Калининградская операция Путина: здоровье и оборона страны — трансляция
В ходе поездки в Калининградскую область глава государства встретится с представителями общественности.
В Калининграде Владимир Путин посетит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и осмотрит корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев крайне положительно отзывается о формате подготовки к заседанию Государственного совета:
«Расширенный президиум Госсовета проходит не в первый раз. Уже были и по стройке, и по дорожному строительству, и я не в первый раз принимаю участие. Но здесь для меня новизна состоит в том, что я являюсь руководителем подгруппы «Обеспечение кадрами здравоохранения, уменьшение административной нагрузки на медицинских работников».
«Это настоящий, живой разговор. Губернаторы высказывают все проблемы, которые у них есть, и это очень важно, когда можно донести свое мнение, влиять на решение, и вообще, это ещё один повод всем погрузиться в детали того, как работает система здравоохранения», — отметил Игорь Васильев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
В расширенном заседании Госсовета по здравоохранению под руководством президента России Владимира Путина примут участие главы регионов Сибирского федерального округа (СФО). О своем участии уже объявили глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Омской области Александр Бурков.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев вместе с главами других регионов примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета, посвященном проблемам отечественного здравоохранения. В Светлогорск глава Воронежской области отправился ещё накануне, 29 октября.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий подгруппу «Новые медицинские технологии, специализированная медицинская помощь, цифровые технологии в здравоохранении», считает такую подготовку в рабочих группах накануне серьезного мероприятия с президентом РФ удачным и эффективным форматом.
«Мне кажется, это очень удачный и очень эффективный формат. Он позволяет пройти весь доклад, все губернаторы высказывают свою позицию и свое отношение, и это позволяет наиболее точно выработать формулировки для доклада президенту», — подчеркнул Андрей Никитин в беседе с журналистами.
Читайте также: Главы регионов высоко оценивают формат подготовки к Госсовету
«Сегодняшняя встреча — не первый раз, когда подготовка к Госсовету проходит в формате рабочих групп. На самом деле, это очень важно, потому что есть федеральные органы, которые видят проблему достаточно широко, есть губернаторы, которые работают «на земле» и своими ногами её обходят, своими пальцами чувствуют эти проблемы. Поэтому очень важно, чтобы проблема была рассмотрена сначала теми, кто работает на земле, и донесена до тех, кто работает в федеральных органах власти, чтобы решения соответствовали проблематике и чаяниям людей в полной мере», — считает губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Губернатор Сахалинской области ВалерийЛимаренко также считает, что новый формат подготовки к Госсовету — «очень полезная дискуссия».
«Форма подготовки к Госсовету очень интересна и оправдана, потому что существует Министерство здравоохранения, которое занимается профессиональной работой, существует мнение территорий и ощущение территорий, что нужно делать конкретно. Социальная напряженность всегда возникает в том месте, где нет должной медицинской услуги и нужны конкретные шаги, которые позволили бы решить эту проблему. Сейчас мы обсуждаем эти вопросы, они специфичны для каждого региона, и наша задача — «выровнять» все эти вопросы с Минздравом и договориться. Это очень полезная дискуссия», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Читайте также: «Важно, чтобы проблемы здравоохранения были рассмотрены «на земле»
Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков подчёркивает актуальность обсуждения повестки в «рабочих группах» для подготовки любого заседания Государственного совета.
«Госсовет по здравоохранению — это не первый такой Госсовет, и этот формат очень эффективен. Он дает возможность принимать оперативные решения, которые, как мы всегда говорим, влияют на качество жизни людей», — подчеркнул Казбек Коков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что формат «рабочих групп» при подготовке к заседанию Госсовета является «абсолютно правильным».
«Аналог мы практикуем у себя в регионе, — рассказал Андрей Чибис корреспонденту ИА REGNUM. — Очень важно, чтобы люди могли отвлечься от своей операционной деятельности и «поштурмить», помозговать, поспорить, подискутировать. Независимо от того, ты министр ЖКХ или здравоохранения, в любом случае, ты — потребитель той или иной услуги, и это всегда можно пообсуждать. Учитывая, что все губернаторы вовлечены в тему здравоохранения, потому что это одна из тех проблем, которая волнует всех людей, и все так или иначе посвящены в детали — кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, — то безусловно, такой формат правильный и эффективный».
Читайте также: Обсуждение повестки Госсовета в «рабочих группах»: мнение глав регионов
Глава Марий Эл Александр Евстифеев в преддверии заседания Госсовета встретился с министром здравоохранения республикиМариной Паньковой. В рамках подготовки к расширенному заседанию Госсовета он участвует в работе подгруппы по развитию медицинской инфраструктуры, на которой рассматриваются вопросы строительства, ремонта, санавиации, принципов модернизации первичного звена здравоохранения.
Читайте также: План 2019 года по модернизации первичных медорганизаций в Марий Эл выполнят
Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Государственный совет формируется в составе председателя Государственного совета и членов Государственного совета.
Председателем Государственного совета является президент России.
kremlin.ru
Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Государственной думы, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, высшие должностные лица — руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, руководители фракций в Госдуме.
По решению президента РФ в состав Государственного совета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц — руководителей высших исполнительных органов государственной власти — субъектов Российской Федерации и имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности.
kremlin.ru
В Саратовской области объем финансирования мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году составляет 1,8 млрд рублей. В планах текущего года — начало строительства в Саратове современного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиники на 300 посещений в смену, приобретение 153 единиц оборудования в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями, строительство 12 ФАПов (Фельдшерско-акушерских пунктов) в районах. Губернатор региона Валерий Радаев примет участие в расширенном заседании Госсовета, посвященного здравоохранению.
Читайте также: Саратовский губернатор готовится к заседанию Госсовета
В рамках Государственного совета созданы 16 рабочих групп по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Здравоохранение», «Коммуникации, связь, цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Молодёжная политика», «Образование и наука», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Социальная политика», «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», «Транспорт», «Туризм, физическая культура и спорт», «Экология и природные ресурсы», «Экономика и финансы» и «Энергетика».
Рабочие группы создаются в целях обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Государственного совета и его президиума.
Рабочую группу по направлению «Здравоохранение» возглавляет губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Для решения оперативных вопросов формируется президиум Государственного совета в составе восьми членов Государственного совета. Персональный состав президиума определяется президентом РФ и подлежит ротации один раз в полгода. Заседания президиума Государственного совета проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.
kremlin.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров принимает участие в семинаре-совещании по вопросам здравоохранения в Калининградской области, который проходит в рамках подготовки к расширенному заседанию Госсовета. В регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» и для достижения его целевых показателей запланирован большой объем мероприятий.
Читайте также: В Башкирии синхронизируют работу с целями нацпроекта «Здравоохранение»
Более 45,5 млрд рублей планируется направить на развитие здравоохранения в Воронежской области в 2020 году — на 4 млрд 260 млн рублей больше, чем в 2019 году. Финансирование здравоохранения будет осуществляться из четырех источников: средства обязательного медицинского страхования, областного и федерального бюджетов и доходы от платных услуг учреждений.
