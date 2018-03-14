Владимир Путин в Крыму и Севастополе: подробности
Президента Российской Федерации Владимира Путина сегодня, 14 марта, ждут в Краснодарском крае, в Крыму и в Севастополе. Глава государства лично проконтролирует ход строительства Крымского моста, который должен стать самым длинным мостом в Европе, автомобильное движение по нему планируют открыть уже в этом году. Кроме того, в планах — посещение ещё нескольких крупных строек: аэропорта «Симферополь», который обещают открыть к началу туристического сезона, а также новых ТЭС.
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Сегодня же президента ждут и в Севастополе: программа его визита в город-герой пока не раскрывается, но, по некоторым данным, Владимир Путин побывает на праздничном концерте, посвященном четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Владимира Путина с нетерпением ждут в Крыму. На автодорожной арке моста через Керченский пролив уже собрались журналисты, здесь же — глава республики Сергей Аксенов, а также министр транспорта Максим Соколов.
На Крымском полуострове — весна уже идет полным ходом: температура колеблется от 10−20 градусов тепла. На Крымском мосту пасмурно, ветрено и туманно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сегодня, 14 марта, Владимир Путин лично проверит ход строительства Крымского моста, поговорит с инженерами и строителями
«Вы знаете, Путин лично контролирует возведение моста и придает большое значение», — рассказал Песков.
Возведение Крымского моста, который соединит Краснодарский край и Крым через Керченский пролив, началось в 2016 году. А в этом году по самому длинному мосту в России и Европе — его протяженность составляет 19 километров — откроется автомобильное движение.
Этот визит Владимира Путина на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией — уже пятнадцатый по счету. Впервые президент посетил новые субъекты РФ в мае 2014 года — в День Победы Путин приехал в Севастополь. А последний визит Владимира Путина в Крым состоялся в ноябре прошлого, 2017 года.
Открытие моста через Керченский пролив стратегически важно, прежде всего, для развития полуострова. С открытием моста в Крыму и Севастополе связывают большие надежды на увеличение туристического потока.
Владимир Путин в Крым должен прибыть из Краснодарского края. На чём именно будет добираться глава государства, пока неизвестно.
По неофициальным данным, поездка президента на Балаклавскую ТЭС, запуск которой запланирован на июль, не состоится. Из основных пунктов визита остаются только Крымский мост, новый терминал аэропорта в Симферополе и праздничный концерт в Севастополе.
О важности Керченского моста говорят и на другом берегу, в Краснодарском крае: благодаря строительству моста регион получил поддержку на расширение трассы на подходе к мосту. А в перспективе туристы, которые поедут в Крым именно через Кубань, обеспечат региону значительные доходы.
«Мы очень ждем и готовимся к открытию моста, для нас это очень серьезная программа, мы этого не скрываем. Потому что любой приезжающий в Крым или едущий в Крым сначала проедет по Краснодарскому краю. Сегодня мы ведем речь об ускоренном развитии Азовско-Черноморского побережья, той дороги, которая ведет к Крыму», — говорил ранее в беседе с ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Валерий Касьянов.
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Как заявил журналистам министр транспорта России Максим Соколов, готовность моста он оценивает как «достаточно высокую». Автодорожная его часть вышла на финишную прямую: асфальт уложен на 70%. Параллельно идет установка барьерного ограждения, монтируется освещение.
За ходом возведения моста, связанными со строительством проблемами и их решением можно проследить по публикациям ИА REGNUM в сюжете «Строительство Керченского моста».
Пока транспортная инфраструктура Крыма позволяет принять полуострову около 6 млн туристов. Но с открытием моста и нового терминала аэропорта власти рассчитывают, что число приезжих на полуостров вырастет как минимум вдвое.
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По данным Минкурортов РК, в 2017 году Крым посетили более пяти миллионов туристов, в том числе около 800 тысяч — граждан соседней Украины. Однако в сравнении с 2016 годом турпоток снизился на 4,2%.
