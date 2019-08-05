Сибирские леса горят на огромных площадях. В Красноярском крае и Иркутской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Ситуация довела людей до точки кипения. Общая площадь возгораний только в Красноярском крае и Иркутской области превышает 1,3 млн га. Вся Сибирь жалуется на дымку с запахом гари.

Читайте также: Сибирь задыхается: огонь и дым охватили регионы

О проблеме говорят лидеры мнений в соцсетях, отечественные звезды и даже знаменитости мирового масштаба. Власти, судя по всему, услышали жителей страны и взялись за решение проблемы. Правительство Красноярского края объявило о начале работы на севере края самолётов МЧС. А президент РФ Владимир Путин подключил к тушению пожаров в Сибири Минобороны.

Подробнее о ситуации в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Лесной пожар
00:47 01.08.2019

Лесной пожар в Красноярском крае

05:21 01.08.2019

Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании по лесным пожарам под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева 31 июля обозначил потребность в 350 млн рублей для увеличения интенсивности использования авиации, в том числе и в зоне контроля.

Подробности в материале: Лесные пожары: Красноярский край попросил 350 мл рублей на авиацию

06:29 01.08.2019

В пяти районах Бурятии бушует 25 лесных пожаров на общей площади 41,9 тыс. га. Из них тушат четыре пожара, ещё 20 «термоточек» находятся в зоне контроля. Правда, площадь этих «точек» — 41,3 тыс. га.

Подробности в материале: Из 25 действующих пожаров в Бурятии тушат четыре

07:08 01.08.2019

Якутии катастрофически не хватает денег на тушение лесных пожаров. А если по предложению Дмитрия Медведева будут расширены зоны контроля лесных пожаров, ситуация усугубится. Заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозеров сообщил, что регион не получает и четверти необходимого финансирования на тушение лесных пожаров.

Об этом: Якутия на тушение пожаров не получает и четверти необходимых средств

07:31 01.08.2019

Якутии нечем платить авиапредприятиям за контроль и тушение лесных пожаров. Долги нарастают как снежный ком.

Об этом: Якутии нечем платить авиапредприятиям за контроль и тушение лесных пожаров

08:21 01.08.2019

В Богучанском районе Красноярского края, где действуют лесные пожары, работает авиация МЧС России. Самолёт-амфибия Бе-200 за прошедшие сутки совершил в Богучанском районе три слива, сбросив в очаг пожара 27 тонн огнегасящей жидкости. Вертолёт Ми-8 совершил пять сливов (15 тонн огнегасящей жидкости). Также на вертолёте в эвенкийский поселок Оскоба прилетели 18 сотрудников МЧС.

Читайте подробнее: На красноярские лесные пожары сбросили тонны огнегасящей жидкости

08:46 01.08.2019

Группировка МЧС в эвенкийском посёлке Оскоба.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

08:52 01.08.2019

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД провести проверки и выявить случаи умышленных поджогов леса в Сибири. Медведев полагает, что лес могли поджечь для сокрытия незаконной заготовки древесины.

Читайте также: Медведев дал поручение выявить случаи умышленных поджогов леса

09:00 01.08.2019

На 1 августа площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет порядка 1 097 136 га.

Подробности в материале: Площадь красноярских лесных пожаров продолжает расти

09:36 01.08.2019

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи с недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.

Читайте также: В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

10:00 01.08.2019

Стало известно, почему в Сибири лесные пожары распространились на огромные площади.

Об этом: Почему в Сибири растёт площадь лесных пожаров?

10:28 01.08.2019

В Хакасии в ближайшие дни температура воздуха поднимется выше +30 °С. Из-за жары в республике пожарная опасность может повыситься до высоких классов.

Читайте также: В Хакасию придёт жара

10:29 01.08.2019

В Госдуме в качестве одной из причин катастрофических лесных пожаров в Сибири допустили саботаж.

