Якутск, , 08:39 — REGNUM Вице-премьер России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев считает, что мостовой переход через реку Лену в Якутии может быть построен раньше, чем мост с материка на остров Сахалин. Об этом Трутнев заявил журналистам сегодня, 8 сентября.

По словам Трутнева, на сегодняшний день с учетом довольно долгой истории работы над этим проектом, ближе к реализации мост через реку Лену в районе Якутска, чем мост от материка на Сахалин.

«У меня такое ощущение, что шансы на то, что он будет построен, буквально день ото дня увеличиваются. Мы будем еще работать над механизмом и постараемся, чтобы этот проект состоялся», — сказал Трутнев.

Стоит отметить, что оба этих масштабных инфраструктурных объекта вписаны в проект национальной программы развития Дальнего Востока.

Жители Якутии не раз поднимали вопрос о строительстве моста через Лену в районе Якутска. Дело в том, что город находится на левом берегу реки, а автомобильная дорога и железная дорога находятся на правом берегу Лены. Зимой сообщение осуществляется по льду замерзшей Лены, а летом — с помощью паромной переправы.