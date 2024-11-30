В России началось серийное производство новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», сообщил президент Владимир Путин 28 ноября. «Орешник», который за неделю до этого «прилетел» по днепропетровскому заводу «Южмаш», стал первой в истории ракетой средней дальности с разделяющейся головной частью, которую применили в боевых условиях.

ИА Регнум

Применение нового оружия, которое превращает в пыль всё, что оказывается в эпицентре удара, стало ответом на использование украинской армией натовских дальнобойных ракет для ударов вглубь нашей территории. Об этом 28 ноября напомнил и президент Путин.

После того как Россия продемонстрировала, что в нашем арсенале появилось такое эффективное средство самозащиты, как современные ракеты средней дальности, администрация Джо Байдена ожидаемо обвинила Россию в «вызывающих тревогу, опасных и безответственных» действиях.

Но за то, что наша страна была вынуждена создавать (точнее воссоздавать) арсенал ракет средней дальности, Соединённые Штаты должны сказать «спасибо» в первую очередь самим себе.

Напомним, в октябре 2018-го тогдашний и вновь избранный президент США «миротворец» Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из ДРСМД — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключён ещё в 1987 году. 1 февраля 2019 года США приостановили действие договора, и России оставалось лишь констатировать: эта договорённость потеряла смысл.

Уничтожив ДРСМД, который считался одним из столпов миропорядка после завершения холодной войны, Трамп, казалось бы, развязывал руки «снова великой Америке». Но он допустил ошибку.

И не только потому, что наша страна получила законную возможность в короткий срок разработать и испытать в деле «Орешник». Дело также в природе самого Договора о РСМД.

Соглашение, которое в 1987 году Рональд Рейган подписал с Михаилом Горбачёвым, обычно воспринимается как некое самоограничение, которым две сверхдержавы «связали» себя в равной мере. На деле же тогда, увы, американцы переиграли СССР.

Ложный выигрыш

Договор, заключённый 8 декабря 1987-го в Вашингтоне, преподносился для советской аудитории как триумф «нового мышления» и пролог к мирному сосуществованию СССР и США.

Ещё бы, впервые был ликвидирован целый класс вооружений — баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000 — 5500 км) и меньшей (500 — 1000 км) дальности. Более того, создавалось впечатление, что Советский Союз даже оказался в выигрыше.

Ведь в 1986 году США разместили в Европе ракеты средней дальности «Першинг-2» с неядерными боеголовками. «Першинги» должны были в первом обезоруживающем ударе поразить шахты межконтинентальных баллистических ракет на территории СССР и лишить его возможности применить ответно-встречный удар по территории США. Поскольку подлетное время ракет средней дальности из Европы очень мало, нашим зенитным средствам практически не остаётся времени, чтобы среагировать.

И тут «талантливый миротворец» генсек Михаил Горбачев ловко пускает под нож эти американские ракеты.

Но на деле всё не так просто, как хотелось бы «диванным стратегам», в роли которых выступали творцы международной разрядки из ЦК КПСС.

Пять промахов Горбачёва

«Першинг-2», взятый Пентагоном на вооружение в 1982-м, внушал Москве тревогу, которая во многом была продиктована хорошим промоушеном, утроенным этим вооружениям администрацией Рейгана.

Во-первых, дальность «Першингов» не превышала 2 тыс. километров, а значит в предполагаемой войне советская столица и крупные производственные мощности на линии восточнее Москвы были в безопасности.

Department of Defense Ракеты Pershing II готовы к запуску, Форт Блисс, Техас. 1987

Тогда как в СССР на тот момент был уже разработан и поступил на вооружение оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Эльбрус», который на западе получил название «Скад». Разрабатывался и уже был создан уникальный ОТРК «Ока». Их количество в разы превосходило американские «Першинги», их мощь, дальность и точность была в 2–2,5 раза выше американских аналогов. То есть, опять-таки, в вероятной войне советский класс этих ракет позволял бы смести противника в Ла-Манш без стратегических угроз для нас.

Во-вторых, по соглашению 1987 года СССР уничтожил не только боевые, но и учебные ракеты. Были ликвидированы транспортно-заряжающие машины и вообще весь комплекс регламента, обучения и технического обслуживания данного класса вооружения. Наконец, демонтировали уникальную производственную базу серийных заводов, оборудование полигонов и учебных центров.

Фактически Сухопутные войска ВС СССР остались без оперативно-тактических ракет малой дальности.

В-третьих, американцы всегда делали ставку на воздушное и морское вооружение, а Советский Союз традиционно ориентировался на сухопутное могущество, ДРСМД предполагал отказ только от сухопутных версий ракет. То есть главная стратегическая доктрина США осталась неприкосновенна, а из рук советских военных был выбит один из главных козырей — мощь сухопутных установок ракет малой и средней дальности. Американцы стали превосходить наши ракетные силы более чем втрое.

