным днём. Рустам Минниханов «может рассмотреть данный вопрос, если поступит соответствующий запрос», но инициатива должна идти от общественности.

08:37 28.11.2019 10% противников идеи переноса рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря заявили, что «31 декабря и так никто не работает, и 28 декабря мало кто будет работать». Подробности: Перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря поддерживают 84% жителей РФ

08:40 28.11.2019 Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал «даже не дискутировать» о том, чтобы 31 декабря стало выходным днём в 2019 году, вопреки намеченному Министерством труда графику. Такое заявление Песков сделал 13 ноября. Читайте об этом: Никакого выходного 31 декабря 2019 года не будет — Песков

08:56 28.11.2019 Глава Татарии Рустам Минниханов может рассмотреть вопрос установления дополнительного выходного дня 31 декабря. Однако соответствующий запрос должен поступить от организаций или общественных объединений. Читайте также: 31 декабря может стать выходным днем в Татарии

09:01 28.11.2019 Дед Мороз и Снегурочка. Дарья Антонова ИА REGNUM

09:06 28.11.2019 Работодатель может дать сотрудникам дополнительный выходной, издав локальный нормативный акт. При этом нужно указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате. Также работнику могут дать один день отпуска согласно ежегодному графику или при наличии неиспользованных дней. Он может взять выходной без сохранения зарплаты, а также отгул за ранее отработанное сверхурочное время или выход на работу в выходной или праздничный день. Читайте также: В Роструде рассказали, как получить выходной 31 декабря

09:07 28.11.2019 Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября. Читайте также: Законопроект о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму

09:09 28.11.2019 «Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — уверены авторы законопроекта депутаты Госдумы. Читайте также: Госдума обсудит вариант введения выходного дня 31 декабря

09:10 28.11.2019 В Госдуме предложили правительству РФ перенести один из выходных дней на 31 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября, это следует из внесенных в Госдуму поправок в Трудовой кодекс. Читайте также: В России могут сделать 31 декабря выходным предновогодним днем

09:22 28.11.2019 «Гражданам России необходим выходной 31 декабря. Часто люди едут на праздник к родителям, готовятся к празднику — этот день должен быть выходным для того сектора работников, где это допустимо», — считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Подробнее: Почему 31 декабря должно стать выходным днём

09:23 28.11.2019 Салат оливье. Иван Шилов ИА REGNUM

09:32 28.11.2019 Если кому-то очень хочется отдохнуть 31 декабря, тогда можно взять другой выходной день и перенести его на 31-е, считает депутат Госдумы РФ Денис Парфёнов (КПРФ). Подробности: Депутат Госдумы не согласился с идеей объявлять 31 декабря выходным днём

09:34 28.11.2019 В предверии Нового года. Дарья Антонова ИА REGNUM

09:45 28.11.2019 В администрации Томской области перенесли рабочий день с 31 декабря на 28 декабря. Соответствующее распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года» подписал губернатор Сергей Жвачкин. Кроме того, Жвачкин рекомендовал поступить аналогичным образом исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления. По словам губернатора, такое решение он принял «по многочисленным просьбам женщин», на чьи плечи обычно ложится «основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику». Подробнее: Для томских чиновников 31 декабря в этом году сделали выходным

09:57 28.11.2019 Никаких важных вопросов в последний день года уже решить практически невозможно, выразила мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Думы Дальнегорского городского округа Наталья Дырда. «Да и женщинам было бы легче, ведь основные заботы по подготовке к этому семейному празднику на нас», — сказала депутат. Об этом: 31 декабря уже никому не до работы: мнение

10:24 28.11.2019 Сама по себе «проблема 31 декабря» особенно значимой не является — как мы знаем, в офисах все равно де-факто никакой работы в этот день нет, — отметил заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Тем не менее, комментируя предложение сделать последний день года выходным, он пояснил, что поддержать идею стоит хотя бы потому, что те, кто всё-таки будет вынужден работать, получат небольшую компенсацию. Читайте также: «Социальный апартеид»: о выходном дне 31 декабря

10:27 28.11.2019 Объявить 31 декабря нерабочим днём предложил губернатору Ивановской области руководитель фракции ЛДПР в Ивановской облдуме Дмитрий Шелякин. В письме, адресованном Станиславу Воскресенскому и размещённом в соцсетях, депутат предлагает губернатору совершить «небольшое предновогоднее волшебство» и «объявить вторник 31 декабря 2019 года нерабочим днём, или перенести отработку за этот день на субботу 28 декабря 2019 года». Подробности в материале: Ивановского губернатора просят сделать 31 декабря нерабочим днём

