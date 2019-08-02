В Красноярске на 1 августа запланирован митинг за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Мероприятие согласовано мэрией, заявленное количество участников — 2 тыс. человек, место проведения — сквер Космонавтов, сообщил один из организаторов акции протеста, красноярский общественный деятель Сергей Конобеевский. По сообщениям местных массмедиа, власти края не чинят препятствий организаторам митинга. Усс — руководитель с большим политическим стажем: в течение 20 лет (с 1998 года) возглавлял краевое Законодательное собрание, в сентябре 2017 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Красноярского края и через год выиграл губернаторские выборы в регионе, получив более 60% голосов. Александр Усс получил общероссийскую известность в связи со скандальными событиями и высказываниями, связанными с лесной отраслью, с инцидентом в подтопленном Канске и горящими лесами. [[[picture2]]]

Геннадий Троицкий Дом Советов. Красноярск

06:17 01.08.2019 Петицию за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, созданную общественным деятелем Сергеем Конобеевским два месяца назад, к 1 августа подписали 5118 человек. Конобеевский — один из организаторов согласованного мэрией митинга за отставку Усса, который должен состояться 1 августа в сквере Космонавтов в Красноярске. Читайте также: Тысячи человек подписали петицию за отставку красноярского губернатора

07:32 01.08.2019 Ещё один скандал связан с паводком в городе Канске, пик которого пришёлся на 1 июля. В этот день Александр Усс приехал в Канск. На вопрос одной из жительниц о возможном размытии дороги он дал весьма резкий ответ: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё». Подробнее: «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска Впрочем, позже Усс извинился перед женщиной, которая, в свою очередь, назвала инцидент исчерпанным. Читайте также: Красноярский губернатор «качнул права» без последствий?

07:56 01.08.2019 Как известно, в Сибири бушуют лесные пожары. В Красноярском крае леса горят на огромных площадях, превышающих 1 млн га. Дым от пожаров в июле накрыл не только край, но и другие регионы России. Комментируя эту ситуацию, Александр Усс заявил, что масштабные лесные пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно». Читайте также: Обычное природное явление: красноярский губернатор о лесных пожарах Это заявление губернатора также очень быстро разлетелось по местным и федеральным СМИ. Между тем петицию за введение режима ЧС в Сибири из-за лесных пожаров к 1 августа подписали уже более 800 тысяч человек. В Красноярском крае режим ЧС из-за пожаров введён.

08:33 01.08.2019 «В Красноярске есть специально отведённое место для тех, кто желает обсудить общественно-политические вопросы. И что касается этого мероприятия, то это право людей — собраться и выразить свою точку зрения», — так в краевом правительстве прокомментировали митинг за отставку губернатора, который должен состояться 1 августа в сквере Космонавтов. Об этом: Красноярское правительство прокомментировало митинг за отставку губернатора

09:01 01.08.2019 Кстати, площадь лесных пожаров в Красноярском крае продолжает расти. На 1 августа она составила порядка 1 097 136 га. Подробнее: Площадь красноярских лесных пожаров продолжает расти

09:42 01.08.2019 «Мы подали заявку на проведение мероприятия ещё месяц назад. Два раза нам согласовывали за день до проведения митинга — мы не успевали проинформировать людей. Народ уже воет от такого губернатора — у нас постоянное «чёрное небо», самое дорогое электричество», — сказал в конце июля организатор митинга, общественник Сергей Конобеевский «Коммерсанту».

10:13 01.08.2019 Что касается «лесного» скандала, красноярский политолог Сергей Комарицын убеждён, что озвученная Татьяной Давыденко информация носит «заказной характер». Читайте также: Красноярский губернатор «качнул права»: простит ли его Москва и зачем?

10:59 01.08.2019 Организатор митинга за отставку Усса — Сергей Конобеевский — высказывал претензии и в адрес прежнего красноярского губернатора Виктора Толоконского, ушедшего в отставку с этой должности в сентябре 2017 года. В 2017 году Конобеевский, по сообщениям красноярских массмедиа, пожаловался на Толоконского президенту РФ Владимиру Путину. Если конкретнее, то речь шла о невыплате зарплат сотрудникам авиакомпании, где Конобеевский работал.

