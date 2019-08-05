Сибирские леса горят на огромных площадях. В Красноярском крае и Иркутской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Ситуация довела людей до точки кипения. Общая площадь возгораний только в Красноярском крае и Иркутской области превышает 1,3 млн га. Вся Сибирь жалуется на дымку с запахом гари. Читайте также: Сибирь задыхается: огонь и дым охватили регионы О проблеме говорят лидеры мнений в соцсетях, отечественные звезды и даже знаменитости мирового масштаба. Власти, судя по всему, услышали жителей страны и взялись за решение проблемы. Правительство Красноярского края объявило о начале работы на севере края самолётов МЧС. А президент РФ Владимир Путин подключил к тушению пожаров в Сибири Минобороны. Подробнее о ситуации в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

00:47 01.08.2019 Лесной пожар в Красноярском крае

05:21 01.08.2019 Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании по лесным пожарам под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева 31 июля обозначил потребность в 350 млн рублей для увеличения интенсивности использования авиации, в том числе и в зоне контроля. Подробности в материале: Лесные пожары: Красноярский край попросил 350 мл рублей на авиацию

06:29 01.08.2019 В пяти районах Бурятии бушует 25 лесных пожаров на общей площади 41,9 тыс. га. Из них тушат четыре пожара, ещё 20 «термоточек» находятся в зоне контроля. Правда, площадь этих «точек» — 41,3 тыс. га. Подробности в материале: Из 25 действующих пожаров в Бурятии тушат четыре

07:08 01.08.2019 Якутии катастрофически не хватает денег на тушение лесных пожаров. А если по предложению Дмитрия Медведева будут расширены зоны контроля лесных пожаров, ситуация усугубится. Заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозеров сообщил, что регион не получает и четверти необходимого финансирования на тушение лесных пожаров. Об этом: Якутия на тушение пожаров не получает и четверти необходимых средств

07:31 01.08.2019 Якутии нечем платить авиапредприятиям за контроль и тушение лесных пожаров. Долги нарастают как снежный ком. Об этом: Якутии нечем платить авиапредприятиям за контроль и тушение лесных пожаров

08:21 01.08.2019 В Богучанском районе Красноярского края, где действуют лесные пожары, работает авиация МЧС России. Самолёт-амфибия Бе-200 за прошедшие сутки совершил в Богучанском районе три слива, сбросив в очаг пожара 27 тонн огнегасящей жидкости. Вертолёт Ми-8 совершил пять сливов (15 тонн огнегасящей жидкости). Также на вертолёте в эвенкийский поселок Оскоба прилетели 18 сотрудников МЧС. Читайте подробнее: На красноярские лесные пожары сбросили тонны огнегасящей жидкости

08:46 01.08.2019 Группировка МЧС в эвенкийском посёлке Оскоба. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

08:52 01.08.2019 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД провести проверки и выявить случаи умышленных поджогов леса в Сибири. Медведев полагает, что лес могли поджечь для сокрытия незаконной заготовки древесины. Читайте также: Медведев дал поручение выявить случаи умышленных поджогов леса

09:00 01.08.2019 На 1 августа площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет порядка 1 097 136 га. Подробности в материале: Площадь красноярских лесных пожаров продолжает расти

09:36 01.08.2019 Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи с недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин. Читайте также: В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

10:00 01.08.2019 Стало известно, почему в Сибири лесные пожары распространились на огромные площади. Об этом: Почему в Сибири растёт площадь лесных пожаров?

10:28 01.08.2019 В Хакасии в ближайшие дни температура воздуха поднимется выше +30 °С. Из-за жары в республике пожарная опасность может повыситься до высоких классов. Читайте также: В Хакасию придёт жара

10:29 01.08.2019 В Госдуме в качестве одной из причин катастрофических лесных пожаров в Сибири допустили саботаж. «Не исключено, что недостаточность принятых мер по тушению пожаров объясняется не только преступной халатностью, но и сознательным саботажем со стороны заинтересованных лиц», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook. Подробности в материале: В Госдуме назвали преступные причины лесных пожаров в Сибири