Читайте также: 45 млрд рублей выделят в 2020 году на здравоохранение Воронежской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об опыте региона в области здравоохранения на семинаре-совещании по подготовке президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». В регионе полностью обновлён автопарк автомобилей скорой помощи — за четыре года приобретено 239 автомобилей. Для врачей государственных учреждений здравоохранения разработана программа покупки жилья, причём приобретаются и двух-, и трёхкомнатные квартиры. На исполнение программы из областного бюджета выделен один миллиард рублей на три года. В Брянской области в 2019 году открылся один из первых в стране предуниверсариев, где получают образование 120 ребят.
Предыдущий визит главы государства в Калининград состоялся 8 января 2019 года. Тогда президент Владимир Путин принял участие в вводе в эксплуатацию терминала СПГ, а также провёл совещание по строительству культурного центра на острове Октябрьском.
Читайте также: Путин запустил в эксплуатацию терминал по приему СПГ в Калининграде
О региональном законе «О развитии семейной медицины» рассказал на семинаре-совещании по подготовке президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения» губернатор Белгородской области Евгений Савченко. В регионе создали новую сеть из 998 медицинских округов (зон обслуживания населения семейным врачом и ФАП), в т. ч. взрослых — 779, педиатрических — 219. Для развития семейной медицины в целом по стране Евгений Савченко предлагает организовать порядка 100 тысяч офисов семейных врачей и установить единый размер заработной платы для этих специалистов.
Аудит системы здравоохранения в Нижегородской области показал, что существует значительный накопленный «недоремонт» медицинских учреждений. Власти области направили дополнительные ресурсы на сокращение дефицита государственной программы «Гарантия оказания бесплатной медицинской помощи» в 2019 году.
«В принципе, первичное звено в целом в стране испытывало недостаток финансирования именно для капитального ремонта, для реконструкции, но у нас эта тенденция была особо ярко выражена в последние годы», — отметил губернатор Глеб Никитин.
Читайте также: Нижегородские власти готовят долгосрочную программу ремонта медучреждений
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поднял вопрос кадровых проблем здравоохранения, актуальный не только для Севастополя, но и других регионов.
Накануне заседания президиума Госсовета политики, общественники и эксперты собрались в Светлогорске за круглым столом, чтобы устроить мозговой штурм по вопросам медицины.
Владимира Путина 31 октября ждут на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вчера, 30 октября 2019 года, принял участие в семинаре-совещании, которое проводится в рамках расширенного заседания президиума Госсовета РФ по теме: «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Семинар начал работать 29 октября и продлится три дня.
31 октября в Светлогорске Никитин примет участие в расширенном заседании президиума, которое пройдет под председательством Владимира Путина.
Предыдущая встреча нижегородского губернатора с президентом РФ состоялась 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде, куда глава государства прибыл для участия в форуме «Россия — спортивная держава».
Глава Якутии Айсен Николаев принимает участие в заседании президиума Госсовета в Светлогорске.
«Работаю с коллегами губернаторами — Александр Осипов — Забайкальский край, Алексей Цыденов — на расширенном заседании Государственного Совета РФ. Обсуждаем очень важные вопросы развития первичного звена здравоохранения страны», — написал Айсен Николаев в своём в Instagram.
Читайте также: Глава Якутии на Госсовете обсудил развитие первичного звена здравоохранения
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в Светлогорске в преддверии Госсовета РФ поделился с главами других российских регионов опытом привлечения медицинских кадров. В островном регионе врачи, приезжающие на работу, получают высокие зарплаты и подъёмные. В 2020 году область планирует закрыть кадровый вопрос в медицине.
Читайте также: Губернатор Сахалина в Светлогорске поделился опытом привлечения врачей
Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где проведёт заседание президиума Госсовета, проведёт встречу с представителями общественности, а также посетит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где осмотрит новейший корвет «Гремящий».
Читайте также: Путин после Венгрии прибыл в Калининград
Корвет «Гремящий» (фото ПАО «Северная верфь»)
Построенный на «Северной верфи» в Петербурге корвет «Гремящий», который сегодня осмотрит Владимир Путин в Калининградской области, уже 5 ноября отправится на государственные испытания на полигоны Северного флота. Их планируется завершить в декабре 2019 года.
Читайте также: Корвет с «Калибрами». Госиспытания «Гремящего» начнутся 5 ноября
Предыдущий раз президент Владимир Путин был в Калининграде в январе 2019 года. Тогда он провел совещание по вопросу создания культурно-образовательных комплексов в субъектах Российской Федерации.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в совещании по вопросам реализации задач, которые стоят перед органами власти в сфере здравоохранения. Заседания проходили в формате семинаров тематических групп, которые возглавили сами главы субъектов РФ.
«Этот формат очень эффективен. Он дает возможность принимать оперативные решения, которые напрямую влияют на качество жизни людей», — цитирует главу Кабардино-Балкарии его пресс-служба.
Об этом: Глава Кабардино-Балкарии принял участие в осуждении задач в сфере медицины
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета в Калининградской области. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.
https://twitter.com/SamRegion_Press/status/1189812944281964544
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании президиума Госсовета озвучила, что Якутия по обеспеченности врачами в первичном звене здравоохранения занимает пятое место в стране и первое место из числа регионов Дальнего Востока.
В республике обеспеченность врачами первичного звена на 10 тыс. населения составляет 23,60, а в России — 19,78.
Подробности в материале: Якутия на пятом месте в РФ по обеспеченности врачами в первичном звене
Опыт Брянской области в части решения кадрового вопроса медицинского звена был рассмотрен при подготовке к расширенному заседанию Президиума Госсовета. Об этом 31 октября написал на своей странице в социальной сети глава региона Александр Богомаз, который сейчас находится в Калининграде.
Об этом: Брянское решение медицинского кадрового вопроса рассмотрят на Госсовете
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пропустит заседание Госсовета, пишут местные СМИ. В Екатеринбурге 31 октября проходит всемирный день городов под эгидой ООН, и глава Среднего Урала целиком погрузился в международную повестку.
В Ленинградской области в интересах кадрового обеспечения здравоохранения учреждена именная стипендия студентам и ординаторам медицинских вузов, обучающимся по целевому набору. В 2018 годы выплачены именные стипендии 466 студентам, 97 ординаторам. В 2019 году выплаты произведены еще большему количеству «целевиков».
Кроме того, в 2018 году получили меры соцподдержки из областного бюджета 494 врача, 621 медработника из числа средних медицинских работников, 22 человека прочего персонала учреждений здравоохранения. По программе «Земский доктор» получили меры соцподдержки 157 врачей и 63 фельдшера.
Началась встреча Владимира Путина с общественностью в Калининградской области. Ее тема — состояние здравоохранения в стране, прежде всего, его первичного уровня.