12:21 01.08.2019 Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае обсуждается уже не только в регионе, но и далеко за его пределами, и даже за границей. И пока красноярский губернатор Александр Усс рассуждает о «бессмысленности» борьбы с возгораниями в так называемой зоне контроля, своё мнение по этому поводу высказывают политики, блогеры, звёзды. Не остался в стороне и российский шоумен Семён Слепаков, чей пост о сибирских пожарах в «Инстаграме» за день собрал более 300 тысяч «лайков». »Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится», — пишет шоумен. Далее, по его словам, власти решили, что «теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что всё-таки было надо», то получится, что обделались. Читайте также: О властях Сибири — прозой: Слепаков уже не хохмит

12:35 01.08.2019 Сделанное в конце июля красноярским губернатором Александром Уссом заявление о том, что пожары в так называемой зоне контроля — это «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», прокомментировал омский политаналитик Владимир Лифантьев. По его словам, Александр Усс «сначала сказал, потом подумал». "Абсолютный нонсенс в подходе губернатора в том, что власти вообще не контролируют ситуацию, несмотря на заверения в обратном. За две недели площадь пожаров увеличилась многократно, а нам говорят о зоне контроля, где пожары можно не тушить, сидеть сложа руки и ждать. Ждать чего? Горящие на таких площадях леса — это ужасно. И самое страшное, что эти пожары неконтролируемые, разрастаются, а дождя нет и не предвидится», — сказал Владимир Лифантьев. Об этом: «Абсолютный нонсенс»: о «бессмысленности» тушения пожаров по версии Усса

13:50 01.08.2019 Громкие заявления о ситуации, связанной с лесными пожарами и их последствиями, делает не только красноярский губернатор Александр Усс. Выслушав доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой, премьер-министр России Дмитрий Медведев решил, что «ничего сверхпечального не происходит». Подробнее: О задымлении в Красноярском крае: для Медведева — «ничего сверхпечального»

14:14 01.08.2019 Организатор митинга Сергей Конобеевский утверждает, что в сквере Космонавтов уже начали собираться люди. Начало митинга запланировано на 19:00 по местному времени.

15:24 01.08.2019 В Красноярске 1 августа в 19:00 по местному времени начался митинг за отставку губернатора края Александра Усса, организованный общественным деятелем Сергеем Конобеевским. Акция протеста проходит в сквере Космонавтов. О количестве митингующих информации пока нет, однако, судя по всему, оно достаточно внушительное. В том числе к митингу присоединилось много молодёжи. Читайте также: В Красноярске проходит митинг за отставку губернатора

15:52 01.08.2019 На митинг за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, который проходит 1 августа в сквере Космонавтов, собрались «около тысячи человек и даже больше». Об этом ИА REGNUM сообщил организатор акции протеста Сергей Конобеевский. Подробности в материале: «Около тысячи» человек митингуют за отставку красноярского губернатора

16:20 01.08.2019 В Красноярске сегодня, 1 августа, в сквере Космонавтов проходит митинг за отставку губернатора региона Александра Усса. «Пришел качнуть права», — значится на плакате одного из митингующих. Речь идёт о диалоге Усса с жительницей пережившего паводок красноярского города Канска. 1 июля в Канске женщина спросила губернатора, что будет, если размоет дорогу, на что Усс весьма жёстко ответил: «Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё». Читайте подробнее: «Пришел качнуть права»: плакат на митинге за отставку губернатора Усса

16:48 01.08.2019 Митинг за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, проходивший 1 августа в сквере Космонавтов в краевой столице, завершился. По словам организатора Сергея Конобеевского, в резолюции прописано требование отставки Усса. «Если результатов (отставки — прим. ИА REGNUM ) не будет в течение двух недель, будем устраивать ещё один митинг», — сказал Конобеевский. Подробности в материале: В Красноярске завершился митинг за отставку губернатора

17:40 01.08.2019 Примечательно, что в канун митинга за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса один из Telegram-каналов опубликовал видео, в котором девушка предлагает молодым людям «работу»: 1 августа прийти в сквер Космонавтов и за 1000 рублей покричать «Долой губернатора!». Участники этой 17-секундной постановки прячут лица. А завершается видео диалогом «Пойдем?» — «Пошли!». Все это выглядит нелепо и явно срежиссировано, пишет krasnews.com. «Те, кто заказывал этот шедевр, очевидно, хотел дискредитировать организаторов митинга. Однако в действительности лишь добавил митингу дополнительные упоминания в Telegram-каналах, соцсетях, в СМИ и тысячи просмотров в ютубе», — отмечает издание.