Пока Керченская паромная переправа со всеми своими недостатками и многокилометровыми автомобильными пробками — основной канал связи полуострова с остальной Россией. Но уже скоро все изменится…
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Но даже пока новый туристический сезон для Крыма начался удачно: по данным Ростуризма, на длинные мартовские выходные в Крыму побывали около 20 тысяч гостей — на 27% больше, чем год назад.
Владимир Путин прибыл на Крымский мост.
Президент ознакомится с ходом работ, поговорит со строителями.
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Как сообщается, президент прилетел на остров Тузла в Керченском проливе Азовского моря на вертолете. Оттуда Владимира Путина провезли по Крымскому мосту, к автодорожной арке.
Владимир Путин осмотрел арку моста, а затем пообщался со строителями.
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«Хотелось, чтобы люди смогли пользоваться Крымским мостом уже в летний сезон», — высказал пожелание строителям глава государства.
О встрече Владимира Путина со строителями: Президент пожелал, чтобы Крымский мост открыли уже к лету
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Аркадий Ротенберг пообещал Владимиру Путину, что мост будет запущен уже к маю. Мостостроители приложат все усилия, чтобы машины по мосту пошли уже в начале курортного сезона.
Строители рассказали Владимиру Путину, что все конструкции самого длинного в Европе моста — отечественного производства. Президент назвал сооружение уникальным.
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Главным «экскурсоводом» президента по стройке был представитель генподрядчика, зам. гендиректора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. Судя по тому, как удовлетворенно кивал Путин на его рассказ, в целом президент ходом работ остался доволен.
«Крымский мост соединяет не только берега, но и настоящее и будущее, мечту и реальность. Это крупнейший объект федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. А еще это пример реализации масштабного и технически сложного проекта в рекордно сжатые сроки. Помните, как наши недруги твердили, как мантру, что Россия такой проект не осилит, и долго отказывались верить в его реальность? Осилила. И не только этот проект. То ли еще будет!» — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
Ввод Крымского моста в эксплуатацию резко увеличит уровень инвестиционной привлекательности полуострова, уверен Аксенов.
«Туристический поток может вырасти до 8−10 миллионов человек в год. Нам будет намного проще решать социально-экономические проблемы республики», — считает глава республики.
Кстати, Владимир Путин вскоре вновь может посетить Крымский мост — отвечая на приглашение строителей приехать на открытие автомобильного движения, президент сказал: «Постараюсь приехать!»
Мост в Крым — это проект, который хотели реализовать еще при царе, заявил строителям Владимир Путин. «Потом в 30-е годы пытались — не смогли, и в послевоенное время тоже пытались — не получилось… А у вас — получилось!»
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Тем временем президент соседней Украины Петр Порошенко назвал поездку российского президента в Крым «опасной провокацией». Впрочем, украинские власти постоянно заявляют о том, что полуостров является «оккупированной» частью Украины. В Кремле не раз подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.
А президент РФ Владимир Путин уже прибыл на площадку строительства нового терминала аэропорта Симферополя.
Строительство нового аэропорта началось в 2016 году. Его площадь составит 78 тысяч квадратных метров. В час пик он сможет принимать до 20 самолетов. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток в 6,5 млн человек в год. К 2035 году это количество планируют увеличить до 10,5 млн человек — за счет строительства дополнительных посадочных галерей по бокам здания.
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Стоимость реализации проекта по строительству нового терминала аэропорта Симферополя — 32 млрд рублей. Примерно 30% — деньги инвесторов, остальные — кредиты, взятые в банках, которые работают в Крыму.
Старое здание аэропорта Симферополя способно принять примерно 5,2 млн человек в год и работает за гранью своих возможностей. По зимнему расписанию из аэропорта «Симферополь» рейсы выполняют восемь авиакомпаний по девяти направлениям. В январе — феврале 2018 года пассажиропоток составил 379 тысяч человек, что на 7% больше, чем в январе — феврале 2017 года.
