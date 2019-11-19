Вековая мечта Якутии: Путин одобрил мост через реку Лену — трансляция
По представленному проекту, мост в 3 км оценивается в 83 млрд рублей.
Предполагается, что легковой транспорт будет передвигаться по мосту бесплатно, а вот грузовой — платно.
Ещё в сентябре 2019 года Айсен Николаев заявил, что вопрос по строительству моста решён.
«Уже получили положительное заключение о целесообразности строительства практически от всех федеральных министерств. Получили аналитическую оценку от правительства РФ, в которой сказано, что мост соответствует всем критериям как важнейший объект жизнеобеспечения. Строительство планируем вести на принципах государственно-частного партнерства через механизм частной концессионной инициативы. Есть уже желающие принять участие. Надеюсь, что политическое решение по мосту будет принято до конца этого года», — заявлял глава Якутии.
Жители Якутии в честь принятия президентом РФ решения о строительстве моста через реку Лена собрались вечером 18 ноября в спорткомплексе «Триумф», где поздравляли друг друга с этим важным для региона событием и станцевали древний национальный танец Осуохай.
Вантовый мост будет иметь две полосы движения. Сборы от платы за проезд по мосту до 2044 года, по планам, составят более 30 млрд рублей.
Айсен Николаев выложил на своей странице в Instagram то самое письмо с резолюцией Путина. Документ моментально был растиражирован в СМИ, но позже само письмо глава Якутии удалил.
Предполагается, что легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить от 1 до 4 тыс. рублей.
По мнению депутата Госдумы РФ Федота Тумусова, мост через реку Лену в Якутии имеет колоссальный социальный эффект.
«Мост имеет колоссальный социальный эффект, потому что мы 150 дней в году не имеем никакого сообщения. Но особенность в том, что в строительстве будет участвовать частный инвестор: из общей стоимости проекта в 83 млрд рублей, 28 млрд — частные деньги. В силу этого для грузовых автомобилей мост будет платным», — сказал депутат.
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В сентябре 2019 года полпред президента РФ Юрий Трутнев высказал уверенность, что мост через реку Лену в Якутии будет построен быстрее мостового перехода с материка на Сахалин.
«У меня такое ощущение, что шансы на то, что он будет построен, буквально день ото дня увеличиваются», — сказал Трутнев.
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев всегда поддерживал республику в вопросе необходимости строительства моста через реку Лена.
«Владимир Владимирович отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта», — написал Николаев в Instagram.
«От имени всего народа Якутии благодарю Президента за принятое решение. Ленскому мосту — быть!» — написал глава Якутии Айсен Николаев.
«Безусловно, мост через Лену нужен, так как логистика в данном регионе очень затруднительна. Понтоны, катера на воздушных подушках и зимники — это всё, с чем приходится сталкиваться при доставке грузов в Якутск», — считает начальник отдела российского экспедирования логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Черкашин.
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что за год проведена большая работа по выполнению поручения президента России по Ленскому мосту.
«Я постоянно информировал жителей республики о проводимой работе с федеральными министерствами, ведомствами, проектными организациями, потенциальными инвесторами», — сказал Николаев.
Вместе с жителями Якутии эффект от строительства Ленского моста получат и колымчане — автомобильное сообщение между регионами станет круглогодичным и сократит временные рамки.
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«Мы искренне благодарны президенту страны и нашему главе Айсену Николаеву! Это вековая мечта нашего народа и почти сорокалетние ожидания и разочарования современного поколения якутян. Мост даст возможность стабилизации жизни нашего северного города, самого большого города на вечной мерзлоте», — написала в Instagram глава Якутска Сардана Авксентьева.
Ленский мост необходим не только местным жителям, но и транспортно-логистическим компаниям. Он свяжет Якутск с крупными транспортными магистралями, позволит развивать контрейлерные перевозки, а также даст выход к портам Охотского моря, считает генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев.
«Урааа! За эти 5 лет мы должны успеть построить дороги, мосты, заводы, аэропорты, улучшить транспортную систему, туризм. Почему мы, Народ Саха, должны отставать от мировой цивилизации…» — комментируют жители Якутии новость о том, что президент РФ Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лена.
К 2044 году пропускная способность будущего моста через реку Лену в Якутии достигнет более 6 тыс. автомобилей в сутки, считает первый замгенерального директора, руководитель департамента социально-экономических исследований Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры Станислав Цибро.
