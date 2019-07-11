Красноярск, , 13:41 — REGNUM

Депутаты Заксобрания Красноярского края сегодня, 11 июля, на сессии, практически единогласно проголосовали за досрочное прекращении полномочий председателя региональной Счётной палаты Татьяны Давыденко, которая в конце мая 2019 года во всеуслышание заявила о криминализации лесной отрасли в крае.

Решение депутатов прокомментировал первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Сергей Попов. По его словам, за снятие Давыденко с должности проголосовали 42 депутата, один — «против», один воздержался. Двое не голосовали. При этом данное решение было принято в закрытом режиме.

«Информация, которая звучала в закрытом формате сессии, содержит персональные данные ряда лиц, родственные связи и прочие деликатные моменты, которые фигуранты, если сочтут нужным, раскроют», — заявил Попов, отвечая на вопрос о закрытом формате сессии.

Что касается непосредственно результата, парламентарий напомнил о том, что 10 июля состоялось совместное заседание комитетов Заксобрания, по итогам которого, рассмотрев документы прокуратуры и возражения Давыденко, депутаты вынесли предложение рассмотреть на сессии 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы СП.

«Это рассмотрение состоялось. Решением сессии полномочия председателя Счётной палаты Красноярского края Татьяны Алексеевны Давыденко прекращены. Мы приняли это решение, дальше должно быть опубликовано постановление, оно вступит в законную силу», — сказал Попов.

Известно, что он сам был среди проголосовавших «за»:

»Я голосовал за поддержку этого решения — и вчера на комитете, и сейчас. Потому что есть абсолютно чёткий внятный комплекс вещей, которые необходимо принять во внимание, принимая такое решение. Первое, это доводы прокуратуры, которые однозначно говорят о юридических основаниях для досрочного прекращения полномочий. Это факты, которые говорят о злоупотреблении служебным положением в интересах аффилированных лиц в области авиации, и это нарушение антикоррупционного законодательства, неурегулированный конфликт интересов. Доводы Татьяны Алексеевны, которые мы получили вчера, в обратном меня, как депутата, не убедили. Поэтому я голосовал за это решение. Это юридическая в чистом виде сторона вопроса, она в основе данного решения».

Повод добавил, что этот вопрос «нельзя отрывать в целом от психологической и эмоциональной обстановки, которая сложилась в Красноярском крае».

"По большому счёту, все мы видим, что председатель Счётной палаты участвует в политической кампании, информационной войне, которую мы наблюдаем в Красноярском крае. Участвует в интервью на YouTube, где звучит откровенно недостоверная, лживая информация. Журналист, конечно, может не знать, а может использовать этот формат и говорить недостоверные факты ради каких-то интересов и целей, но председатель Счётной палаты, которая это всё слышит и даже не пытается опровергнуть, про эти пресловутые 45 миллиардов, которые украли, хотя это просто выручка… На мой взгляд, с морально-этической точки зрения, в соответствии с кодексом, который разделяют контрольно-счётные органы субъектов РФ, это недопустимое поведение. Это либо непрофессионализм, либо участие в кампании, дискредитирующей Красноярский край», — комментирует Попов.

В завершении он ответил на вопрос журналистов, каков механизм обжалования в данной ситуации — суд. Также он добавил, что депутаты ждут результатов проверки прокуратуры по лесной отрасли.

Кстати, самой Давыденко на заседании сессии, на котором решалась её судьба как председателя краевой СП, не было. Хотя, по словам спикера краевого Заксобрания Дмитрия Свиридова, она была приглашена.

«Татьяна Алексеевна проинформировала нас, что она недомогает, находится в стационаре. Возможность представить ей свои возражения была обеспечена», — сказал Свиридов.

Добавим, сегодня, 11 июля, в интернете распространилось видео, на котором Давыденко заявила о том, что «пойдёт до конца». А всё произошедшее — это, по её словам, реакция на проверочные мероприятия, которые аудиторы «провели в лесу». В видео Давыденко обвинила в незаконных действиях прокуратуру Красноярского края, Заксобрание и исполнительную власть. Все они, как заявила Давыденко, выполняют «заказ губернатора Красноярского края».

Как уже сообщало ИА REGNUM, «лесной» скандал разразился в Красноярском крае в конце мая-начале июня 2019 года. Давыденко дала интервью журналисту Андрею Караулову, в котором заявила о криминализации лесной отрасли в Красноярском крае и об угрозах в её адрес, назвав несколько громких цифр.

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В ответ власти края заявили о том, что таким образом Давыденко отстаивает свои личные интересы. Параллельно в ряде красноярских СМИ распространилась информация о том, что несколько лет одним из источников доходов семьи Татьяны Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров. А после того, как семейную фирму лишили госконтрактов, на лесную отрасль края якобы и обрушились проверки Счётной палаты.

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Доводы обеих сторон проверяла прокуратура.

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Тем временем ситуацию прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс. Происходящее он назвал политическим «наездом».

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В начале июля ИА REGNUM в краевой прокуратуре сообщили, что «в связи с необходимостью проведения дополнительных проверочных мероприятий» на 30 дней продлён срок «проверки исполнения антикоррупционного законодательства в краевом министерстве лесного хозяйства и лесопожарном центре, организованной по информации Счётной палаты Красноярского края».

Результаты же проверки по Счётной палате в ведомстве ИА REGNUM не предоставили:

«В средствах массовой информации итоги указанной проверки в силу требований ФЗ о персональных данных оглашены быть не могут».

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Справка: Татьяна Давыденко родилась 5 августа 1959 года. Окончила Омский технологический институт (инженер-экономист), а также Российскую Академию государственной службы при президенте РФ (менеджер). Трудовую деятельность начинала в 1978 году в Норильском горно-металлургическом комбинате (строительное подразделение), где прошла путь от бухгалтера до заместителя директора по экономическим вопросам. С 1990-го по 1998 год работала в администрации города Норильска, сначала заместителем главы, затем первым заместителем. В 1998 году перешла в администрацию Красноярского края. Прошла путь от заместителя начальника территориального управления до заместителя губернатора региона по социальной сфере. С 2005 по 2011 год — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю. Председателем Счётной палаты Красноярского края стала в июне 2011 года.

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