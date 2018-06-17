Валенсия, Испания, 17 июня, 2018, 19:05 — ИА Регнум. В испанскую Валенсию прибыли три спасательных судна с мигрантами, сообщает 17 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

В общей сложности удалось спасти 630 нелегальных мигрантов, среди которых были 123 ребенка и семь беременных женщин.

Напомним, три судна, наполненные нелегальными мигрантами, пытались причалить к берегу одной из стран Евросоюза. Однако Мальта и Италия отказали в такой возможности в связи с миграционным законодательством. В этой ситуации на помощь пришел Мадрид.