«Рядовой гражданин исходит из того, что власти должны обеспечить качественный уровень медицинского обслуживания», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что людям всё равно, кто отвечает за это — муниципальная, региональная или федеральная власть.
Ситуация, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, говорит о недостаточности финансирования этой отрасли. Крупные расходы на финансирование борьбы, например, с онкологическими заболеваниями, не должны отразиться на оказании обычной медицинской помощи. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Калининградской области.
Сфера здравоохранения в регионах снова и снова требует дополнительной финансовой поддержки из центра. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.
«Рассчитывали на то, что в регионах и муниципалитетах достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Не получается. И опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и вливать дополнительные деньги. Это системная проблема», — заявил Путин.
Подробности в материале: Поддержка из центра не даёт системныъ решений — Путин о здравоохранении
Владимир Путин обратил внимание на то, что финансовая поддержка учреждений здравоохранения на местах с федерального и регионального уровня далеко не всегда приводит к желаемому эффекту. «Это системная проблема», — сказал президент на встрече с общественностью в Калининградской области. Он объяснил, что на уровне регионов говорят о том, что медобслуживание на местах — зона ответственности муниципалов, а на местах жалуются на отсутствие средств.
Неспособность выстроить эффективную модель сферы здравоохранения в регионах может быть связана с несогласованностью муниципального и государственного уровней управления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.
«Нам, конечно, надо будет принимать какие-то системные решения, не нарушая наших обязательств международного характера, потому что муниципальный орган управления должен иметь определённую степень самостоятельности — этого мы не можем нарушать и не будем. Но какая-то связка между различными уровнями управления должна быть», — заявил Путин.
Об этом: Прогресс в здравоохранении требует реформы местного уровня власти — Путин
Владимир Путин поддержал опыт Петербурга по организации реабилитации детей-инвалидов с психоневрологическими нарушениями и предложил Минздраву тиражировать его в регионах. Это касается в том числе детей, оставшихся без попечения. Речь идет о создании, с помощью частного бизнеса, домов коллективного проживания таких детей, в которых создаются комфортные условия. «Это к тому же оказалось дешевле, чем в интернатах», — рассказала президенту глава общественной организации детей-инвалидов Маргарита Урманчеева.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высоко оценивает роль губернаторов в системе обеспечения доступа населения к медицинским услугам. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя повестку предстоящего заседания Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Заседание пройдет сегодня, 31 октября, в городе Светлогорске Калининградской области.
«Роль губернаторов в развитии системы здравоохранения в России является ключевой. За решения федерального уровня, которые принимает Министерство здравоохранения, само министерство и несет ответственность. А вот что касается постановки дела в первичном звене, на низовом уровне, здесь ключевая роль принадлежит именно губернаторам. Она состоит в создании соответствующих условий, в работе по подготовке и размещению кадрового потенциала, подготовке и размещении кадрового потенциала в плане его сменяемости в силу возрастных характеристик, подготовки новых, свежих специалистов, поддержания инфраструктуры здравоохранения», — рассказал Валерий Рязанский.
Об этом: Сенатор: Сегодня губернаторы решают ключевые вопросы в жизни граждан
Выделяемые на первичное звено здравоохранения средства по национальному проекту недостаточны для решения проблем — ситуация требует системных решений в этой сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.
«У нас в рамках национальных проектов есть проект «Здравоохранение». Деньги приличные выделяются — до 2024 года 1 трлн 300 млрд рублей. Но этот нацпроект свёрстан таким образом, что в основном-то… там есть и на первичку немножко, около 237 млрд, но этого недостаточно. На шесть лет до 2024 года с учётом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно», — заявил Путин.
Подробности в материале: Средств нацпроекта на первичное звено здравоохранения не хватит — Путин
Владимир Путин заявил о том, что развитие института врачей общей практики, семейных врачей не должно заслонять необходимость усиленной подготовки узких специалистов, в том числе в детском здравоохранении. «Врач общей практики педиатра не заменит», — привел пример Путин. Он призвал проявлять гибкий подход. «В некоторых населенных пунктах врачи общей практики очень востребованы, — признал президент. — Но ни в коем случае нельзя забывать про специализированную помощь, иначе мы опустим уровень здравоохранения».
А перед приездом Владимира Путина в Калининградскую область в Светлогорске активизировались работы по береговому укреплению. Портал газеты «Комсомольской правды» в Калининграде публикует видео своего читателя, на котором видно, как тяжёлая строительная техника сгружает камни в воду, даже несмотря на тёмное время суток.
Читайте также: Перед приездом Путина, в Светлогорске ночами укрепляли берег
Участница встречи с Владимиром Путиным поставила вопрос о необоснованном привлечении к уголовной ответственности врачей, допустивших нарушения при работе с наркосодержащими препаратами. «Медики должны быть избавлены от уголовного прессинга, если речь идет о неумышленных нарушениях», — считает участница встречи, занимающаяся паллиативной медпомощью. Она рассказала о том, что врачей, медсестер судят за потерянную или случайно разбитую ампулу медицинского наркопрепарата.
Владимир Путин, отвечая на вопрос о наркопрепаратах в медицине, напомнил, что злоумышленники нередко используют возможность утечки таких препаратов из медучреждений для своих преступных целей. «Мы должны думать о том, как защитить общество от этого», — сказал президент. Однако согласился с тем, что избыточный характер требований к медработникам по поводу оборота таких препаратов необходимо изменить, поскольку он не дает нормально работать. «Как можно выйти из ситуации? Очень просто. На уровне медучреждения коллегиально зафиксировать (случай утраты препарата) в виде акта, который будет носить нормативный характер», — пояснил президент.
Несмотря на растущее число жалоб на проведение медико-социальных экспертиз в России, упростить оформление на данном этапе в этой сфере невозможно, и она требует серьёзного наведения порядка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.
«Это очень тонкий вопрос, очень чувствительный. Это понятно, особенно когда касается людей, которые имеют право на поддержку со стороны государства, и связано это с ограничениями по здоровью», — заявил Путин.
«Но жизнь сложна и многообразна. К сожалению, у нас есть случаи — и немалочисленные, — злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа. Мы просто должны это иметь тоже в виду. Поэтому количество тех, кому отказано, увеличение этого количества связано в том числе и с наведением порядка в этой сфере», — подчеркнул он.
Об этом: Путин прокомментировал жалобы на механизм медико-социальной экспертизы
Владимир Путин рассказал анекдот, отвечая на вопрос о спорных юридических моментах при оформлении медицинского оборудования, поступившего в предыдущие годы в медицинские учреждения в рамках различных федеральных программ. По формальным основаниям это оборудование не могут оформить в собственность медучреждений. «Мне напоминает это анекдот, — сказал Путин. — Приходит бабка в юридическую консультацию, спрашивает «Имею ли я право…» — «Имеешь, бабушка», прерывает ее юрист. «А могу ли я…» — «Нет не можешь, бабушка», — отвечает юрист».
