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Санитарная авиация: спасение свыше

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Марины Балакиной о санитарной авиации Архангельской области и буднях «небесных» врачей

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Санитарная авиация: спасение свыше
Марина Балакина © ИА REGNUM
Состояние девочки тяжелое, и у нее даже нет сил выглянуть из окна

Марина Балакина, 7 мая 2019, 14:38 — REGNUM  

В некоторые населенные пункты Архангельской области попасть можно только по воздуху. Даже в тех небольших городах и селах, где работают больницы, не всегда есть все необходимое, чтобы помочь пациенту. В таких случаях к человеку отправляется бригада Службы санитарной авиации.

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Пожилую женщину из небольшого населенного пункта отправляют в Архангельскую областную больницу. Бригада санавиации готовится разместить пациентку на борту
Марина Балакина © ИА REGNUM
Пожилую женщину из небольшого населенного пункта отправляют в Архангельскую областную больницу. Бригада санавиации готовится разместить пациентку на борту
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Бригада готовится переместить детей из самолета в кареты скорой помощи. Задача медиков — оказывать помощь пациентам не только на борту, но и в машине, доставить их в реанимацию областной больницы и передать с рук на руки врачам
Марина Балакина © ИА REGNUM
Бригада готовится переместить детей из самолета в кареты скорой помощи. Задача медиков — оказывать помощь пациентам не только на борту, но и в машине, доставить их в реанимацию областной больницы и передать с рук на руки врачам
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Реанимобиль направляется в больницу по улицам Архангельска. Качество дорог в городе с трудом можно назвать удовлетворительным, что осложняет транспортировку тяжелых больных
Марина Балакина © ИА REGNUM
Реанимобиль направляется в больницу по улицам Архангельска. Качество дорог в городе с трудом можно назвать удовлетворительным, что осложняет транспортировку тяжелых больных

В области бригады ежегодно совершают более 500 вылетов и транспортируют более 800 пациентов. Среди них и дети, и взрослые. За ними вылетают либо на вертолете МИ-8, либо на самолетах АН-2 и Л-410. На борту есть все необходимое, чтобы оказать экстренную помощь и даже выполнить несложную операцию.

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Во время полета сотрудники бригады должны не только наблюдать пациентов, но и заполнять документы. Бумажная работа занимает много времени
Марина Балакина © ИА REGNUM
Во время полета сотрудники бригады должны не только наблюдать пациентов, но и заполнять документы. Бумажная работа занимает много времени

В день бригада совершает по 3−4 вылета. Каждый обходится в 300−500 тысяч рублей. Летают только к тяжелым больным или к тем, кто не может добраться до медицинского учреждения самостоятельно — к тем, кто отрезан от цивилизации водой или бездорожьем. Но чаще всего забирать больных приходится из реанимации маленьких местных больниц, серьезно уступающих по оснащенности крупным областным.

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Для клинического ординатора кафедры анестезиологии-реаниматологии работа в санавиации — не просто практика для «галочки», а ценный профессиональный опыт
Марина Балакина © ИА REGNUM
Для клинического ординатора кафедры анестезиологии-реаниматологии работа в санавиации — не просто практика для «галочки», а ценный профессиональный опыт
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Пожилую пациентку перемещают из вертолета в карету скорой помощи
Марина Балакина © ИА REGNUM
Пожилую пациентку перемещают из вертолета в карету скорой помощи
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В больнице женщину уже ждут архангельские специалисты, осталось отнести больную на носилках в нужную палату
Марина Балакина © ИА REGNUM
В больнице женщину уже ждут архангельские специалисты, осталось отнести больную на носилках в нужную палату
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Врачи и медсестры больницы, расположенной в одном из небольших областных населенных пунктов, готовят к перелету женщину с тяжелой формой воспаления легких
Марина Балакина © ИА REGNUM
Врачи и медсестры больницы, расположенной в одном из небольших областных населенных пунктов, готовят к перелету женщину с тяжелой формой воспаления легких
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Врачи и медсестры больницы, расположенной в одном из небольших областных населенных пунктов, готовят к перелету женщину с тяжелой формой воспаления легких
Марина Балакина © ИА REGNUM
Врачи и медсестры больницы, расположенной в одном из небольших областных населенных пунктов, готовят к перелету женщину с тяжелой формой воспаления легких
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Если в крупных городах больничные коридоры порой оказываются заняты койками с пациентами, то в маленьких населенных пунктах такого не бывает. Если здесь и стоят кровати, то пустые или с матрасами, которые сушат после стирки
Марина Балакина © ИА REGNUM
Если в крупных городах больничные коридоры порой оказываются заняты койками с пациентами, то в маленьких населенных пунктах такого не бывает. Если здесь и стоят кровати, то пустые или с матрасами, которые сушат после стирки

Помощь часто требуется младенцам. Многие жительницы Архангельской области не наблюдаются во время беременности у специалистов. Это приводит к трудностям во время родов и различным осложнениям у детей.

