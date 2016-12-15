



Бостонское чаепитие

В городе Бостоне на восточном побережье Северной Америки 16 декабря 1773 года был заварен такой крепкий чай с привкусом соленой морской воды, что эйфория от его приема привела к революции и образованию нового государства — США. Действительно ли это событие, получившее историческое название «Бостонское чаепитие», явилось катализатором к войне за независимость северо-американских колоний со своей метрополией — Великобританией или оно было лишь эпизодом в неизбежной последовательности событий, лишившей Англию огромных заморских владений?

И да, и нет. Однако то, что оно произошло именно в Бостоне, далеко не случайно. Во второй половине XVIII века на территории нынешних США существовало 13 штатов — колоний, находившихся под управлением английской администрации. Подавляющая часть населения не имела избирательных прав. Английский парламент препятствовал принятию в свои ряды представителей заморских территорий. В колониях было запрещено строительство металлургических заводов и текстильных фабрик — им отводилась роль поставщиков сырья для промышленности Великобритании.

В сентябре 1774 года был созван Первый Континентальный Конгресс, собравшийся в Филадельфии

Англия устанавливала для колоний высокие ставки налогов, вводила пошлины на ввозимые товары, заставляла колонистов содержать за свой счёт английскую регулярную армию и многочисленных чиновников. Великобритания ввела запрет на освоение западных земель, куда стремились колонисты для захвата «ничейных» территорий, нимало не смущаясь того, что эти земли принадлежали их исконным хозяевам — индейцам.

Всё это вызывало протесты и негодования в колониях, где наряду с продолжающейся эмиграцией из Европы, выросло уже не одно поколение белых американцев, образовалась местная политическая элита, для которой туманный Альбион родиной не являлся. Они сами «захотели властвовать и всем владети».

Многочисленные тайные организации, создаваемые с целью освобождения от гнета английской администрации, появились в Филадельфии, Нью-Йорке и других городах Северной Америки.

И такой крупный город, как 17-тысячный Бостон, в котором еще в 1636 году был открыт первый американский университет — знаменитый Гарвард, неизбежно должен был стать одним из центров сепаратизма и борьбы за независимость, которая вначале носила чисто экономический характер. Лидером движения за отделение от Англии в Бостоне стал Самюэл Адамс, член Палаты представителей штата Массачусетс.

Сэмюэл Адамс. Джона Синглтона Копли. 1772

По иронии судьбы он долгое время служил в колониальной администрации, являясь чиновником по налоговым сборам. В 1765 он возглавил бостонскую организацию «Сыны свободы», целью которой вначале являлась борьба за представительство колоний в английском парламенте, а затем и за полное отделение северо-американских колоний от Великобритании.

«Сыны свободы» относились к числу наиболее радикальных организаций, среди их членов большинство составляли представители рабочего класса и мелких торговцев. Основной формой протеста, в соответствии с девизом организации: «Нет налогам без представительства!», являлся бойкот английских товаров. Боролись они также за предоставление избирательных прав рабочим, противодействовали размещению в Бостоне английских колониальных войск. Так, в 1768 году члены организации бойкотировали строительство армейских казарм, не позволив строителям приступить к работе. Члены революционной организации носили на груди специально изготовленный знак с изображением «Дерева Свободы» — вяза, под которым они обычно собирались на совещания.

После убийства в Бостоне в марте 1770 года английскими солдатами 5 местных жителей, вошедшего в историю как «Бостонская резня», «Сыны свободы» резко активизировали подготовку к вооруженному восстанию. Ее члены проходили подготовку в военных лагерях. Организация закупала оружие, боеприпасы, обмундирование и складировала их в тайниках. Активистам организации, потерявшим работу в результате своей деятельности, оказывалась материальная помощь из специальных фондов.

Бостонская резня. Книжная илюстрация

Сама же схема подготовки к восстанию, которое привело к образованию новой страны, очень похожа на те технологии, которые используют США в настоящее время для свержения неугодных режимов и организации «цветных» революций. Если на современной Украине радикалы для расправы с неугодными им чиновниками используют мусорные баки, то «Сыны свободы» действовали не менее решительно. Правительственных чиновников, а также лояльных к английской администрации граждан они мазали дегтем, вываливали в перьях и носили по городу привязанными к длинным шестам. Чучела чиновников развешивали на деревьях, их дома, складские помещения и административные здания подвергались грабежам и поджогам.

Во время массовых беспорядков, вызванных попыткой английских властей ввести в действие «Закон о гербовом сборе», в Бостоне была разгромлена даже усадьба вице-губернатора.