10:37 01.08.2019 В Госдуме с осторожным оптимизмом восприняли предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа. «Звонок Трампа Путину и предложенная помощь в борьбе с пожарами в Сибири говорит о том, что предыдущие заявления американского лидера о желании «поладить» — не блеф. Благородный жест Трампа действительно повышает шансы на нормализацию российско-американских отношений», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Читайте также: В Госдуме оценили благородный жест Трампа помочь с тушением Сибири

10:52 01.08.2019 Сотрудники центрального аппарата СКР помогут установить причины непрекращающихся в регионах Сибири и Дальнего Востока лесных пожаров. По поручению главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, они направлены в эти регионы для оказания практической помощи. «В состав группы вошли наиболее опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства», — уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Дознавателям также предстоит выяснить, какие меры предпринимались на местах для предупреждения и предотвращения лесных пожаров. Об этом: Следователи СКР направлены в охваченные пожарами регионы Сибири

11:18 01.08.2019 Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») обратился к главе минздрава Якутии Елене Борисовой с просьбой предоставить информацию о загрязнении воздуха. «Прошу предоставить мне информацию о состоянии атмосферного воздуха в Якутске, Верхоянске, Вилюйске, Среднеколымске, Мирном, Алдане и Нерюнгри с 01.07.2019 по 31.07.2019 и за аналогичный период 2018 и 2017 годов», — говорится в депутатском запросе на имя главы минздрава региона. Подробности в материале: Минздрав Якутии предоставит данные о загрязнении воздуха в период пожаров

11:24 01.08.2019 Шаманы из числа представителей коренных народов Севера проводят ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров, сообщил фольклорист и этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов. Ожидается, что ритуалы будут проведены 1 и 2 августа.

11:26 01.08.2019 Шаманы из трех регионов Сибири соберутся на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, однако лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает едва ли эффективным этот метод борьбы с пожарами. «В самом деле, когда разрушена качественная советская система охраны лесного хозяйства, отданного на откуп «эффективным менеджерам», ничего не остаётся, как устраивать танцы с бубнами. Не плясками заниматься надо, а созиданием и возрождением страны. На это, однако, господа либералы, похоже, неспособны», — отметил Зюганов. Читайте подробнее: Зюганов: в борьбе с пожарами в Сибири остается устраивать танцы с бубнами

11:45 01.08.2019 В России общая площадь лесных пожаров, по состоянию на 1 августа, приблизилась к отметке в 3 млн га, сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны». Об этом: Авиалесоохрана назвала общую площадь лесных пожаров в России

11:52 01.08.2019 Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») подсчитал, сколько потребовалось бы денег на тушение пожаров в Якутии в самом начале «сезона». Читайте также: В Госдуме подсчитали, сколько денег нужно на тушение пожаров в Якутии

11:54 01.08.2019 Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае обсуждается уже не только в регионе, но и далеко за его пределами и даже за границей. И пока красноярский губернатор Александр Усс рассуждает о «бессмысленности» борьбы с возгораниями в так называемой зоне контроля, своё мнение по этому поводу высказывают политики, блогеры, звёзды. Не остался в стороне и российский шоумен Семён Слепаков, чей пост о сибирских пожарах в «Инстаграмме» за день собрал более 300 тысяч «лайков». »Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится», — пишет шоумен. Далее, по его словам, власти решили, что «теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что всё-таки было надо», то получится, что обделались. Подробности в материале: О властях Сибири — прозой: Слепаков уже не хохмит

12:30 01.08.2019 В Сибири, где леса горят на огромных площадях, складывается ужасная ситуация, и самое страшное, что эти пожары неконтролируемые и разрастаются. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политаналитик Владимир Лифантьев, комментируя сделанное в июле красноярским губернатором Александром Уссом заявление о том, что пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно». Читайте также: «Абсолютный нонсенс»: о «бессмысленности» тушения пожаров по версии Усса

12:46 01.08.2019 Привлеченные к тушению лесных пожаров в Сибири самолеты Минобороны РФ будут вылетать не менее 20 раз за день, об этом 1 августа сообщил заместитель министра оборонного ведомства Дмитрий Булгаков. Читайте также: Самолеты Минобороны РФ будут вылетать на пожары не менее 20 раз за сутки

