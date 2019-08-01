Красноярск, , 09:00 — REGNUM

В Красноярском крае по состоянию на 00:00 (мск) 1 августа действуют 60 пожаров на землях лесного фонда на площади 24 328 га, пожар в заповедние «Тунгусский» на площади 1570 га, а также 60 пожаров в так называемой зоне контроля на площади 1 071 238 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1947

Таким образом, на 1 августа площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет порядка 1 097 136 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 31 июля в регионе было зарегистрировано 110 лесных пожаров на общей площади 1 065 272 га.

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