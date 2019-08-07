В предыдущей публикации автопарковочного сериала руководству столичного департамента транспорта задан ряд вопросов относительно неэтичного отношения к безопасности и другим фундаментальным правам граждан со стороны подобранных департаментом руководящих кадров, одухотворенных служением золотому тельцу штрафной экономики, а также относительно необходимости заниматься защитой граждан от этих кадров «на самом верху». За прошедший период уже и российский президент успел высказаться по теме штрафной экономики на заседании Государственного совета 26 июня 2019 года, о чём сообщили все центральные телеканалы и профильные интернет-издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Президент, оказывается, тоже считает недопустимым «подведение водителя под штраф» ради увеличения поступления штрафов, не имеющего ничего общего с безопасностью дорожного движения. Наконец, поступил какой-никакой ответ и от столичного дептранса, у которого, разумеется, позиция иная, что неудивительно для живущего независимо от остальной страны города-государства.

Собственно, обращение инвалида направлялось не в дептранс, а непосредственно столичному мэру уже после безуспешного обращения в самостийный департамент. Разумеется, мэр его не увидел, из его высокой башни столь ничтожные проблемы просто не видны.

Обращение касалось «тихой» ликвидации департаментом транспорта парковки для инвалидов в зоне социального объекта — поликлиники номер один Управления делами президента России. На сайте «Электронный атлас Москвы», рекомендуемом Мосгорсудом московским судьям чуть ли не как официальный источник информации о размещении дорожных знаков и разметки, этот участок переулка Сивцев Вражек запечатлен как раз в момент ведения работ на парковке для инвалидов. Чтобы все видели, как в Москве заботятся об инвалидах.

Москва, пер. Сивцев Вражек, ловушка для инвалидов

Со временем дорожная разметка на парковке поистерлась и стала едва заметной, но инвалиды продолжали парковаться на привычном месте. И вот в один прекрасный (для дептранса) день ГКУ «АМПП» начал рассылать инвалидам штрафы в 5 тысяч рублей за неоплаченную парковку без каких-либо объяснений или предупреждений о ликвидации парковочных мест для инвалидов.

Хоть и неприятная, но мелочь, если исходить из доходов московских чиновников. Однако для среднестатистического московского инвалида такой штраф — это четверть его пенсии, один-два таких штрафа оставляют инвалида в «городе для богатых» без средств к существованию.

За что дептранс не любит инвалидов?

Ранее в департамент транспорта направлялось обращение с просьбой увеличить количество парковок для инвалидов в зоне социального объекта, равно как и в Москве в целом. Поводом послужил аналогичный штраф, наложенный Московской административной дорожной инспекцией за остановку для высадки инвалида там же напротив бокового проезда трехстороннего (т-образного) пересечения двух улиц с односторонним движением. В обращении разъяснялось, что такая остановка не является нарушением Правил дорожного движения, предлагалось обустроить там же два дополнительных парковочных места для инвалидов.

Закончилась та история вынесением прокуратурой Москвы расширенного представления в адрес МАДИ, а штраф был отменен судом в двухнедельный срок, несмотря на убежденность московских чиновников, что в московских судах у них «всё схвачено». Разумеется, увеличивать количество парковок для инвалидов в зоне социального объекта никто не собирался, напротив, были молча переведены в разряд платных те самые парковочные места для инвалидов напротив входа в поликлинику УДП.

Не то чтобы «битва башен Кремля» перешла на бытовой уровень, столь глубокие мысли едва ли посещают прилежных московских исполнителей. Аналогичный неконтролируемый процесс замещения бесплатных парковок более эффективными платными идет по всей Москве. В этом отношении надо отдать должное псевдолиберальной диктатуре, которая относится ко всем одинаково, без исключений, и ради денег не пощадит даже «маму родную».

Необходимо заметить, однако, что на момент введения в Москве платных парковок была законодательно установлена норма равного количества платных и бесплатных парковок при их шаговой доступности. И эта норма какое-то время даже выполнялась: на одной стороне улицы располагались платные парковки, на другой — бесплатные.

