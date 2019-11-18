Москва, , 19:21 — REGNUM Строительство автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска обсуждается уже давно, он необходим не только местным жителям, но и транспортно-логистическим компаниям. Как заявил 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев, главная его задача — связать Якутск с крупными транспортными магистралями, что положительно скажется на экономике Восточной Сибири в целом.

«Согласно существующим планам, бесплатным проезд по мосту будет только для легковых автомобилей, а стоимость проезда грузовых транспортных средств будет варьироваться от одной до четырех тысяч рублей. Мы придерживаемся той позиции, что лучше платная и качественная инфраструктура, чем ее отсутствие. Тем более, что в перспективе проект должен дать ощутимый экономический эффект как для города, так и для перевозчиков в регионе», — отметил Иевлев.

Он подчеркнул, что мост соединит крупнейшие транспортные артерии «Вилюй», «Колыму» и «Лену», позволит развивать контрейлерные перевозки, а также даст выход к портам Охотского моря.

Напомним, что строительство моста через реку Лена в Якутии одобрил президентом РФ Владимир Путин. Стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд рублей. Ожидается, что мост могут ввести в эксплуатацию в 2025 году.