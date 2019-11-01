В Калининграде Владимир Путин посетит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и осмотрит корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания.

«Это настоящий, живой разговор. Губернаторы высказывают все проблемы, которые у них есть, и это очень важно, когда можно донести свое мнение, влиять на решение, и вообще, это ещё один повод всем погрузиться в детали того, как работает система здравоохранения», — отметил Игорь Васильев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«Расширенный президиум Госсовета проходит не в первый раз. Уже были и по стройке, и по дорожному строительству, и я не в первый раз принимаю участие. Но здесь для меня новизна состоит в том, что я являюсь руководителем подгруппы «Обеспечение кадрами здравоохранения, уменьшение административной нагрузки на медицинских работников».

В расширенном заседании Госсовета по здравоохранению под руководством президента России Владимира Путина примут участие главы регионов Сибирского федерального округа (СФО). О своем участии уже объявили глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Омской области Александр Бурков .

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вместе с главами других регионов примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета, посвященном проблемам отечественного здравоохранения. В Светлогорск глава Воронежской области отправился ещё накануне, 29 октября.

«Мне кажется, это очень удачный и очень эффективный формат. Он позволяет пройти весь доклад, все губернаторы высказывают свою позицию и свое отношение, и это позволяет наиболее точно выработать формулировки для доклада президенту», — подчеркнул Андрей Никитин в беседе с журналистами.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин , возглавляющий подгруппу «Новые медицинские технологии, специализированная медицинская помощь, цифровые технологии в здравоохранении», считает такую подготовку в рабочих группах накануне серьезного мероприятия с президентом РФ удачным и эффективным форматом.

«Сегодняшняя встреча — не первый раз, когда подготовка к Госсовету проходит в формате рабочих групп. На самом деле, это очень важно, потому что есть федеральные органы, которые видят проблему достаточно широко, есть губернаторы, которые работают «на земле» и своими ногами её обходят, своими пальцами чувствуют эти проблемы. Поэтому очень важно, чтобы проблема была рассмотрена сначала теми, кто работает на земле, и донесена до тех, кто работает в федеральных органах власти, чтобы решения соответствовали проблематике и чаяниям людей в полной мере», — считает губернатор Костромской области Сергей Ситников .

«Форма подготовки к Госсовету очень интересна и оправдана, потому что существует Министерство здравоохранения, которое занимается профессиональной работой, существует мнение территорий и ощущение территорий, что нужно делать конкретно. Социальная напряженность всегда возникает в том месте, где нет должной медицинской услуги и нужны конкретные шаги, которые позволили бы решить эту проблему. Сейчас мы обсуждаем эти вопросы, они специфичны для каждого региона, и наша задача — «выровнять» все эти вопросы с Минздравом и договориться. Это очень полезная дискуссия», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

«Госсовет по здравоохранению — это не первый такой Госсовет, и этот формат очень эффективен. Он дает возможность принимать оперативные решения, которые, как мы всегда говорим, влияют на качество жизни людей», — подчеркнул Казбек Коков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .

«Аналог мы практикуем у себя в регионе, — рассказал Андрей Чибис корреспонденту ИА REGNUM . — Очень важно, чтобы люди могли отвлечься от своей операционной деятельности и «поштурмить», помозговать, поспорить, подискутировать. Независимо от того, ты министр ЖКХ или здравоохранения, в любом случае, ты — потребитель той или иной услуги, и это всегда можно пообсуждать. Учитывая, что все губернаторы вовлечены в тему здравоохранения, потому что это одна из тех проблем, которая волнует всех людей, и все так или иначе посвящены в детали — кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, — то безусловно, такой формат правильный и эффективный».

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Глава Марий Эл Александр Евстифеев в преддверии заседания Госсовета встретился с министром здравоохранения республики Мариной Паньковой . В рамках подготовки к расширенному заседанию Госсовета он участвует в работе подгруппы по развитию медицинской инфраструктуры, на которой рассматриваются вопросы строительства, ремонта, санавиации, принципов модернизации первичного звена здравоохранения.

По решению президента РФ в состав Государственного совета могут быть включены лица, замещавшие должности высших должностных лиц — руководителей высших исполнительных органов государственной власти — субъектов Российской Федерации и имеющие большой опыт публичной (государственной и общественной) деятельности.