18:22 01.08.2019 Приезд Дмитрия Медведева в Красноярск не повлиял на проведение санкционированного митинга против отставки красноярского губернатора Усса, хотя местные СМИ и не исключали его внезапной отмены. Напомним, глава правительства РФ, по его собственным словам, «скорректировал график» поездки в Читу, решив сделать остановку в Красноярске, чтобы обсудить проблему лесных пожаров в Сибири. На самом совещании с участием премьера Усс уже не говорил, что тушить пожары «бессмысленно» и «где-то даже вредно» — прозвучали вполне конкретные предложения, которые, возможно, улучшат ситуацию, а может даже искоренят проблемы лесной отрасли, связанные с законодательством. Между тем митингующие взяли на вооружение цитаты самого красноярского губернатора. «Иметь такого губернатора бессмысленно и даже вредно», — гласят плакаты с портретом Усса.

18:38 01.08.2019 Предположения ряда красноярских СМИ о том, что визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Красноярск повлияет на отмену проведения митинга за отставку губернатора Александра Усса, не сбылись. Митинг состоялся и собрал довольно приличное количество участников. Читайте также: Визит Медведева в Красноярск не сорвал митинг за отставку губернатора Усса

18:40 01.08.2019 Но вообще-то слово «вредно» глубоко запало. Даже Дмитрий Медведев его употребил на совещании в Красноярске, правда, с частицей «не» — «не вредно». В борьбе с пожарами он предложил учитывать опыт стран, где они тоже «бушуют», — на Аляске, в Европе. «Различного рода изменения — вы упомянули изменения, связанные с климатом, проблемы, связанные с шелкопрядом. Конечно, на это надо обращать внимание, привлечь все научные организации, поскольку это тоже благотворная среда для распространения пожаров. Допустим, ещё вчера этого не было, а сегодня появилось. Это надо принимать в расчёт, чтобы готовить предложения по борьбе с пожарами. Надо это сделать, не грех проконсультироваться со странами, где эта проблема так же, как у нас, существует. На Аляске эти пожары бушуют, да и в Европе пожары постоянно. У них тоже есть научные подходы к этому. Проведите консультации, я думаю, в этой ситуации это абсолютно не вредно», — сказал Медведев.

19:14 01.08.2019 В Красноярском крае, где бушуют лесные пожары, возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц министерства лесного хозяйства региона. По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица краевого минлесхоза «не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров». Из-за этого возгорания распространились на значительные территории. Сумма ущерба устанавливается. Читайте также: Масштабные лесные пожары в Красноярском крае вылились в уголовное дело

19:16 01.08.2019 В связи с возбуждением уголовного дела о халатности должностных лиц минлесхоза Красноярского края стоит напомнить, что по итогам совещания премьер-министра России Дмитрия Медведева в Красноярске по вопросу о ситуации с лесными пожарами в Сибири Генпрокуратуре и СК РФ поручено проверить, не было ли намеренного поджога лесов для того, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины. Об этом: Генпрокуратуре поручено проверить пожары в Сибири на умышленные поджоги

23:17 01.08.2019

06:55 На митинге за отставку губернатора Красноярского края Александра Усса было много людей, недовольных ситуацией с лесными пожарами в регионе, рассказал красноярский общественный деятель Руслан Фарманов. «Лесные пожары стали точкой кипения к выходу народа на улицу за отставку губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса. Много было недовольных людей как экологией по городу в целом, так и тем, что Усс намеренно отказывался тушить лесные пожары, называя это экономически невыгодным», — сказал общественник в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Читайте подробнее: Митинг за отставку губернатора Усса: «Лесные пожары стали точкой кипения»