В организацию вступали и состоятельные люди, уважаемые горожане, ставшие впоследствии широко известными политическими деятелями США. Среди них были Джон Адамс — двоюродный брат Самюэла Адамса, известный в городе адвокат. Интересно, что после массовых беспорядков 1770 года в Бостоне, одним из организаторов которых являлся его брат, Джон Адамс защищал в суде восьмерых английских солдат, обвиненных в убийстве безоружных горожан. И выиграл дело. Шестерых солдат суд оправдал, а двоих признал виновными лишь в непредумышленном убийстве. Пол Ривер, городской ювелир, — будущий национальный герой США, тоже являлся активным участником бостонской революционной организации. Он непосредственно руководил акцией по уничтожению чая в порту Бостона, а затем прославился во время войны за независимость.

В 1765 году английский парламент принял очередной закон, существенно ущемляющий права и свободы колонистов, так называемый «Закон о гербовом сборе». Смысл этого документа заключался в том, что любая коммерческая деятельность, вплоть до мелкой торговли предметами кустарного производства, а также оформление любых гражданских документов в северо-американских колониях облагалась специальным штемпельным сбором.

Массовые акции протеста, вспыхнувшие во всех колониальных городах, в том числе и в Бостоне, вынудили Великобританию уже через год этот закон аннулировать. Это была первая, но не последняя победа сепаратистов, подтолкнувшая их к дальнейшей борьбе за отделение от Великобритании.

В 1698 году английская Ост-Индская компания по решению английского парламента стала монополистом по поставкам чая в Великобританию, часть из которого продавался на аукционах для Северной Америки. Перевозя чай из одной своей колонии (Индии) в другую (Северную Америку), Великобритания не желала терпеть конкуренции со стороны Голландии, Франции и других стран, и в 1721 году издала закон, предписывающий северо-американским колониям закупать чай только в Англии. Однако высокие налоги и пошлины лишали английскую Ост-Индскую компанию планируемых барышей, так как колонисты гораздо охотнее покупали более дешевый контрабандный товар у голландцев и французов. Огромные убытки компании вынудили парламент Англии в 1773 принять так называемый «Чайный закон», фактически освобождающий Ост-Индскую компанию от уплаты налогов в Великобритании, и позволяющий напрямую продавать свой товар в северо-американских колониях. Это позволяло практически вдвое снизить цены на чай и избавиться от конкурентов. Английская Ост-Индская компания получила право поставлять чай в колонии за свой счет. В Бостоне, Филадельфии, Нью-Йорке и Чарлстоне компания разместила представительства и назначила своих грузополучателей, которые должны были принимать товар и реализовывать его за комиссионное вознаграждение.

Но был один нюанс — сохранялась сравнительно небольшая так называемая трехпенсовая Таундшендская пошлина, установленная в 1771 году, которая уплачивалась при прибытии товара в порт разгрузки непосредственно колониальной администрации, то есть губернатору провинции, и составляла один из источников финансирования государственных чиновников в колонии. На цену товара она практически не влияла (3 пенса за фунт чая), но являлась очень существенным раздражителем для сепаратистов.

Осенью 1773 года 7 английских кораблей с грузом чая на борту направились в Северную Америку. В гавань города Бостона 27 ноября первым вошел корабль Ост-Индской компании под названием «Дартмут», немного погодя к нему присоединились «Элеонора» и «Бивер».

Самюэл Адамс призвал бостонских грузополучателей английский чай не принимать и уйти в отставку, как поступили их коллеги в Нью-Йорке и Филадельфии. В морском порту были выставлены пикеты организации «Сыны свободы». Для наглядности несколько складских помещений грузополучателей были разграблены.

Население Бостона, подогреваемое активистами «Сынов свободы», между тем проводило многотысячные митинги с требованием к властям и владельцам кораблей немедленно покинуть порт, не разгружая чай.

Бостонское чаепитие. Почтовая открытка. XIX

Корабли с грузом простаивали в порту, и в это время стало известно, что остальные суда компании из-за противодействия местного населения не смогли разгрузиться и покинули Нью-Йорк и Филадельфию, а в Чарлстоне груз вообще был конфискован таможней. Капитаны судов, находившихся в Бостоне, решили не искушать судьбу и вернуться в Англию с грузом чая на борту.

Однако в ситуацию вмешался губернатор Массачусетса Томас Хатчинсон, кровно заинтересованный в разгрузке судов, так как двое его сыновей входили в число бостонских грузополучателей Ост-Индской компании. Надеялся он и на уплату Тауншендской пошлины. Он запретил капитанам покидать гавань, пообещав решить их проблемы.

По закону грузовой корабль мог находиться в порту не более 20 дней. За это время он должен разгрузиться, а владельцы товара, — заплатить пошлину. По истечению этого времени груз подлежал конфискации таможней. 16 декабря этот срок истек, а корабли всё еще оставались в гавани. Многотысячная толпа протестующих вновь заполнила улицы и площади города, прилегающие к порту, и не расходилась до позднего вечера, когда, собственно, и началась операция по уничтожению чая — знаменитое «Бостонское чаепитие». То, что это была, по сути дела, настоящая диверсионная операция, не вызывает никакого сомнения.