В Саратовской области объем финансирования мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году составляет 1,8 млрд рублей. В планах текущего года — начало строительства в Саратове современного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиники на 300 посещений в смену, приобретение 153 единиц оборудования в рамках борьбы с онкологическими заболеваниями, строительство 12 ФАПов (Фельдшерско-акушерских пунктов) в районах. Губернатор региона Валерий Радаев примет участие в расширенном заседании Госсовета, посвященного здравоохранению.

В рамках Государственного совета созданы 16 рабочих групп по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Здравоохранение», «Коммуникации, связь, цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Молодёжная политика», «Образование и наука», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Социальная политика», «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», «Транспорт», «Туризм, физическая культура и спорт», «Экология и природные ресурсы», «Экономика и финансы» и «Энергетика».

Рабочие группы создаются в целях обеспечения подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Государственного совета и его президиума.

Для решения оперативных вопросов формируется президиум Государственного совета в составе восьми членов Государственного совета. Персональный состав президиума определяется президентом РФ и подлежит ротации один раз в полгода. Заседания президиума Государственного совета проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц.

Глава Башкирии Радий Хабиров принимает участие в семинаре-совещании по вопросам здравоохранения в Калининградской области, который проходит в рамках подготовки к расширенному заседанию Госсовета. В регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение» и для достижения его целевых показателей запланирован большой объем мероприятий.

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Более 45,5 млрд рублей планируется направить на развитие здравоохранения в Воронежской области в 2020 году — на 4 млрд 260 млн рублей больше, чем в 2019 году. Финансирование здравоохранения будет осуществляться из четырех источников: средства обязательного медицинского страхования, областного и федерального бюджетов и доходы от платных услуг учреждений.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об опыте региона в области здравоохранения на семинаре-совещании по подготовке президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». В регионе полностью обновлён автопарк автомобилей скорой помощи — за четыре года приобретено 239 автомобилей. Для врачей государственных учреждений здравоохранения разработана программа покупки жилья, причём приобретаются и двух-, и трёхкомнатные квартиры. На исполнение программы из областного бюджета выделен один миллиард рублей на три года. В Брянской области в 2019 году открылся один из первых в стране предуниверсариев, где получают образование 120 ребят.

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Предыдущий визит главы государства в Калининград состоялся 8 января 2019 года. Тогда президент Владимир Путин принял участие в вводе в эксплуатацию терминала СПГ, а также провёл совещание по строительству культурного центра на острове Октябрьском.

О региональном законе «О развитии семейной медицины» рассказал на семинаре-совещании по подготовке президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения» губернатор Белгородской области Евгений Савченко . В регионе создали новую сеть из 998 медицинских округов (зон обслуживания населения семейным врачом и ФАП), в т. ч. взрослых — 779, педиатрических — 219. Для развития семейной медицины в целом по стране Евгений Савченко предлагает организовать порядка 100 тысяч офисов семейных врачей и установить единый размер заработной платы для этих специалистов.

«В принципе, первичное звено в целом в стране испытывало недостаток финансирования именно для капитального ремонта, для реконструкции, но у нас эта тенденция была особо ярко выражена в последние годы», — отметил губернатор Глеб Никитин .

Аудит системы здравоохранения в Нижегородской области показал, что существует значительный накопленный «недоремонт» медицинских учреждений. Власти области направили дополнительные ресурсы на сокращение дефицита государственной программы «Гарантия оказания бесплатной медицинской помощи» в 2019 году.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поднял вопрос кадровых проблем здравоохранения, актуальный не только для Севастополя, но и других регионов.

Накануне заседания президиума Госсовета политики, общественники и эксперты собрались в Светлогорске за круглым столом, чтобы устроить мозговой штурм по вопросам медицины.

Предыдущая встреча нижегородского губернатора с президентом РФ состоялась 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде, куда глава государства прибыл для участия в форуме «Россия — спортивная держава».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вчера, 30 октября 2019 года, принял участие в семинаре-совещании, которое проводится в рамках расширенного заседания президиума Госсовета РФ по теме: «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Семинар начал работать 29 октября и продлится три дня.

«Работаю с коллегами губернаторами — Александр Осипов — Забайкальский край, Алексей Цыденов — на расширенном заседании Государственного Совета РФ. Обсуждаем очень важные вопросы развития первичного звена здравоохранения страны», — написал Айсен Николаев в своём в Instagram.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в Светлогорске в преддверии Госсовета РФ поделился с главами других российских регионов опытом привлечения медицинских кадров. В островном регионе врачи, приезжающие на работу, получают высокие зарплаты и подъёмные. В 2020 году область планирует закрыть кадровый вопрос в медицине.

Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где проведёт заседание президиума Госсовета, проведёт встречу с представителями общественности, а также посетит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где осмотрит новейший корвет «Гремящий».

Построенный на «Северной верфи» в Петербурге корвет «Гремящий», который сегодня осмотрит Владимир Путин в Калининградской области, уже 5 ноября отправится на государственные испытания на полигоны Северного флота. Их планируется завершить в декабре 2019 года.

Предыдущий раз президент Владимир Путин был в Калининграде в январе 2019 года. Тогда он провел совещание по вопросу создания культурно-образовательных комплексов в субъектах Российской Федерации.

«Этот формат очень эффективен. Он дает возможность принимать оперативные решения, которые напрямую влияют на качество жизни людей», — цитирует главу Кабардино-Балкарии его пресс-служба.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в совещании по вопросам реализации задач, которые стоят перед органами власти в сфере здравоохранения. Заседания проходили в формате семинаров тематических групп, которые возглавили сами главы субъектов РФ.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета в Калининградской области. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.

Подробности в материале: Якутия на пятом месте в РФ по обеспеченности врачами в первичном звене

В республике обеспеченность врачами первичного звена на 10 тыс. населения составляет 23,60, а в России — 19,78.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании президиума Госсовета озвучила, что Якутия по обеспеченности врачами в первичном звене здравоохранения занимает пятое место в стране и первое место из числа регионов Дальнего Востока.

12:24 31.10.2019

Опыт Брянской области в части решения кадрового вопроса медицинского звена был рассмотрен при подготовке к расширенному заседанию Президиума Госсовета. Об этом 31 октября написал на своей странице в социальной сети глава региона Александр Богомаз, который сейчас находится в Калининграде.

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Об этом: Брянское решение медицинского кадрового вопроса рассмотрят на Госсовете

12:43 31.10.2019 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пропустит заседание Госсовета, пишут местные СМИ. В Екатеринбурге 31 октября проходит всемирный день городов под эгидой ООН, и глава Среднего Урала целиком погрузился в международную повестку.

12:43 31.10.2019 В Ленинградской области в интересах кадрового обеспечения здравоохранения учреждена именная стипендия студентам и ординаторам медицинских вузов, обучающимся по целевому набору. В 2018 годы выплачены именные стипендии 466 студентам, 97 ординаторам. В 2019 году выплаты произведены еще большему количеству «целевиков». Кроме того, в 2018 году получили меры соцподдержки из областного бюджета 494 врача, 621 медработника из числа средних медицинских работников, 22 человека прочего персонала учреждений здравоохранения. По программе «Земский доктор» получили меры соцподдержки 157 врачей и 63 фельдшера.

12:50 31.10.2019 Началась встреча Владимира Путина с общественностью в Калининградской области. Ее тема — состояние здравоохранения в стране, прежде всего, его первичного уровня.

12:52 31.10.2019 «Рядовой гражданин исходит из того, что власти должны обеспечить качественный уровень медицинского обслуживания», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что людям всё равно, кто отвечает за это — муниципальная, региональная или федеральная власть.

12:56 31.10.2019 Ситуация, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, говорит о недостаточности финансирования этой отрасли. Крупные расходы на финансирование борьбы, например, с онкологическими заболеваниями, не должны отразиться на оказании обычной медицинской помощи. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Калининградской области.

12:57 31.10.2019 Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Калининградскую область [gov39.ru]

12:57 31.10.2019 Сфера здравоохранения в регионах снова и снова требует дополнительной финансовой поддержки из центра. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области. «Рассчитывали на то, что в регионах и муниципалитетах достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Не получается. И опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и вливать дополнительные деньги. Это системная проблема», — заявил Путин. Подробности в материале: Поддержка из центра не даёт системныъ решений — Путин о здравоохранении

13:01 31.10.2019 Владимир Путин обратил внимание на то, что финансовая поддержка учреждений здравоохранения на местах с федерального и регионального уровня далеко не всегда приводит к желаемому эффекту. «Это системная проблема», — сказал президент на встрече с общественностью в Калининградской области. Он объяснил, что на уровне регионов говорят о том, что медобслуживание на местах — зона ответственности муниципалов, а на местах жалуются на отсутствие средств.