В-четвертых, критически отставая от советских технологий в классе сухопутных вооружений, американцы, выведя из игры оппонентов, получили время для разработки отличных образцов техники этого класса. Так, например, они разработали универсальную пусковую установку М-270 на две ракеты типа ATACMS.

А ракетная установка HIMARS — это, по сути, «половинка» от нее на шасси относительно компактного армейского грузовика, который с трудом идентифицируется с воздуха как ракетная установка.

army.mil Запуск оперативно-тактической баллистической ракеты MGM-140 ATACMS

Наконец, в-пятых, договор не касался Франции, Великобритании и Китая (который на тот момент не был настроен к нам дружественно). Они сохранили все свои пусковые установки и в ситуации возможной войны перед альянсом НАТО + Китай СССР оказался безоружным, лишившись своего важнейшего доминирования в этом классе ракет.

Ракет стремительных, малозаметных, маневренных, практически не сбиваемых зенитными системами. Ракет массовых, с отлично подготовленными боевыми подразделениями и мощной производственной и эксплуатационной базой.

Это было даже не предательство Горбачева и успех Рейгана. Это была полная капитуляция и фактически одностороннее разоружение. За полгода до упразднения СССР, в июне 1991 года, договаривающиеся стороны зафиксировали выполнение ДРСМД.

США сообщили об уничтожении 846 ракетных комплексов средней и малой дальности. СССР уничтожил 1846 комплексов. Из них около половины — произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве.

Утилизированный договор

Далее США в 1991 году отказались подписывать договор по крылатым ракетам морского и воздушного базирования, был свернут Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений 1991-го (ДСНВ-1).

Дипломаты из Вашингтона фактически издевались над нашим МИДом, заявляя, что американский стратегический бомбардировщик с двумя десятками крылатых ракет на борту должен считаться одним ядерным боезарядом.

Попытки договорится с американскими «партнерами» по паритету в вооружениях наталкивались на политику двойных стандартов.

Так, например, разрезав свои «Першинги», американцы сохранили блоки наведения и продолжили исследования по ракетам средней дальности, объясняя, что они якобы исследуют вторые и третьи ступени межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman 2.

Более того, американская сторона стала прямо нарушать положения договора, начав разработку новой ракеты PrSM, Dark Eagle для MLRS и HIMARS. А также наземный комплекс «Typhon» с морскими «Томагавками».

США разместили комплексы противоракетной обороны в Польше и Румынии. Их вертикальные пусковые установки Mk.41 для противоракет SM-3 пригодны также для пуска и крылатых ракет «Томагавк». Оба боеприпаса загружаются в пусковые устройства внутри транспортно-пусковых контейнеров (ТПК), и внешне их отличить практически невозможно.

navy.mil Пуск ракеты «Томагавк» из УВП MK41 на эсминце DDG-104 «Стеретт»

Пентагон при Дональде Трампе уже открыто и официально заявил, что будет размещать запрещенное ДРСМД вооружение в Германии, Дании и Франции.

Неравноправный договор 1987 года сделал своё дело, и его оставалось лишь утилизировать за ненадобностью под предлогом того, что Россия, и только Россия, нарушает ДРСМД. Что и было сделано администрацией Трампа. Ведь, как тогда казалось Вашингтону, у нас нет сил и возможностей для восстановления паритета с США по этому типу вооружений.

Работа над ошибками

России же пришлось фактически с нуля, с идеи комплекса «Точка У» с дальностью всего 130 км, начать разработку своей линейки ракет малой и средней дальности, чтобы хоть что-то противопоставить «американским партнёрам».

Но весь комплекс производства был разрушен, уникальные инженерные кадры растрачены, финансирования катастрофически не хватало. Российские инженеры совершили небывалый гражданский подвиг, и в кратчайшие, невероятно сжатые сроки был разработан очень перспективный ОТРК «Искандер-М».

Появление у России на боевом дежурстве многофункциональной ракетной системы «Орешник», отработанной и уже прошедшей не только полевые, но и боевые испытания, не только восстанавливает паритет, но и даёт нам приоритет.

Ракетный комплекс «Орешник» имеет разделяющуюся головную часть и шесть боевых блоков индивидуального наведения. В то время как все остальные ОТРК — моноблочные, они имеют лишь одну боеголовку.

Дальность «Орешника» — 5000 км, скорость — 10 махов. Соответственно, полётное время измеряется считанными минутами. Его трудно отследить и невозможно сбить зенитными средствами. При этом, например с наших дальневосточных рубежей он уверенно накрывает все западное побережье США от Калифорнии до Великих Озер. Подчеркнём, гипотетически накрывает.

Ведь «Орешник» и другие ракеты аналогичного класса — это, по сути своей, средство сдерживания, призванное остудить пыл американцев, их партнёров по НАТО и клиентов из Киева. Такой возможности говорить на равных мы были лишены, во многом, по вине первого и последнего президента СССР. Теперь ошибки исправляются.