Красноярск, , 17:38 — REGNUM

По итогам совещания премьер-министра России Дмитрия Медведева в Красноярске — по вопросу о ситуации с лесными пожарами в Сибири — Генпрокуратуре и СК РФ поручено проверить не было ли намеренного поджога лесов для того, чтобы скрыть незаконную заготовку древесины. Об этом говорится на сайте правительства России.

Генеральная прокуратура РФ Вячеслав Седых © ИА Красная Весна

Об исполнении поручения должно быть доложено до 1 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае и Иркутской области из-за лесных пожаров введён режим ЧС. По состоянию на 31 июля только в Красноярском крае зарегистрировано 102 лесных пожара на общей площади 1,06 млн га. Дым и запах гари чувствуются в соседних регионах.

Накануне, 31 июля, Дмитрий Медведев провёл оперативное совещание в Красноярске. По его словам, населённым пунктам пожары не угрожают, но нужно усилить и контроль и тушение уже имеющихся возгораний.

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