13:08 31.10.2019 Неспособность выстроить эффективную модель сферы здравоохранения в регионах может быть связана с несогласованностью муниципального и государственного уровней управления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области. «Нам, конечно, надо будет принимать какие-то системные решения, не нарушая наших обязательств международного характера, потому что муниципальный орган управления должен иметь определённую степень самостоятельности — этого мы не можем нарушать и не будем. Но какая-то связка между различными уровнями управления должна быть», — заявил Путин. Об этом: Прогресс в здравоохранении требует реформы местного уровня власти — Путин

13:11 31.10.2019 Владимир Путин поддержал опыт Петербурга по организации реабилитации детей-инвалидов с психоневрологическими нарушениями и предложил Минздраву тиражировать его в регионах. Это касается в том числе детей, оставшихся без попечения. Речь идет о создании, с помощью частного бизнеса, домов коллективного проживания таких детей, в которых создаются комфортные условия. «Это к тому же оказалось дешевле, чем в интернатах», — рассказала президенту глава общественной организации детей-инвалидов Маргарита Урманчеева.

13:16 31.10.2019 Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский высоко оценивает роль губернаторов в системе обеспечения доступа населения к медицинским услугам. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя повестку предстоящего заседания Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Заседание пройдет сегодня, 31 октября, в городе Светлогорске Калининградской области. «Роль губернаторов в развитии системы здравоохранения в России является ключевой. За решения федерального уровня, которые принимает Министерство здравоохранения, само министерство и несет ответственность. А вот что касается постановки дела в первичном звене, на низовом уровне, здесь ключевая роль принадлежит именно губернаторам. Она состоит в создании соответствующих условий, в работе по подготовке и размещению кадрового потенциала, подготовке и размещении кадрового потенциала в плане его сменяемости в силу возрастных характеристик, подготовки новых, свежих специалистов, поддержания инфраструктуры здравоохранения», — рассказал Валерий Рязанский. Об этом: Сенатор: Сегодня губернаторы решают ключевые вопросы в жизни граждан

13:17 31.10.2019 Выделяемые на первичное звено здравоохранения средства по национальному проекту недостаточны для решения проблем — ситуация требует системных решений в этой сфере. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области. «У нас в рамках национальных проектов есть проект «Здравоохранение». Деньги приличные выделяются — до 2024 года 1 трлн 300 млрд рублей. Но этот нацпроект свёрстан таким образом, что в основном-то… там есть и на первичку немножко, около 237 млрд, но этого недостаточно. На шесть лет до 2024 года с учётом ситуации, которая сложилась в первичном звене здравоохранения, этого явно недостаточно», — заявил Путин. Подробности в материале: Средств нацпроекта на первичное звено здравоохранения не хватит — Путин

13:20 31.10.2019 Владимир Путин заявил о том, что развитие института врачей общей практики, семейных врачей не должно заслонять необходимость усиленной подготовки узких специалистов, в том числе в детском здравоохранении. «Врач общей практики педиатра не заменит», — привел пример Путин. Он призвал проявлять гибкий подход. «В некоторых населенных пунктах врачи общей практики очень востребованы, — признал президент. — Но ни в коем случае нельзя забывать про специализированную помощь, иначе мы опустим уровень здравоохранения».

13:22 31.10.2019 А перед приездом Владимира Путина в Калининградскую область в Светлогорске активизировались работы по береговому укреплению. Портал газеты «Комсомольской правды» в Калининграде публикует видео своего читателя, на котором видно, как тяжёлая строительная техника сгружает камни в воду, даже несмотря на тёмное время суток. Читайте также: Перед приездом Путина, в Светлогорске ночами укрепляли берег

13:28 31.10.2019 Участница встречи с Владимиром Путиным поставила вопрос о необоснованном привлечении к уголовной ответственности врачей, допустивших нарушения при работе с наркосодержащими препаратами. «Медики должны быть избавлены от уголовного прессинга, если речь идет о неумышленных нарушениях», — считает участница встречи, занимающаяся паллиативной медпомощью. Она рассказала о том, что врачей, медсестер судят за потерянную или случайно разбитую ампулу медицинского наркопрепарата.

