Светлогорск, Калининградская область, 30 октября 2019, 14:04 — REGNUM В Светлогорске Калининградской области проходит семинар — совещание и расширенное заседание Государственного совета Российской федерации по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».
30 октября проходит активное обсуждение актуальных вопросов реализации Национального проекта «Здравоохранение» в тематических группах, которые возглавляют сами губернаторы и главы регионов.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев крайне положительно отзывается о формате подготовки к заседанию Государственного совета: «Расширенный президиум Госсовета проходит не в первый раз. Уже были и по стройке, и по дорожному строительству, и я не в первый раз принимаю участие. Но здесь для меня новизна состоит в том, что я являюсь руководителем подгруппы «Обеспечение кадрами здравоохранения, уменьшение административной нагрузки на медицинских работников».
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий подгруппу «Новые медицинские технологии, специализированная медицинская помощь, цифровые технологии в здравоохранении», согласен со своим коллегой.