О том, как проходит посещение Путиным нового аэровокзала — читайте здесь: Владимир Путин изучает «Крымскую волну»
Между тем крымский политолог Александр Бедрицкий проанализировал для ИА REGNUM зарубежную реакцию на визит Путина в Крым. Он уверен, что в условиях предельно обострившихся отношений с рядом стран Запада визит президента России в Крым не окажет на них существенного влияния. Скорее всего, дело ограничится формальными заявлениями и несколькими комментариями в СМИ, уверен эксперт.
Читайте об этом: Реакция Запада на визит Путина в Крым предельно предсказуема
Президент Владимир Путин вместе с высокопоставленными чиновниками федерального и регионального уровня и руководством аэропорта «Симферополь» обсудил готовность объекта и ход его строительства.
Новое здание аэропорта спроектировано в форме волны. Терминал не имеет постоянной высоты — в самой высокой точке она составляет 35 метров, в самой низкой — 25 метров. И главный фасад, и внутренний — криволинейные. Каждая колонна на фасадах имеет уникальный радиус кривизны, из-за чего все они изготавливались индивидуально.
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Владимир Путин осмотрел зал регистрации нового терминала аэропорта. Отличительная черта его — это так называемая «зеленая стена»: растения внутри здания. До трех метров в высоту растения живые, а вот выше — уже искусственные, ширина же конструкции составляет 110 метров. На первом этаже аэровокзала будет располагаться 55 стоек регистрации пассажиров и багажа. Владимиру Путину рассказали о строительстве здания и о туристической инфраструктуре. Еще одна достопримечательность — полностью отечественная багажная система.
Помимо строительства нового аэровокзального комплекса, в проекте реконструкции аэропорта «Симферополь» — строительство дорог и подведение коммуникаций, а также строительство перрона, новой взлетно-посадочной полосы и других объектов.
Новый терминал аэропорта «Симферополь», который планируется ввести в эксплуатацию этой весной, сможет обслуживать 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год. В аэровокзальном комплексе появятся 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрено 16 эскалаторов и 28 лифтов.
В 2018 году здесь начнется еще одно большое строительство — новой взлетно-посадочной полосы. Существующая провоцирует массу неудобств. Во-первых, она находится очень далеко от здания аэропорта. Летом, когда загруженность на пределе, с момента касания земли до остановки самолета может пройти и 20, и 30 минут. Во-вторых, сам путь неудобный — зачастую здесь образовываются пробки из самолетов.
Президент РФ Владимир Путин оставил первую запись в книге почётных гостей нового терминала международного аэропорта «Симферополь».
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В марте в строящемся аэропорту была завершена установка автоматизированной системы управления зданием. Она позволяет следить за всем инженерным оборудованием терминала из единого диспетчерского центра. Реконструкцию взлётно-посадочной полосы и перрона на 26 стоянок для воздушных судов планируется завершить к концу 2019 года.
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Тем временем Владимира Путина уже ждут в Севастополе: по данным местных СМИ, в центре города на митинг-концерт в честь воссоединения с Россией собралось не менее 20 тысяч жителей и гостей города. Начало мероприятия было запланировано на 18:00, но концерт не начинают — все ждут прибытия главы государства.
Специально для проведения митинга-концерта в честь референдума о статусе Крыма на площади Нахимова в Севастополе установили новую сцену, а также большой экран: выступление артистов смогут увидеть все желающие.
Изначально в числе пунктов посещения Владимиром Путиным в Крыму назывались строящиеся на полуострове ТЭС, однако позже стало известно, что президент туда все же не доедет. Однако, как сообщил телеграм-канал агентства «Крыминформ», о строительстве электростанций главе государства доложил министр топлива и энергетики России Александр Новак.
Так, сообщил глава федерального министерства, первые энергоблоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму общей мощностью 470 МВт должны быть запущены в мае этого года, мощность каждого блока составит 235 МВт.
