Андрей Юрьев
Последние публикации
Экономика пандемии: волонтеры
В связи с обсуждением в предыдущей публикации «Экономика после пандемии. Призрак коммунизма» темы «лишних людей» и «людей будущего» как-то сама собой возникла тема волонтеров как видимых провозвестников и тайных носителей новой социальной модели, основанной на нестяжательстве. Как справедливо...
29 декабря 2021
Экономика после пандемии. Призрак коммунизма
В предыдущей публикации читатель получил возможность препарировать историческую действительность на глубину двух минувших столетий в разрезе наиболее популярных экономических теорий. Проделав эту колоссальную работу, он мог убедиться, что начавшийся в 2008 году глобальный экономический кризис...
8 июля 2020
Экономика после пандемии. Управление кризисом
В предыдущей публикации (см. «Экономика после пандемии. Пролог») на основе глубокого научного анализа установлена неизбежность кризисов доминирующей экономической модели, основанной на прибыли и ссудном проценте. Необходимость извлечения прибыли и её накопления для последующего инвестирования...
22 мая 2020
Экономика после пандемии. Пролог
На четвертой неделе самоизоляции (в российском летоисчислении) конспирологи всех стран объединились в стремлении разгадать тайну происхождения коронавируса, причем мировое лидерство по праву перешло к представителям отечественной школы. Вспомнив про доклад Фонда Рокфеллера, в котором пандемии...
27 апреля 2020
На пике пандемии столичные чиновники запаниковали
Битва гипотез вокруг коронавируса продолжается, причем противоречивые умозаключения, выводы и рекомендации разных медицинских и научных школ только подтверждают, что мы по-прежнему мало что об этом знаем. В этой непредвиденной ситуации после двух недель растерянности наши руководящие чиновники...
14 апреля 2020
Парадоксы российской самоизоляции: разориться или заразиться?
В связи с первой полукрамольной публикацией коронавирусного сериала в редакцию буквально хлынул поток писем от наиболее преданных читателей. Елена Первая (инициалы изменены) спрашивает: «Вы предлагаете фактически поголовное тестирование на коронавирус, однако врачи и Всемирная организация...
9 апреля 2020
Пандемия — тест мобилизационной готовности: готова ли Россия?
Интерпретации объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19 по сложившейся традиции остаются на уровне научных гипотез, из которых с очевидностью следует, что мы по-прежнему мало что знаем и о себе самих, и об окружающем нас мире. Пока понятна только основная причина пандемии...
7 апреля 2020
ГИБДД против президента России, или Черникову о Черникове
Незнание закона не освобождает от ответственности — это про закон для нас, для граждан. А вот для самих носителей этой апофегмы ( краткое и меткое наставительное изречение, нравоучительная сентенция, синоним максимы или афоризма — прим. ИА REGNUM ) незнание закона не только не влечет никакой...
26 ноября 2019
И еще три вопроса охотникам на людей
В предыдущей публикации автопарковочного сериала руководству столичного департамента транспорта задан ряд вопросов относительно неэтичного отношения к безопасности и другим фундаментальным правам граждан со стороны подобранных департаментом руководящих кадров, одухотворенных служением золотому...
11 августа 2019
Хроники Мосгорсуда: закон по-прежнему что дышло
Вначале о радостном. Председатель Мосгорсуда О. А. Егорова вступила в заочный диалог с общественным мнением. Пока в лице отдельных избранных средств массовой информации, но на фоне замкнутости судебной системы и её недоступности для общественного контроля радует уже хотя бы то малое, что снисходит...
15 мая 2019
Новое путешествие России в коммунизм
Благодаря предвыборным дебатам Совхоз имени В. И. Ленина, чьи земли простираются направо от Каширского шоссе сразу после выезда за МКАД, стал если не лубочной картинкой, то чуть ли не ностальгической мечтой о так и не построенном коммунизме. Поехать специально, чтобы посмотреть на диво дивное, всё...
17 апреля 2019
Парижское соглашение по климату: Кто заплатит за «спасение человечества»?
На поставленный вопрос отвечали участники заседания Экспертного совета фракции «Справедливой России», проведенного в Госдуме по означенной тревожной теме. На «ноев ковчег», помимо самих депутатов, были приглашены представители заинтересованных министерств, экспертного сообщества, общественные...
28 марта 2019
За трансформацию политической системы России ответят эксперты
«Трансформация партийно-политической системы России: ответ на современные вызовы» — на эту тему высказались эксперты 7 февраля не где-нибудь, а в Государственной думе, призванной думать, решать и заботиться об общенародном благе. Участие представителей экспертного сообщества ИА REGNUM в этом...
9 февраля 2019
Чего России ждать после выхода из Совета Европы?
Уходящий Генсек Совета Европы в прощальном обращении к Ассамблее на завершившейся зимней сессии ПАСЕ заметил, что «российский народ пострадает больше всего, если Россия выйдет из Совета Европы». Так как «он лишится защиты, предусмотренной системой Конвенции», поскольку не сможет обращаться в...
5 февраля 2019
В Мосгорсуде изобрели «машину времени»
Сколько нам открытий чудных уже подарил Мосгорсуд, и не сосчитать. Сколько он готовит новых чудных открытий, остается на совести отдельных судей, объединенных в дружный коллектив. А также на совести Квалификационной коллегии, которая в 2019 году всё-таки должна заняться повышением качества в свете...
24 декабря 2018
Три вопроса охотникам на людей
В парадигме наполнения бюджета любой ценой по стране победно шествует штрафная экономика, вооруженная презумпцией виновности и прочими полезными отклонениями от общепринятых норм и здравого смысла. Идет охота на скудеющие доходы населения, которую несознательные граждане несправедливо называют...
22 ноября 2018
Дух президента в «Президент-отеле»
В «Президент-отеле», что в Москве на Якиманке, состоялся форум сторонников экономического протекционизма и иных «экономических патриотов», о котором вряд ли упомянут федеральные телеканалы. Публика подобралась довольно пестрая, в основном не обласканная официальной властью, то есть не из тех...
25 октября 2018
Новая судебная реформа, старые судейские традиции
Председатель Верховного суда в публичных заявлениях всегда декларирует безусловно правильные ориентиры для судебной системы, однако реализовать их на практике почему-то не получается. В связи с новым назначением на должность был озвучен принцип доступности судопроизводства для всех граждан, однако...
3 октября 2018
ЦАФАП умер, но дело его живет
«Теперешнее правосудие, очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невинного, но и неосведомленного». Франц Кафка. «Процесс». Отношение граждан к власти формируется не столько из дебатов профессиональных пропагандистов, сколько из личного опыта столкновения граждан с её отдельными...
13 сентября 2018
Дело Скрипаля и другие: неважно, кто поджег Рейхстаг
Человеческое сообщество входит в опасный период смены мирового лидера. Процесс этот небыстрый и болезненный, чреватый приступами локальных и глобальных потрясений, которых при наличии политической мудрости можно было бы избежать. Обусловлен он не столько внешними, сколько внутренними причинами, и...
25 апреля 2018