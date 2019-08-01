Красноярск, , 11:54 — REGNUM

Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае обсуждается уже не только в регионе, но и далеко за его пределами и даже за границей. И пока красноярский губернатор Александр Усс рассуждает о «бессмысленности» борьбы с возгораниями в так называемой зоне контроля, своё мнение по этому поводу высказывают политики, блогеры, звёзды. Не остался в стороне и российский шоумен Семён Слепаков, чей пост о сибирских пожарах в «Инстаграмме» за день собрал более 300 тысяч «лайков».

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«Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится», — пишет шоумен.

Далее, по его словам, власти решили, что «теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо», то получится, что обделались.

В пример Слепаков привёл школьника, который обделался на уроке и делал вид, что ничего не произошло:

«Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, подозрительно смотрели друг на друга. На перемене выяснили, что случилось и с кем».

В итоге обделавшегося школьника домой отправила учительница, «и все вздохнули с облегчением».

»В случае с пожарами в Сибири такое впечатление, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует», — считает Семён Слепаков.

Кстати, сибирским пожарам Семён Слепаков посвятил пост в прозе, а не в виде юмористической песни под гитару.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в двух сибирских регионах — Красноярском крае и Иркутской области — площадь лесных пожаров по состоянию на 1 августа составляла порядка 1,8 млн га. Ещё более миллиона га горит в Якутии.

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