Светлогорск, Калининградская область, , 20:26 — REGNUM Здравоохранение касается каждого человека. Мы сегодня не раз слышали, что в общем люди не очень довольны тем, как работает отрасль. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания Госсовета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения», которое провел президент России Владимир Путин.

Глава региона подчеркнул, что в первую очередь проблемы связаны именно с состоянием первичного звена — отсутствие ремонта учреждений и кадровый дефицит, и не всегда такая ситуация связана с недофинансированием. А первичное звено — это основа, фундамент всей системы здравоохранения.

«Причина — в некачественной организации и управлении. Например, можно расширить возможности врача общей практики, чтобы он не выполнял только функции диспетчера, направляя пациентов к узким специалистам. Конечно, это должно делаться с учетом каждого конкретного случая. Отдельное значение у маршрутизации и внедрения новой модели поликлиники, которая помогает врачам уделять больше времени пациентам и уходить от заполнения бумаг», — уверен Никитин. Он добавил, что в Нижегородской области эта работа уже ведется.

Кроме того, по мнению губернатора, формат обсуждения повестки заседания в рабочих группах оказался чрезвычайно полезным.

«Губернаторы очень глубоко погружаются в конкретные отрасли. Позиция формировалась уже на этапе подготовки к заседанию. Мы рассмотрели очень много позитивных и негативных примеров из конкретных регионов и выработали единую позицию по необходимым мерам на федеральном уровне. У всех свои проблемы, но есть и темы актуальные для всей страны. Очень конструктивно доложили это президенту», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Светлогорске (Калининградская область) состоялось расширенное заседание Госсовета, посвященное проблемам здравоохранения. Ему предшествовало почти двухдневное обсуждение вопросов повестки в рамках рабочих групп с участием не только губернаторов, но и экспертов, представителей профильных ведомств.