13:52 01.08.2019 В Красноярске в июле наблюдался очень густой смог от лесных пожаров, что уж говорить о северных районах края, где как раз происходит основное количество возгораний, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, комментируя сделанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявление о том, что на территориях субъектов, где есть лесные пожары, «ничего сверхпечального не происходит». Об этом: О задымлении в Красноярском крае: для Медведева — «ничего сверхпечального»

14:33 01.08.2019 Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области ФБУ «Авиалесоохрана» искусственно вызывает дожди. Процесс образования дождей должен инициировать запуск в облачные системы пиропатронов с йодистым серебром. Читайте также: Сибирские пожары попытаются победить искусственно вызванными дождями

14:38 01.08.2019 Рабочая группа Госдумы проведет мониторинг законодательства, проанализирует правоприменительную практику, изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесет свои предложения по ее доработке. Между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств надо выбирать второе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте подробнее: Володин предложил прорубать более чем шестиметровые просеки в лесах

15:17 01.08.2019 Болезненной темой назвал губернатор Красноярского края Александр Усс проблему поражения лесов региона шелкопрядом. «У нас в крае есть две достаточно болезненные темы, которые заслуживают внимания и решения. Прежде всего, это порядка 1 млн га, поражённых шелкопрядом», — сказал Усс на совещании под руководством премьер-министра России Дмитрия Медведева 31 июля. По словам Усса, поражённая шелкопрядом территория очень пожароопасная. Читайте подробнее: В Красноярском крае около 1 млн га лесов поражены шелкопрядом

16:37 01.08.2019 Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин призвал верующих мусульман молиться о ниспослании дождя во время пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. «Сегодня, в преддверии наступления месяца Зуль-хиджа (в этом месяце совершается хадж) и священной пятницы, призываю руководителей местных религиозных общин, а также имамов мечетей совершить завтра молитву «Истиска» и вознести дуа (мольбу) о ниспослании Всевышним благодатного дождя», — говорится в обращении муфтия, опубликованном на сайте СМР. Подробности в материале: Глава Совета муфтиев России призвал верующих молиться о благодатном дожде

17:38 01.08.2019 По итогам совещания премьер-министра России Дмитрия Медведева в Красноярске — по вопросу о ситуации с лесными пожарами в Сибири — Генпрокуратуре и СК РФ поручено проверить, не было ли намеренного поджога лесов для того, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины. Об этом говорится на сайте правительства России. Об исполнении поручения должно быть доложено до 1 ноября. Подробности в материале: Генпрокуратуре поручено проверить пожары в Сибири на умышленные поджоги

17:44 01.08.2019 Глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв не исключил, что российская сторона может воспользоваться предложенной США помощью в тушении лесных пожаров в Сибири. Подобное сотрудничество является «обычной мировой практикой», в том числе в отношениях Москвы и Вашингтона, отметил он. Подробности в материале: МЧС: Россия может воспользоваться помощью США при тушении пожаров в Сибири

18:01 01.08.2019 Российская государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter спутниковые снимки пожаров в Сибири. Подробности в материале: Роскосмос показал спутниковые снимки горящей Сибири

18:35 01.08.2019 Военные вертолёты Ми-8, направленные в Красноярский край для тушения лесных пожаров, из-за погодных условий прибыли немного позднее самолётов Ил-76, сообщил 1 августа журналистам замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. По словам генерала Булгакова, вертолёты из состава противопожарной группировки Минобороны начнут выполнять поставленные задачи не позднее полудня 2 августа по местному времени, что соответствует 7:00 — 8:00 мск. Вертолёты за 2 августа совершат от 15 до 20 вылетов в зону лесных пожаров. В состав группы входят 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8, оборудованных специальными приспособлениями для сброса воды.