13:31 31.10.2019 Владимир Путин, отвечая на вопрос о наркопрепаратах в медицине, напомнил, что злоумышленники нередко используют возможность утечки таких препаратов из медучреждений для своих преступных целей. «Мы должны думать о том, как защитить общество от этого», — сказал президент. Однако согласился с тем, что избыточный характер требований к медработникам по поводу оборота таких препаратов необходимо изменить, поскольку он не дает нормально работать. «Как можно выйти из ситуации? Очень просто. На уровне медучреждения коллегиально зафиксировать (случай утраты препарата) в виде акта, который будет носить нормативный характер», — пояснил президент.

13:36 31.10.2019 Несмотря на растущее число жалоб на проведение медико-социальных экспертиз в России, упростить оформление на данном этапе в этой сфере невозможно, и она требует серьёзного наведения порядка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области. «Это очень тонкий вопрос, очень чувствительный. Это понятно, особенно когда касается людей, которые имеют право на поддержку со стороны государства, и связано это с ограничениями по здоровью», — заявил Путин. «Но жизнь сложна и многообразна. К сожалению, у нас есть случаи — и немалочисленные, — злоупотребления в этой сфере, особенно в республиках Северного Кавказа. Мы просто должны это иметь тоже в виду. Поэтому количество тех, кому отказано, увеличение этого количества связано в том числе и с наведением порядка в этой сфере», — подчеркнул он. Об этом: Путин прокомментировал жалобы на механизм медико-социальной экспертизы

13:42 31.10.2019 Владимир Путин рассказал анекдот, отвечая на вопрос о спорных юридических моментах при оформлении медицинского оборудования, поступившего в предыдущие годы в медицинские учреждения в рамках различных федеральных программ. По формальным основаниям это оборудование не могут оформить в собственность медучреждений. «Мне напоминает это анекдот, — сказал Путин. — Приходит бабка в юридическую консультацию, спрашивает «Имею ли я право…» — «Имеешь, бабушка», прерывает ее юрист. «А могу ли я…» — «Нет не можешь, бабушка», — отвечает юрист». Путин пообещал рассмотреть поднятый вопрос, чтобы медучреждения могли полноправно распоряжаться полученным оборудованием.

13:45 31.10.2019 Введение электронного документооборота можно ускорить для того, чтобы позволить дистанционно оформлять документы нуждающимся в медико-социальной экспертизе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области. «Можно ускорить, если это технологически возможно — можно попросить Минфин передвинуть влево эти деньги, это можно сделать. Главное, чтобы технологически успели», — заявил Путин. «Есть регионы, к которым ещё не приступали — там будет сложнее. А в большинстве можно сделать до конца 2021 года. Мы постараемся это ускорить», — добавил он. Подробности в материале: Введение электронного документооборота в здравоохранении ускорят — Путин

13:45 31.10.2019 Врачи неохотно работают с представителями некоммерческих организаций в вопросах, кающихся психологической помощи женщинам, которые собираются сделать аборт. Об этом в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным в Калининграде заявила руководитель центра кризисного центра «Дом для мамы» Мария Колесникова. Она отметила, что некоммерческие организации и Русская православная церковь играет колоссальную роль в вопросе профилактике абортов, однако допуск профильных НКО остаётся важным вопросом. По словам Колесниковой, врачи просто не хотят сотрудничать с НКО и поэтому не всегда предоставляют им доступ в центры кризисной беременности. «Запретов и ограничений на законодательном уровне нет», — подчеркнул Путин. Подробности в материале: НКО рассказали Путину о проблемах в профилактике абортов

13:47 31.10.2019 Путин пообещал устранить несправедливость в отношении опекунов детей в многодетных семьях, которым положен досрочный выход на пенсию, но не платят ее страховую часть. Он считает, что для таких людей, выполняющих важную общественную миссию, в законе надо сделать исключение.

13:50 31.10.2019 Президент России Владимир Путин не исключил возможности ужесточения наказания медиков за врачебные ошибки, допускаемые при обследовании пациентов и при назначении им инвалидности. Об этом он 31 октября сообщил на встрече с представителями общественности Калининградской области. Об этом: Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за ошибки

13:55 31.10.2019 Психоневрологические интернаты в России требует серьёзной модернизации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области. «Понятно, что когда создаются крупные медицинские учреждения, речь идёт об экономии средств — так вроде бы как дешевле и побольше людей. Но менее эффективно. Поэтому я согласен — прошу Татьяну Алексеевну и других коллег из Минфина, Минэкономразвития подумать на эту тему и тиражировать опыт (Санкт-Петербурга)», — заявил Путин. Читайте также: Путин одобрил идею реформы организации психо-неврологических интернатов

14:02 31.10.2019 Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Калининградской области 30 октября высоко оценил роль активистов Общероссийского народного фронта в отработке вопросов, которые поднимаются во время ежегодных «прямых линий» президента. Читайте подробнее: Путин отметил роль ОНФ в отработке проблем, поднятых на «прямых линиях»

14:08 31.10.2019 Президент России Владимир Путин высказался в поддержку смягчения требований к врачам, которые работают с наркотическими веществами. Такое заявление он сделал 31 октября на встрече с общественностью Калининградской области. Об этом: Путин поддержал смягчение требований к врачам, работающим с наркотиками

14:09 31.10.2019 Встреча Владимира Путина с представителями общественности Калининградской области [kremlin.ru]

14:12 31.10.2019 Улучшение демографической ситуации привело к нехватке школ в России, однако решение этой проблемы должно быть комплексным. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области. «В целом у нас на миллион больше по текущим измерениям. Не хватает мест в школах. Но мы должны иметь в виду, что это по синусоиде идёт — поэтому точно совершенно, что нужно предпринимать экстренные меры, чтобы улучшить ситуацию с местами в школах. Но надо быть гибкими и нужно обязательно прогнозировать дальнейшее развитие этой синусоиды», — заявил Путин. Об этом: «Нужны экстренные меры» — Путин о нехватке мест в школах

14:13 31.10.2019 В правительство России внесен законопроект о том, чтобы разрешить ввоз в РФ без регистрации медицинского оборудования с научно-исследовательской целью. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова во время встречи президента РФ с общественностью в Калининградской области. Она уточнила, что такая же возможность предусмотрена в рамках Таможенного союза. Владимир Путин поручил не откладывать законопроект в долгий ящик, однако, предостерег от повторения ситуации в рыболовной отрасли, когда квоты на вылов «в научных целях» в какой-то момент превысили промышленный лов. «Над законами у нас думают сотни людей, а над тем, как их обойти — миллионы», — заметил президент.

14:34 31.10.2019 Для того чтобы улучшить ситуацию с местами для детей в школах, нужны экстренные меры, и российская власть в ближайшее время будет принимать соответствующие решения. Об этом 31 октября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области. Читайте также: Путин: для улучшения ситуации с местами в школах нужны экстренные меры

14:34 31.10.2019 «Наша встреча удалась», — заявил Владимир Путин в финале своей встречи с общественностью в Калининградской области. «Позиция у каждого есть своя», — заметил президент, оговорившись, что все вопросы обсудить просто не успели. «У меня есть предложение: не прекращать общение, а продолжить его — пригласить некоторых из вас в совещании с руководителями регионов в рамках Госсовета. Попрошу коллег подготовиться», — сказал президент. «Тех, кто имеет прямое отношение к медицине, я приглашаю принять участие в совещании в рамках президиума Госсовета. Хочу вас всех поблагодарить и выразить надежду на то, что мы продолжим живое общение не только здесь, но и в других регионах, и выработаем наиболее эффективные, действенные меры по развитию здравоохранения вообще и его первичного звена, в частности. Большое вам спасибо, успехов!» — сказал Владимир Путин.

14:40 31.10.2019 Владимир Путин с представителями общественности Калининградской области [kremlin.ru]

14:43 31.10.2019 Вопрос о том, чтобы вышедшие на пенсию опекуны на возмездной основе могли получать страховую часть пенсии, будет решён. Об этом сегодня, 31 октября, заявил президент РФ Владимир Путин. Эту тему на встрече с представителями общественности Калининградской области подняла многодетная мать и приёмный родитель Татьяна Соловьёва. Вместе с супругом она на возмездной основе работает опекуном по договору о приёмной семье. Однако после выхода на пенсию получать страховую часть пенсии она не будет, так как будет считаться работающим пенсионером. «Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю», — подчеркнул Путин, отметив, что уже дал соответствующее поручение правительству РФ. Об этом: Путин поручил разобраться с выплатой пенсий матерям-опекунам

14:48 31.10.2019 В Светлогорске началось совещание Владимира Путина с главами регионов в рамках расширенного заседания президиума Госсовета. Оно посвящено проблемам в сфере здравоохранения, особенно в его первичном звене.

