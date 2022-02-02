Арташес Гегамян

Автор

Председатель партии «Национальное Единение» Родился 2 декабря 1949 года в Ереване. Капитан запаса. В 1971 году окончил электротехнический факультет Ереванского политехнического института им. К. Маркса. Инженер-электрик. В 1988-1990 гг. ̶ слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС (Москва). В 1971-1978 гг. – освобожденный секретарь комсомольской организации электротехнического факультета Ереванского политехнического института, командир Республиканского студенческого строительного отряда Армении в Карельской Автономной Республике, инструктор ЦК ЛКСМ Армении, первый секретарь комитета комсомольской организации Ереванского политехнического института, заведующий отделом студенческой молодежи ЦК ЛКСМ Армении. В 1979-1987 гг. ̶ инструктор, заведующий сектором, инспектор в Аппарате ЦК КП Армении, помощник первого секретаря ЦК КПА, первый заместитель заведующего отделом организационно- партийной работы ЦК КПА. В 1987-1989 гг. ̶ первый секретарь Маштоцкого райкома Ереванской городской организации КП Армении. В 1989-1990 гг. ̶ мэр города Еревана. В 1991-1995 гг. ̶ член наблюдательной комиссии АО “Закнефтегазстрой” Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. Учредитель армянской универсальной биржи “Прометей”, ООО “21 век”, генеральный директор этих учреждений. В 1997 году учредил и по настоящее время возглавляет партию “Национальное Единение”. В 1998, 2003 и 2008 гг. - кандидат в Президенты РА. На президентских выборах 2003 года получил 17.6% голосов избирателей. Депутат Национального Собрания Республики Армения I, II, III, V и VI созывов. В 2012-2017 гг. был руководителем делегации Национального Собрания РА в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. Является автором 17-ти книг и многочисленных научно-аналитических статей. Женат, имеет двоих сыновей и пятерых внуков. <a href=http://www.amiab.am/ru/ target=_blank >www.amiab.am</a>