18:41 01.08.2019 Авиация Министерства обороны Российской Федерации и Министерства по чрезвычайным ситуациям потушила в Красноярском крае лесные пожары на площади 23 тыс. гектаров. Об этом: Авиация Минобороны и МЧС потушила пожары на площади 23 тыс. га

18:58 01.08.2019 В Красноярском крае, где бушуют лесные пожары, возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства региона. Об этом сообщает Главное следственное управление СКР по краю. По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица краевого минлесхоза «не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров». Из-за этого возгорания распространились на значительные территории. Сумма ущерба устанавливается. Подробности: Масштабные лесные пожары в Красноярском крае вылились в уголовное дело

20:42 01.08.2019 В Министерстве по чрезвычайным ситуациям с благодарностью отнеслись к предложению властей США о помощи в тушении масштабных лесных пожаров на территории Сибири и не исключают, что такой помощью воспользуются. Об этом: МЧС России может воспользоваться помощью США в тушении пожаров в Сибири

23:42 01.08.2019 Крупнейшая российская частная авиакомпания S7 Airlines временно вернула свое историческое название — «Авиакомпания «Сибирь» в рамках благотворительной акции по восстановлению сгоревших лесов Сибири. Подробности в материале: S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров

01:02 02.08.2019 Телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был конструктивным и не касался политики, заявил президент Штатов Дональд Трамп, передаёт C-SPAN. Комментируя свой телефонный звонок в Москву, американский президент отметил, что его поразил масштаб пожаров в Сибири, потому он и предложил свою помощь. Разговор получился «кратким» и при этом «конструктивным». По мнению Трампа, в Москве оценили его предложение. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 31 июля позвонил Путину, предложив помощь американских служб в тушении пожаров в Сибири. Российский президент искренне поблагодарил коллегу. Подробности в материале: Без политики. Трамп высказался о разговоре с Путиным

03:26 02.08.2019 Глава Якутии Айсен Николаев своим указом ввёл режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за горящих лесов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. Читайте также: Якутии нечем платить авиапредприятиям за контроль и тушение лесных пожаров Читайте подробнее: Власти Якутии из-за пожаров ввели региональный режим ЧС и пошёл дождь

03:52 02.08.2019 Самолёт-амфибия Бе-200, прибывший в Якутию для тушения лесных пожаров, сломался. Из строя вышла система сброса воды. Об этом: Самолёт-амфибия, прибывший в Якутию тушить пожары, стоит в ремонте

05:00 02.08.2019 Острая ситуация с пожарами и дымом от них сохраняется в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. По информации спасателей, в задымление попали 804 населённых пункта в 38 районах. Об этом: В зоне задымления от пожаров находится 804 населённых пунктов Сибири и ДФО

06:58 02.08.2019 На митинге за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, который состоялся 1 августа, было много людей, недовольных ситуацией с лесными пожарами в регионе. Об этом сообщил красноярский общественный деятель Руслан Фарманов. «Лесные пожары стали точкой кипения к выходу народа на улицу за отставку губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса. Много было недовольных людей как экологией по городу в целом, так и тем, что Усс намеренно отказывался тушить лесные пожары, называя это экономически невыгодным», — сказал общественник.

07:07 02.08.2019 Площадь горящих лесов в Якутии выросла до 1,2 млн га. Большая часть пожаров находится в зоне контроля. Читайте подробнее: В Якутии горит уже 1,2 млн га лесов и тайги

08:07 02.08.2019 В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили пять лесных пожаров в четырёх районах (Богучанском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Эвенкийском) на площади более 5,4 тыс. га, в том числе один очаг возгорания в зоне контроля. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в краевом минлесхозе. В то же время на утро 2 августа в регионе действуют 128 лесных пожаров на общей площади более 1,1 млн га. Об этом: Красноярские лесные пожары: потушено 5,4 тыс. га, горит — более 1 млн га

08:19 02.08.2019 1 августа в Иркутской области было ликвидировано девять лесных пожаров площадью 6,6 тыс. га. Продолжает гореть ещё 61 возгорание, из которых лишь восемь локализованы. При этом 71 пожар действует на общей площади в 638 тыс. гектар, которые отнесены к зоне контроля. То есть их не будут тушить, поскольку затраты на это превышают возможный ущерб от огня. Читайте также: Площадь лесных пожаров в Приангарье не сокращается

