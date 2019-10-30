Калининград, , 14:09 — REGNUM В Светлогорске Калининградской области проходит семинар — совещание и расширенное заседание Государственного совета Российской федерации по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Подготовка к заседанию, которое состоится в четверг, 31 ноября, проходит в формате рабочих групп, посвященных отдельным вопросам реализации Национального проекта «Здравоохранение».

"Сегодняшняя встреча — не первый раз, когда подготовка к Госсовету проходит в формате рабочих групп. На самом деле, это очень важно, потому что есть федеральные органы, которые видят проблему достаточно широко, есть губернаторы, которые работают «на земле» и своими ногами её обходят, своими пальцами чувствуют эти проблемы. Поэтому очень важно, чтобы проблема была рассмотрена сначала теми, кто работает на земле, и донесена до тех, кто работает в федеральных органах власти, чтобы решения соответствовали проблематике и чаяниям людей в полной мере», — считает губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также считает, что новый формат подготовки к Госсовету — «очень полезная дискуссия».

«Форма подготовки к Госсовету очень интересна и оправдана, потому что существует Министерство здравоохранения, которое занимается профессиональной работой, существует мнение территорий и ощущение территорий, что нужно делать конкретно. Социальная напряженность всегда возникает в том месте, где нет должной медицинской услуги и нужны конкретные шаги, которые позволили бы решить эту проблему. Сейчас мы обсуждаем эти вопросы, они специфичны для каждого региона, и наша задача — «выровнять» все эти вопросы с Минздравом и договориться. Это очень полезная дискуссия», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

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