Москва, , 11:43 — REGNUM Мост через Лену, строительство которого в Якутске одобрил президент РФ Владимир Путин, станет долгожданным для местных жителей. Вместе с тем этот строительный проект станет и прорывным для Дальнего Востока. Такое мнение высказал эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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Аналитик, слова которого приводит ФБА «Экономика сегодня», напомнил, что у Якутска за всю историю постреволюционной России не было нормального сообщения с «Большой землёй».

«А технологии, которые российские специалисты разработали и апробировали при строительстве моста в Крым, помогут быстро и качественно построить в Якутске современную переправу по новейшим стандартам», — подчеркнул Шаповалов.

Эксперт добавил, что мост решит проблему с отсутствием круглогодичного сухопутного сообщения с федеральными трассами и станет ещё одним звено в цепи изменений на Дальнем Востоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что строительство моста через реку Лена в Якутии одобрено президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поручил правительству РФ представить предложения по этому проекту. Отмечается, что стоимость трёхкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд рублей.

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Напомним, ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что вложение бюджетных средств в строительство моста через реку Лену в Якутии будет неэффективным, и он не видит достаточных оснований, чтобы вкладывать деньги в этот проект. Дорогим проектом строительство этого моста называл и глава государства Владимир Путин, предлагая как следует просчитать экономический эффект от его возведения.

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