08:25 02.08.2019 Томская художница, которая сейчас живёт в Москве, Гуля Юлдашева решила рассказать о пожарах в Сибири через комикс. «Сибирь — наш дом горит! — написала она на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». — Я решила поддержать эту ситуацию ярким комиксом, чтобы ещё больше людей поняли о проблеме! О катастрофе». Она призвала вместе подписать петицию с требованием начать тушить сибирский лес и пожелала всем «мир без пожаров и катаклизмов». В комиксе рассказывается о том, что планета Земля пожаловалась врачу на сильный жар и «сильное жжение в области Сибири». Диагноз, который поставил доктор, — неизлечимая болезнь «человеческий паразитизм». И сказал, что жар сам спадёт. Но через неделю «пациенту» стало ещё хуже. На что врач заявил, что ничем помочь уже не может, потому что «теперь это экономически невыгодно». Подробности в материале: «Человеческий паразитизм»: художница выпустила комикс о пожарах в Сибири

09:07 02.08.2019 Специалисты Роспотребнадзора провели исследования качества атмосферного воздуха в городах Усть-Кут, Братск, Бодайбо, Усть-Илимск, а также Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах, подверженных задымлению от лесных пожаров. «По результатам исследований 01.08.2019 в г. Киренске зарегистрировано превышение в атмосферном воздухе предельно допустимых концентраций по содержанию углерод оксид — в 1,2 раза, сера диоксид — в 1,02 раза, азот диоксид, взвешенные вещества — превышений нет», — сообщили в пресс-службе. Читайте также: В городе Приангарья из-за дыма рекомендуют не выходить на улицы

09:11 02.08.2019 Доктор, что со мной? Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK У меня сильное жжение в области Cибири Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK Жар сам спадет! Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK Темнеет в глазах Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK «Экономически не выгодно» Цитата со страницы Гули Юлдашевой в VK

09:26 02.08.2019 В Улан-Удэ, а также посёлке Заиграево превышены гигиенические нормативы по взвешенным веществам до 1,24 и 1,6 ПДК соответственно. Всего специалисты Роспотребнадзора 1 августа провели 87 исследований атмосферного воздуха в населённых пунктах восьми районов Бурятии и столице Бурятии, подверженных задымлению из-за лесных пожаров. Об этом: Воздух в столице Бурятии загрязнён из-за дыма

10:17 02.08.2019 Федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в российских лесах на август 2019 года. По данным ведомства, в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прогнозируется «повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности». Об этом: Разработан прогноз пожарной опасности в лесах России на август

11:00 02.08.2019 Наиболее сложная лесопожарная обстановка в Сибири складывается в Красноярском крае и Иркутской области. В этих регионах усилены меры по борьбе с лесными пожарами, сообщили 2 августа в Сибирском окружном информационном центре. Об этом: В Красноярском крае и Приангарье усилили меры по борьбе с лесными пожарами

11:39 02.08.2019 В Красноярском крае продолжают бороться лесными пожарами как с земли, так и с воздуха. С утра 2 августа самолёты Ил-76 Военно-транспортной авиации ВКС России совершили уже 18 вылетов. Как уточнили в Минобороны РФ, в районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний. Читайте подробнее: Военная авиация потушила 18 очагов пожаров в Красноярском крае

12:44 02.08.2019 Вертолёты Ми-8 Минобороны РФ 2 августа совершили десять вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, сброшено 50 тонн воды, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Читайте также: Десять вылетов, 50 тонн воды: сибирские пожары тушат с помощью Ми-8

14:04 02.08.2019 Губернатор страдающего от лесных пожаров Красноярского края Александр Усс назвал «болезненной темой» региона поражённые шелкопрядом леса на площади около 1 млн га и на совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил о том, что «эту тему необходимо закрывать, ликвидировать сухостой и нейтрализовать эту опасность». Однако экологи из «Гринпис» и WWF не считают предложение пустить под топор миллион гектаров тайги оправданным. Читайте подробнее: Эколог раскритиковал предложение Усса вырубить миллион гектаров тайги

14:31 02.08.2019 По всей территории Забайкальского края наблюдается задымление, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону. Как уточнили в ведомстве, причина — вынос воздушных масс с северных районов Иркутской области и Бурятии. Сильнее всего смог будет чувствоваться в Каларском, Тунгокоченском, Тунгиро-олекминском и Читинском районах. При этом забайкальские синоптики не зафиксировали превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Тем не менее в региональном управлении МЧС забайкальцев попросили обеспечить «максимально безопасные условия проживания в доме». Об этом: МЧС: в Забайкальском крае наблюдается задымление