Путин пообещал рассмотреть поднятый вопрос, чтобы медучреждения могли полноправно распоряжаться полученным оборудованием.
Введение электронного документооборота можно ускорить для того, чтобы позволить дистанционно оформлять документы нуждающимся в медико-социальной экспертизе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.
«Можно ускорить, если это технологически возможно — можно попросить Минфин передвинуть влево эти деньги, это можно сделать. Главное, чтобы технологически успели», — заявил Путин.
«Есть регионы, к которым ещё не приступали — там будет сложнее. А в большинстве можно сделать до конца 2021 года. Мы постараемся это ускорить», — добавил он.
Подробности в материале: Введение электронного документооборота в здравоохранении ускорят — Путин
Врачи неохотно работают с представителями некоммерческих организаций в вопросах, кающихся психологической помощи женщинам, которые собираются сделать аборт. Об этом в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным в Калининграде заявила руководитель центра кризисного центра «Дом для мамы» Мария Колесникова.
Она отметила, что некоммерческие организации и Русская православная церковь играет колоссальную роль в вопросе профилактике абортов, однако допуск профильных НКО остаётся важным вопросом. По словам Колесниковой, врачи просто не хотят сотрудничать с НКО и поэтому не всегда предоставляют им доступ в центры кризисной беременности.
«Запретов и ограничений на законодательном уровне нет», — подчеркнул Путин.
Подробности в материале: НКО рассказали Путину о проблемах в профилактике абортов
Путин пообещал устранить несправедливость в отношении опекунов детей в многодетных семьях, которым положен досрочный выход на пенсию, но не платят ее страховую часть. Он считает, что для таких людей, выполняющих важную общественную миссию, в законе надо сделать исключение.
Президент России Владимир Путин не исключил возможности ужесточения наказания медиков за врачебные ошибки, допускаемые при обследовании пациентов и при назначении им инвалидности. Об этом он 31 октября сообщил на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Об этом: Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за ошибки
Психоневрологические интернаты в России требует серьёзной модернизации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.
«Понятно, что когда создаются крупные медицинские учреждения, речь идёт об экономии средств — так вроде бы как дешевле и побольше людей. Но менее эффективно. Поэтому я согласен — прошу Татьяну Алексеевну и других коллег из Минфина, Минэкономразвития подумать на эту тему и тиражировать опыт (Санкт-Петербурга)», — заявил Путин.
Читайте также: Путин одобрил идею реформы организации психо-неврологических интернатов
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Калининградской области 30 октября высоко оценил роль активистов Общероссийского народного фронта в отработке вопросов, которые поднимаются во время ежегодных «прямых линий» президента.
Читайте подробнее: Путин отметил роль ОНФ в отработке проблем, поднятых на «прямых линиях»
Президент России Владимир Путин высказался в поддержку смягчения требований к врачам, которые работают с наркотическими веществами. Такое заявление он сделал 31 октября на встрече с общественностью Калининградской области.
Об этом: Путин поддержал смягчение требований к врачам, работающим с наркотиками
Улучшение демографической ситуации привело к нехватке школ в России, однако решение этой проблемы должно быть комплексным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.
«В целом у нас на миллион больше по текущим измерениям. Не хватает мест в школах. Но мы должны иметь в виду, что это по синусоиде идёт — поэтому точно совершенно, что нужно предпринимать экстренные меры, чтобы улучшить ситуацию с местами в школах. Но надо быть гибкими и нужно обязательно прогнозировать дальнейшее развитие этой синусоиды», — заявил Путин.
Об этом: «Нужны экстренные меры» — Путин о нехватке мест в школах
В правительство России внесен законопроект о том, чтобы разрешить ввоз в РФ без регистрации медицинского оборудования с научно-исследовательской целью. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова во время встречи президента РФ с общественностью в Калининградской области. Она уточнила, что такая же возможность предусмотрена в рамках Таможенного союза.
Владимир Путин поручил не откладывать законопроект в долгий ящик, однако, предостерег от повторения ситуации в рыболовной отрасли, когда квоты на вылов «в научных целях» в какой-то момент превысили промышленный лов. «Над законами у нас думают сотни людей, а над тем, как их обойти — миллионы», — заметил президент.
Для того чтобы улучшить ситуацию с местами для детей в школах, нужны экстренные меры, и российская власть в ближайшее время будет принимать соответствующие решения. Об этом 31 октября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Читайте также: Путин: для улучшения ситуации с местами в школах нужны экстренные меры
«Наша встреча удалась», — заявил Владимир Путин в финале своей встречи с общественностью в Калининградской области. «Позиция у каждого есть своя», — заметил президент, оговорившись, что все вопросы обсудить просто не успели.
«У меня есть предложение: не прекращать общение, а продолжить его — пригласить некоторых из вас в совещании с руководителями регионов в рамках Госсовета. Попрошу коллег подготовиться», — сказал президент.
«Тех, кто имеет прямое отношение к медицине, я приглашаю принять участие в совещании в рамках президиума Госсовета. Хочу вас всех поблагодарить и выразить надежду на то, что мы продолжим живое общение не только здесь, но и в других регионах, и выработаем наиболее эффективные, действенные меры по развитию здравоохранения вообще и его первичного звена, в частности. Большое вам спасибо, успехов!» — сказал Владимир Путин.
Вопрос о том, чтобы вышедшие на пенсию опекуны на возмездной основе могли получать страховую часть пенсии, будет решён. Об этом сегодня, 31 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.
Эту тему на встрече с представителями общественности Калининградской области подняла многодетная мать и приёмный родитель Татьяна Соловьёва. Вместе с супругом она на возмездной основе работает опекуном по договору о приёмной семье. Однако после выхода на пенсию получать страховую часть пенсии она не будет, так как будет считаться работающим пенсионером.
«Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю», — подчеркнул Путин, отметив, что уже дал соответствующее поручение правительству РФ.
Об этом: Путин поручил разобраться с выплатой пенсий матерям-опекунам
В Светлогорске началось совещание Владимира Путина с главами регионов в рамках расширенного заседания президиума Госсовета. Оно посвящено проблемам в сфере здравоохранения, особенно в его первичном звене.
Владимир Путин перечислил основные проблемы в первичном звене здравоохранения. «Это низкая доступность учреждений — ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц», — сказал он, напомнив, что многие здания давно нуждаются в ремонте, а оснащенность оборудованием «зачастую скудная». «Практически везде дефицит кадров», — добавил Путин.
Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поддержал инициативу сопредседателя регионального штаба Народного фронта в Калининградской области Олега Авдыша объединить усилия волонтерского корпуса, ОНФ и региональных властей для решения вопросов граждан, обратившихся на прямую линию.
«Если с вашей помощью мы вдохнем нормальные человеческие чувства в деятельность государственного аппарата — я был бы вам очень благодарен», — заявил Владимир Путин.
