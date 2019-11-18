Москва, , 15:12 — REGNUM Проект строительства моста через Лену станет частью «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и получит федеральное финансирование. Это в полном смысле слова долгожданное и давно назревшее решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя строительстве автомоста в Якутии.

«Власти Якутии поднимали вопрос о строительстве моста через Лену, можно сказать, десятилетиями. Действительно, разве это нормально, когда по полгода отсутствует стабильное сообщение между Восточной и Западной Якутией, и более-менее регулярно оно осуществляется только по льду в зимнее время.

Без помощи центра бюджет Якутии не в состоянии профинансировать такую сложную стройку. Вопрос уже был близок к решению еще несколько лет назад, однако строительство моста через Керченский пролив оказалось для государства важнее, что отвлекло необходимые ресурсы.

Конечно, инвестиции в такие большие инфраструктурные объекты не дают скорой окупаемости, может быть лет за 30−40. Но общий экономический эффект не определяется одной лишь немедленной финансовой отдачей. Он отражается в развитии территории, ускорении транспортировки, упрощении и упрочении связей.

Новый мост свяжет федеральные трассы «Вилюй» и «Лена» и на постоянной основе соединит Якутск с федеральной сетью дорог. Это улучшит транспортную логистику, приведет к росту автомобильных перевозок и придаст импульс для развития региона», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, «Ситуация созрела до реализации», — говорится в ноябрьской резолюции Путина.

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