14:40 02.08.2019 Основные условия для локализации и ликвидации лесных пожаров обеспечивает работа наземных группировок сил, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана», добавив, что работа ведётся «в самом пекле». Читайте также: Авиалесоохрана рассказала о борьбе с лесными пожарами «в самом пекле»

14:48 02.08.2019 Средняя стоимость размера страховки от ЧС составит порядка 200 рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, такую цифру назвал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. «Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс. В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС. Читайте также: Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

14:55 02.08.2019 В страдающем от лесных пожаров Красноярском крае к борьбе с огнём привлечены более 900 человек, используется свыше 100 единиц техники. Подробности в материале: Красноярский край: с лесными пожарами борются более 900 человек

15:10 02.08.2019 Муниципалитеты Забайкальского края приступили к восстановлению лесов, пострадавших от степных палов и крупных возгораний. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Рослесхоз обследует деревья на наличие различных повреждений и проводит комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, повреждённых огнем. Рослесозащита занимается мониторингом и дистанционным наблюдением — объём работы увеличен на 4 млн га — до 8,3 млн га. Проведена расшифровка космических снимков. Почти в два раза увеличена и площадь наземных наблюдений — до 27 тыс. га. В министерстве подчёркивают, треть выполненных по наземному наблюдению работ показала, поврежденными являются 638 га. Анализ продолжается. Подробности в материале: В Забайкальском крае начали восстанавливать пострадавшие в огне леса

15:15 02.08.2019 За сутки авиация ВКС России ликвидировала в Красноярском крае и Иркутской области лесные пожары на территории около 90 тысяч гектаров, сообщили 2 августа в Минобороны России. Читайте также: Лесные пожары: военная авиация за сутки потушила в Сибири более 90 тыс. га

15:31 02.08.2019 В связи с установившейся жаркой и сухой погодой губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввёл в 16-ти муниципалитетах региона особый противопожарный режим. Подробности в материале: В муниципалитетах Томской области вводится особый противопожарный режим

16:27 02.08.2019 Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков более 4 часов облетал очаги лесных пожаров в Богучанском, Кежемском и Енисейском районах Красноярского края на самолете Ан-26. Как уточнили ИА REGNUM в Министерстве обороны РФ, в ходе облёта было уточнено местоположение наиболее сложных очагов пожаров, где во второй половине дня 2 и 3 августа будут сосредоточены основные силы авиации для тушения пожаров.

16:29 02.08.2019 По словам Булгакова, 2 августа самолеты и вертолёты Минобороны России потушили 60 лесных пожаров на площади 90 тысяч гектаров. «Сегодня в Красноярском крае было выполнено 26 полётов самолетов Ил-76 ВТА со сбросом 1092 тонн воды на очаги пожаров и 100 полётов вертолётов Ми-8 с 550 тоннами воды. Вертолеты Ми-8 также провели воздушную разведку очагов пожаров», — подчеркнул замминистра.

16:30 02.08.2019 О том, стоит ли сибирякам ждать улучшения погоды на выходные (3−4 августа), рассказали сегодня, 2 августа, в Гидрометцентре России. Пока Сибирь страдает от дождей и жары. В Иркутской области осадки вызвали вторую волну затоплений, жара — на юге Западной Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области горят леса. Об этом: Сибирь страдает от дождя и жары: ждать ли в выходные улучшения погоды?

16:47 02.08.2019 В Псковской области вертолётчики Западного военного округа провели тренировку по тушению лесных пожаров с применением водосливных устройств. А 1 августа три экипажа самолётов Ил-76 из Псковской области отправились тушить лесные пожары в Сибирь. Об этом: Армейская авиация провела тренировку по тушению пожаров в псковских лесах

19:20 02.08.2019 Самолёты и вертолёты российского Министерства обороны за двое суток ликвидировали в Красноярском крае и Иркутской области возгорания на общей площади 113 тыс. гектаров, сообщает 2 августа пресс-служба Минобороны РФ. Потушены 84 очага возгорания, при этом самолёты Ил-76 совершили 34 вылета на тушение лесных пожаров, сбросив свыше 1400 тонн воды. Задействованные в операции вертолёты Ми-8 совершили более 100 вылетов, сбросив на горящие леса порядка 550 тонн воды.