«Не исключено, что недостаточность принятых мер по тушению пожаров объясняется не только преступной халатностью, но и сознательным саботажем со стороны заинтересованных лиц», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Подробности в материале: В Госдуме назвали преступные причины лесных пожаров в Сибири

10:37 01.08.2019

В Госдуме с осторожным оптимизмом восприняли предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

«Звонок Трампа Путину и предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорит о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании «поладить» — не блеф. Благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Читайте также: В Госдуме оценили благородный жест Трампа помочь с тушением Сибири

10:52 01.08.2019

Сотрудники центрального аппарата СКР помогут установить причины непрекращающихся в регионах Сибири и Дальнего Востока лесных пожаров. По поручению главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, они направлены в эти регионы для оказания практической помощи.

«В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства», — уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Дознавателям также предстоит выяснить, какие меры предпринимались на местах для предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

Об этом: Следователи СКР направлены в охваченные пожарами регионы Сибири

11:18 01.08.2019

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») обратился к главе минздрава Якутии Елене Борисовой с просьбой предоставить информацию о загрязнении воздуха.

«Прошу предоставить мне информацию о состоянии атмосферного воздуха в Якутске, Верхоянске, Вилюйске, Среднеколымске, Мирном, Алдане и Нерюнгри с 01.07.2019 по 31.07.2019 и за аналогичный период 2018 и 2017 годов», — говорится в депутатском запросе на имя главы минздрава региона.

Подробности в материале: Минздрав Якутии предоставит данные о загрязнении воздуха в период пожаров

11:24 01.08.2019

Шаманы из числа представителей коренных народов Севера проводят ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров, сообщил фольклорист и этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов. Ожидается, что ритуалы будут проведены 1 и 2 августа.

11:26 01.08.2019

Шаманы из трех регионов Сибири соберутся на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, однако лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает едва ли эффективным этот метод борьбы с пожарами.

«В самом деле, когда разрушена качественная советская система охраны лесного хозяйства, отданного на откуп «эффективным менеджерам», ничего не остаётся, как устраивать танцы с бубнами. Не плясками заниматься надо, а созиданием и возрождением страны. На это, однако, господа либералы, похоже, неспособны», — отметил Зюганов.

Читайте подробнее: Зюганов: в борьбе с пожарами в Сибири остается устраивать танцы с бубнами

11:45 01.08.2019

В России общая площадь лесных пожаров, по состоянию на 1 августа, приблизилась к отметке в 3 млн га, сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».

Об этом: Авиалесоохрана назвала общую площадь лесных пожаров в России

11:52 01.08.2019

Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») подсчитал, сколько потребовалось бы денег на тушение пожаров в Якутии в самом начале «сезона».

Читайте также: В Госдуме подсчитали, сколько денег нужно на тушение пожаров в Якутии

11:54 01.08.2019

Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае обсуждается уже не только в регионе, но и далеко за его пределами и даже за границей. И пока красноярский губернатор Александр Усс рассуждает о «бессмысленности» борьбы с возгораниями в так называемой зоне контроля, своё мнение по этому поводу высказывают политики, блогеры, звёзды. Не остался в стороне и российский шоумен Семён Слепаков, чей пост о сибирских пожарах в «Инстаграмме» за день собрал более 300 тысяч «лайков».

»Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится», — пишет шоумен.

Далее, по его словам, власти решили, что «теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что всё-таки было надо», то получится, что обделались.

Подробности в материале: О властях Сибири — прозой: Слепаков уже не хохмит

12:30 01.08.2019

В Сибири, где леса горят на огромных площадях, складывается ужасная ситуация, и самое страшное, что эти пожары неконтролируемые и разрастаются. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политаналитик Владимир Лифантьев, комментируя сделанное в июле красноярским губернатором Александром Уссом заявление о том, что пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно».

Читайте также: «Абсолютный нонсенс»: о «бессмысленности» тушения пожаров по версии Усса

12:46 01.08.2019

Привлеченные к тушению лесных пожаров в Сибири самолеты Минобороны РФ будут вылетать не менее 20 раз за день, об этом 1 августа сообщил заместитель министра оборонного ведомства Дмитрий Булгаков.

Читайте также: Самолеты Минобороны РФ будут вылетать на пожары не менее 20 раз за сутки

13:52 01.08.2019

В Красноярске в июле наблюдался очень густой смог от лесных пожаров, что уж говорить о северных районах края, где как раз происходит основное количество возгораний, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, комментируя сделанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявление о том, что на территориях субъектов, где есть лесные пожары, «ничего сверхпечального не происходит».

