Путин о мосте через реку Лена в Якутии: Это тупиковая точка

Якутск, , 14:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос «прямой линии», оценил строительство моста через реку Лена в Якутии как дорогой и неперспективный проект. Причиной этого глава государства назвал то, что мостовой переход, которого так ждут якутяне, не имеет продолжения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители республики отправили на «прямую линию» президенту сообщение с вопросом о том, когда будет построен мост через реку Лена. Владимир Путин ответил, что этот вопрос должно решать правительство РФ вместе с Якутией, и пояснил:

«Это дорогой проект. Проблема всегда в том заключалась, что он не имеет дальше продолжения, этот мост, и эта дорога будущая, это тупиковая точка. И поэтому окупаемость не просматривается совершенно. И тем не менее для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить и как можно раньше».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что планы возведения мостового перехода через реку Лена возле Якутска продолжают рассматриваться, но уже в свете новых условий. Возведение этого объекта он назвал возможным на условиях совместного финансирования из средств федерального и республиканского бюджетов, а также на деньги частных инвесторов.

Глава Якутии Айсен Николаев конкретизировал запланированный объём региональных вложений в Ленский мост на встрече с представителями СМИ республики, заявив, что речь идёт о 10%, это порядка 7−8 млрд рублей.

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Напомним, мост через реку Лена жители Якутии ждут уже больше 10 лет, но реализация этого проекта по разным причинам уже неоднократно откладывалась. Отсутствие моста создаёт большие неудобства жителям республики: летом на паром большие очереди, в период ледохода и ледостава — высокие цены переправы на судах на воздушной подушке. Отсутствие моста также сильно затрудняет доставку грузов по республике, в том числе добываемых в её районах полезных ископаемых.

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