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14:59 31.10.2019 Владимир Путин перечислил основные проблемы в первичном звене здравоохранения. «Это низкая доступность учреждений — ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц», — сказал он, напомнив, что многие здания давно нуждаются в ремонте, а оснащенность оборудованием «зачастую скудная». «Практически везде дефицит кадров», — добавил Путин.

14:59 31.10.2019 Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поддержал инициативу сопредседателя регионального штаба Народного фронта в Калининградской области Олега Авдыша объединить усилия волонтерского корпуса, ОНФ и региональных властей для решения вопросов граждан, обратившихся на прямую линию. «Если с вашей помощью мы вдохнем нормальные человеческие чувства в деятельность государственного аппарата — я был бы вам очень благодарен», — заявил Владимир Путин. Об этом: Путин: необходимо «вдохнуть человеческие чувства в деятельность госаппарата»

15:02 31.10.2019 «Первичное звено (здравоохранения) — это прежде всего зона ответственности региональных властей», — обратился президент Владимир Путин к участникам совещания в рамках Госсовета. «Вы знаете, как обстоят дела в ваших регионах», — отметил он. «У вас есть свой взгляд на решение накопившихся проблем. Хотелось бы, чтобы наш разговор был абсолютно откровенным», — сказал Путин.

15:06 31.10.2019 Проблемы в первичном сегменте здравоохранении часто связаны с желанием властей на местах сэкономить. А в результате граждане фактически лишаются доступа к качественной медпомощи, вынужденные ездить к специалистам в другие города и районы, заявил Владимир Путин. «Такая логистика дает экономию средств, но не учитывает запросы и интересы людей, не обеспечивает широкую доступность медицинских услуг. В этой ситуации кто-то подождет, в очереди постоит, а кто-то рукой махнет, отложит «на потом», а в результате всё может закончиться тяжелым заболеванием и осложнениями», — отметил Путин.

15:07 31.10.2019 Более 60% граждан России невысоко оценивают здравоохранение в России, и эти претензии в основном связаны с первичным звеном здравоохранения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета. «Сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения. И в основном это относится к его первичному звену. Хотел бы ещё раз повторить: для всех нас это требование значит необходимость серьёзно усилить работу по обозначенному направлению», — заявил Путин. Читайте подробнее: Первичное звено здравоохранения стало наиболее проблемной в отрасли — Путин

15:11 31.10.2019 Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области. kremlin.ru

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15:15 31.10.2019 Действующая система оплаты труда в здравоохранении имеет значительные проблемы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета. «Нужно разобраться, насколько эффективна действующая система оплаты труда… Некоторые вещи вызывают просто удивление. Вот санитары — мы приравняли по темпам роста заработной платы к среднему персоналу. Начали их переводить в уборщицы. Ну зачем? И так у и них не такая уж большая заработная плата, но экономия, на чём экономим?» — заявил Путин. Читайте подробнее: Путин раскритиковал систему оплаты труда в здравоохранении

15:27 31.10.2019 Власть в России должна учитывать постоянно растущий спрос общества, а не опираться в оценке своей деятельности на то, как «было плохо вчера». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета. Читайте также: Российская власть должна учитывать растущий спрос общества — Путин

15:28 31.10.2019 Президент России Владимир Путин рассказал, что, когда он работал премьер-министром России и решал проблему сохранения жизни новорождённым детёнышам гренландского тюленя — белькам, сумма решения этой проблемы с момента её обнаружения увеличилась к моменту подписания в 100 раз из-за коррупционной составляющей. Он сообщил это 31 октября на встрече с представителями общественности Калининградской области. Об этом: Путин рассказал, как сумма на спасение бельков увеличилась в 100 раз

15:31 31.10.2019 «Бьемся за увеличение финансирования. Все согласны, что при распределении денег должны учитываться особенности регионов — климатические и географические, состояние существующей медицинской инфраструктуры», — сообщил мурманский губернатор с заседания Госсовета. Читайте также: Регионы бьются за увеличение финансирования — мурманский губернатор

15:38 31.10.2019 Президент России Владимир Путин одобрил и поддержал предложение о создании инновационного центра «Балтийская долина», ориентированного на медицинские технологии. Центр расположится на острове Октябрьский в Калининграде. Стоимость проекта — 11,8 млрд рублей. Запуск намечен на 2024 год. Читайте подробнее: Путин одобрил создание инновационного медцентра «Балтийская долина»