Об этом: О задымлении в Красноярском крае: для Медведева — «ничего сверхпечального»

14:33 01.08.2019

Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области ФБУ «Авиалесоохрана» искусственно вызывает дожди. Процесс образования дождей должен инициировать запуск в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром.

Читайте также: Сибирские пожары попытаются победить искусственно вызванными дождями

14:38 01.08.2019

Рабочая группа Госдумы проведет мониторинг законодательства, проанализирует правоприменительную практику, изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесет свои предложения по ее доработке. Между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств надо выбирать второе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Читайте подробнее: Володин предложил прорубать более чем шестиметровые просеки в лесах

15:17 01.08.2019

Болезненной темой назвал губернатор Красноярского края Александр Усс проблему поражения лесов региона шелкопрядом.

«У нас в крае есть две достаточно болезненные темы, которые заслуживают внимания и решения. Прежде всего, это порядка 1 млн га, поражённых шелкопрядом», — сказал Усс на совещании под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева 31 июля.

По словам Усса, поражённая шелкопрядом территория очень пожароопасная.

Читайте подробнее: В Красноярском крае около 1 млн га лесов поражены шелкопрядом

16:37 01.08.2019

Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин призвал верующих мусульман молиться о ниспослании дождя во время пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

«Сегодня, в преддверии наступления месяца Зуль-хиджа (в этом месяце совершается хадж) и священной пятницы, призываю руководителей местных религиозных общин, а также имамов мечетей совершить завтра молитву «Истиска» и вознести дуа (мольбу) о ниспослании Всевышним благодатного дождя», — говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте СМР.

Подробности в материале: Глава Совета муфтиев России призвал верующих молиться о благодатном дожде

17:38 01.08.2019

По итогам совещания премьер-министра России Дмитрия Медведева в Красноярске — по вопросу о ситуации с лесными пожарами в Сибири — Генпрокуратуре и СК РФ поручено проверить, не было ли намеренного поджога лесов для того, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины. Об этом говорится на сайте правительства России.

Об исполнении поручения должно быть доложено до 1 ноября.

Подробности в материале: Генпрокуратуре поручено проверить пожары в Сибири на умышленные поджоги

17:44 01.08.2019

Глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв не исключил, что российская сторона может воспользоваться предложенной США помощью в тушении лесных пожаров в Сибири. Подобное сотрудничество является «обычной мировой практикой», в том числе в отношениях Москвы и Вашингтона, отметил он.

Подробности в материале: МЧС: Россия может воспользоваться помощью США при тушении пожаров в Сибири

18:01 01.08.2019

Российская государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter спутниковые снимки пожаров в Сибири.

Подробности в материале: Роскосмос показал спутниковые снимки горящей Сибири

18:35 01.08.2019

Военные вертолёты Ми-8, направленные в Красноярский край для тушения лесных пожаров, из-за погодных условий прибыли немного позднее самолётов Ил-76, сообщил 1 августа журналистам замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

По словам генерала Булгакова, вертолёты из состава противопожарной группировки Минобороны начнут выполнять поставленные задачи не позднее полудня 2 августа по местному времени, что соответствует 7:00 — 8:00 мск.

Вертолёты за 2 августа совершат от 15 до 20 вылетов в зону лесных пожаров.

В состав группы входят 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8, оборудованных специальными приспособлениями для сброса воды.

18:41 01.08.2019

Авиация Министерства обороны Российской Федерации и Министерства по чрезвычайным ситуациям потушила в Красноярском крае лесные пожары на площади 23 тыс. гектаров.

Об этом: Авиация Минобороны и МЧС потушила пожары на площади 23 тыс. га

18:58 01.08.2019

В Красноярском крае, где бушуют лесные пожары, возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства региона. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по краю.

По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица краевого минлесхоза «не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров». Из-за этого возгорания распространились на значительные территории. Сумма ущерба устанавливается.

