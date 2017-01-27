Олег Тупикин
Последние публикации
Белеют кресты далеких героев прекрасных. И прошлого тени кружатся вокруг...
27 января 1904 года началась русско-японская война, окончившаяся неожиданным для многих поражением России и гибелью всего русского Тихоокеанского флота. Это трагическое событие позорным пятном легло на российского императора Николая II и его высших сановников, приведших страну к неслыханному позору...
27 января 2017
Отец русского пулемета
«Тула веками оружье ковала!» Великий город русских оружейников подарил стране целую плеяду замечательных и самобытных мастеров — творцов русского оружия, которое с древних времён и до настоящего времени остаётся гарантом нашей независимости. Один из этих мастеров — потомственный тульский оружейник...
2 января 2017
Бремя белых: Никакого мира с Медведем, который выглядит как Человек!
Джозеф Редьярд Киплинг, знаменитый английский писатель и поэт, родился в Британской Индии, в Бомбее, в семье Джона Локвуда Киплинга, ректора и профессора Бомбейской Школы искусств. Его мать — Алиса Киплинг, не лишённая литературного дарования, писала небольшие очерки, которые печатались в местных...
30 декабря 2016
Начало большого пути — от Бостонского чаепития до Киевского майдана
В городе Бостоне на восточном побережье Северной Америки 16 декабря 1773 года был заварен такой крепкий чай с привкусом соленой морской воды, что эйфория от его приема привела к революции и образованию нового государства — США. Действительно ли это событие, получившее историческое название...
16 декабря 2016
Андреевский флаг: слава и мужество ценой жизни
11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота Военно-морской флаг России, Андреевский флаг — детище российского императора Петра Великого. Под его руководством и при непосредственном участии строились первые русские боевые корабли и...
12 декабря 2016
«За службу и храбрость»
26 ноября 1769 года по старому стилю, под гром артиллерийского салюта, в России «Из особой императорской милости к служащим в войсках в отмену (отличие) и награждение их» появился на свет Императорский Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Его родительницей, а также...
7 декабря 2016
Прорыв в небо: два бумажных фабриканта, утка, петух и баран
В 1783 году ранее никому не известному французскому фабриканту Пьеру Монгольфье король Людовик ХVI пожаловал дворянский титул. Чем же так отличился мелкий буржуа, всю свою жизнь производивший на своих фабриках бумагу в достаточно скромных объёмах? Уж не тем ли, что был отцом 16 детей: 12 мальчиков...
21 ноября 2016
Геноцид: его авторы, адвокаты и враги
…Мрачная пустыня распахнет Жаркие объятия свои, В ней исчезнет навсегда народ, Места нет ни жизни, ни любви. И раздастся свист и лай собак, И блеснет кровавый ятаган, Из пустыни нет пути назад, Это — ад, могила для армян… Это строки из стихотворения нашего современника, русского поэта Виктора...
24 апреля 2016
Самая кровавая война в мировой истории — США одержали победу над своими
12 апреля 1861-го американские сепаратисты Юга неожиданно атаковали форт Самтер в Южной Каролине и захватили в нём большие запасы оружия и боеприпасов. Началась Гражданская война в США, продолжавшаяся три года. Смотрите галерею картин, иллюстраций и фотографий с полей американской Гражданской войны...
13 апреля 2016
Первая победа Руси над Западом. Не последняя
«И была сеча зла, и треск от копий ломления, и звук от сечения мечного, яко же и озеру промерзшию двинуться. И не бе видети льду: покры бо ся кровию» — так говорится в «Житии Александра Невского» о легендарной битве на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года, именуемой Ледовым побоищем. Смотрите...
5 апреля 2016
Россия этого никогда не забудет. И действительно не простит. Никогда
В период «демократизации» и распада СССР на территории Восточной Европы, в том числе и на Балканах, полным ходом шёл процесс смены режимов и расширение сферы влияния США, в одночасье оказавшейся единственной великой державой. И только Югославия, уже распавшаяся на несколько «независимых» государств...
24 марта 2016
Массовое убийство: демократический образец
Военно-политическая обстановка на фронтах Второй мировой войны к марту 1945 года предвещала скорый разгром гитлеровской Германии и неизбежное поражение Японии. Американский флот практически начал блокаду Японских островов, отрезав их от баз снабжения. Бомбардировочная авиация, дислоцирующаяся на...
11 марта 2016
Подвиг псковских десантников: Герои не умирают. Их Родина живёт вечно
Февраль 2000 года… Только что освобождён Шатой, и министр обороны уже объявил об окончании активной фазы антитеррористической операции в Чечне. Тем не менее обширные горные районы были блокированы воинскими подразделениями для борьбы с «мелкими» группами боевиков, бежавшими из взятого федеральными...
29 февраля 2016