Об этом:
Путин: необходимо «вдохнуть человеческие чувства в деятельность госаппарата»
«Первичное звено (здравоохранения) — это прежде всего зона ответственности региональных властей», — обратился президент Владимир Путин к участникам совещания в рамках Госсовета. «Вы знаете, как обстоят дела в ваших регионах», — отметил он. «У вас есть свой взгляд на решение накопившихся проблем. Хотелось бы, чтобы наш разговор был абсолютно откровенным», — сказал Путин.
Проблемы в первичном сегменте здравоохранении часто связаны с желанием властей на местах сэкономить. А в результате граждане фактически лишаются доступа к качественной медпомощи, вынужденные ездить к специалистам в другие города и районы, заявил Владимир Путин.
«Такая логистика дает экономию средств, но не учитывает запросы и интересы людей, не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг. В этой ситуации кто-то подождет, в очереди постоит, а кто-то рукой махнет, отложит «на потом», а в результате всё может закончиться тяжелым заболеванием и осложнениями», — отметил Путин.
Более 60% граждан России невысоко оценивают здравоохранение в России, и эти претензии в основном связаны с первичным звеном здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета.
«Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения. И в основном это относится к его первичному звену. Хотел бы ещё раз повторить: для всех нас это требование значит необходимость серьёзно усилить работу по обозначенному направлению», — заявил Путин.
Читайте подробнее: Первичное звено здравоохранения стало наиболее проблемной в отрасли — Путин
Действующая система оплаты труда в здравоохранении имеет значительные проблемы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета.
«Нужно разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда… Некоторые вещи вызывают просто удивление. Вот санитары — мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу. Начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у и них не такая уж большая заработная плата, но экономия, на чём экономим?» — заявил Путин.
Читайте подробнее: Путин раскритиковал систему оплаты труда в здравоохранении
Власть в России должна учитывать постоянно растущий спрос общества, а не опираться в оценке своей деятельности на то, как «было плохо вчера». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета.
Читайте также: Российская власть должна учитывать растущий спрос общества — Путин
Президент России Владимир Путин рассказал, что, когда он работал премьер-министром России и решал проблему сохранения жизни новорождённым детёнышам гренландского тюленя — белькам, сумма решения этой проблемы с момента её обнаружения увеличилась к моменту подписания в 100 раз из-за коррупционной составляющей. Он сообщил это 31 октября на встрече с представителями общественности Калининградской области.
Об этом: Путин рассказал, как сумма на спасение бельков увеличилась в 100 раз
«Бьемся за увеличение финансирования. Все согласны, что при распределении денег должны учитываться особенности регионов — климатические и географические, состояние существующей медицинской инфраструктуры», — сообщил мурманский губернатор с заседания Госсовета.
Читайте также: Регионы бьются за увеличение финансирования — мурманский губернатор
Президент России Владимир Путин одобрил и поддержал предложение о создании инновационного центра «Балтийская долина», ориентированного на медицинские технологии. Центр расположится на острове Октябрьский в Калининграде. Стоимость проекта — 11,8 млрд рублей. Запуск намечен на 2024 год.
Читайте подробнее: Путин одобрил создание инновационного медцентра «Балтийская долина»
Меры, которые принимаются на сегодняшний день для улучшения транспортной доступности Калининграда, недостаточны. В этом направлении необходимы дополнительные шаги. Об этом сегодня, 31 октября, на встрече с представителями общественности Калининградской области заявил президент России Владимир Путин.
«Мы субсидируем и дальше будем субсидировать, я думаю, что этого недостаточно ещё, нужно там предпринять дополнительные шаги, чтобы легко можно было и выгодно ездить в Калининград, из Калининграда, и выгоднее, чем куда-то за границу», — отметил глава государства.
Подробности в материале: Путин поручил улучшить транспортную доступность Калининграда
Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать проведение в России в 2024 году чемпионата мира по кибатлетике. Об этом он сказал 31 октября во время встречи с общественностью Калининградской области в Светлогорске.
Подробности в материале: Путин поддержал идею проведения ЧМ по кибатлетике в России в 2024 году
В Тамбовской области реализуются семь региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Власти заявляют, что все основные показатели по проектам выполнены. В частности, оснащается материально-техническая база лечебных учреждений в рамках проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими заболеваниями. К примеру, приобретено диагностическое и реабилитационное оборудования на сумму более 100 млн рублей. Еще 244,5 млн рублей выделено на переоснащение областного онкологического диспансера. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство еще одного онкодиспансера.
Во всех государственных медицинских организациях внедрена информационная система, электронные системы помощи в принятии решений, созданы личные кабинеты пациента, организованы рабочие места врача и медицинской сестры.
На встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности эксперт ОНФ Галина Митряева озвучила предложения по реформированию первичной медико-санитарной помощи.
«Предложения такие: провести реформирование первичной медико-санитарной помощи путём перехода по принципу общей врачебной практики. Как пример — это создание офисов врачебной практики в шаговой доступности разных форм собственности. Как в крупных микрорайонах, так и в сельской местности, и в отдаленных местах. И даже, возможно, в садоводческих товариществах. Необходима также и реформа подготовки кадров. Нужно подготовить врачей общей практики не узконаправленной терапевтической специальности, а специалистов, имеющих базовые знания во всех разделах медицины, способных оказать медицинскую помощь при наиболее распространенных заболеваниях. Особое внимание нужно уделить вопросам геронтологии и гериатрии, а также усилить подготовку по коммуникативным навыкам», — сказала Митряева.
Президент уточнил, что в России направление врачей общей практики развивается с 1992 года, и это не должно исключать специализаций по узким направлениям.
«Мне кажется, по такому пути, по гибкому пути надо идти. Там, где это востребовано, там нужно семейных врачей развивать, это направление, врачей общей практики. Но ни в коем случае нельзя забывать про специализированную помощь, иначе мы опустим тогда уровень здравоохранения», — сказал Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области призвал тиражировать удачный опыт компактного обслуживания детей с интеллектуальными нарушениями, о котором рассказала эксперт ОНФ, руководитель Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева.
Она пояснила, что помещение детей с интеллектуальными нарушениями в психоневрологические диспансеры не даёт им возможность жить полноценной жизнью и получать качественную медицинскую помощь.
«Они живут нормальной человеческой жизнью. Они ходят в мастерские, они обслуживаются в поликлиниках, ходят в центры дневного пребывания на реабилитацию. То есть они живут так, как живем мы все. И это вполне возможно. Нам компенсирует социальные услуги бюджет Санкт-Петербурга как поставщикам услуг. И это оказалось дешевле, чем в психоневрологическом интернате. Ненамного, но дешевле. И на порядок гуманнее», — подчеркнула руководитель Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева.
Она отметила, что такие альтернативные формы востребованы в стране, «уже есть моральная готовность к этому». Эксперт подчеркнула, что сейчас выделяется 54 млрд рублей на строительство психоневрологических интернатов и хотелось бы, чтобы не воспроизводилась старая система, а деньги были бы направлены в регионы на развитие сопровождаемого проживания.
