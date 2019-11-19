Президент РФ одобрил строительство моста через реку Лену в Якутии. «Ситуация созрела до реализации», — написал Владимир Путин на письме главы республики о необходимости возведения моста. Глава государства поручил правительству представить предложения. В Якутии эту новость восприняли как настоящий праздник. Сбылась вековая мечта жителей республики. Все подробности одобрения строительства моста и история вопроса в трансляции ИА REGNUM.

Sakha.gov.ru Проект моста через реку Лена

03:05 19.11.2019 По представленному проекту, мост в 3 км оценивается в 83 млрд рублей.

03:06 19.11.2019 Предполагается, что легковой транспорт будет передвигаться по мосту бесплатно, а вот грузовой — платно.

03:08 19.11.2019 Ещё в сентябре 2019 года Айсен Николаев заявил, что вопрос по строительству моста решён. «Уже получили положительное заключение о целесообразности строительства практически от всех федеральных министерств. Получили аналитическую оценку от правительства РФ, в которой сказано, что мост соответствует всем критериям как важнейший объект жизнеобеспечения. Строительство планируем вести на принципах государственно-частного партнерства через механизм частной концессионной инициативы. Есть уже желающие принять участие. Надеюсь, что политическое решение по мосту будет принято до конца этого года», — заявлял глава Якутии.

03:11 19.11.2019 Жители Якутии в честь принятия президентом РФ решения о строительстве моста через реку Лена собрались вечером 18 ноября в спорткомплексе «Триумф», где поздравляли друг друга с этим важным для региона событием и станцевали древний национальный танец Осуохай.

03:13 19.11.2019 Вантовый мост будет иметь две полосы движения. Сборы от платы за проезд по мосту до 2044 года, по планам, составят более 30 млрд рублей.

03:16 19.11.2019 Айсен Николаев выложил на своей странице в Instagram то самое письмо с резолюцией Путина. Документ моментально был растиражирован в СМИ, но позже само письмо глава Якутии удалил.

03:17 19.11.2019 Предполагается, что легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить от 1 до 4 тыс. рублей.

03:24 19.11.2019 По мнению депутата Госдумы РФ Федота Тумусова, мост через реку Лену в Якутии имеет колоссальный социальный эффект. «Мост имеет колоссальный социальный эффект, потому что мы 150 дней в году не имеем никакого сообщения. Но особенность в том, что в строительстве будет участвовать частный инвестор: из общей стоимости проекта в 83 млрд рублей, 28 млрд — частные деньги. В силу этого для грузовых автомобилей мост будет платным», — сказал депутат. Читайте также: Мост через Лену имеет колоссальный социальный эффект: депутат Госдумы РФ

03:35 19.11.2019 В сентябре 2019 года полпред президента РФ Юрий Трутнев высказал уверенность, что мост через реку Лену в Якутии будет построен быстрее мостового перехода с материка на Сахалин. «У меня такое ощущение, что шансы на то, что он будет построен, буквально день ото дня увеличиваются», — сказал Трутнев.

04:18 19.11.2019 Юрий Трутнев. Дарья Антонова © ИА REGNUM

04:19 19.11.2019 Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев всегда поддерживал республику в вопросе необходимости строительства моста через реку Лена. «Владимир Владимирович отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта», — написал Николаев в Instagram.

04:20 19.11.2019 «От имени всего народа Якутии благодарю Президента за принятое решение. Ленскому мосту — быть!» — написал глава Якутии Айсен Николаев.

04:38 19.11.2019 «Безусловно, мост через Лену нужен, так как логистика в данном регионе очень затруднительна. Понтоны, катера на воздушных подушках и зимники — это всё, с чем приходится сталкиваться при доставке грузов в Якутск», — считает начальник отдела российского экспедирования логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Черкашин.

04:54 19.11.2019 Река Лена. (сс) James St. John

04:56 19.11.2019 Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что за год проведена большая работа по выполнению поручения президента России по Ленскому мосту. «Я постоянно информировал жителей республики о проводимой работе с федеральными министерствами, ведомствами, проектными организациями, потенциальными инвесторами», — сказал Николаев.

05:09 19.11.2019 Вместе с жителями Якутии эффект от строительства Ленского моста получат и колымчане — автомобильное сообщение между регионами станет круглогодичным и сократит временные рамки. Читайте также: Ленский мост — это круглогодичное сообщение между Якутией и Колымой

05:09 19.11.2019 Паром через Лену. iltumen.ru

05:15 19.11.2019 «Мы искренне благодарны президенту страны и нашему главе Айсену Николаеву! Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян. Мост даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте», — написала в Instagram глава Якутска Сардана Авксентьева.