07:52 03.08.2019 Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава краевого ГУ МЧС Игорь Лисин на самолёте Ил-76 Минобороны РФ вылетели в Эвенкию к месту лесных пожаров. Подробности в материале: Красноярский губернатор вылетел к месту лесных пожаров в Эвенкии

08:49 03.08.2019 В Красноярском крае за прошедшие сутки потушили десять лесных пожаров на площади более 58,5 тыс. га, в том числе два очага в зоне контроля. Однако ситуация с пожарами остаётся напряжённой. На утро 3 августа в крае зарегистрировано 135 пожаров на общей площади более 1,1 млн га. Об этом: Красноярские пожары за сутки потушили на площади почти 60 тыс. га

09:04 03.08.2019 Смог из продуктов горения сибирской тайги в Забайкальском крае сохранится до 5 августа. Об этом: Смог от лесных пожаров в Сибири сохранится в Забайкалье до 5 августа

10:58 03.08.2019 Более 10 тысяч человек при 3 тысячах единицах техники ведут борьбу с масштабными лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом: С огнем в Сибири ведут борьбу 10 тысяч человек — МЧС

13:37 03.08.2019 Авиация министерства обороны Российской Федерации ликвидировала 16 крупных очагов лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Подробности в материале: ЗА сутки авиация Минобороны РФ поутшила 16 очагов лесных пожаров

13:49 03.08.2019 В Красноярском крае потушили труднодоступный лесной пожар в заповеднике «Тунгусский». Пожарные федеральной Авиалесоохраны ликвидировали возгорание, возникшее на непроходимой территории из-за сухой грозы, вручную. Лесопожарную технику туда доставить невозможно из-за отсутствия дорог. Об этом: Красноярский край: потушен пожар в заповеднике «Тунгусский»

09:39 04.08.2019 Десять природных пожаров общей площадью более 3,7 тысяч га ликвидированы лесопожарными формированиями в Якутии. Об этом: Природные пожары на площади 3751 га ликвидированы за сутки в Якутии

04:50 Ситуация с природными пожарами в Якутии чуть улучшилась, но продолжает оставаться сложной. По информации «Авиалесоохраны», в республике на 5 августа действует — 123 лесных пожара. Подробности в материале: Дожди улучшили обстановку в горящих лесах Якутии

05:43 Лесное законодательство в Новосибирской области нарушают как представители уполномоченных органов государственной власти, так и лесопользователи. К такому выводу пришли сотрудники региональной прокуратуры, проанализировав результаты надзора в этой сфере в первом полугодии 2019 года. Должностные лица нарушали требования законодательства при предоставлении гражданам древесины для собственных нужд. Также они несвоевременно информировали граждан о наличии лесных насаждений на территории лесничеств для продажи для собственных нужд, нарушали очерёдность и сроки предоставления древесины, необоснованно отказывали в заключении договоров купли-продажи. Лесопользователи не соблюдали порядок проведения рубок леса, плохо очищали лесосеки от порубочных остатков, складировали остатки в кучи больше разрешённых размеров и в непосредственной близости от растущих деревьев, не очищали лесные участки от сухой травы, не обустраивали минерализованные полосы, не обеспечивали создание и содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров и так далее. За первые шесть месяцев текущего года выявлено 508 нарушений лесного законодательства, возбуждено четыре уголовных дела. Читайте подробнее: В Новосибирске за нарушение лесного законодательства возбуждены четыре дела

05:46 Обряд жертвоприношения провели полсотни шаманов в Сибири, сообщает «ИрСити». 4 августа на остров Ольхон на Байкале съехались не только шаманы из Иркутской области, Бурятии, Карелии, Забайкалья, но и их зарубежные коллеги. Они читали молитвы, били в бубны, затем принесли в жертву барана. Читайте подробнее: Не без жертв. Шаманы на Байкале приняли меры против пожаров

07:20 Полностью справиться с лесными пожарами помогут лишь сезонные дожди осенью, считает эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин. Об этом он сообщил «Известиям». Читайте также: Лесные пожары: Сибири остаётся надеяться на осенние дожди?