Идея о создании в РФ студенческих медицинских отрядов полезна и своевременна, считает региональный координатор ВОД «Волонтёры-медики» в МосквеДарья Белимова.
Подробности в материале: Волонтёр поддержала идею Путина о студенческих медицинских отрядах
Более чем в 10 медицинских учреждениях Марий Эл внедряются стандарты «бережливого производства» и управления потоками пациентов. В настоящее время приобретено высокотехнологичное оборудование для районных больниц. Также планируется обновление оборудования служб онкологической и сердечнососудистой помощи.
Читайте также: Медорганизации Марий Эл переводят в формат «бережливых»
Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Светлогорске заявил о необходимости принять меры для того, чтобы сделать более доступными поездки из Калининграда и в Калининград. Свою позицию глава государства озвучил, отвечая на предложение члена калининградского штаба ОНФ Сурена Манукяна увеличить финансирование региональной программы «Мы — россияне», которая позволяет молодежи ездить с экскурсионно-образовательными целями по городам России. Действующая с 2007 года региональная программа активно развивалась до 2010 года, и в ней приняли участие 56 тыс. человек. Однако с 2011 года федеральное финансирование сократилось, поэтому в 2012 году на экскурсии смогли съездить только около 1 тыс. человек, а с 2013 года по сегодняшний день в программе приняли участие около 4,5 тыс. человек.
В Кировской области в рамках федеральной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» активно развивается служба санитарной авиации. В 2019 году санитарные вертолеты совершили 227 вылетов. Посадочные площадки организованы во всех районах области в непосредственной близости от центральных больниц. Еще четыре вертолетные площадки работают на территории специализированных медучреждений в Кирове.
Читайте также: Санитарная авиация спасла 260 жителей Кировской области
В Самарской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» особое внимание уделяется кадровому вопросу. В этом году на целевое обучение в Самарский государственный медицинский университет приняты по программам специалитета 256 человек или на 40% больше, чем в 2018 году, и 238 человек — по программам ординатуры. До конца году планируется трудоустроить 400 молодых врачей.
Читайте также: В Самарской области по нацпроекту до 2021 года построят более 30 ФАПов
Присутствовавший на заседании Госсовета в Калининграде глава Забайкальского края Александр Осипов считает необходимым «донести информацию, что у нас много очень старых медицинских объектов, деревянных и плохо оснащенных, с прогнившими полами и крышами».
«Планируем, что в программе по перестройке первичного медицинского звена такие проблемы нашего края найдут соответствующее решение», — заявил глава Забайкалья.
Заседание Госсовета в Калининграде. Фото пресс-службы губернатора Ставропольского края
На Ставрополье разработку программы развития первичного звена здравоохранения завершат в январе 2020 года.
«Рассчитываем, что заявленные потребности нашего края будут полностью поддержаны. Но уже сейчас ежегодно на развитие этого направления на протяжении трёх последних лет направляется примерно 800 млн рублей из краевого бюджета», — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который участвует в заседании Президиума Госсовета в Калининградской области.
Читайте подробнее: Ставрополье направит 875 млн на развитие первичного звена здравоохранения
На заседании Госсовета. Фото gubernator.stavkray.ru
Мурманская область примет участие в пилотном проекте по модернизации лекарственного обеспечения граждан, перенёсших острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, сообщил губернатор региона Андрей Чибис по итогам заседания Госсовета.
Читайте подробнее: Мурманскую область ждет модернизация лекарственного обеспечения
Владимир Путин на заседании Госсовета в Калининградской области. Фото пресс-службы губернатора Ставропольского края
Задачи и ориентиры, обозначенные президентом РФ, помогут улучшить ситуацию в здравоохранении. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 31 октября по итогам заседания президиума Государственного совета РФ, которое глава государства провёл в Калининграде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Отдельно Кумпилов подчеркнул практическую направленность полученных рекомендаций для консолидации усилий и выработки правильного подхода в достижении целевых показателей нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
Подробности в материале: Глава Адыгеи о Госсовете: Результаты нацпроектов должны ощущать жители
В России активно реализуются меры по усовершенствованию средств оказания помощи пациентам в отдаленной местности. Об этом 31 октября заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Госсовета с президентом России Владимиром Путиным в Светлогорске.
«До конца 2019 года в субъектах РФ должны быть построены не менее 390 фельдшерско-акушерских пунктов», — заявила Скворцова.
По её словам, к 2022 году в рамках национального проекта запланировано приобретение 1,3 тыс. мобильных диагностических комплексов.
Читайте подробнее: В регионах России растёт доступность медицинской помощи — Скворцова
Новая российская гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» будет принята на вооружение ВМФ России, заявил 31 октября президент РФ Владимир Путин во время посещения судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде.
«Циркон» обязательно будет», — заявил Владимир Путин, частично адресуя это присутствовавшему министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Читайте также: Путин сообщил о новой российской гиперзвуковой ракете «Циркон»
В Новгородской области формируется программа модернизации первичного звена здравоохранения, в которой будут учтены все необходимые мероприятия для повышения качества оказания медицинской помощи.
«Такая программа в Новгородской области уже разрабатывается. В январе мы должны будем согласовать ее с Минздравом и другими ведомствами. Эта программа будет учитывать, в том числе, необходимость дополнительных средств на ремонты, новое строительство, приобретение техники и оборудования. Деньги на это в федеральном бюджете есть, и задача — как можно быстрее сформировать программу с учетом транспортной доступности, программ социально-экономического развития районов», — прокомментировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Об этом: Новгородскую программу модернизации первичного звена уже пишут
Президент России Владимир Путин поручил разработать программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах до 10 января 2020 года и принять их до 1 июля.
Без ужесточения наказания для медиков за ошибки обойтись нельзя, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя слова российского президента Владимира Путина, он пояснил, что прежде всего речь должна идти о работе бюро МСЭ:
«Эта проблема весьма актуальна, и без наказания обойтись нельзя. Ведь человек со стойкой утратой трудоспособности в результате оказывается лишен набора льгот, предусмотренных государством при его заболевании. По существу, это вопрос выживания попавшего в беду человека. Речь идет о недобросовестном исполнении медперсоналом своих обязанностей по обеспечению освидетельствования пациентов в бюро МСЭ».
Подробности в материале: «Вопрос выживания попавшего в беду»: о наказании за врачебные ошибки
Расширенное заседание президиума Госсовета в Светлогорске носит прорывной характер для развития первичного звена здравоохранения России. Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Читайте также: Путин расставил чёткие акценты на болевых моментах медпомощи — мнение
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал предложение о централизации государственных закупок и возможности организации межрегиональных закупок — об этом шла речь сегодня, 31 октября, на расширенном заседании президиума Государственного совета по здравоохранению, которое провёл в Светлогорске Калининградской области президент России Владимир Путин.
