Татьяна Шишова

Автор

Татьяна Львовна Шишова – педагог, публицист, переводчик художественной прозы, драматург, член Союза писателей России. В ее переводах на русском языке выходили произведения классиков латиноамериканской литературы, таких, как Габриэль Гарсия Маркес, Хулио Кортасар, Алехо Карпентьер, книги известных английских и американских писателей. Написанные ею в соавторстве с психологом и драматургом Ириной Яковлевной Медведевой пьесы были поставлены в 50 с лишним кукольных театрах и ТЮЗах нашей страны. В 1990 г. сотворчество продолжилось в новой плоскости: Татьяна Львовна и Ирина Яковлевна создали методику драматической психоэлевации - коррекции поведения трудных детей и подростков средствами кукольного театра. За 27 лет работы им удалось помочь очень многим детям, с которыми не справлялись семья и школа. Поскольку методика драматической психоэлевации предполагает тесный контакт с семьей ребенка (дети занимаются «куклотерапией» вместе со своими родителями), авторами был накоплен интересный материал о том, какие факторы современной жизни способствуют росту детских неврозов, задержек развития, гиперактивности, девиантного поведения и прочих проблем, которые нередко омрачают жизнь семьи. Автор более 20 книг и множества статей о воспитании детей, детско-родительских отношениях, опасностях современной культуры для нравственного и психического здоровья детей и подростков, о проблемах глобализации, об информационной войне, развязанной Западом против российской семьи, а также о ювенальной юстиции. Лауреат премии журналов «Москва», «Юность», «Наш современник», газеты «Советская Россия». Ведет авторскую передачу «Родители и дети» на радиостанции «Народное радио». На телеканале «Радость моя» выходил обширный цикл ее видеолекций «Взрослым о детях». На протяжении многих лет Татьяна Львовна занимается активной общественной деятельностью. В 90-е гг. при содействии Т.Л. Шишовой и ее соавтора И.Я Медведевой была приостановлена реализация проекта «Половое воспитание российских школьников» (сексуальное просвещение детей и подростков) и не принят закон о репродуктивных правах, способствующий, по их мнению, снижению рождаемости в России. Медведева И. Я. и Шишова Т. Л. — активные противники политики ограничения рождаемости, пропаганду которой в России ведет Ассоциация планирования семьи. Медведева И. Я. и Шишова Т. Л. выступили против реформ российского здравоохранения, которые в середине 90-х пытались осуществить в России под эгидой Всемирного банка, чтобы фактически уничтожить квалифицированную медицинскую помощь нашим согражданам. В последние годы Т.Л.Шишова и И.Я. Медведева активно участвуют в развернувшейся по всей стране борьбе родителей с попытками правозащитников внедрить в России западную систему ювенальной юстиции, позволяющей беспрепятственно отнимать детей у родителей и навязывать семьям либеральную идеологию и либеральный, попустительский стиль воспитания, калечащий детскую психику и провоцирующий рост вседозволенности и отклоняющегося, хулиганского поведения. Являлась членом общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ. В настоящее время является членом правления Российского детского фонда, главным научным сотрудником (на волонтерских началах) некоммерческого научно-исследовательского учреждения «Институт детства Российского детского фонда», членом Центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ, членом правления Союза православных граждан, членом научно экспертной группы при Совете Федерации по изменению Семейного законодательства.