Гаага, Нидерланды, 21 ноября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге 21 ноября выдал ордер на арест премьер-министра и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Нетаньяху и Галант также совершили «преступления против человечности», сказано в опубликованном 21 ноября решении суда. Власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

«Оба лица намеренно и сознательно лишили гражданское население в Газе предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, лекарства и медицинские принадлежности, а также топливо и электричество. Этот вывод основан на роли господина Нетаньяху и господина Галанта в препятствовании гуманитарной помощи в нарушение международного гуманитарного права и их неспособности содействовать оказанию помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами», — сказано в тексте решения.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху, Галанта, а также трёх лидеров ХАМАС. Он заявил, что Нетаньяху и Галант должны понести уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

Позднее президент США Джозеф Байден отметил, что в Вашингтоне не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напоминал, что Россия не признаёт МУС и его юрисдикцию: инстанция не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.