«Несколько регионов объединяются и проводят закупку, например, дорогой техники вместе. Это позволит сэкономить, создав больший объем закупки и получив большую скидку от производителя», — пояснил Никитин.
Подробности в материале: Новгородский губернатор: межрегиональные закупки дадут больницам скидки
В первую очередь проблемы здравоохранения связаны именно с состоянием первичного звена — отсутствие ремонта учреждений и кадровый дефицит, и не всегда такая ситуация обусловлена недофинансированием, считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Мы рассмотрели очень много позитивных и негативных примеров из конкретных регионов и выработали единую позицию по необходимым мерам на федеральном уровне. У всех свои проблемы, но есть и темы актуальные для всей страны. Очень конструктивно доложили это президенту», — заключил Никитин.
Читайте также: Люди не всегда довольны работой здравоохранения: нижегородский губернатор
Совместно реализуемый с ГК «Росатом» проект по оказанию первичной медико-санитарной помощи с применением «бережливых технологий» уже продемонстрировал высокую эффективность. Об этом 31 октября заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
«В разы сократилось время ожидания в очередях. Более чем в два раза увеличилось время непосредственной работы врача с пациентом», — заявила Скворцова.
Читайте подробнее: «Бережливые технологии»: в здравоохранении нашли способ борьбы с очередями
В ходе поездки в Калининградскую область президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой региона Антоном Алихановым. Общее финансирование региональной системы здравоохранения в Калининградской области выросло с 12,2 млрд рублей в 2017 году до 20,2 млрд рублей в 2019 года, сообщил Алиханов. По его словам, если в 2016 году на лекарственное обеспечение тратили чуть больше 350 млн рублей, то в этом — уже 825, а на следующий год в проекте бюджета региона — почти миллиард рублей на эти цели.
«Проблемы с лекарствами были очень серьёзные, к нам нарекания справедливые, каждое второе обращение практически у меня было про то, что нет какого‑то лекарства, не могут купить и поставить. Эту проблему сняли полностью, причём проводим закупки заранее, чтобы у нас, не дай бог, не было ситуации, когда у нас люди на 1 января, например, остаются без инсулина. К сожалению, такие ситуации случались», — сказал Алиханов.
«Большая часть инфраструктуры первичного звена создавалась более 70 лет назад и дополнительно пострадала в 90-е и 2000-е годы, особенно в сельской местности. Так, число ФАПов и сельских врачебных амбулаторий с 1991 по 2014 год сократилось почти на 16 тысяч», — сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на расширенном заседании президиума Государственного совета по здравоохранению в Светлогорске Калининградской области.
Вероника Скворцова заявила о поэтапном обновлении сельской медицины. По словам главы Минздрава РФ, в 2014-2016 годах впервые с советского периода были пересмотрены требования к размещению инфраструктуры первичного звена здравоохранения. С 2014 по 2018 годы было введено в строй более 2,4 тыс. новых сельских медицинских объектов, а число поликлинических отделений районных и центральных районных больниц увеличилось на 26% — до 11,5 тысяч. По итогам 2018 года, из 45,7 тыс. населённых пунктов, требующих наличия ФАПа, осталось обеспечить 499, заявила министр здравоохранения России.
По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, до конца 2019 года регионы должны построить не менее 390 ФАПов и в следующем году завершить строительство объектов сельской медицины.
Владимир Путин одобрил меры по стимулированию рождаемости, предпринятые властями Калининградской области.
Подробности в материале: Путин обсудил меры по повышению рождаемости с главой Калиниградской области
Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел новый корвет «Гремящий» проекта 20 385, который был заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду в июне 2017 года и сейчас завершает ходовые испытания.
Подробности в материале: Путин осмотрел новый корвет «Гремящий» в Калининграде
Владимир Путин предложил для решения проблемы дефицита медицинских работников в Калининградской области увеличить приём в центры подготовки медработников и выдавать бесплатно жильё работающим в системе здравоохранения.
Читайте подробнее: Путин предложил выделять врачам в Калининградской области бесплатное жильё
Президент России Владимир Путин очень раздражён и опечален ситуацией, складывающейся в здравоохранении. В том числе или в первую очередь потому, что ему не предлагают рациональных и осуществимых способов её улучшения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.
«А то, что есть — давно проверенные рецепты, сутью которых является «хроническое»: «дайте нам как можно больше денег, и мы уж как-нибудь их освоим и отчитаемся. Да, и главное — нам, медикам, не мешать». Но! Эта мантра знакома практически всем начальникам не только на протяжении последних 10 или 20 лет, а куда как дольше», — говорит эксперт.
Об этом: Владимир Путин очень опечален ситуацией в здравоохранении — мнение
Власти Якутии опровергли обнародованные данные Минздрава о сокращении количества врачей в республике на 17,2%.
«Произошла техническая ошибка. Никакого сокращения врачей в Якутии нет. Наоборот, есть стабильное увеличение. И нужды жителей республики мы будем полностью удовлетворять и в дальнейшем», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.
Читайте также: Власти Якутии отрицают данные Минздрава о сокращении количества врачей
В Курганской области в 2020 году начнётся модернизация системы первичной медицинской помощи. Перед правительством региона стоит задача сделать её ближе и доступнее для сельских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.
Директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина на заседании общественного совета 31 октября отметила, что в Курганской области уже ведётся работа для повышения оказания качества медицинских услуг в населённых пунктах с численностью проживающих менее 50 человек. В 2019 году за счёт денежных средств нацпроекта «Здравоохранение» и областного бюджета идёт установка 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, в 2020 году будет создано ещё столько же. Приобретены 12 передвижных медпунктов и 4 мобильных комплекса флюорограф-маммограф. Поликлиники оснащаются аппаратами ультразвуковой и рентген-диагностики.
Кроме того, необходимо провести инвентаризацию материальной базы и кадрового состава 24 районных больниц, 22 амбулаторий и 725 фельдшерско-акушерских пунктов. После чего составят «дорожную карту» по развитию сети амбулаторных медицинских организаций первичного звена в сельской местности. Фельдшерско-акушерские пункты до 2022 года нужно подключить к широкополосному интернету, чтобы с помощью телемедицины оказывать помощь пациентам, не выезжая в районный или областной центры.
Читайте также: В Курганской области стартовала реформа первичного медицинского звена
Директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина. Фото пресс-службы губернатора Зауралья.
С коллегами губернаторами. Делимся впечатлениями).И обсуждаем поддержку))).
Фото из «Инстаграма» губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказал свое мнение по поводу участия в заседании президиума Госсовета по развитию здравоохранения, состоявшегося в Калининграде.
