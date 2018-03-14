Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:36 Президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня, 14 марта, ждут в Краснодарском крае, в Крыму и в Севастополе. Глава государства лично проконтролирует ход строительства Крымского моста, который должен стать самым длинным мостом в Европе, автомобильное движение по нему планируют открыть уже в этом году. Кроме того, в планах — посещение ещё нескольких крупных строек: аэропорта «Симферополь», который обещают открыть к началу туристического сезона, а также новых ТЭС. Также об этом: Крым и Севастополь готовятся встречать Путина Сегодня же президента ждут и в Севастополе: программа его визита в город-герой пока не раскрывается, но, по некоторым данным, Владимир Путин побывает на праздничном концерте, посвященном четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

13:39 Владимира Путина с нетерпением ждут в Крыму. На автодорожной арке моста через Керченский пролив уже собрались журналисты, здесь же — глава республики Сергей Аксенов, а также министр транспорта Максим Соколов.

13:41 На Крымском полуострове — весна уже идет полным ходом: температура колеблется от 10−20 градусов тепла. На Крымском мосту пасмурно, ветрено и туманно.

13:44 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сегодня, 14 марта, Владимир Путин лично проверит ход строительства Крымского моста, поговорит с инженерами и строителями «Вы знаете, Путин лично контролирует возведение моста и придает большое значение», — рассказал Песков.

13:47 Возведение Крымского моста, который соединит Краснодарский край и Крым через Керченский пролив, началось в 2016 году. А в этом году по самому длинному мосту в России и Европе — его протяженность составляет 19 километров — откроется автомобильное движение.

13:54 Этот визит Владимира Путина на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией — уже пятнадцатый по счету. Впервые президент посетил новые субъекты РФ в мае 2014 года — в День Победы Путин приехал в Севастополь. А последний визит Владимира Путина в Крым состоялся в ноябре прошлого, 2017 года.

14:00 Открытие моста через Керченский пролив стратегически важно, прежде всего, для развития полуострова. С открытием моста в Крыму и Севастополе связывают большие надежды на увеличение туристического потока.

14:08 Владимир Путин в Крым должен прибыть из Краснодарского края. На чём именно будет добираться глава государства, пока неизвестно.

14:14 По неофициальным данным, поездка президента на Балаклавскую ТЭС, запуск которой запланирован на июль, не состоится. Из основных пунктов визита остаются только Крымский мост, новый терминал аэропорта в Симферополе и праздничный концерт в Севастополе.

14:15 О важности Керченского моста говорят и на другом берегу, в Краснодарском крае: благодаря строительству моста регион получил поддержку на расширение трассы на подходе к мосту. А в перспективе туристы, которые поедут в Крым именно через Кубань, обеспечат региону значительные доходы.

14:17 «Мы очень ждем и готовимся к открытию моста, для нас это очень серьезная программа, мы этого не скрываем. Потому что любой приезжающий в Крым или едущий в Крым сначала проедет по Краснодарскому краю. Сегодня мы ведем речь об ускоренном развитии Азовско-Черноморского побережья, той дороги, которая ведет к Крыму», — говорил ранее в беседе с ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Валерий Касьянов. Подробнее: Путин объяснил, чего хочет Россия

14:26 Как заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов, готовность моста он оценивает как «достаточно высокую». Автодорожная его часть вышла на финишную прямую: асфальт уложен на 70%. Параллельно идет установка барьерного ограждения, монтируется освещение.

14:31 За ходом возведения моста, связанными со строительством проблемами и их решением можно проследить по публикациям ИА REGNUM в сюжете «Строительство Керченского моста».

14:37 Пока транспортная инфраструктура Крыма позволяет принять полуострову около 6 млн туристов. Но с открытием моста и нового терминала аэропорта власти рассчитывают, что число приезжих на полуостров вырастет как минимум вдвое.

14:43 Читайте также:Новая инфраструктура позволит Крыму принять в два раза больше туристов

15:04 По данным Минкурортов РК, в 2017 году Крым посетили более пяти миллионов туристов, в том числе около 800 тысяч — граждан соседней Украины. Однако в сравнении с 2016 годом турпоток снизился на 4,2%.