10:35 28.11.2019 Инициатива сделать выходным 31 декабря придётся многим по душе, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин. Помимо этого, он предложил сократить новогодние каникулы. Читайте также: Работа — в тягость: что нужно, помимо выходного 31 декабря

10:50 28.11.2019 Новогоднее настроение. Дарья Антонова ИА REGNUM

11:08 28.11.2019 В Госдуме предложили оставить на усмотрение граждан вопрос о выходном дне 31 декабря. Читайте также: В Госдуме предложили компромисс в вопросе выходных 31 и 30 декабря

11:15 28.11.2019 Ранее Госдума отклонила законопроект, согласно которому 31 декабря был предложен в качестве выходного в федеральном масштабе. «Инициатива была отвергнута, потому что расширение количества выходных дней в Трудовом кодексе — это дополнительная нагрузка на экономику страны», — отметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Внесенный в Госдуму законопроект предполагает перенос выходного дня на 31 декабря и в целом не меняет число рабочих дней в году.

11:41 28.11.2019 Алтайский журналист Ольга Найдёнова весьма иронично отнеслась к инициативе депутатов сделать 31 декабря выходным днём. Комментируя данное предложение, она отметила, что обсуждать новый год гораздо веселее, чем фиаско спортивных чинуш и недопуск на олимпийские игры. Об этом: «Так себе идея»: о выходном 31 декабря

11:44 28.11.2019 Новый год. Дарья Драй ИА REGNUM

11:46 28.11.2019 Напомним, с инициативой сделать 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на субботу, 28 декабря, одним из первых выступил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

11:47 28.11.2019 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин. tomsk.gov.ru

11:53 28.11.2019 Новогодний Томск. admin.tomsk.ru

12:03 28.11.2019 Возвращение выходного дня 31 декабря должно стать последним изменением графика праздников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Подробности в материале: Емельянов: возвращение выходного дня 31 декабря должно поставить точку

12:23 28.11.2019 Было бы целесообразно сделать 31 декабря выходным днём в России, считает медиаполитолог Олег Николаев (Хакасия). «Новогодний праздник — самый любимый праздник жителей нашей страны. К нему готовиться нужно заранее, подготовка к нему отнимает немало времени и усилий. Думаю, было бы целесообразно сделать 31 декабря выходным днём. За счёт предыдущих выходных, к примеру. Или за счёт сокращения выходных дней в январе», — подчеркнул Олег Николаев. Подробности в материале: 31 декабря нужно сделать выходным — мнение

12:25 28.11.2019 Покупки к праздничному столу. Дарья Антонова ИА REGNUM

12:26 28.11.2019 Закон сегодня уже позволяет переносить выходной день на 31 декабря, и для этого не нужно принимать новые инициативы. Об этом 28 ноября заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента. Читайте подробнее: В Госдуме разъяснили, как принять решение о выходном 31 декабря

12:48 28.11.2019 Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя инициативу депутатов Госдумы, предложивших сделать 31 декабря выходным нём, отметил несколько аспектов данной темы, но прежде всего, он обратил внимание на то, что такая идея — только видимость заботы о людях. Об этом: «Это PR депутатов»: про выходной 31 декабря

12:54 28.11.2019 Не во всех сферах и не для всех специалистов целесообразно устраивать выходной день 31 декабря, считает политолог Дмитрий Буреев (Хакасия). «Выходной в этот день должен быть по усмотрению работодателя. Есть производства с непрерывным циклом, больницы, ЖКХ, энергетика, торговля, полиция, армия, морги… А там, где это пройдёт без ущерба функционированию организации, можно вполне 31 декабря сделать выходным. Кроме госорганов — чиновники не сильно за год перерабатывают и всё равно ещё в 20 числах начинают отмечать Новый год», — сказал Дмитрий Буреев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Об этом: «Не переработали»: чиновникам выходной 31 декабря не нужен — мнение

13:21 28.11.2019 Выходной 31 декабря, действительно, позволит соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами. Однако, если парламент не одобрит эту инициативу на федеральном уровне, то каждый регион России сможет самостоятельно решить данный вопрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк. Читайте также: Отдыхать 31 декабря или работать: пострадают ли работодатели

13:24 28.11.2019 Каток на ВДНХ. Дарья Антонова ИА REGNUM

13:46 28.11.2019 Председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко считает, что 31 декабря давно нужно было сделать выходным днем. Вместе с тем она полагает, что наверняка найдутся те, которым не понравится это нововведение. Читайте также: Кто не обрадуется выходному 31 декабря — мнение