Подробности в материале: Регионом на Горсовете рассказали о внедрении института врача общей практики
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал инициированную президентом Владимиром Путиным программу модернизации первичного звена здравоохранения острой актуальной для региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
«Увеличить продолжительность жизни людей, выстроить комплексную систему профилактики и повысить качество медицинского обслуживания — это задачи, которыми мы предметно занимаемся в Оренбуржье. В соответствии с поручением Владимира Владимировича Путина в области реализуется аналогичная региональная программа, идет паспортизация медицинских организаций. Уверен, что программа модернизации принесет ощутимые результаты, прежде всего — первичная медицина станет максимально эффективной и доступной для оренбуржцев», — сказал оренбургский губернатор по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета РФ, которое прошло 31 октября в Светлогорске Калининградской области.
Читайте подробнее: Глава Оренбуржья: «Вопрос модернизации первичной медицины остро актуален»
Власти Адыгеи разрабатывают региональную программу модернизации системы медицинской помощи первичного звена. Об этом заявил глава республики Мурат Кумпилов по итогам участия в заседании президиума Госсовета РФ в сфере здравоохранения.
Кумпилов отметил, что в Адыгее продолжается строительство ФАПов в сельской местности, а также идет внедрение новой модели медицинской организации, оказывающей первичную помощь.
Подробности в материале: В Адыгее разрабатывается программа модернизации медпомощи первичного звена
В Калининградской области 31 октября состоялось заседание президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина, где рассмотрели задачи регионов в сфере здравоохранения. Речь шла об ускорении темпов строительства объектов здравоохранения и повышенной ответственности подрядчиков. Ситуация оказалась близка Пермском краю, где пришлось расторгнуть договор с подрядной организацией, которая реализовывала проект по строительству детской поликлиники в Перми.
Губернатор Пермского края Максим Решетников привёл в качестве примера прекращение строительства детской поликлиники в Перми из-за вынужденного расторжения договора с подрядчиком ввиду его отставания от графика (медучреждение должно было быть сдано в третьем квартале текущего года).
Читайте подробнее: Глава Прикамья: «Нельзя допускать срывов строительства медобъектов»
В декабре 2019 года в Петербурге откроют второй дом сопровождаемого проживания молодых людей с нарушениями интеллектуального и физического развития, оставшихся без попечения. Этот опыт получил федеральную поддержку от президента РФ во время посещения Владимиром Путиным Калининградской области.
Подробности в материале: В Петербурге продолжат помощь инвалидам по системе, поддержанной Путиным
Губернатор Воронежской области Александр Гусев после Госсовета с президентом Владимиром Путиным по вопросам здравоохранения отправился в Москву, где 1 ноября подпишет соглашение о сотрудничестве между Воронежской областью и Национальным медицинским исследовательским центром радиологии. Партнерство позволит усилить подготовку кадров для региона.
Предложения и опыт Брянской области в части развития здравоохранения войдут в итоговую резолюцию заседания президиума Государственного совета для их проработки Правительством РФ и дальнейшего применения этой успешной практики на территории всей России. Наработки в обеспечении жильём молодых врачей и кадровом вопросе представил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Читайте также: Брянский опыт поддержки медицины войдёт в итоговую резолюцию Госсовета
В правительстве Магаданской области назревает скандал — чиновники рапортуют о благополучии в здравоохранении, жители жалуются на отсутствие врачей. Губернатор Сергей Носов намерен разобраться, кто прав, а кто виноват.
Об этом: Главу Колымы вводят в заблуждение с кадровым обеспечением здравоохранения?
В Северной Осетии уделяется большое внимание работе первичного звена здравоохранения. Ведется ремонт учреждений здравоохранения, проходят обучение и стажировку медицинский кадры. По словам главы республики Вячеслава Битарова, на средства, которые в последнее время поступили в республику и будут еще поступать по национальному проекту, будут завершены ремонты фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник, проведут оснащение их необходимым оборудованием.
Также сформирован план подготовки кадров. Первая группа врачей уже отправилась на стажировку в ведущие медучреждения РФ.
Подробности в материале: Битаров рассказал о развитии первичного звена медучреждений в РСО-Алании
Напомним, что на Госсовете 31 октября Владимир Путин поддержал развитие санитарной авиации в регионах. Однако он «строго сказал, чтобы ни какие охоты и рыбалки чиновники не летали».
Читайте также: Санитарная авиация: спасение свыше
Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании Госсовета в Светлогорске 31 октября заявил о необходимости поддержать медицину в селах.
Хабиров также рассказал об идее цифровизации медицины, которую поддержал президент.
«Людей действительно нужно избавлять от бумажных справок. Всё надо переводить в цифру», — заявил глава Башкирии.
В Ростовской области создано более 1 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). С 2011 года обновлён 501 из 1 тыс. 31 ФАПа, а также 38 сельских врачебных амбулаторий.
Подробности в материале: В Ростовской области обновлено 50% ФАПов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил разработать типовые проекты строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий. По мнению главы Донского региона, строить объекты «под копирку» сократит расходы на их проектирование и поможет ликвидировать высокий износ медучреждений первичного звена.
Читайте также: Ростовский губернатор предложил строить ФАПы «под копирку»
В 2019 году в Ростовской области 74,7 млн рублей будет направлено на создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Ммедучреждения первичного звена будут созданы в отдалённых населённых пунктах Ростовской области — с численностью населения более 100 человек.
Подробности в материале: В Ростовской области на амбулатории и ФАПы направят почти 75 млн рублей
В Москве сроки строительства и капитального ремонта больниц и поликлиник можно будет сократить в полтора раза, поскольку президиум Госсовета разрешил властям заказывать такие объекты под ключ, заявил мэр города Сергей Собянин. Речь идет об объектах, которые вошли в нацпроекты, уточнил градоначальник.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поднял вопрос обеспечения транспортной доступности медучреждений. По его мнению, решить проблему без строительства и ремонта дорог нельзя. При этом средств региональных дорожных фондов очевидно не хватит. Голубев предложил «наполнить региональные дорожные фонды с помощью передачи акцизов на нефтепродукты уже с 2021 года».
Подробности в материале: Ростовский губернатор знает, как улучшить доступность медучреждений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил не ограничивать оплату лечения пострадавших в ДТП по ОМС. Также донской глава внёс предложения по эффективности работы санитарной авиации.
Подробности в материале: Ростовский губернатор предложил не ограничивать оплату лечения жертв ДТП
В Курской области на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 2019 году предусмотрено более 230 миллионов рублей. До конца года в строй введут шесть фельдшерско-акушерских пунктов и приобретут 21 передвижной медицинский комплекс, переоснастят региональный сосудистый центр областной клинической больницы и первичное сосудистое отделение Железногорской городской больницы №2, капитально отремонтируют 16 медицинских учреждений.
Читайте также: На первичное звено курской медицины в 2019 году направили 230 млн рублей
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, комментируя итоги заседания, высказал мнение, что концу 2024 года медицина в России, в том числе и сельская, станет высокотехнологичной.
Читайте подробнее: Владимирский губернатор: к 2025 году медицина догонит научную фантастику