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«Новый мост свяжет федеральные трассы «Вилюй» и «Лена» и на постоянной основе соединит Якутск с федеральной сетью дорог. Это улучшит транспортную логистику, приведет к росту автомобильных перевозок и придаст импульс для развития региона», — считает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.
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«Ура! Наконец-то будет мост! Всех нас поздравляю с этим событием!» — комментируют жители Якутии новость о том, что президент РФ Владимир Путин одобрил строительство моста через реку Лена.
Якутск является единственным крупным городом России, в котором нет автодорожного моста, и решение о его строительстве даст новый импульс для развития севера России, считает руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
«Соединить два берега реки Лена и создать полноценную агломерацию теперь станет реалистичным планом. Если проект начнется реализоваться в 2020 году, до 2024−2025 года мост введут в эксплуатацию», — сказал эксперт.
Строительство моста через реку Лена в Якутии станет прорывным проектом для всего Дальнего Востока, прокомментировал решение Владимира Путина эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
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Доктор экономических наук Юрий Данилов отметил, что целесообразнее строить тоннельный переход, а мост через Лену — это прошлый век.
«Тоннельный переход решает задачу круглогодичного автомобильного, и не только, сообщения, а также обеспечивает трубопроводную и инфраструктурную логистику республики», — уверен эксперт.
По проекту строительства моста через реку Лена в Якутии под снос попадает 81 жилой дом. Ещё в июне 2019 года жители республики просили президента РФ Владимира Путина не позволить снести дома ради нового моста. Включены ли в проект изменения, неизвестно.
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18 ноября в Якутске в честь одобрения президентом РФ Владимиром Путиным строительства моста через реку Лена состоялся автопробег по центральным площадям города.
Президент РФ Владимир Путин на письме с предложениями о строительстве моста через реку Лена поставил резолюцию «Ситуация созрела до реализации» и поручил правительству представить свои предложения по проекту. Глава республики поблагодарил президента: «От имени всего народа Якутии благодарю президента за принятое решение. Ленскому мосту — быть!» А жители республики в тот же день собрались в спорткомплексе и станцевали в честь долгожданного решения древний танец осуохай.
Жители Якутии задавали Владимиру Путину вопрос о строительстве моста через реку Лена на последней «прямой линии» в июне 2019 года. Президент ответил, что этот вопрос должно решать правительство РФ вместе с Якутией.
«Это дорогой проект. Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения, этот мост и эта дорога будущая, это тупиковая точка. И поэтому окупаемость не просматривается совершенно. И тем не менее для того чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить — и как можно раньше», — сказал глава государства.
Как заявил глава Якутии Айсен Николаев, строительство моста через реку Лена под Якутском даст возможность сэкономить на северном завозе порядка 6−7 млн рублей.
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева перед массовым исполнением якутского древнего танца осуохай и автопробега по площадям города 18 ноября выступила перед собравшимися в центре спорта «Триумф», выразив уверенность, что будущий мост — это надежное и круглогодичное жизнеобеспечение республики.
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Общественники Якутии весной 2019 года инициировали проведение совместной крымско-якутской акции «Мосты дружбы». Цель мероприятия — напомнить, что пять лет назад якутяне поддержали строительство Крымского моста, и развить дружеские связи между республиками. Акция проходила под девизом: «Построили Крымский мост, построим и Ленский».
Не всё так просто и экономически выгодно получается в случае возведения моста через Лену в Якутии. В выгоде останется частный инвестор и сотоварищи, население деревень как платило за проезд, так и будет платить, выразил своё скептическое мнение редактор сайта «Яктаймс» Владимир Нифонтов. При этом люди выиграют лишь во времени.
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От жителей Якутии поступило больше всего предложений в Национальную программу по развитию Дальнего Востока и Арктики. Среди них и долголетняя мечта населения республики — строительство моста через реку Лена.
Не все жители Якутии приветствуют строительство моста через реку Лена. Некоторые предлагают вместо моста достроить железную дорогу до Магадана.
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«Сегодня, думаю, ситуация действительно назрела, и мост будет профинансирован и построен», — заявил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»). Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в 2006 году уже давал поручение построить мост через Лену.
750 жителей Якутии приняли участие в праздничном древнем танце Осуохай в честь решения, которое принял президент РФ Владимир Путин — глава государства одобрил строительство моста через реку Лена.