«В целом мы в течение 2018 года закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе — это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии», — цитирует министра «Крыминформ». Новак также подтвердил, что все работы ведутся по графику.
Владимир Путин прибыл в Севастополь, чтобы принять участие в митинге-концерте на площади Нахимова.
Митинг, напомним, посвящен четвертой годовщине референдума о статусе Крыма — он состоялся 16 марта 2014 года. Явка в Автономной Республике Крым составила 83,10%, в Севастополе — 89,5%. В Крыму 96,77% участников референдума проголосовали за воссоединение с Россией, в Севастополе — 95,6%.
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Владимир Путин вышел на сцену на площади Нахимова, он выступает перед тысячами севастопольцев, собравшихся на площади.
Владимир Путин, обращаясь к собравшимся на площади, сказал:
«Мне приятно в этот день быть вместе с вами, в городе нашей трудовой и боевой славы, в городе-герое Севастополе, в городе славы русских моряков».
«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом. В дом нашей общей Родины, нашей Матушки-России».
«Вы своим решением восстановили историческую справедливость».
«Вы показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия».
«Вы пришли на референдум и приняли решение. Проголосовали за свое будущее и будущее ваших детей».
«Да, нам еще очень много нужно будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма. Это все вещи долгосрочного характера. Но мы их делаем, будем делать, и мы обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе — мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи».
«Большое вам всем спасибо! Я вас крепко-крепко обнимаю! Спасибо!» — обратился президент к тысячам севастопольцев.
Митинг-концерт в Севастополе сегодня продлится до глубокого вечера — до 23:00. В программе — выступления групп «Любэ», «Градусы», «Декабрь», «Хора Турецкого», а также Вики Цыгановой, Зары, Олега Газманова и Дениса Майданова.
Регулярность поездок Владимира Путина в Крым, а сегодня он побывал на полуострове уже в пятнадцатый раз, подчёркивает, что региону уделяется повышенное внимание, считает крымский политолог Александр Бедрицкий.
«Для этого есть целый ряд объективных причин: необходимо как можно скорее полностью интегрировать новые субъекты в социально-экономическую структуру государства, Крым является стратегически важным черноморским регионом, позволившим России существенно расширить свои возможности на южном направлении, и речь идёт не только о военном присутствии, но и о развитии ряда экономических проектов; наконец, Крым остаётся и ещё долгое время будет оставаться камнем преткновения в отношениях с Западом, и визит президента, как дополнительная «демонстрация флага», имеет большое значение», — пояснил политолог.
Подробный обзор визита Владимира Путина в Крым и Севастополь 14 марта читайте здесь:
Подведем вкратце итоги сегодняшнего визита. 2018 год станет для Крыма и Севастополя годом большого транспортного прорыва. Не имеющий аналогов в мире автомобильный Крымский мост и крупнейший в России региональный аэропорт «Симферополь» оставят в прошлом все проблемы транспортного сообщения полуострова со всей остальной Россией. Что, несомненно, скажется и на развитии туризма, и на экономических связях региона.
При этом Владимир Путин, хоть и одобрил работу строителей двух стратегических транспортных объектов, однако не преминул поторопить со сроками сдачи их в эксплуатацию. В результате, по словам курирующего строительство Крымского моста Аркадия Ротенберга, машины по нему пойдут на полуостров уже к маю. Примерно тогда же распахнутся и воздушные ворота Крыма: новый аэропорт будет принимать по 6,5 миллиона пассажиров в год.
За лето решится еще одна болезненная для Крыма проблема: вступят в строй первые энергоблоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС общей мощностью 470 МВт.
И, наконец, 20 тысяч голосов севастопольцев, собравшихся на митинг-концерт в честь воссоединения с Россией, явно перевесили робкий протест украинского президента, отчего-то крайне заинтересованного передвижениями российского президента по собственной стране.
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