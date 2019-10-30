Калининград, , 19:39 — REGNUM Корвет «Гремящий», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», отправится на госиспытания 5 ноября, сообщает 30 октября Интерфакс-АВН.

Головной корабль проекта 20 385 отправится на полигоны Северного флота. Его государственные испытания планируется завершить в декабре 2019 года.

Корвет сочетает возможности ударного и противолодочного корабля. Кроме ракетного комплекса «Калибр», корабль вооружен артиллерийской установкой, комплексами ПВО, противолодочным, гидроакустическим и радиолокационным комплексами, а также несёт на борту палубный вертолёт Ка-27.

Архитектура корабля и специальные покрытия обеспечивают «Гремящему» сниженную заметность в радиолокационной, акустической и оптической сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочей поездки в Калининградскую область корвет «Гремящий» осмотрит президент России Владимир Путин.

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