Мост через реку Лена нужен России в том числе потому, что это доступ к большому количеству полезных ископаемых, а также в геополитических целях, считает глава Якутии Айсен Николаев.
«Строительство моста через Лену объединит автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй». Это создаст значительную часть Северного широтного пояса России, который кратчайшим путём свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря. Появится транспортный коридор от Иркутска до Магадана. Впервые в истории Россия получит выход на Охотское море, на берега своих восточных морей не только через южные границы, Транссиб и БАМ в районе Владивостока и Хабаровска, а гораздо севернее», — отметил глава Якутии.
Вопрос о том, когда будет построен мост через Лену, Владимиру Путину задал журналист газеты «Якутия» Александр Ильин во время большой пресс-конференции в декабре 2018 года. Отметив, что Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину, он высказал мнение, что мост через реку Лену может стать символом освоения азиатской части территории РФ. Тогда глава государства сказал, что перед принятием решения о такой дорогой стройке надо точно всё просчитать.
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Проект строительства моста через Лену журналист ВГТРК Андрей Медведев считает «невероятно крутым», сравнимым для местного населения с воссоединением России и Крыма. Вместе с тем он полагает, что аналогичных этому проектов в России должно быть много.
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В настоящее время почти полгода в Якутск можно добраться только по воздуху. Даже летом судоходство по Лене не гарантировано из-за периодического обмеления реки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о мосте через Лену в Якутске: Действительно, были контакты у губернатора с президентом. Президент адресовал документ в правительство, чтобы оно подтвердило свою готовность к реализации. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».
Глава Якутии: «Проведена гигантская работа по выполнению поручения президента России по Ленскому мосту».
Якутия — один из наиболее речных (700 тыс. рек и речек) и озерных (свыше 800 тыс.) районов России. Общая протяженность всех ее рек составляет около 2 млн км, а их потенциальные гидроэнергоресурсы оцениваются почти в 700 млрд кВт. Крупнейшие судоходные реки: Лена (4400 км), Вилюй (2650), Алдан (2273), Колыма (2129), Индигирка (1726), Олекма (1436), Анабар (939) и Яна (872 км).
Источник: официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
По словам главы Якутии, при начале строительства моста с 2020 года мост через реку Лена в районе города Якутска может быть построен в 2025 году. Стоимость пока, по предварительным расчетам, с НДС — 83 млрд рублей, сказал он.
Якутск и остальная часть Якутии, расположенная на левому берегу реки Лена, не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. Всего в этой части региона проживает 600 тыс. человек или более 60% населения республики.
Перевозки грузов и пассажиров к проходящей рядом с Якутском, но на правом берегу Лены, автодороге «Колыма» (Р-504) и станции Нижний Бестях Амуро-Якутской железной дороги осуществляются летом на паромах, зимой — по льду. В среднем 152 дня в году в Якутск можно добраться только авиационным транспортом. При этом даже в летний период судоходство по Лене не гарантировано из-за периодического обмеления реки.
По оценкам, наличие наземной связи через Лену позволит ежегодно экономить на северном завозе не менее 4 млрд рублей.
В 2019 году объем завоза в Якутию водным транспортом составил 1 млн 245 тыс. тонн. Общая стоимость транспортировки — 30 млрд рублей.
Вопрос о строительстве моста через Лену в районе Якутска стал впервые обсуждаться на государственному уровне в начале 1980-х годов, когда в правительстве СССР утверждался проект Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. Планировалось, что ее сдадут в эксплуатацию в 1995 году вместе с совмещенным автомобильно-железнодорожным мостом через Лену. В 1986 году было представлено технико-экономическое обоснование проекта с тремя вариантами строительства, в качестве приоритетного рассматривался мост в створе Лены в районе села Табага в 15 км от Якутска, выше по течению.
ТАСС
После распада СССР строительство железной дороги замедлилось. Оно было завершено лишь в 2018 году, ее конечная станция расположилась рядом с поселком городского типа Нижний Бестях на правом берегу Лены напротив Якутска, напоминает ТАСС.
В настоящее время рассматривается два проекта моста. Вариант, разработанный российской группой компанией «ВИС» — предусматривает вантовую конструкцию, а вариант китайской PowerChina International Group — стальную неразрезную.
Считается, что проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза, до 6 млн тонн в год.