05:28 19.11.2019 Катера на воздушных подушках. mintrans.sakha.gov.ru

05:28 19.11.2019 Ленский мост необходим не только местным жителям, но и транспортно-логистическим компаниям. Он свяжет Якутск с крупными транспортными магистралями, позволит развивать контрейлерные перевозки, а также даст выход к портам Охотского моря, считает генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев.

05:39 19.11.2019 «Урааа! За эти 5 лет мы должны успеть построить дороги, мосты, заводы, аэропорты, улучшить транспортную систему, туризм. Почему мы, Народ Саха, должны отставать от мировой цивилизации…» — комментируют жители Якутии новость о том, что президент РФ Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лена.

06:05 19.11.2019 К 2044 году пропускная способность будущего моста через реку Лену в Якутии достигнет более 6 тыс. автомобилей в сутки, считает первый замгенерального директора, руководитель департамента социально-экономических исследований Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры Станислав Цибро. Об этом: Через 20 лет Ленский мост будет пропускать более 6 тыс. автомобилей в сутки

06:36 19.11.2019 Подписание меморандума о намерениях между корпорацией «ВИС» и правительством Республики Саха (Якутия) о подготовке проекта концессионного соглашения по строительству Ленского моста. V Восточный экономический форум, 4−6 сентября 2019 года. sakha.gov.ru

06:50 19.11.2019 «Новый мост свяжет федеральные трассы «Вилюй» и «Лена» и на постоянной основе соединит Якутск с федеральной сетью дорог. Это улучшит транспортную логистику, приведет к росту автомобильных перевозок и придаст импульс для развития региона», — считает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев. Читайте также: Давно назревшее решение: мост через Лену

06:59 19.11.2019 Стелла Якутск на федеральной трассе «Вилюй». sakha.gov.ru

07:20 19.11.2019 Дорога «Лена». mintrans.sakha.gov.ru

07:23 19.11.2019 «Ура! Наконец-то будет мост! Всех нас поздравляю с этим событием!» — комментируют жители Якутии новость о том, что президент РФ Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лена.

07:30 19.11.2019 Якутск является единственным крупным городом России, в котором нет автодорожного моста, и решение о его строительстве даст новый импульс для развития севера России, считает руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. «Соединить два берега реки Лена и создать полноценную агломерацию теперь станет реалистичным планом. Если проект начнется реализоваться в 2020 году, до 2024−2025 года мост введут в эксплуатацию», — сказал эксперт.

07:40 19.11.2019 Якутск. (cc) Слава Степанов

07:48 19.11.2019 Строительство моста через реку Лена в Якутии станет прорывным проектом для всего Дальнего Востока, прокомментировал решение Владимира Путина эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Читайте также: Строительство моста через Лену в Якутске назвали прорывным проектом

08:05 19.11.2019 Доктор экономических наук Юрий Данилов отметил, что целесообразнее строить тоннельный переход, а мост через Лену — это прошлый век. «Тоннельный переход решает задачу круглогодичного автомобильного, и не только, сообщения, а также обеспечивает трубопроводную и инфраструктурную логистику республики», — уверен эксперт.

08:23 19.11.2019 По проекту строительства моста через реку Лена в Якутии под снос попадает 81 жилой дом. Ещё в июне 2019 года жители республики просили президента РФ Владимира Путина не позволить снести дома ради нового моста. Включены ли в проект изменения, неизвестно. Читайте также: Якутяне просят Путина не дать снести дома ради строительства Ленского моста

08:33 19.11.2019 18 ноября в Якутске в честь одобрения президентом РФ Владимиром Путиным строительства моста через реку Лена состоялся автопробег по центральным площадям города.

08:35 19.11.2019 Село Старая Табага, в котором планировался снос домов под строительство моста через реку Лена. (cc) Trevbus

08:45 19.11.2019 Президент РФ Владимир Путин на письме с предложениями о строительстве моста через реку Лена поставил резолюцию «Ситуация созрела до реализации» и поручил правительству представить свои предложения по проекту. Глава республики поблагодарил президента: «От имени всего народа Якутии благодарю президента за принятое решение. Ленскому мосту — быть!» А жители республики в тот же день собрались в спорткомплексе и станцевали в честь долгожданного решения древний танец осуохай.

09:10 19.11.2019 Жители Якутии задавали Владимиру Путину вопрос о строительстве моста через реку Лена на последней «прямой линии» в июне 2019 года. Президент ответил, что этот вопрос должно решать правительство РФ вместе с Якутией. «Это дорогой проект. Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения, этот мост и эта дорога будущая, это тупиковая точка. И поэтому окупаемость не просматривается совершенно. И тем не менее для того чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить — и как можно раньше», — сказал глава государства.

