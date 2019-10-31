Калининград, , 02:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где проведет заседание президиума Госсовета, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что 31 октября российский лидер проведет встречу с представителями общественности, а также посетит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», где осмотрит корвет «Гремящий», который в настоящее время завершает заводские ходовые испытания.

Также Путин проведет заседание президиума Госсовета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». В нем также примут участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и вице-премьер Татьяна Голикова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент России Владимир Путин посетил Венгрию, где провел встречу с премьер-министром страны Виктором Орбаном. В ходе встречи российский лидер заявил, что Дания дала согласие на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» через свои территориальные воды.

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