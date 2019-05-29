Строительство моста через реку Лена в Якутии сочли экономически эффективным

Якутск, , 07:45 — REGNUM Возведение моста через реку Лена под Якутском даст возможность сэкономить на северном завозе порядка 6−7 млн рублей. Это позволило проекту попасть в число экономически эффективных, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он также заверил, что вопрос возведения этого объекта актуализирован и возвращен в активную повестку заинтересованных ведомств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Проект набирает обороты, — уверен Айсен Николаев. — Есть положительное заключение Минэкономразвития России о том, что проект строительства Ленского моста экономически очень интересен и может быть включен в комплексную программу модернизации транспортной инфраструктуры страны до 2024 года, то есть в ближайшее время. Есть также ряд поручений руководителей государства по данному проекту».

Глава Якутии также рассказал, что обсуждение идёт вокруг намерения построить мост в рамках концессионного соглашения. На таких условиях возведение этого объекта расценивается как одно из самых экономически эффективных. Предполагается, что после появления моста только затраты на северный завоз снизятся на 6−7 млн рублей. Эти расчёты сейчас проверяют Министерство финансов РФ и Внешэкономбанк.

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«Если расчеты будут подтверждены, алгоритм действий достаточно для нас понятный, — отметил Айсен Николаев. — Мы знаем, какие решения надо принимать для того, чтобы уже до конца 2019 года выйти с решением о начале строительства моста на федеральный уровень. Уверен, что у нас это получится».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года планы возведения мостового перехода через реку Лена возле Якутска начали рассматривать в свете новых условий — совместного финансирования из средств федерального и республиканского бюджетов. По словам Айсена Николаева, доля вложений регионального бюджета составит 10%, это порядка 8 млрд рублей.

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Напомним, ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что вложение бюджетных средств в строительство моста через реку Лену в Якутии будет неэффективным, и он не видит достаточных оснований, чтобы вкладывать деньги в этот проект. Глава государства Владимир Путин называл строительство Ленского моста дорогим проектом и предлагал как следует просчитать экономический эффект от его возведения.