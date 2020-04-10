В связи с первой полукрамольной публикацией коронавирусного сериала в редакцию буквально хлынул поток писем от наиболее преданных читателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

Елена Первая (инициалы изменены) спрашивает:

«Вы предлагаете фактически поголовное тестирование на коронавирус, однако врачи и Всемирная организация здравоохранения выступают против такого тестирования. Вам известно, что в Италии поначалу так и делали, но потом от этой практики отказались? Зачем тестировать на коронавирус здорового человека?».

Именно внешне здоровых и нужно тестировать, Елена, не являются ли они вирусоносителями. Заболевший менее опасен, потому что его симптомы всем очевидны, он помещен под карантин, приступил к лечению. Его тестирование позволяет только уточнить диагноз. А бессимптомные вирусоносители сами не болеют, но могут заразить десятки людей. Именно их и нужно выявлять и подвергать самоизоляции, а не миллионы ни в чем неповинных людей.

В Италии поначалу в больницы свозили всех, у кого был выявлен коронавирус, в том числе бессимптомных и переносящих заболевание в легкой форме. Ждали развития тяжелого заболевания, которого не случилось. Когда мест в больницах стало не хватать для действительно тяжелых больных, от широкого тестирования отказались. В итоге вирусоносители не были выявлены и не помещены под карантин, и получилось то, что получилось.

По той же причине врачи против всеобщего тестирования — они не хотят, чтобы им докучали напуганные «бессимптомники», когда нужно спасать жизни умирающих людей. ВОЗ также против полного тестирования, поскольку тестов на всех не хватает. Если расходовать тесты на здоровых, их может не хватить для больных. Но врачи и ВОЗ отвечают за пандемию, а не за экономику, поэтому их вполне устраивает «слепая» самоизоляция всех подряд.

За экономику отвечают те, кто бесстрашно взялись нами управлять. Объявив всеобщую самоизоляцию и ничего не предприняв для выведения общества из этого ненормального состояния, они выстрелили себе в ногу. Осталось дождаться, успеют ли они выстрелить себе в другие части тела.

Phc.org.ua Наборы реагентов для тестирования на COVID-19

Елена Вторая спрашивает:

«Коммерческий тест на коронавирус стоит 2000 рублей. У меня в компании 27 сотрудников, стоит ли мне оплатить им тестирование, чтобы с понедельника они вышли на работу?»

Это бесполезно, Елена, потому что тестировать нужно или всех, или, действительно, никого. Получив отрицательный результат теста сегодня, ваш сотрудник завтра может получить вирус в метро и стать вирусоносителем. Поэтому для безопасного выхода из режима самоизоляции нужно массовое тестирование, но никаких планов на этот счет у наших правителей, видимо, нет.

Другое дело, если ваши сотрудники будут передвигаться в режиме самоизоляции на личном автотранспорте. Но для этого столичный департамент транспорта должен объявить парковки бесплатными хотя бы на период пандемии.

А на будущее признать, что политика по превращению личного автотранспорта граждан в изгоя терпит крах. Как терпит крах и «глобальная» концепция «магистрального развития человеческой цивилизации» через скученное проживание в мегагородах. Но на данный момент у столичного руководства, видимо, иное мнение, в связи с чем ваши сотрудники в любой момент могут получить штраф 5000 рублей за передвижение по городу, причем в режиме невидимой вирусной фотовидеофиксации.

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожий в маске на Банковском мосту, Санкт-Петербург

Тему незаконности штрафов горячо поддерживает Рамзан, юрист по корпоративному праву:

«Если нет режима ЧС, то не может быть и штрафов. Находимся в ситуации полного правового произвола и правовой неопределенности. Ожидаем волну банкротств и недружественных поглощений. Пока не объявлен форс-мажор, защититься нечем».

С ним согласны все туроператоры и турагенты.

В чате Рамзан подбивает Алексея, практикующего юриста, подать судебный иск в защиту неограниченного круга лиц о незаконности «коронавирусных штрафов». Алексей считает это бесполезным. У нас судебная власть под каблуком исполнительной, поэтому мы беззащитны перед правовым произволом.

Алексей рассказывает, что происходит в столичных судах. 30 марта его не пустили в здание районного суда, поскольку-де суд не работает. 31 марта он в суд не поехал, однако дело было рассмотрено в его отсутствие. Оказалось, что какие-то дела все-таки рассматривают, в суды стали пускать по спискам. Дозвониться и заранее узнать невозможно, на сайтах судов информация не обновляется вторую неделю. Поэтому он теперь каждый день едет в суд, узнает у охраны, есть ли он в списках, после чего возвращается домой. Вот такая самоизоляция.

Яна спрашивает:

«Муж три недели как вернулся из Страсбурга, сразу самоизолировался на даче, жил там один. Ни он, ни мы не болеем. Он руководит малым предприятием, дольше самоизолироваться не может. Собирается сделать тест на коронавирус и выйти на работу. Правильно ли это?»

Ваш муж всё правильно сделал, но одного теста недостаточно. Отрицательный тест будет означать только то, что он не является вирусоносителем. Но вы не узнаете, может ли он заразиться.