15:12 Пока Керченская паромная переправа со всеми своими недостатками и многокилометровыми автомобильными пробками — основной канал связи полуострова с остальной Россией. Но уже скоро все изменится… [[[picture2]]]

15:20 Но даже пока новый туристический сезон для Крыма начался удачно: по данным Ростуризма, на длинные мартовские выходные в Крыму побывали около 20 тысяч гостей — на 27% больше, чем год назад.

15:26 Владимир Путин прибыл на Крымский мост.

15:28 Президент ознакомится с ходом работ, поговорит со строителями.

15:39 Как сообщается, президент прилетел на остров Тузла в Керченском проливе Азовского моря на вертолете. Оттуда Владимира Путина провезли по Крымскому мосту, к автодорожной арке.

15:42 Владимир Путин осмотрел арку моста, а затем пообщался со строителями.

15:43 Читайте также: Путин прогулялся над Керченским проливом по Крымскому мосту

15:46 «Хотелось, чтобы люди смогли пользоваться Крымским мостом уже в летний сезон», — высказал пожелание строителям глава государства.

15:57 О встрече Владимира Путина со строителями: Президент пожелал, чтобы Крымский мост открыли уже к лету

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16:04 Аркадий Ротенберг пообещал Владимиру Путину, что мост будет запущен уже к маю. Мостостроители приложат все усилия, чтобы машины по мосту пошли уже в начале курортного сезона.

16:07 Строители рассказали Владимиру Путину, что все конструкции самого длинного в Европе моста — отечественного производства. Президент назвал сооружение уникальным.

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16:40 Главным «экскурсоводом» президента по стройке был представитель генподрядчика, зам. гендиректора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Судя по тому, как удовлетворенно кивал Путин на его рассказ, в целом президент ходом работ остался доволен.

16:48 «Крымский мост соединяет не только берега, но и настоящее и будущее, мечту и реальность. Это крупнейший объект федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. А еще это пример реализации масштабного и технически сложного проекта в рекордно сжатые сроки. Помните, как наши недруги твердили, как мантру, что Россия такой проект не осилит, и долго отказывались верить в его реальность? Осилила. И не только этот проект. То ли еще будет!» — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

16:50 Ввод Крымского моста в эксплуатацию резко увеличит уровень инвестиционной привлекательности полуострова, уверен Аксенов. «Туристический поток может вырасти до 8−10 миллионов человек в год. Нам будет намного проще решать социально-экономические проблемы республики», — считает глава республики.

16:58 Кстати, Владимир Путин вскоре вновь может посетить Крымский мост — отвечая на приглашение строителей приехать на открытие автомобильного движения, президент сказал: «Постараюсь приехать!»

16:59 Мост в Крым — это проект, который хотели реализовать еще при царе, заявил строителям Владимир Путин. «Потом в 30-е годы пытались — не смогли, и в послевоенное время тоже пытались — не получилось… А у вас — получилось!»

17:08 Читайте также о визите Владимира Путина: В Крыму напомнили скептикам их сомнения по поводу Крымского моста

17:11 Тем временем президент соседней Украины Петр Порошенко назвал поездку российского президента в Крым «опасной провокацией». Впрочем, украинские власти постоянно заявляют о том, что полуостров является «оккупированной» частью Украины. В Кремле не раз подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

17:21 А президент РФ Владимир Путин уже прибыл на площадку строительства нового терминала аэропорта Симферополя.

17:23 Строительство нового аэропорта началось в 2016 году. Его площадь составит 78 тысяч квадратных метров. В час пик он сможет принимать до 20 самолетов. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток в 6,5 млн человек в год. К 2035 году это количество планируют увеличить до 10,5 млн человек — за счет строительства дополнительных посадочных галерей по бокам здания.

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17:27 Стоимость реализации проекта по строительству нового терминала аэропорта Симферополя — 32 млрд рублей. Примерно 30% — деньги инвесторов, остальные — кредиты, взятые в банках, которые работают в Крыму.

