Астана, 28 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Россия неоднократно предупреждала, что удары дальнобойным оружием Запада по её территории будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно», — заявил он в ходе сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Глава государства подчеркнул, что удары по России всё-таки были нанесены, несмотря на предупреждения Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября в Пентагоне подтвердили, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России американскими баллистическими ракетами ATACMS.

Американский политолог Гилберт Доктороу отметил, что недавний запуск российскими военными ракеты «Орешник» дал чёткий сигнал Западу, что больше игр не будет. Эксперт уточнил, что с «Орешником», с техническими возможностями Россия, возможно, опередила США лет на 10.

Президент РФ 21 ноября объявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Глава государства подчеркнул, что испытания ракетной системы в боевых условиях являются ответом на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ, а также ответом на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности. По его словам, теперь конфликт приобрёл глобальный характер.

Ранее президент РФ в видеообращении заявил, что 19 и 21 ноября были предприняты попытки нанести удары западным дальнобойным оружием по военным объектам в Брянской и Курской областях. Путин отметил, что для этого были использованы западные системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 27 ноября заявил, что США и другие страны — союзники НАТО близки к их признанию полноценными участниками вооружённого конфликта с Россией. Диплома подчеркнул, что альянс пребывает в опасной иллюзии о возможности стратегической победы над РФ.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил ИА Регнум, ATACMS и Storm Shadow очень сложны в использовании и для их применения ребуется многолетнее обучение. В украинской армии своих специалистов такого уровня точно нет. Системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации на сегодняшний день имеются только у США, Британии и Франции, добавил эксперт.