Подробности: Масштабные лесные пожары в Красноярском крае вылились в уголовное дело

20:42 01.08.2019

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям с благодарностью отнеслись к предложению властей США о помощи в тушении масштабных лесных пожаров на территории Сибири и не исключают, что такой помощью воспользуются.

Об этом: МЧС России может воспользоваться помощью США в тушении пожаров в Сибири

23:42 01.08.2019

Крупнейшая российская частная авиакомпания S7 Airlines временно вернула свое историческое название — «Авиакомпания «Сибирь» в рамках благотворительной акции по восстановлению сгоревших лесов Сибири.

Подробности в материале: S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров

01:02 02.08.2019

Телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был конструктивным и не касался политики, заявил президент Штатов Дональд Трамп, передаёт C-SPAN.

Комментируя свой телефонный звонок в Москву, американский президент отметил, что его поразил масштаб пожаров в Сибири, потому он и предложил свою помощь. Разговор получился «кратким» и при этом «конструктивным». По мнению Трампа, в Москве оценили его предложение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 31 июля позвонил Путину, предложив помощь американских служб в тушении пожаров в Сибири. Российский президент искренне поблагодарил коллегу.

Подробности в материале: Без политики. Трамп высказался о разговоре с Путиным

03:26 02.08.2019

Глава Якутии Айсен Николаев своим указом ввёл режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за горящих лесов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Якутии нечем платить авиапредприятиям за контроль и тушение лесных пожаров

Читайте подробнее: Власти Якутии из-за пожаров ввели региональный режим ЧС и пошёл дождь

03:52 02.08.2019

Самолёт-амфибия Бе-200, прибывший в Якутию для тушения лесных пожаров, сломался. Из строя вышла система сброса воды.

Об этом: Самолёт-амфибия, прибывший в Якутию тушить пожары, стоит в ремонте

05:00 02.08.2019

Острая ситуация с пожарами и дымом от них сохраняется в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. По информации спасателей, в задымление попали 804 населённых пункта в 38 районах.

Об этом: В зоне задымления от пожаров находится 804 населённых пунктов Сибири и ДФО

06:58 02.08.2019

На митинге за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, который состоялся 1 августа, было много людей, недовольных ситуацией с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил красноярский общественный деятель Руслан Фарманов.

«Лесные пожары стали точкой кипения к выходу народа на улицу за отставку губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса. Много было недовольных людей как экологией по городу в целом, так и тем, что Усс намеренно отказывался тушить лесные пожары, называя это экономически невыгодным», — сказал общественник.

07:07 02.08.2019

Площадь горящих лесов в Якутии выросла до 1,2 млн га. Большая часть пожаров находится в зоне контроля.

Читайте подробнее: В Якутии горит уже 1,2 млн га лесов и тайги

08:07 02.08.2019

В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили пять лесных пожаров в четырёх районах (Богучанском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Эвенкийском) на площади более 5,4 тыс. га, в том числе один очаг возгорания в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в краевом минлесхозе. В то же время на утро 2 августа в регионе действуют 128 лесных пожаров на общей площади более 1,1 млн га.

Об этом: Красноярские лесные пожары: потушено 5,4 тыс. га, горит — более 1 млн га

08:19 02.08.2019

1 августа в Иркутской области было ликвидировано девять лесных пожаров площадью 6,6 тыс. га. Продолжает гореть ещё 61 возгорание, из которых лишь восемь локализованы.

При этом 71 пожар действует на общей площади в 638 тыс. гектар, которые отнесены к зоне контроля. То есть их не будут тушить, поскольку затраты на это превышают возможный ущерб от огня.

Читайте также: Площадь лесных пожаров в Приангарье не сокращается

08:25 02.08.2019

Томская художница, которая сейчас живёт в Москве, Гуля Юлдашева решила рассказать о пожарах в Сибири через комикс.

«Сибирь — наш дом горит! написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Я решила поддержать эту ситуацию ярким комиксом, чтобы ещё больше людей поняли о проблеме! О катастрофе».

Она призвала вместе подписать петицию с требованием начать тушить сибирский лес и пожелала всем «мир без пожаров и катаклизмов».