09:25 19.11.2019 Как заявил глава Якутии Айсен Николаев, строительство моста через реку Лена под Якутском даст возможность сэкономить на северном завозе порядка 6−7 млн рублей. Читайте также: Строительство моста через реку Лена в Якутии сочли экономически эффективным

09:39 19.11.2019 «Прямая линия с Владимиром Путиным» на которой президент ответил на вопрос о строительстве моста через реку Лена. 20.06.2019 . kremlin.ru

09:41 19.11.2019 Мэр Якутска Сардана Авксентьева перед массовым исполнением якутского древнего танца осуохай и автопробега по площадям города 18 ноября выступила перед собравшимися в центре спорта «Триумф», выразив уверенность, что будущий мост — это надежное и круглогодичное жизнеобеспечение республики. Читайте также: Якутия с сакральной радостью отметила решение Путина о Ленском мосте

09:47 19.11.2019 Мэр Якутска Сардана Авксентьева в центре спорта «Триумф». якутск. рф

09:50 19.11.2019 Традиционный якутский осуохай в Центре спортивной подготовки «Триумф». якутск. рф

09:52 19.11.2019 Автопробег на площади Якутска. якутск. рф

10:07 19.11.2019 Общественники Якутии весной 2019 года инициировали проведение совместной крымско-якутской акции «Мосты дружбы». Цель мероприятия — напомнить, что пять лет назад якутяне поддержали строительство Крымского моста, и развить дружеские связи между республиками. Акция проходила под девизом: «Построили Крымский мост, построим и Ленский».

10:14 19.11.2019 Не всё так просто и экономически выгодно получается в случае возведения моста через Лену в Якутии. В выгоде останется частный инвестор и сотоварищи, население деревень как платило за проезд, так и будет платить, выразил своё скептическое мнение редактор сайта «Яктаймс» Владимир Нифонтов. При этом люди выиграют лишь во времени. Читайте также: Платный мост в Якутске начнёт вызывать недовольство населения: эксперт

10:21 19.11.2019 Акция «Мосты дружбы» 18 апреля 2019 года. postpredstvo.sakha.gov.ru

10:51 19.11.2019 От жителей Якутии поступило больше всего предложений в Национальную программу по развитию Дальнего Востока и Арктики. Среди них и долголетняя мечта населения республики — строительство моста через реку Лена.

11:05 19.11.2019 Макет моста через Лену из кости, врученный Владимиру Солодову (председатель правительства Республики Саха (Якутия)) в октябре 2019 года. © Иван Барков. minkult.sakha.gov.ru

11:05 19.11.2019 Не все жители Якутии приветствуют строительство моста через реку Лена. Некоторые предлагают вместо моста достроить железную дорогу до Магадана. Читайте также: Вместо Ленского моста лучше продолжить железную дорогу из Якутии в Магадан

11:06 19.11.2019 «Сегодня, думаю, ситуация действительно назрела, и мост будет профинансирован и построен», — заявил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»). Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в 2006 году уже давал поручение построить мост через Лену.

11:21 19.11.2019 750 жителей Якутии приняли участие в праздничном древнем танце Осуохай в честь решения, которое принял президент РФ Владимир Путин — глава государства одобрил строительство моста через реку Лена.

11:28 19.11.2019 Традиционный якутский танец Осуохай в честь решения Владимира Путина о строительстве моста через реку Лена. якутск. рф

11:37 19.11.2019 Мост через реку Лена нужен России в том числе потому, что это доступ к большому количеству полезных ископаемых, а также в геополитических целях, считает глава Якутии Айсен Николаев. «Строительство моста через Лену объединит автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй». Это создаст значительную часть Северного широтного пояса России, который кратчайшим путём свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря. Появится транспортный коридор от Иркутска до Магадана. Впервые в истории Россия получит выход на Охотское море, на берега своих восточных морей не только через южные границы, Транссиб и БАМ в районе Владивостока и Хабаровска, а гораздо севернее», — отметил глава Якутии.