Для увеличения поступления штрафов стороны улиц периодически менялись: бесплатные парковки неожиданно становились платными, и наоборот. Водители по привычке парковались «по-старому», за что и расплачивались непомерными штрафами. Потом участки платных и бесплатных парковок стали меняться в хаотичном порядке.

Наконец, шагая навстречу автовладельцам, столичный департамент транспорта устранил-таки эту путаницу, и бесплатные парковки стали платными. Причем по возможности везде, невзирая на лица, статусы, социальную значимость и прочие непонятные для свободы «делать деньги» понятия. А чем, собственно, парковки для инвалидов в этой перспективной парадигме лучше прочих бывших бесплатных парковок?

В этих тяжелых обстоятельствах новое обращение было направлено непосредственно столичному мэру (а кому ж еще?) с просьбой взять под личный контроль ситуацию с парковками для инвалидов в зоне социального объекта «поликлиника УДП», а также обуздать стяжательство департамента транспорта в лице подведомственных ему организаций. Столичный мэр до таких обращений не снисходит, но ответ поступил от «правой руки» заместителя столичного мэра, чей статус никак не ниже его «левой руки». Или наоборот, насчет рук — это неточно, это смотря с какой стороны смотреть.

В общем, ответ поступил от господина С.С. Андрейкина, первого заместителя господина М.С. Ликсутова. За неимением другого ниже публикуем то, что есть.

Нужны ли столице компетентные чиновники?

Требование федерального закона «не менее 10 процентов» мест для инвалидов московские чиновники почему-то интерпретируют как не более 10 процентов. А зоной социального объекта почему-то считают всю улицу (в данном случае переулок), «забывая» про те самые произвольно ликвидированные «машиноместа для инвалидов», о которых шла речь в обращении к столичному мэру, но которые забыл помянуть в его ответе господин Андрейкин.

Ну и, наконец, предмет особой гордости мосдептранса — аж целых три (!!!) «бесплатных парковочных места в зоне социального объекта». На этих трех местах обычно припарковано в два-три ряда до 10−12 автомобилей с водителями. Конечно, в духе «классовой ненависти» можно и позлорадствовать, пусть, мол, и федеральные чиновники помучаются по вине московских. Но подобное злорадство, равно как и «козни» московских чиновников, как минимум неэтично, ведь речь идет не о торговом центре или ночном клубе, а о лечебном учреждении.

Далее господин Андрейкин постарался усилить впечатление некомпетентности, что, однако, совсем не мешает замещать руководящие должности в столичном департаменте транспорта. Цитируя пункт 12.4 ПДД РФ, он узнает, что остановка все-таки разрешена «напротив бокового проезда трехсторонних пересечений, имеющих сплошную разметку или разделительную полосу». Однако то, что одностороннее движение по переулку Сивцев Вражек и одностороннее движение от него по Большому Власьевскому переулку аналогично «сплошной разметке или разделительной полосе», не допускающей проезд через перекресток с бокового проезда, этого уважаемый чиновник понимать не хочет.

Интересно, известно ли мосдептрансу, сколько еще на дорогах города введено таких же нелепых запретов, за которые москвичам и гостям столицы регулярно приходят штрафы. Которые те исправно платят, опрометчиво полагаясь на компетентность штрафователей.

Ответ Департамента транспорта Москвы №17-36-8945/9 от 06.08.2019. Стр. 1 из 2

Ответ Департамента транспорта Москвы №17-36-8945/9 от 06.08.2019. Стр. 2 из 2

Что касается привлечения инвалида к административной ответственности, то при изложении, безусловно, непогрешимой административной практики ГКУ «АМПП» господину Андрейкину все-таки следовало бы ознакомиться с реальной административной практикой в московских судах. Тестирование коих показывает, что судьи могут какое-то время «волокитить» рассмотрение жалоб на решения подведомственных дептрансу организаций, однако суды не идут на нарушение закона даже ради московских чиновников и в конечном итоге отменяют их административные «опусы».

Поэтому с вероятностью 100% по решению суда «повторное рассмотрение жалобы» в ГКУ «АМПП» состоится, и ответственный за это мероприятие господин Надров в очередной раз отменит административный «опус» этой страшной организации. По крайней мере, в четырех предшествующих случаях так и было, и едва ли в пятый раз будет по-другому.