В комиксе рассказывается о том, что планета Земля пожаловалась врачу на сильный жар и «сильное жжение в области Сибири». Диагноз, который поставил доктор, — неизлечимая болезнь «человеческий паразитизм». И сказал, что жар сам спадёт. Но через неделю «пациенту» стало ещё хуже. На что врач заявил, что ничем помочь уже не может, потому что «теперь это экономически невыгодно».

Подробности в материале: «Человеческий паразитизм»: художница выпустила комикс о пожарах в Сибири

09:07 02.08.2019

Специалисты Роспотребнадзора провели исследования качества атмосферного воздуха в городах Усть-Кут, Братск, Бодайбо, Усть-Илимск, а также Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах, подверженных задымлению от лесных пожаров.

«По результатам исследований 01.08.2019 в г. Киренске зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию углерод оксид — в 1,2 раза, сера диоксид — в 1,02 раза, азот диоксид, взвешенные вещества — превышений нет», — сообщили в пресс-службе.

Читайте также: В городе Приангарья из-за дыма рекомендуют не выходить на улицы

09:11 02.08.2019

Доктор, что со мной? Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK

У меня сильное жжение в области Cибири Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK

Жар сам спадет! Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK

Темнеет в глазах Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK

«Экономически не выгодно» Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK

09:26 02.08.2019

В Улан-Удэ, а также посёлке Заиграево превышены гигиенические нормативы по взвешенным веществам до 1,24 и 1,6 ПДК соответственно.

Всего специалисты Роспотребнадзора 1 августа провели 87 исследований атмосферного воздуха в населённых пунктах восьми районов Бурятии и столице Бурятии, подверженных задымлению из-за лесных пожаров.

Об этом: Воздух в столице Бурятии загрязнён из-за дыма

10:17 02.08.2019

Федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в российских лесах на август 2019 года.

По данным ведомства, в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прогнозируется «повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности».

Об этом: Разработан прогноз пожарной опасности в лесах России на август

11:00 02.08.2019

Наиболее сложная лесопожарная обстановка в Сибири складывается в Красноярском крае и Иркутской области. В этих регионах усилены меры по борьбе с лесными пожарами, сообщили 2 августа в Сибирском окружном информационном центре.

Об этом: В Красноярском крае и Приангарье усилили меры по борьбе с лесными пожарами

11:39 02.08.2019

В Красноярском крае продолжают бороться лесными пожарами как с земли, так и с воздуха. С утра 2 августа самолёты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили уже 18 вылетов.

Как уточнили в Минобороны РФ, в районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний.

Читайте подробнее: Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае

12:44 02.08.2019

Вертолёты Ми-8 Минобороны РФ 2 августа совершили десять вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сброшено 50 тонн воды, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Читайте также: Десять вылетов, 50 тонн воды: сибирские пожары тушат с помощью Ми-8

14:04 02.08.2019

Губернатор страдающего от лесных пожаров Красноярского края Александр Усс назвал «болезненной темой» региона поражённые шелкопрядом леса на площади около 1 млн га и на совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил о том, что «эту тему необходимо закрывать, ликвидировать сухостой и нейтрализовать эту опасность». Однако экологи из «Гринпис» и WWF не считают предложение пустить под топор миллион гектаров тайги оправданным.

Читайте подробнее: Эколог раскритиковал предложение Усса вырубить миллион гектаров тайги

14:31 02.08.2019

По всей территории Забайкальского края наблюдается задымление, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону. Как уточнили в ведомстве, причина — вынос воздушных масс с северных районов Иркутской области и Бурятии. Сильнее всего смог будет чувствоваться в Каларском, Тунгокоченском, Тунгиро-олекминском и Читинском районах.

При этом забайкальские синоптики не зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Тем не менее в региональном управлении МЧС забайкальцев попросили обеспечить «максимально безопасные условия проживания в доме».

Об этом: МЧС: в Забайкальском крае наблюдается задымление

14:40 02.08.2019

Основные условия для локализации и ликвидации лесных пожаров обеспечивает работа наземных группировок сил, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана», добавив, что работа ведётся «в самом пекле».