13:49 28.11.2019 Тема новогодних каникул близка каждому жителю России. Праздник входит в каждый дом, а с ним и желание подготовиться к нему. Но стоит отметить, что каждый дополнительный новогодний выходной «привязан» к недопроизводству ВВП, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом: Каждый новогодний выходной «привязан» к недопроизводству ВВП — эксперт

14:14 28.11.2019 По оценкам экономистов, Россия теряет около 300 млрд рублей за один день безделья работающих граждан. 31 декабря эффективность труда почти равна нулю из-за повсеместных корпоративов, на которые тратится основное рабочее время. Но даже, если его сделать выходным, то данная активность сместится на 30 или 29 декабря. Так что особого смысла в предложенных чиновниками изменений нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. Читайте также: Сколько Россия теряет за один день безделья: о 31 декабря

14:41 28.11.2019 Аристарх Васильевич Лентулов. Праздничный стол. 1932

14:49 28.11.2019 Признание официальным выходным днем 31 декабря может быть разумным решением. В этот день люди по большей части не работают либо делают вид, что выполняют какие-то служебные задачи. Читайте подробнее: Лучше честно отдыхать, чем делать вид, что работаешь: психолог о 31 декабря

14:50 28.11.2019 Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») считает, что предложение о выходном дне 31 декабря имеет рациональное зерно, поскольку в предновогодний день многие, как правило, уделяют больше внимания подготовке к празднику, нежели рабочим процессам. Поэтому вопрос об установлении выходного дня 31 декабря заслуживает внимания, отметил он.

15:11 28.11.2019 Даже если законодательно продумать варианты сделать 31 декабря выходным днем, реализовать это получится не раньше 2020 года. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 ноября. Читайте подробнее: Выходной день 31 декабря может быть установлен в 2020 году

16:01 28.11.2019 Предновогодние дни в Москве насыщены рабочими задачами, кроме того, москвичи 31 декабря традиционно общаются с коллегами. Поэтому сделать в столице последний день года выходным не удастся, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости. Москвичи, несмотря на то, что Новый год — семейный праздник, стараются «поднять бокал шампанского» с коллегами по работе. «Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности», — отметил мэр. Читайте также: Собянин объяснил, что потеряют москвичи при выходном дне 31 декабря

16:35 28.11.2019 Новогодний фейерверк. Дарья Драй ИА REGNUM

17:45 28.11.2019 Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») поддержал инициативу своих коллег по нижней палате парламента из фракции ЛДПР, согласно которой 31 декабря может стать в России официальным выходным днем. Подробности в материале: Милонов назвал «бесчеловечным» заставлять людей работать 31 декабря

17:52 28.11.2019 Виталий Милонов на крестном ходе в Петербурге ИА REGNUM

18:44 28.11.2019 Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил 28 ноября, что сделать 31 декабря в этом году выходным для всех уже невозможно.

18:45 28.11.2019 Он пояснил, что правительство заранее (обычно в октябре) принимает решение о переносе выходных дней на следующий год.

19:02 28.11.2019 Министр труда и социальной защиты Максим Топилин пояснил, почему нельзя в настоящее время сделать 31 декабря нерабочим днём. Читайте подробнее: Минтруд РФ: сделать 31 декабря нерабочим уже невозможно

19:29 28.11.2019 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готова поддержать депутатов Государственной думы в решении сделать 31 декабря официальным выходным днём в России. Читайте также: Матвиенко поддержала введение в России выходного дня 31 декабря

20:27 28.11.2019 Валентина Матвиенко. Дарья Драй ИА REGNUM

21:51 28.11.2019 Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не может обязать коммерческие предприятия объявить 31 декабря выходным днем, поскольку к концу года накапливается много работы. В интервью РИА Новости он также подчеркнул, что может сделать «для своих чиновников» выходной день, но обычно они в этот день, наоборот, больше работают.

22:08 28.11.2019 Делать выходным днем 31 декабря нет смысла, так как во второй половине дня большинство граждан и организаций и так не работают, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал. «Большого смысла в том, чтобы объявлять 31 декабря выходным днем, нет — во второй половине дня в этот день уже практически никто не работает», — отметил Сигал. Читайте также: В «Опоре России» не видят смысла в выходном дне 31 декабря

22:21 28.11.2019 Сергей Собянин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:52 28.11.2019 Новогодняя ярмарка. Москва. Дарья Антонова ИА REGNUM

07:30 Напомним, в 2018 году 31 декабря выпало на понедельник. Однако в этот день в России был выходной, перенесённый с субботы 29 декабря.