Торговые корабли Ост-Индской компании Великобритании — по существу это полувоенные суда большой вместимости, имевшие на борту от 30 до 35 орудий для защиты от пиратов. Как правило, половину команды из 100—150 человек составляли британцы, все они были вооружены. Несомненно, порт Бостона, причалы, корабли и груз охранялись и вооруженной командой судов, и солдатами губернатора, и при необходимости они применили бы оружие, не раздумывая. Тем не менее, этого не произошло. Диверсионная группа «Сынов свободы», по указанию Самюэла Адамса, без противодействия охраны, проникла на корабли и за три часа разгрузила суда, попросту побросав ящики с чаем в воды залива. 45 тонн ценнейшего товара было уничтожено. Англичане, видимо, попросту побоялись оказать сопротивление «разгрузчикам», при наличии большого количества воинственно настроенных людей в порту, которые и не думали расходиться. Незаметно же разгрузить 3 океанских грузовых корабля просто невозможно, даже ночью.

«Сыны свободы», а их, по некоторым оценкам, было порядка 150 человек, выполнявшие эту опасную миссию, были переодеты в одежду индейцев племени мохоков, живших в окрестностях Бостона. Это еще раз доказывает, что акция готовилась заранее, не за один день, ведь боевое снаряжение индейцев в каждом магазине Бостона вряд ли продавалось. Конечно, никакие индейцы в операции участия не принимали, их никто в этом и не обвинил, всем было хорошо известно, кто «заварил» бостонский чай. Воины-мохоки брили головы наголо, оставляя небольшой клок волос. А переодетые колонисты бриться не пожелали. Их костюмы и боевая раскраска разве что могли бы послужить препятствием для идентификации личности при проведении расследования. Может, на этот случай и был задуман маскарад.

Бостонское чаепитие

Санкции и репрессии английских властей последовали незамедлительно.

Английский парламент требовал от губернатора Хатчинсона найти и наказать виновных, причинивших британской компании убытки в размере 10 000 фунтов стерлингов (два миллиона долларов по ценам нашего времени).

Морской порт в Бостоне был закрыт, распущено Законодательное собрание Массачусетса, а затем и законодательные органы других провинций. Губернатор Хатчинсон в конце концов вместе со всей администрацией был отправлен в отставку, его место занял генерал Томас Гейджа.

Но, как говорится, процесс уже пошел.

Вначале представители 12 штатов, собравшиеся в 1774 году в Филадельфии на Первый Континентальный конгресс, разработали и приняли петицию — обращение к Английскому королю Георгу III, в которой признавалась власть английской короны в случае выполнения требований по отмене последних решений английского парламента. В противном случае полностью прекращалась торговля с метрополией. В ответ британский парламент ввел военное положение в штате Массачусетс. Конгресс незамедлительно отреагировал, приняв решение о создании своей регулярной армии. Это уже был шаг, за которым могло последовать только одно — война…

Пожар революции заполыхал в 1775 году, а уже в июле 1776 года была провозглашена Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Организаторы «Бостонского чаепития» стали далеко не последними гражданами новой страны. Пол Ривер являлся владельцем первых меднопрокатных заводов. В его честь в Бостоне установлен памятник и открыт дом-музей.

Джон Копли. Пол Ривер

Самюэл Адамс дослужился до должности губернатора своего родного штата, а его брат Джон Адамс вообще занял высшую государственную должность — он был избран вторым президентом США.

Участь же косвенных участников «чайной церемонии» в Бостоне — индейцев племени мохоки — незавидна. Сражаясь в Войне за независимость США на стороне правительственных войск, они потерпели поражение и отступили вместе с англичанами в Канаду, их земли достались победителям «по праву завоевателя». В настоящее время в США представители этого племени проживают на севере штата Нью-Йорк, и их численность едва превышает 20 000 человек. Отношение колонистов к коренному населению Америки не так давно выразил известный американский журналист Майкл Бом — в одной из публицистических передач на российском телевидении. Он сказал буквально следующее: «Если бы мы не убили индейцев, не было бы Америки…» Прибавить к этому нечего…

Ну, а в США «Бостонское чаепитие» считается национальным праздником, предвестником революции. У причала, где некогда разворачивались исторические события, находится музей, неподалеку на волнах покачивается парусный корабль — копия «Дартмута», на котором для туристов устраивают костюмированные представления. Однако в 1973 году представление было совсем не шуточным — на борт корабля поднялись местные жители, протестующие против засилия нефтяных монополий, и сбросили в воды залива бочки из-под нефти. А на рее корабля повесили чучело действующего президента США — Ричарда Никсона. Так была отмечена круглая дата: 200-летие бостонского зимнего чаепития.