Читайте также: Авиалесоохрана рассказала о борьбе с лесными пожарами «в самом пекле»

14:48 02.08.2019

Средняя стоимость размера страховки от ЧС составит порядка 200 рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, такую цифру назвал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.

В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.

Читайте также: Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

14:55 02.08.2019

В страдающем от лесных пожаров Красноярском крае к борьбе с огнём привлечены более 900 человек, используется свыше 100 единиц техники.

Подробности в материале: Красноярский край: с лесными пожарами борются более 900 человек

15:10 02.08.2019

Муниципалитеты Забайкальского края приступили к восстановлению лесов, пострадавших от степных палов и крупных возгораний. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Рослесхоз обследует деревья на наличие различных повреждений и проводит комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, повреждённых огнем. Рослесозащита занимается мониторингом и дистанционным наблюдением — объём работы увеличен на 4 млн га — до 8,3 млн га. Проведена расшифровка космических снимков. Почти в два раза увеличена и площадь наземных наблюдений — до 27 тыс. га. В министерстве подчёркивают, треть выполненных по наземному наблюдению работ показала, поврежденными являются 638 га. Анализ продолжается.

Подробности в материале: В Забайкальском крае начали восстанавливать пострадавшие в огне леса

15:15 02.08.2019

За сутки авиация ВКС России ликвидировала в Красноярском крае и Иркутской области лесные пожары на территории около 90 тысяч гектаров, сообщили 2 августа в Минобороны России.

Читайте также: Лесные пожары: военная авиация за сутки потушила в Сибири более 90 тыс. га

15:31 02.08.2019

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввёл в 16-ти муниципалитетах региона особый противопожарный режим.

Подробности в материале: В муниципалитетах Томской области вводится особый противопожарный режим

16:27 02.08.2019

Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков более 4 часов облетал очаги лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Енисейском районах Красноярского края на самолете Ан-26. Как уточнили ИА REGNUM в Министерстве обороны РФ, в ходе облёта было уточнено местоположение наиболее сложных очагов пожаров, где во второй половине дня 2 и 3 августа будут сосредоточены основные силы авиации для тушения пожаров.

16:29 02.08.2019

По словам Булгакова, 2 августа самолеты и вертолёты Минобороны России потушили 60 лесных пожаров на площади 90 тысяч гектаров.

«Сегодня в Красноярском крае было выполнено 26 полётов самолетов Ил-76 ВТА со сбросом 1092 тонн воды на очаги пожаров и 100 полётов вертолётов Ми-8 с 550 тоннами воды. Вертолеты Ми-8 также провели воздушную разведку очагов пожаров», — подчеркнул замминистра.

16:30 02.08.2019

О том, стоит ли сибирякам ждать улучшения погоды на выходные (3−4 августа), рассказали сегодня, 2 августа, в Гидрометцентре России.

Пока Сибирь страдает от дождей и жары. В Иркутской области осадки вызвали вторую волну затоплений, жара — на юге Западной Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области горят леса.

Об этом: Сибирь страдает от дождя и жары: ждать ли в выходные улучшения погоды?

16:47 02.08.2019

В Псковской области вертолётчики Западного военного округа провели тренировку по тушению лесных пожаров с применением водосливных устройств. А 1 августа три экипажа самолётов Ил-76 из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибирь.

Об этом: Армейская авиация провела тренировку по тушению пожаров в псковских лесах

19:20 02.08.2019

Самолёты и вертолёты российского Министерства обороны за двое суток ликвидировали в Красноярском крае и Иркутской области возгорания на общей площади 113 тыс. гектаров, сообщает 2 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Потушены 84 очага возгорания, при этом самолёты Ил-76 совершили 34 вылета на тушение лесных пожаров, сбросив свыше 1400 тонн воды.

Задействованные в операции вертолёты Ми-8 совершили более 100 вылетов, сбросив на горящие леса порядка 550 тонн воды.

07:52 03.08.2019

Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава краевого ГУ МЧС Игорь Лисин на самолёте Ил-76 Минобороны РФ вылетели в Эвенкию к месту лесных пожаров.