17:33 Старое здание аэропорта Симферополя способно принять примерно 5,2 млн человек в год и работает за гранью своих возможностей. По зимнему расписанию из аэропорта «Симферополь» рейсы выполняют восемь авиакомпаний по девяти направлениям. В январе — феврале 2018 года пассажиропоток составил 379 тысяч человек, что на 7% больше, чем в январе — феврале 2017 года.

17:36 О том, как проходит посещение Путиным нового аэровокзала — читайте здесь: Владимир Путин изучает «Крымскую волну»

17:40 Между тем крымский политолог Александр Бедрицкий проанализировал для ИА REGNUM зарубежную реакцию на визит Путина в Крым. Он уверен, что в условиях предельно обострившихся отношений с рядом стран Запада визит президента России в Крым не окажет на них существенного влияния. Скорее всего, дело ограничится формальными заявлениями и несколькими комментариями в СМИ, уверен эксперт. Читайте об этом: Реакция Запада на визит Путина в Крым предельно предсказуема

17:44 Президент Владимир Путин вместе с высокопоставленными чиновниками федерального и регионального уровня и руководством аэропорта «Симферополь» обсудил готовность объекта и ход его строительства.

17:47 Новое здание аэропорта спроектировано в форме волны. Терминал не имеет постоянной высоты — в самой высокой точке она составляет 35 метров, в самой низкой — 25 метров. И главный фасад, и внутренний — криволинейные. Каждая колонна на фасадах имеет уникальный радиус кривизны, из-за чего все они изготавливались индивидуально.

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18:01 Владимир Путин осмотрел зал регистрации нового терминала аэропорта. Отличительная черта его — это так называемая «зеленая стена»: растения внутри здания. До трех метров в высоту растения живые, а вот выше — уже искусственные, ширина же конструкции составляет 110 метров. На первом этаже аэровокзала будет располагаться 55 стоек регистрации пассажиров и багажа. Владимиру Путину рассказали о строительстве здания и о туристической инфраструктуре. Еще одна достопримечательность — полностью отечественная багажная система.

18:01 Помимо строительства нового аэровокзального комплекса, в проекте реконструкции аэропорта «Симферополь» — строительство дорог и подведение коммуникаций, а также строительство перрона, новой взлетно-посадочной полосы и других объектов.

18:04 Новый терминал аэропорта «Симферополь», который планируется ввести в эксплуатацию этой весной, сможет обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе появятся 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрено 16 эскалаторов и 28 лифтов.

18:08 В 2018 году здесь начнется еще одно большое строительство — новой взлетно-посадочной полосы. Существующая провоцирует массу неудобств. Во-первых, она находится очень далеко от здания аэропорта. Летом, когда загруженность на пределе, с момента касания земли до остановки самолета может пройти и 20, и 30 минут. Во-вторых, сам путь неудобный — зачастую здесь образовываются пробки из самолетов.

18:10 Президент РФ Владимир Путин оставил первую запись в книге почётных гостей нового терминала международного аэропорта «Симферополь».

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18:16 В марте в строящемся аэропорту была завершена установка автоматизированной системы управления зданием. Она позволяет следить за всем инженерным оборудованием терминала из единого диспетчерского центра. Реконструкцию взлётно-посадочной полосы и перрона на 26 стоянок для воздушных судов планируется завершить к концу 2019 года.

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18:39 Тем временем Владимира Путина уже ждут в Севастополе: по данным местных СМИ, в центре города на митинг-концерт в честь воссоединения с Россией собралось не менее 20 тысяч жителей и гостей города. Начало мероприятия было запланировано на 18:00, но концерт не начинают — все ждут прибытия главы государства.

18:48 Специально для проведения митинга-концерта в честь референдума о статусе Крыма на площади Нахимова в Севастополе установили новую сцену, а также большой экран: выступление артистов смогут увидеть все желающие.

18:56 Изначально в числе пунктов посещения Владимиром Путиным в Крыму назывались строящиеся на полуострове ТЭС, однако позже стало известно, что президент туда все же не доедет. Однако, как сообщил телеграм-канал агентства «Крыминформ», о строительстве электростанций главе государства доложил министр топлива и энергетики России Александр Новак.