07:43 В России за прошедшие сутки площадь пожаров уменьшилась более чем 10,8 тыс. гектаров. По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 мск 5 августа было ликвидировано 32 пожара. Днём ранее огнеборцы потушили 31 пожар на площади 217 га. Всего по состоянию на 4 августа на территории страны действовало 174 пожара, которые полыхали на площади почти 132 тыс. га. Больше всего возгораний зафиксировано на землях лесного фонда в Иркутской области и Красноярском крае — 63 и 74 соответственно. Об этом: За сутки в России ликвидировали более 30 пожаров

07:58 Тушение лесного пожара

08:05 Количество и площадь возгораний, находящихся «в зоне контроля» Иркутской области, начали сокращаться. По состоянию на утро 5 августа, в регионе бушевало 62 пожара на площади 533,3 тыс. га. За сутки пройденная огнём площадь сократилась почти на 127 тыс. га. Напомним, это пожары, которые не тушатся по причине экономической нецелесообразности, — затраты на тушение превосходят возможный ущерб от пожаров. Об этом: В Иркутской области сокращается площадь пожаров, которые не тушат

08:26 В Красноярском крае ведутся поиски пропавшего в горящих лесах Эвенкийского района пожарного. Читайте также: В Красноярском крае пропал пожарный, тушивший лес

08:38 Из Новосибирской области в город Братск Иркутской области для помощи в борьбе с лесными пожарами направлена аэромобильная группировка регионального управления МЧС России. В её составе 85 человек. В их распоряжении всё необходимое: оборудование и имущество, позволяющие в автономном режиме в течение двух недель выполнять задачи по тушению лесных пожаров. Об этом: Новосибирские спасатели переброшены в Иркутсткую область на тушение пожаров

08:59 В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировали 11 лесных пожаров на общей площади более 82,5 тыс. га, в том числе пять очагов — в зоне контроля. На утро 5 августа в регионе зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади порядка 781 тыс. га. Читайте подробнее: В Красноярском крае потушили горящие леса на площади более 82,5 тыс. га

11:03 В Красноярском крае и Иркутской области, страдающих от лесных пожаров, в зоне задымления находятся пять муниципальных образований. Подробности в материале: В Красноярском крае и Приангарье задымлено пять муниципальных образований

11:17 В Красноярском крае и Иркутской области в тушении лесных пожаров участвуют 2,8 тысячи человек, 346 единиц техники. Читайте подробнее: Сибирские лесные пожары тушат 2,8 тысячи человек

11:37 В Иркутской области и Красноярском крае за четыре дня работы авиации Минобороны России удалось затушить лесные пожары на площади 753 тысячи гектаров. Всего с 1 августа авиационная группировка в составе десяти самолётов Ил-76 и десяти вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России совершила в общей сложности 247 вылетов. «На охваченные огнём лесные массивы с воздуха сброшено около 6 тыс. тонн воды», — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ. Читайте также: Авиация Минобороны потушила в Сибири более 750 тыс. га горящей тайги

11:38 Сегодня, 5 августа, в Госдуме комитет по экологии совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции проведут совместное заседание, где депутаты заслушают представителей МЧС, Рослесхоза, Генпрокуратуры, Счетной палаты и Минприроды о мерах, которые принимаются по борьбе с лесными пожарами. Читайте также: В Госдуме обсудят ситуацию с пожарами в Сибири

11:57 Губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя ход тушения возгораний в лесах региона, заявил о том, что в борьбе с огненной стихией наступил «радикальный перелом». Читайте подробнее: Красноярский губернатор заявил о «радикальном переломе» в борьбе с пожарами

12:19 Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил проработать реформу системы борьбы с лесными пожарами, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа. Реформа коснется полномочий власти, системы лесничества, учета лесного хозяйства и качества прогнозирования. Об этом: В Госдуме намерены проработать реформу системы борьбы с лесными пожарами

12:59 Неосторожное обращение с огнем стало ключевой причиной природных пожаров в Сибири, сообщили 5 августа в пресс-службе МЧС РФ. Читайте также: В МЧС назвали основную причину лесных пожаров в Сибири

13:05 Минобороны России отправило военно-транспортный Ан-26 на разведку самых крупных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Самолет с межведомственной группой на борту вылетел из Красноярска. Читайте также: Военные отправили Ан-26 на разведку сибирских пожаров

13:11 В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа. «Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев в ходе совещания в Госдуме. Об этом: МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека