Светлогорск, Калининградская область, 30 октября 2019, 15:08 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков подчеркивает актуальность обсуждения повестки в «рабочих группах» для подготовки любого заседания Государственного совета.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что формат «рабочих групп» при подготовке к заседанию Госсовета является «абсолютно правильным».
Напомним, в среду, 30 октября, в Светлогорске Калининградской области проходит семинар — совещание и расширенное заседание Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».
Подготовка к заседанию, которое состоится в четверг, 31 октября, под председательством президента РФ Владимира Путина, проходит в формате рабочих групп, посвящённых отдельным вопросам реализации Национального проекта «Здравоохранение».
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