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Только что родившемуся младенцу предстоит долгий перелет. Для ребенка это единственный шанс на спасение
Марина Балакина © ИА REGNUM
Только что родившемуся младенцу предстоит долгий перелет. Для ребенка это единственный шанс на спасение
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Неонатальная бригада собирается транспортировать новорожденного мальчика из маленькой местной больницы в крупную областную. С младенцами сотрудники санавиации работают часто
Марина Балакина © ИА REGNUM
Неонатальная бригада собирается транспортировать новорожденного мальчика из маленькой местной больницы в крупную областную. С младенцами сотрудники санавиации работают часто
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Многие жительницы Архангельской области не наблюдаются во время беременности у специалистов. Это приводит к трудностям во время родов и различным осложнениям у младенцев
Марина Балакина © ИА REGNUM
Многие жительницы Архангельской области не наблюдаются во время беременности у специалистов. Это приводит к трудностям во время родов и различным осложнениям у младенцев
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Мальчика постарше везут тем же рейсом. Врачи местной больницы передают ребенка сотрудникам санавиации
Марина Балакина © ИА REGNUM
Мальчика постарше везут тем же рейсом. Врачи местной больницы передают ребенка сотрудникам санавиации
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Маленькую девочку с мамой бригада забрала из деревни на берегу Белого моря
Марина Балакина © ИА REGNUM
Маленькую девочку с мамой бригада забрала из деревни на берегу Белого моря
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На борту шумно, поэтому и врачам, и пациентам приходится надевать наушники
Марина Балакина © ИА REGNUM
На борту шумно, поэтому и врачам, и пациентам приходится надевать наушники

Задача медиков — оказывать помощь пациентам не только на борту, но и в машине, доставить их в реанимацию областной больницы и передать с рук на руки врачам.

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Пациента с инсультом везут в Архангельск
Марина Балакина © ИА REGNUM
Пациента с инсультом везут в Архангельск
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Транспортировка больного в тяжелом состоянии — сложная задача. Бригаде санавиации помогают врачи и медсестры, работающие в больнице
Марина Балакина © ИА REGNUM
Транспортировка больного в тяжелом состоянии — сложная задача. Бригаде санавиации помогают врачи и медсестры, работающие в больнице
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Борт возвращается с Новой Земли. Медсестра готовит инъекции для очередного пациента
Марина Балакина © ИА REGNUM
Борт возвращается с Новой Земли. Медсестра готовит инъекции для очередного пациента

Если рейс дальний, подготовка к нему и сама дорога могут занять целый день или целую ночь. Во время полета сотрудники бригады должны не только наблюдать пациентов, но и заполнять документы. Бумажная работа отнимает много времени.

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Пока на борту нет пациентов, бригада старается хоть немного поспать
Марина Балакина © ИА REGNUM
Пока на борту нет пациентов, бригада старается хоть немного поспать
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Дремать на носилках не очень удобно, но каждая минута отдыха для врача — на вес золота
Марина Балакина © ИА REGNUM
Дремать на носилках не очень удобно, но каждая минута отдыха для врача — на вес золота
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В каждый рейс бригада берет с собой кислородные баллоны. Их и другие вещи, которые могут потребоваться во время полета, хранят в отдельном кабинете Архангельской областной больницы
Марина Балакина © ИА REGNUM
В каждый рейс бригада берет с собой кислородные баллоны. Их и другие вещи, которые могут потребоваться во время полета, хранят в отдельном кабинете Архангельской областной больницы

Архангельская область — далеко не единственная, где есть бригады Службы санавиации. Они работают в 34 российских регионах. В прошлом году Минздрав выступил с предложением охватить санавиацией все регионы страны.

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Если рейс дальний, подготовка к нему и сама дорога могут занять целый день или целую ночь
Марина Балакина © ИА REGNUM
Если рейс дальний, подготовка к нему и сама дорога могут занять целый день или целую ночь
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Мезень. Карета скорой помощи подвозит пациента к самолету. Бригада санавиации готова к работе в любое время суток
Марина Балакина © ИА REGNUM
Мезень. Карета скорой помощи подвозит пациента к самолету. Бригада санавиации готова к работе в любое время суток

Многие врачи, работающие в таких бригадах, считают, что нагрузка на них увеличивается, поскольку в маленьких населенных пунктах сокращают медицинские учреждения. И оказывается, что для жителей многих уголков страны Санавиация — единственная надежда на спасение.

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В этот раз на борту разместят сразу двух взрослых пациентов, значит, в самолете будет тесно
Марина Балакина © ИА REGNUM
В этот раз на борту разместят сразу двух взрослых пациентов, значит, в самолете будет тесно

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regnum author Марина Балакина
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