Алексей Колчин ИА REGNUM Контейнеры с пробами для теста на коронавирус ставятся в специальный бокс, откуда их забирает сотрудник лаборатории. Екатеринбург

На следующей неделе нам всё-таки обещают появление в России теста на антитела к коронавирусу, хоть появиться он мог и много раньше. Если этот тест покажет наличие специфических антител, значит, ваш муж переболел бессимптомно или в легкой форме, приобрел иммунитет и высоковероятно больше не заболеет. По здравому смыслу он может выходить из самоизоляции, но де-юре нашими чиновниками такой вариант пока не предусмотрен.

Почему самоизоляция в Москве не дает результата, недоумевает неизвестный читатель, количество заболевших все равно растет?

По данным «Яндекс», коэффициент самоизоляции в Москве ночью почти 5, днем 3,8−3,9. Это означает, что днем 75−80% жителей остаются дома, остальные находятся вне дома. В Москве 12 миллионов официально зарегистрированных жителей. Если даже половина из них разъехались по дачам, осталась вторая половина.

Плюс 3 миллиона приехавших на заработки недозарегистрированных жителей, которые дач не имеют, итого 9 миллионов. 20−25% от этой численности составляют 1,5−2 миллиона человек. То есть население средней европейской столицы в Москве не самоизолировалось и продолжает жить в прежнем режиме.

То, что в Москве при этом относительно низкий уровень заболеваемости и смертности, выглядит как чудо. Или все объясняется нехваткой тестов и особенностями российской статистики. Видимо, у нас просто честно учитывается только смертность от атипичной пневмонии, в то время как в иных странах учитывается смертность от любых причин, если только был получен положительный тест на коронавирус. В общем, статистика есть статистика.

«Так о чем же ваша ядовитая статейка, — вопрошает Валерий. — Или вы отрицаете пандемию?»

Нет, Валерий, не отрицаем, а наоборот, считаем, что и ежегодной сезонной пандемии гриппа, к которой все буднично привыкли, нужно уделять больше внимания и не ограничиваться «наблюдением» потерь от вирусных осложнений.

Алексей Колчин ИА REGNUM Екатеринбург. Горожане ждут еду у окна KFC

Нам нужно не сокращать количество медицинских работников в угоду «экономической оптимизации» под видом внедрения «высокотехнологичной помощи», а заниматься противоположным — переходить к «экономике человека». Первый, кто поймет, что медицина и в целом здравоохранение являются не обузой для экономики, а наиболее перспективной ведущей отраслью новой экономики, рискует стать новым экономическим лидером. Правда, в современной российской истории подобные риски принято минимизировать.

Пока же становится ясно, что нынешняя пандемия по своим мрачным показателям уже не дотянет до сезонных эпидемий гриппа. Судя по данным за 6 и 7 апреля, и в мире в целом, и в России, и в Москве на эс-образной кривой роста заболеваемости случился перелом, и она постепенно выходит на плато. Это означает, что мы или проходим, или скоро выйдем на пик пандемии, после чего пандемия должна пойти на спад.

На 8 апреля в мире зарегистрировано 1,465 миллиона заболевших и 85,4 тысячи погибших, что кратно меньше ежегодно «наблюдаемых» в ОРВИ-эпидемиях полумиллиарда и полумиллиона соответственно. Конечно, не все заболевшие, видимо, зарегистрированы из-за той же нехватки тестов, однако и при «обычной» пандемии гриппа имеет место та же проблема. С другой стороны, если заболевших в несколько (десятков) раз больше, то и показатели смертности окажутся не столь устрашающими.

Russian.news.cn Число умерших от COVID-19 в США превысило 10 тыс. человек

К обсуждению подключились и представители экспертного сообщества ИА REGNUM. Эксперт-конспиролог спрашивает:

«Судя по объективным данным, пандемия действительно не выходит за среднегодовые показатели эпидемий гриппа. Тогда чем вы объясняете наблюдаемые картины апокалипсиса? В Нью-Йорке морги переполнены, у входов стоят рефрижераторы, куда складывают тела умерших. В Италии для этих целей используют стадионы, причем тела родственникам не выдают…»

Этот вопрос мы переадресовали в вашингтонский обком, и вот что нам ответили. Поскольку мы не знаем, как поведет себя вирус при захоронении тела в земле, принято решение все зараженные тела кремировать. Естественно, что крематории на кремацию всех умерших не рассчитаны, поэтому временно приходится размещать тела на хранение.

Что касается перегрузки врачей инфекционных отделений, то ее тоже пытаются объяснить «естественными» причинами. Если обычно пациенты распределены равномерно между всеми отделениями (или «тихо» умирают дома — примечание наше), то теперь всех везут в инфекционные отделения. При этом вашингтонский обком признает, что даже в штате Нью-Йорк количество умерших от пандемии не превышает «естественный» уровень смертности, если подобный термин вообще уместен.

Эксперт-алармист спрашивает:

«Появилась было надежда, что пандемию затеяли для «перезагрузки» мировой экономики. Вместо мировой войны, которую обычно используют для этих целей. Насколько оправданы эти надежды?»

Поскольку любимый читатель уже утомился, на этот вопрос более обстоятельно ответим в следующей публикации сериала. На самоизоляции заняться особо нечем, поэтому одни пишут, другие читают, потом поменяемся.