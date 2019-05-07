Санитарная авиация: спасение свыше

Марина Балакина, , 14:38 — REGNUM

В некоторые населенные пункты Архангельской области попасть можно только по воздуху. Даже в тех небольших городах и селах, где работают больницы, не всегда есть все необходимое, чтобы помочь пациенту. В таких случаях к человеку отправляется бригада Службы санитарной авиации.

В области бригады ежегодно совершают более 500 вылетов и транспортируют более 800 пациентов. Среди них и дети, и взрослые. За ними вылетают либо на вертолете МИ-8, либо на самолетах АН-2 и Л-410. На борту есть все необходимое, чтобы оказать экстренную помощь и даже выполнить несложную операцию.

В день бригада совершает по 3−4 вылета. Каждый обходится в 300−500 тысяч рублей. Летают только к тяжелым больным или к тем, кто не может добраться до медицинского учреждения самостоятельно — к тем, кто отрезан от цивилизации водой или бездорожьем. Но чаще всего забирать больных приходится из реанимации маленьких местных больниц, серьезно уступающих по оснащенности крупным областным.

Помощь часто требуется младенцам. Многие жительницы Архангельской области не наблюдаются во время беременности у специалистов. Это приводит к трудностям во время родов и различным осложнениям у детей.

Задача медиков — оказывать помощь пациентам не только на борту, но и в машине, доставить их в реанимацию областной больницы и передать с рук на руки врачам.

Если рейс дальний, подготовка к нему и сама дорога могут занять целый день или целую ночь. Во время полета сотрудники бригады должны не только наблюдать пациентов, но и заполнять документы. Бумажная работа отнимает много времени.

Архангельская область — далеко не единственная, где есть бригады Службы санавиации. Они работают в 34 российских регионах. В прошлом году Минздрав выступил с предложением охватить санавиацией все регионы страны.

Многие врачи, работающие в таких бригадах, считают, что нагрузка на них увеличивается, поскольку в маленьких населенных пунктах сокращают медицинские учреждения. И оказывается, что для жителей многих уголков страны Санавиация — единственная надежда на спасение.

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