15:42 31.10.2019 Меры, которые принимаются на сегодняшний день для улучшения транспортной доступности Калининграда, недостаточны. В этом направлении необходимы дополнительные шаги. Об этом сегодня, 31 октября, на встрече с представителями общественности Калининградской области заявил президент России Владимир Путин. «Мы субсидируем и дальше будем субсидировать, я думаю, что этого недостаточно ещё, нужно там предпринять дополнительные шаги, чтобы легко можно было и выгодно ездить в Калининград, из Калининграда, и выгоднее, чем куда-то за границу», — отметил глава государства. Подробности в материале: Путин поручил улучшить транспортную доступность Калининграда

15:52 31.10.2019 Президент РФ Владимир Путин согласился поддержать проведение в России в 2024 году чемпионата мира по кибатлетике. Об этом он сказал 31 октября во время встречи с общественностью Калининградской области в Светлогорске. Подробности в материале: Путин поддержал идею проведения ЧМ по кибатлетике в России в 2024 году

15:54 31.10.2019 В Тамбовской области реализуются семь региональных проектов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Власти заявляют, что все основные показатели по проектам выполнены. В частности, оснащается материально-техническая база лечебных учреждений в рамках проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими заболеваниями. К примеру, приобретено диагностическое и реабилитационное оборудования на сумму более 100 млн рублей. Еще 244,5 млн рублей выделено на переоснащение областного онкологического диспансера. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство еще одного онкодиспансера. Во всех государственных медицинских организациях внедрена информационная система, электронные системы помощи в принятии решений, созданы личные кабинеты пациента, организованы рабочие места врача и медицинской сестры.

15:58 31.10.2019 На встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности эксперт ОНФ Галина Митряева озвучила предложения по реформированию первичной медико-санитарной помощи. «Предложения такие: провести реформирование первичной медико-санитарной помощи путём перехода по принципу общей врачебной практики. Как пример — это создание офисов врачебной практики в шаговой доступности разных форм собственности. Как в крупных микрорайонах, так и в сельской местности, и в отдаленных местах. И даже, возможно, в садоводческих товариществах. Необходима также и реформа подготовки кадров. Нужно подготовить врачей общей практики не узконаправленной терапевтической специальности, а специалистов, имеющих базовые знания во всех разделах медицины, способных оказать медицинскую помощь при наиболее распространенных заболеваниях. Особое внимание нужно уделить вопросам геронтологии и гериатрии, а также усилить подготовку по коммуникативным навыкам», — сказала Митряева. Президент уточнил, что в России направление врачей общей практики развивается с 1992 года, и это не должно исключать специализаций по узким направлениям. «Мне кажется, по такому пути, по гибкому пути надо идти. Там, где это востребовано, там нужно семейных врачей развивать, это направление, врачей общей практики. Но ни в коем случае нельзя забывать про специализированную помощь, иначе мы опустим тогда уровень здравоохранения», — сказал Владимир Путин.

16:00 31.10.2019 Расширенное заседание президиума Государственного совета о задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения. kremlin.ru

16:23 31.10.2019 Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области призвал тиражировать удачный опыт компактного обслуживания детей с интеллектуальными нарушениями, о котором рассказала эксперт ОНФ, руководитель Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева. Она пояснила, что помещение детей с интеллектуальными нарушениями в психоневрологические диспансеры не даёт им возможность жить полноценной жизнью и получать качественную медицинскую помощь.

16:27 31.10.2019 «Они живут нормальной человеческой жизнью. Они ходят в мастерские, они обслуживаются в поликлиниках, ходят в центры дневного пребывания на реабилитацию. То есть они живут так, как живем мы все. И это вполне возможно. Нам компенсирует социальные услуги бюджет Санкт-Петербурга как поставщикам услуг. И это оказалось дешевле, чем в психоневрологическом интернате. Ненамного, но дешевле. И на порядок гуманнее», — подчеркнула руководитель Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева. Она отметила, что такие альтернативные формы востребованы в стране, «уже есть моральная готовность к этому». Эксперт подчеркнула, что сейчас выделяется 54 млрд рублей на строительство психоневрологических интернатов и хотелось бы, чтобы не воспроизводилась старая система, а деньги были бы направлены в регионы на развитие сопровождаемого проживания.