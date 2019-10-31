Калининград, , 19:53 — REGNUM Новая российская гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» будет принята на вооружение ВМФ России, заявил 31 октября президент РФ Владимир Путин во время посещения судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде.

«Циркон» обязательно будет», — заявил Владимир Путин, частично адресуя это присутствовавшему министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Кроме того, тема ракет «Циркон» была поднята в ходе посещения президентом РФ корвета «Гремящий». Командир корвета капитан второго ранга Роман Довгайлов ознакомил главу государства с пусковыми контейнерами крылатых ракет «Калибр», отметив, что в них смогут размещаться новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, поступающие в состав ВМФ России боевые корабли оборудованы вертикальными пусковыми ракетными установками УКСК 3С14, унифицированными под использование ракет «Калибр», «Оникс», «БраМос» и «Циркон».

Гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон» будет способна поражать надводные и наземные цели со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука (9 Махов) на дальности более 1000 км.

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