Ярославль, 1 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. В Ярославле главой администрации Кировского и Ленинского районов стал Сергей Лепехин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Сергей Лепехин

Он сменил на посту главы администрации Кировского и Ленинского районов Александра Минасуева. С приходом в мэрию новой власти это уже шестая смена главы в центральном районе. Напомним, Александра Белозерова сменила Елена Новик, а в декабре она перешла работать в областную избирательную комиссию. Место главы занял Александр Минусаев, через два месяца 13 марта его сменил Сергей Румянцев. Затем снова пришел Александр Минасуев, и вот новая смена караула.

Сергей Лепехин до этого был заместителем главы администрации Кировского и Ленинского района, был советником мэра, работал в администрации Дзержинского района, бывший военный.

Первый заместитель главы администрации Ленинского и Кировского района Александр Дрыженко стал первым заместителем главы Заволжского района вместо оставившего должность Валерия Шугаева.