18:57 Так, сообщил глава федерального министерства, первые энергоблоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму общей мощностью 470 МВт должны быть запущены в мае этого года, мощность каждого блока составит 235 МВт. «В целом мы в течение 2018 года закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе — это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии», — цитирует министра «Крыминформ». Новак также подтвердил, что все работы ведутся по графику.

19:11 Владимир Путин прибыл в Севастополь, чтобы принять участие в митинге-концерте на площади Нахимова.

19:12 Митинг, напомним, посвящен четвертой годовщине референдума о статусе Крыма — он состоялся 16 марта 2014 года. Явка в Автономной Республике Крым составила 83,10%, в Севастополе — 89,5%. В Крыму 96,77% участников референдума проголосовали за воссоединение с Россией, в Севастополе — 95,6%.

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19:15 Владимир Путин вышел на сцену на площади Нахимова, он выступает перед тысячами севастопольцев, собравшихся на площади.

19:19 Владимир Путин, обращаясь к собравшимся на площади, сказал: «Мне приятно в этот день быть вместе с вами, в городе нашей трудовой и боевой славы, в городе-герое Севастополе, в городе славы русских моряков».

19:29 «Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом. В дом нашей общей Родины, нашей Матушки-России».

19:30 «Вы своим решением восстановили историческую справедливость».

19:31 «Вы показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия».

19:32 «Вы пришли на референдум и приняли решение. Проголосовали за свое будущее и будущее ваших детей».

19:35 «Да, нам еще очень много нужно будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма. Это все вещи долгосрочного характера. Но мы их делаем, будем делать, и мы обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе — мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи».

19:39 «Большое вам всем спасибо! Я вас крепко-крепко обнимаю! Спасибо!» — обратился президент к тысячам севастопольцев.

19:46 Митинг-концерт в Севастополе сегодня продлится до глубокого вечера — до 23:00. В программе — выступления групп «Любэ», «Градусы», «Декабрь», «Хора Турецкого», а также Вики Цыгановой, Зары, Олега Газманова и Дениса Майданова.

20:35 Регулярность поездок Владимира Путина в Крым, а сегодня он побывал на полуострове уже в пятнадцатый раз, подчёркивает, что региону уделяется повышенное внимание, считает крымский политолог Александр Бедрицкий. «Для этого есть целый ряд объективных причин: необходимо как можно скорее полностью интегрировать новые субъекты в социально-экономическую структуру государства, Крым является стратегически важным черноморским регионом, позволившим России существенно расширить свои возможности на южном направлении, и речь идёт не только о военном присутствии, но и о развитии ряда экономических проектов; наконец, Крым остаётся и ещё долгое время будет оставаться камнем преткновения в отношениях с Западом, и визит президента, как дополнительная «демонстрация флага», имеет большое значение», — пояснил политолог.

20:57 Подробный обзор визита Владимира Путина в Крым и Севастополь 14 марта читайте здесь: Крымская волна Владимира Путина. То ли ещё будет

21:01 Подведем вкратце итоги сегодняшнего визита. 2018 год станет для Крыма и Севастополя годом большого транспортного прорыва. Не имеющий аналогов в мире автомобильный Крымский мост и крупнейший в России региональный аэропорт «Симферополь» оставят в прошлом все проблемы транспортного сообщения полуострова со всей остальной Россией. Что, несомненно, скажется и на развитии туризма, и на экономических связях региона.

21:05 При этом Владимир Путин, хоть и одобрил работу строителей двух стратегических транспортных объектов, однако не преминул поторопить со сроками сдачи их в эксплуатацию. В результате, по словам курирующего строительство Крымского моста Аркадия Ротенберга, машины по нему пойдут на полуостров уже к маю. Примерно тогда же распахнутся и воздушные ворота Крыма: новый аэропорт будет принимать по 6,5 миллиона пассажиров в год.

21:06 За лето решится еще одна болезненная для Крыма проблема: вступят в строй первые энергоблоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС общей мощностью 470 МВт.

21:09 И, наконец, 20 тысяч голосов севастопольцев, собравшихся на митинг-концерт в честь воссоединения с Россией, явно перевесили робкий протест украинского президента, отчего-то крайне заинтересованного передвижениями российского президента по собственной стране.