Подробности в материале: Красноярский губернатор вылетел к месту лесных пожаров в Эвенкии

08:49 03.08.2019

В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили десять лесных пожаров на площади более 58,5 тыс. га, в том числе два очага в зоне контроля. Однако ситуация с пожарами остаётся напряжённой. На утро 3 августа в крае зарегистрировано 135 пожаров на общей площади более 1,1 млн га.

Об этом: Красноярские пожары за сутки потушили на площади почти 60 тыс. га

09:04 03.08.2019

Смог из продуктов горения сибирской тайги в Забайкальском крае сохранится до 5 августа.

Об этом: Смог от лесных пожаров в Сибири сохранится в Забайкалье до 5 августа

10:58 03.08.2019

Более 10 тысяч человек при 3 тысячах единицах техники ведут борьбу с масштабными лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.

Об этом: С огнем в Сибири ведут борьбу 10 тысяч человек — МЧС

13:37 03.08.2019

Авиация министерства обороны Российской Федерации ликвидировала 16 крупных очагов лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Подробности в материале: ЗА сутки авиация Минобороны РФ поутшила 16 очагов лесных пожаров

13:49 03.08.2019

В Красноярском крае потушили труднодоступный лесной пожар в заповеднике «Тунгусский». Пожарные федеральной Авиалесоохраны ликвидировали возгорание, возникшее на непроходимой территории из-за сухой грозы, вручную. Лесопожарную технику туда доставить невозможно из-за отсутствия дорог.

Об этом: Красноярский край: потушен пожар в заповеднике «Тунгусский»

09:39 04.08.2019

Десять природных пожаров общей площадью более 3,7 тысяч га ликвидированы лесопожарными формированиями в Якутии.

Об этом: Природные пожары на площади 3751 га ликвидированы за сутки в Якутии

04:50

Ситуация с природными пожарами в Якутии чуть улучшилась, но продолжает оставаться сложной. По информации «Авиалесоохраны», в республике на 5 августа действует — 123 лесных пожара.

Подробности в материале: Дожди улучшили обстановку в горящих лесах Якутии

05:43

Лесное законодательство в Новосибирской области нарушают как представители уполномоченных органов государственной власти, так и лесопользователи. К такому выводу пришли сотрудники региональной прокуратуры, проанализировав результаты надзора в этой сфере в первом полугодии 2019 года.

Должностные лица нарушали требования законодательства при предоставлении гражданам древесины для собственных нужд. Также они несвоевременно информировали граждан о наличии лесных насаждений на территории лесничеств для продажи для собственных нужд, нарушали очерёдность и сроки предоставления древесины, необоснованно отказывали в заключении договоров купли-продажи.

Лесопользователи не соблюдали порядок проведения рубок леса, плохо очищали лесосеки от порубочных остатков, складировали остатки в кучи больше разрешённых размеров и в непосредственной близости от растущих деревьев, не очищали лесные участки от сухой травы, не обустраивали минерализованные полосы, не обеспечивали создание и содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров и так далее.

За первые шесть месяцев текущего года выявлено 508 нарушений лесного законодательства, возбуждено четыре уголовных дела.

Читайте подробнее: В Новосибирске за нарушение лесного законодательства возбуждены четыре дела

05:46

Обряд жертвоприношения провели полсотни шаманов в Сибири, сообщает «ИрСити».

4 августа на остров Ольхон на Байкале съехались не только шаманы из Иркутской области, Бурятии, Карелии, Забайкалья, но и их зарубежные коллеги. Они читали молитвы, били в бубны, затем принесли в жертву барана.

Читайте подробнее: Не без жертв. Шаманы на Байкале приняли меры против пожаров

07:20

Полностью справиться с лесными пожарами помогут лишь сезонные дожди осенью, считает эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин. Об этом он сообщил «Известиям».

Читайте также: Лесные пожары: Сибири остаётся надеяться на осенние дожди?

07:43

В России за прошедшие сутки площадь пожаров уменьшилась более чем 10,8 тыс. гектаров. По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 мск 5 августа было ликвидировано 32 пожара.

Днём ранее огнеборцы потушили 31 пожар на площади 217 га. Всего по состоянию на 4 августа на территории страны действовало 174 пожара, которые полыхали на площади почти 132 тыс. га. Больше всего возгораний зафиксировано на землях лесного фонда в Иркутской области и Красноярском крае — 63 и 74 соответственно.