08:06 Судя по тому, как активно интернет-сообщество комментировало вероятность переноса выходного дня на 31 декабря, многие граждане уже живут в предвкушении предстоящих новогодних выходных и праздничных дней. «Ложку дёгтя» в данную тему внёс накануне министр труда и социальной защиты Максим Топилин, заявив, что централизованно сделать 31 декабря нерабочим днем в 2019 году уже невозможно. Чуть ранее о том же самом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Редакция ИА REGNUM собрала наиболее любопытные комментарии об этой инициативе. Читайте подробнее: Момент упущен: почему 31 декабря не станет выходным днём

08:15 31 декабря вполне можно сделать официальным выходным днём, считает депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков (ЛДПР). «Всё равно в этот день уже у всех праздничное настроение, никто толком не работает. Кроме того, все муниципальные и госслужащие ещё должны бегать по банкам и собирать справки о состоянии счетов на 31 декабря, так как им в следующем году надо в обязательном порядке сдать декларации. Поэтому проще не делать вид, что все продолжают упорно трудиться, а объявить официально выходным днём 31 декабря и снять проблему», — сказал парламентарий. Читайте также: «Видимость упорного труда»: почему 31 декабря должно быть выходным

08:58 В 2019 году предновогодний день целесообразно сделать выходным, так считает председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков. Он аргументировал свою позицию тем, что в 2019 году 31 декабря выпадает на вторник, а это означает короткую рабочую неделю. На фоне общего эмоционального предпраздничного состояния день, по сути, нерабочий. КПД в такой день оценивается в 5−15%. Читайте также: «Предновогодний день целесообразно сделать выходным»: мнение

09:08 Заместитель председателя комитета экономической политике, промышленности и предпринимательству Заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова (ЛДПР) считает, что 31 декабря должен быть выходным днем. «По сути, этот день все равно не рабочий. Все стремятся домой для подготовки к главному семейному празднику», — отметила она. Читайте также: Депутат о предновогоднем дне: «По сути, он всё равно нерабочий»

09:39 Выходной 31 декабря даст возможность перевести дух и почувствовать атмосферу семейного праздника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). «Мне как врачу нравится идея сделать 31 декабря праздничным выходным днем. Прежде всего потому, что таким образом мы дадим людям возможность перевести дух и почувствовать атмосферу семейного праздника. Разговоры о том, что из-за этого у нас упадет производительность труда, просто лукавство, потому что о работе в этот день не думают ни сотрудники, ни их руководство. И, по сути, никто не работает, а «отмечает» с коллегами, начиная с позднего завтрака», — сказал Огуль. Об этом: Депутат Госдумы: выходной 31 декабря позволит здоровее отметить Новый год

09:55 Новогодняя ёлка у ТЦ «Континент» в Омске, которую обычно устанавливают ещё в октябре. Анна Рыжкова © ИА REGNUM

10:28 Тем временем в интернете продолжает собирать подписи петиция под названием «31 декабря должно быть выходным днём», созданная пользователем Михаилом Сычевым. К 29 ноября её подписали порядка 1170 человек.

10:52 Если 31 декабря сделать выходным днем, то все начнут отмечать грядущие новогодние праздники уже 30-го числа. К тому же дополнительный выходной негативно скажется на зарплате, считает лидер профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти Владимир Дербин. Читайте также: Выходной 31 декабря оставит людей без денег — профсоюзы Петербурга

11:00 Предновогодний день, 31 декабря, следует сделать выходным, выразил свое мнение депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР) в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. «Экономической целесообразности в 31 декабря как в рабочем дне нет. В это время работодатели, как правило, оставляют в офисах только дежурных. Да и продуктивность работы в этот день на нуле», — сказал пермский депутат. Подробности в материале: «Экономической целесообразности в 31 декабря как рабочем дне нет»: мнение

11:33 В сети продолжают активно обсуждать необходимость объявления 31 декабря выходным днём. Петицию за выходной 31 декабря, опубликованную на одной из популярных интернет-платформ, к 29 ноября подписали уже более 1150 человек. Автор петиции, адресованной Госдуме РФ, — Михаил Сычев. По его словам, в последний день года «большинство граждан нашей страны не уходит с головой в работу, а готовится к главному зимнему празднику». «В России новогодние каникулы, в среднем, длятся десять дней. Один из этих дней можно смело перенести на 31 декабря, чего мы и просим у депутатов Государственной Думы», — пишет Сычев. Читайте подробнее: Петиция за выходной 31 декабря продолжает набирать подписи