И уж как минимум высокомерным звучит утверждение господина Андрейкина о том, что инвалид должен лично являться в один из двух «сервисных центров» дептранса, чтобы отменить незаконный штраф по придуманному штрафователями надуманному поводу. И водитель, перевозивший инвалида, также не должен признавать «своей вины», которой не было, за исключением разве что неудовлетворенных аппетитов чиновников столичного дептранса.

А при чем здесь выборы?

Ответ господина Андрейкина на обращение к мэру Москвы поступил как раз за месяц до выборов в Московскую городскую думу. Нетрудно угадать, каков был его «политический» результат.

На стенде у входа в подъезд (оно же парадное) размещен агитационный плакат, мол, мэр Москвы поддерживает такую-то «независимую» кандидатку. Пострадавшие от произвола столичного дептранса записали фамилию этой кандидатки, чтобы ни в коем случае за нее не проголосовать.

Так же поступили и другие жильцы дома, получившие вдруг от местного ГБУ «Жилищник» требования «погасить задолженность» по самым нелепым поводам. Кто-то, получая платежные документы не первого, а десятого числа, в соответствии с Жилищным кодексом РФ оплачивает их в следующем месяце, но почему-то числится у коммунальщиков хроническим должником. Кому-то приписали задолженность в три тысячи рублей с давно истекшим сроком давности.

Однако если подобную активизацию накануне выборов ведомства вице-мэра, доставшегося нынешнему мэру в наследство от предыдущего, еще как-то можно объяснить, то непонятные «подставы» от, казалось бы, «своего в доску» департамента транспорта выглядят хоть и мелочью, но все-таки неприятной. Впрочем, бизнес есть бизнес, ничего личного.

Разумеется, на итоги выборов такая мелочь не повлияет, тем более что, как говаривал вождь народов, не важно, как проголосуют, важно, как подсчитают. Но осадочек всё равно останется. А если у кого-то вся жизнь состоит из мелочей, то даже самая незначительная из них рано или поздно может на ней сказаться.

Кто-то считает, что о зрелости общества судят по его отношению к инвалидам. В этом отношении обновление власти «молодыми технократами», не обремененными элементарным жизненным опытом, выглядит, безусловно, нужным и своевременным процессом. Беда еще в том, что прислушиваться к назиданиям стареющего «сеньора» молодые технократы не хотят, отчего страдает в первую очередь репутация «сеньора».

Возможно, господин Андрейкин, ответивший на обращение к мэру Москвы, давно уже перерос занимаемую должность, и ему пора задуматься о применении своих навыков где-нибудь в Тамбове, Кургане или Биробиджане. Его там ждут, чем они хуже Москвы, они тоже хотят быть «городом для богатых».

Некритичное копирование зарубежного опыта, в первую очередь европейских столиц со значительно меньшей численностью населения, приводит к попыткам решить транспортные проблемы Москвы за счет последовательного ужесточения «практики запретов». В итоге передвигаться и парковаться на дорогах Москвы будут самые богатые, а все прочие должны безальтернативно пользоваться городским пассажирским транспортом, обеспечивая рост его доходов, что тоже правильно, поскольку контролирует его также дептранс.

Имея бюджет, сопоставимый с небольшим европейским государством, Москва, безусловно, хорошеет, вот только для многих инвалидов ее красоты остаются недоступными. К слову, замена асфальта плиткой требует приобретения более дорогих колясок для инвалидов с мягкой подвеской и как минимум широкими пневматическими шинами. Эти допрасходы в самом богатом городе страны, разумеется, ложатся на самих инвалидов. Да и как иначе, ведь инвалиды составляют ничтожную часть «электората» и к тому же всё равно не могут себя защитить.

Да и для других «маломобильных категорий граждан» новообращенные пешеходные зоны остаются доступными главным образом на словах да на бумаге. Впрочем, к департаменту транспорта это отношения не имеет. Этими проблемами столичный дептранс не занимается, он занимается штрафами.