11:53 19.11.2019 Вопрос о том, когда будет построен мост через Лену, Владимиру Путину задал журналист газеты «Якутия» Александр Ильин во время большой пресс-конференции в декабре 2018 года. Отметив, что Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину, он высказал мнение, что мост через реку Лену может стать символом освоения азиатской части территории РФ. Тогда глава государства сказал, что перед принятием решения о такой дорогой стройке надо точно всё просчитать. Читайте также: Путин: Мост через реку Лену в Якутии — это дорогой проект

12:32 19.11.2019 kremlin.ru]">Журналист Александр Ильин. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 20.12.2018 [kremlin.ru]

12:51 19.11.2019 Проект строительства моста через Лену журналист ВГТРК Андрей Медведев считает «невероятно крутым», сравнимым для местного населения с воссоединением России и Крыма. Вместе с тем он полагает, что аналогичных этому проектов в России должно быть много. Читайте также: «На уровне воссоединения России и Крыма»: о строительстве моста через Лену

13:24 19.11.2019 Журналист Андрей Медведев [facebook.com/andrey.medvedev.96]

14:25 19.11.2019 В настоящее время почти полгода в Якутск можно добраться только по воздуху. Даже летом судоходство по Лене не гарантировано из-за периодического обмеления реки.

14:36 19.11.2019 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о мосте через Лену в Якутске: Действительно, были контакты у губернатора с президентом. Президент адресовал документ в правительство, чтобы оно подтвердило свою готовность к реализации. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».

15:18 19.11.2019 Глава Якутии: «Проведена гигантская работа по выполнению поручения президента России по Ленскому мосту».

15:27 19.11.2019 Якутия — один из наиболее речных (700 тыс. рек и речек) и озерных (свыше 800 тыс.) районов России. Общая протяженность всех ее рек составляет около 2 млн км, а их потенциальные гидроэнергоресурсы оцениваются почти в 700 млрд кВт. Крупнейшие судоходные реки: Лена (4400 км), Вилюй (2650), Алдан (2273), Колыма (2129), Индигирка (1726), Олекма (1436), Анабар (939) и Яна (872 км). Источник: официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

15:29 19.11.2019 Проект Ленского моста в Якутии [iltumen.ru]

15:42 19.11.2019 Бассейн Лены [(сс) СафроновАВ ]

16:42 19.11.2019 По словам главы Якутии, при начале строительства моста с 2020 года мост через реку Лена в районе города Якутска может быть построен в 2025 году. Стоимость пока, по предварительным расчетам, с НДС — 83 млрд рублей, сказал он.

17:41 19.11.2019 Глава Якутии показывает трассировку Ленского моста. 11.2019 [sakha.gov.ru]

17:53 19.11.2019 Якутск и остальная часть Якутии, расположенная на левому берегу реки Лена, не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. Всего в этой части региона проживает 600 тыс. человек или более 60% населения республики.

17:55 19.11.2019 Перевозки грузов и пассажиров к проходящей рядом с Якутском, но на правом берегу Лены, автодороге «Колыма» (Р-504) и станции Нижний Бестях Амуро-Якутской железной дороги осуществляются летом на паромах, зимой — по льду. В среднем 152 дня в году в Якутск можно добраться только авиационным транспортом. При этом даже в летний период судоходство по Лене не гарантировано из-за периодического обмеления реки.

18:23 19.11.2019 Автодорога «Колыма"(Р-504) [(сс) Владимир Сергин]

18:42 19.11.2019 По оценкам, наличие наземной связи через Лену позволит ежегодно экономить на северном завозе не менее 4 млрд рублей.

18:42 19.11.2019 В 2019 году объем завоза в Якутию водным транспортом составил 1 млн 245 тыс. тонн. Общая стоимость транспортировки — 30 млрд рублей.

19:13 19.11.2019 Вопрос о строительстве моста через Лену в районе Якутска стал впервые обсуждаться на государственному уровне в начале 1980-х годов, когда в правительстве СССР утверждался проект Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. Планировалось, что ее сдадут в эксплуатацию в 1995 году вместе с совмещенным автомобильно-железнодорожным мостом через Лену. В 1986 году было представлено технико-экономическое обоснование проекта с тремя вариантами строительства, в качестве приоритетного рассматривался мост в створе Лены в районе села Табага в 15 км от Якутска, выше по течению. ТАСС

19:53 19.11.2019 Амуро-Якутская магистраль [(сс) LxAndrew]

19:59 19.11.2019 После распада СССР строительство железной дороги замедлилось. Оно было завершено лишь в 2018 году, ее конечная станция расположилась рядом с поселком городского типа Нижний Бестях на правом берегу Лены напротив Якутска, напоминает ТАСС.

20:13 19.11.2019 В настоящее время рассматривается два проекта моста. Вариант, разработанный российской группой компанией «ВИС» — предусматривает вантовую конструкцию, а вариант китайской PowerChina International Group — стальную неразрезную.