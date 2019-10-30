Светлогорск, Калининградская область, , 15:08 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков подчеркивает актуальность обсуждения повестки в «рабочих группах» для подготовки любого заседания Государственного совета.

«Госсовет по здравоохранению — это не первый такой Госсовет, и этот формат очень эффективен. Он даёт возможность принимать оперативные решения, которые, как мы всегда говорим, влияют на качество жизни людей», — подчеркнул Казбек Коков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис считает, что формат «рабочих групп» при подготовке к заседанию Госсовета является «абсолютно правильным».

«Аналог мы практикуем у себя в регионе, — рассказал Андрей Чибис корреспонденту ИА REGNUM. — Очень важно, чтобы люди могли отвлечься о своей операционной деятельности и «поштурмить», помозговать, поспорить, подискутировать. Независимо от того, ты министр ЖКХ или здравоохранения, в любом случае, ты — потребитель той или иной услуги, и это всегда можно пообсуждать. Учитывая, что все губернаторы вовлечены в тему здравоохранения, потому что это одна из тех проблем, которая волнует всех людей, и все так или иначе посвящены в детали — кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, — то безусловно, такой формат правильный и эффективный».

Напомним, в среду, 30 октября, в Светлогорске Калининградской области проходит семинар — совещание и расширенное заседание Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Подготовка к заседанию, которое состоится в четверг, 31 октября, под председательством президента РФ Владимира Путина, проходит в формате рабочих групп, посвящённых отдельным вопросам реализации Национального проекта «Здравоохранение».

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