Об этом: За сутки в России ликвидировали более 30 пожаров

07:58

Тушение лесного пожара

08:05

Количество и площадь возгораний, находящихся «в зоне контроля» Иркутской области, начали сокращаться. По состоянию на утро 5 августа, в регионе бушевало 62 пожара на площади 533,3 тыс. га. За сутки пройденная огнём площадь сократилась почти на 127 тыс. га. Напомним, это пожары, которые не тушатся по причине экономической нецелесообразности, — затраты на тушение превосходят возможный ущерб от пожаров.

Об этом: В Иркутской области сокращается площадь пожаров, которые не тушат

08:26

В Красноярском крае ведутся поиски пропавшего в горящих лесах Эвенкийского района пожарного.

Читайте также: В Красноярском крае пропал пожарный, тушивший лес

08:38

Из Новосибирской области в город Братск Иркутской области для помощи в борьбе с лесными пожарами направлена аэромобильная группировка регионального управления МЧС России.

В её составе 85 человек. В их распоряжении всё необходимое: оборудование и имущество, позволяющие в автономном режиме в течение двух недель выполнять задачи по тушению лесных пожаров.

Об этом: Новосибирские спасатели переброшены в Иркутсткую область на тушение пожаров

08:59

В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади более 82,5 тыс. га, в том числе пять очагов — в зоне контроля.

На утро 5 августа в регионе зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади порядка 781 тыс. га.

Читайте подробнее: В Красноярском крае потушили горящие леса на площади более 82,5 тыс. га

11:03

В Красноярском крае и Иркутской области, страдающих от лесных пожаров, в зоне задымления находятся пять муниципальных образований.

Подробности в материале: В Красноярском крае и Приангарье задымлено пять муниципальных образований

11:17

В Красноярском крае и Иркутской области в тушении лесных пожаров участвуют 2,8 тысячи человек, 346 единиц техники.

Читайте подробнее: Сибирские лесные пожары тушат 2,8 тысячи человек

11:37

В Иркутской области и Красноярском крае за четыре дня работы авиации Минобороны России удалось затушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров.

Всего с 1 августа авиационная группировка в составе десяти самолётов Ил-76 и десяти вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России совершила в общей сложности 247 вылетов.

«На охваченные огнём лесные массивы с воздуха сброшено около 6 тыс. тонн воды», — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

Читайте также: Авиация Минобороны потушила в Сибири более 750 тыс. га горящей тайги

11:38

Сегодня, 5 августа, в Госдуме комитет по экологии совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции проведут совместное заседание, где депутаты заслушают представителей МЧС, Рослесхоза, Генпрокуратуры, Счетной палаты и Минприроды о мерах, которые принимаются по борьбе с лесными пожарами.

Читайте также: В Госдуме обсудят ситуацию с пожарами в Сибири

11:57

Губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя ход тушения возгораний в лесах региона, заявил о том, что в борьбе с огненной стихией наступил «радикальный перелом».

Читайте подробнее: Красноярский губернатор заявил о «радикальном переломе» в борьбе с пожарами

12:19

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил проработать реформу системы борьбы с лесными пожарами, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Реформа коснется полномочий власти, системы лесничества, учета лесного хозяйства и качества прогнозирования.

Об этом: В Госдуме намерены проработать реформу системы борьбы с лесными пожарами

12:59

Неосторожное обращение с огнем стало ключевой причиной природных пожаров в Сибири, сообщили 5 августа в пресс-службе МЧС РФ.

Читайте также: В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

13:05

Минобороны России отправило военно-транспортный Ан-26 на разведку самых крупных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Самолет с межведомственной группой на борту вылетел из Красноярска.

Читайте также: Военные отправили Ан-26 на разведку сибирских пожаров

13:11

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

«Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев в ходе совещания в Госдуме.

Об этом: МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

13:14

Основной причиной лесных пожаров в контролируемых зонах стали сухие грозы, заявил и.о. главы Рослесхоза Михаил Климов.